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Новости Силовики
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Силовики будут жестко реагировать на все попытки построения "предвыборных сетей", подкуп избирателей, провокации и другие нарушения, - Аваков

Силовики будут жестко реагировать на все попытки построения

В МВД под председательством министра внутренних дел Арсена Авакова и секретаря СНБОУ Алексея Данилова прошло координационное совещание штаба по обеспечению прозрачности и правомерности избирательного процесса.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД, в заседании приняли участие руководители центральных органов исполнительной власти, деятельность которых координируется МВД, руководитель общественной сети "Опора" Ольга Айвазовская и член ЦИК Ирина Ефремова.

"Я хочу обратиться ко всем участникам избирательного процесса с призывом строго соблюдать закон, не нарушать правила агитации, не прибегать к незаконным схемам и сделок, не расшатывать ситуацию на своих округах. В МВД Украины достаточно сил, средств и мотивации для контроля предвыборного процесса. Мы будем жестко реагировать на все попытки построения "предвыборных сетей", на подкуп избирателей, провокации и другие нарушения. Мы еще раз сформулировать роль каждого в избирательном процессе, увидеть новые риски, сформулировать алгоритмы взаимодействия. У нас есть четкий план действия с учетом всех возможных вызовов этого избирательного процесса. Он, как и предыдущие президентские и парламентские выборы, должен пройти в правовой плоскости", - заявил Арсен Аваков.

Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что эти выборы должны быть демократичными, свободными и признаваться всеми. Поэтому, этот вопрос крайне важен, ведь за все годы независимости таких сложных выборов в Украине еще не было.

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"Прежде всего, я хотел обратить внимание, что членство в ЕС и НАТО определены нормами Конституции Украины, но чтобы мы смогли получить членство в этих евроатлантические структурах, мы должны отвечать определенным критериям, один из которых - демократические, свободные выборы, которые признаются всеми. Обращаю внимание на новое административное деление и вопрос выборов в ОТГ, что открывает доступ к распоряжению землей. И очень много кандидатов и политических сил будут идти на выборы из этих соображений. К примеру, уже сегодня в поселке Каролино-Бугаз Одесской области более 19% избирателей изъявили желание изменить место голосования. Мы наблюдаем подобные аномальные процессы в отдельных регионах. Относительно подсчета голосов - он будет крайне сложным и важным. Что касается голосования военнослужащих и правоохранителей, которые будут обеспечивать общественный порядок во время выборов, наша задача - дать возможность им также проголосовать", - добавил секретарь СНБО.

Член ЦИК Ирина Ефремова отметила, что избирательный процесс можно разделила на три группы - подготовка, агитация и выборы. В рамках первого уже созданы теризбиркомы и избирательные округа. 15 сентября началась регистрация списков политических партий и кандидатов в депутаты.

"Право агитировать кандидат получает со следующего дня после регистрации избирательной комиссией. И только с этого момента их можно привлечь к ответственности за нарушение избирательного законодательства", - сказала Ефремова.

Она добавила, что избирательный кодекс предусматривает, что работники Нацполиции приступают к выполнению обязанностей за 8 дней до дня голосования.

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Топ комментарии
+5
Ти там не розкатуй губу. Ара Хам і Я казав шо турнуть якогось міністра. Чи бува не тебе?
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15.09.2020 18:42
+3
Ясно что Аваков ещё та гнида! И что он совсем-совсем не виновен в убийстве Сашко Музычко ?
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15.09.2020 18:36
+1
Що, гречки не буде?
Ганьба.
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15.09.2020 18:36
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Правила форума Совет форумчан
Жил старик со своею старухой
У самого синего моря;
Они жили в ветхой землянке
Ровно тридцать лет и три года.
Старик ловил неводом рыбу,
Старуха пряла свою пряжу.
Раз он в море закинул невод, -
Пришел невод с одною тиной.
Он в другой раз закинул невод,
Пришел невод с травой морскою.
В третий раз закинул он невод, -
Пришел невод с одною рыбкой,
С непростою рыбкой, - золотою.
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15.09.2020 18:35 Ответить
Що, гречки не буде?
Ганьба.
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15.09.2020 18:36 Ответить
Якщо гречка буде від Авакова - це цільком можливо.
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16.09.2020 09:53 Ответить
это правильно...в каждый аккаунт по мусору!
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15.09.2020 18:36 Ответить
Ясно что Аваков ещё та гнида! И что он совсем-совсем не виновен в убийстве Сашко Музычко ?
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15.09.2020 18:36 Ответить
Судя по наружной рекламе, деньги остались только у ФСБ...
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15.09.2020 18:36 Ответить
А раньше так нельзя было ?..
Откуда и какими способами вся эта ЗАжопная срань вылезла ?!
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15.09.2020 18:37 Ответить
я давно говорил, что тратить миллиарды на биг-морды это идиотизм
за месячную стоимость одного биг-морда в Киеве, можно на год открыть с десяток детских шахматных школ в райцентрах, при одинаковых затратах, эффективность будет кардинально отличаться
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15.09.2020 18:39 Ответить
Кто такой пальчевский? И как зовут чемпиона Украины по шахматам?)
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15.09.2020 18:55 Ответить
Мудило, бухавшее с зелей в своем китайском ресторанчике...

И ктобы сомневался,что у них есть "план"...
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15.09.2020 19:08 Ответить
рюкзакян,зачем шепелявить про нату с ес,если ты беспредел в беларуси публично не осудил?
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15.09.2020 18:42 Ответить
Ти там не розкатуй губу. Ара Хам і Я казав шо турнуть якогось міністра. Чи бува не тебе?
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15.09.2020 18:42 Ответить
такой решительный Аваков, прям агонь
я вот не помню случаев, когда полиция жестко реагировала на массовые беспределы на различных выборных участках в разное время
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15.09.2020 18:43 Ответить
Г-н менистр, докладываю.- Последнее время человек, визуально похожий на Голоборотька, использует рабочее время и деньги налогоплательщиков для пиара партии визуально похожей на правящую партию "Слугу народа".

Будет ли реакция, - хоть не жесткая?
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15.09.2020 18:53 Ответить
Треба було ще вискочити на стола і просурмити в піонерську сурму. Бо, такі обіцянки без сурми ми вже чули багато разів.
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15.09.2020 18:54 Ответить
Коломойский: Зеленский - наша общая с Аваковым победа (с)
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15.09.2020 18:55 Ответить
Зелёные на выборах пролетят и Зеленский Авакова выгонит.
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15.09.2020 18:57 Ответить
Перед каждыми выборами слышу, а по факту НИКОГО ни посадили...
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15.09.2020 18:59 Ответить
Ave Satanas!
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15.09.2020 19:01 Ответить
Так хочеться сказати:досить ляпати язиком
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15.09.2020 19:12 Ответить
Я хочу нормальної перловки бо китайських риба не бере.
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15.09.2020 19:13 Ответить
Ой да кто его боится ?Это своеобразное надувание щек .Прошедшие выборы тоже были не совсем чистыми ,а сколько приговоров ? 0 ...
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15.09.2020 19:26 Ответить
А на передвиборчі так звані робочі поїздки за державний кошт зеленського не хочете звернути увагу?
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15.09.2020 22:06 Ответить
дворняшка цирка лает по ветру.
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16.09.2020 09:47 Ответить
 
 