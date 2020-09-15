Силовики будут жестко реагировать на все попытки построения "предвыборных сетей", подкуп избирателей, провокации и другие нарушения, - Аваков

В МВД под председательством министра внутренних дел Арсена Авакова и секретаря СНБОУ Алексея Данилова прошло координационное совещание штаба по обеспечению прозрачности и правомерности избирательного процесса.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД, в заседании приняли участие руководители центральных органов исполнительной власти, деятельность которых координируется МВД, руководитель общественной сети "Опора" Ольга Айвазовская и член ЦИК Ирина Ефремова.

"Я хочу обратиться ко всем участникам избирательного процесса с призывом строго соблюдать закон, не нарушать правила агитации, не прибегать к незаконным схемам и сделок, не расшатывать ситуацию на своих округах. В МВД Украины достаточно сил, средств и мотивации для контроля предвыборного процесса. Мы будем жестко реагировать на все попытки построения "предвыборных сетей", на подкуп избирателей, провокации и другие нарушения. Мы еще раз сформулировать роль каждого в избирательном процессе, увидеть новые риски, сформулировать алгоритмы взаимодействия. У нас есть четкий план действия с учетом всех возможных вызовов этого избирательного процесса. Он, как и предыдущие президентские и парламентские выборы, должен пройти в правовой плоскости", - заявил Арсен Аваков.

Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что эти выборы должны быть демократичными, свободными и признаваться всеми. Поэтому, этот вопрос крайне важен, ведь за все годы независимости таких сложных выборов в Украине еще не было.

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"Прежде всего, я хотел обратить внимание, что членство в ЕС и НАТО определены нормами Конституции Украины, но чтобы мы смогли получить членство в этих евроатлантические структурах, мы должны отвечать определенным критериям, один из которых - демократические, свободные выборы, которые признаются всеми. Обращаю внимание на новое административное деление и вопрос выборов в ОТГ, что открывает доступ к распоряжению землей. И очень много кандидатов и политических сил будут идти на выборы из этих соображений. К примеру, уже сегодня в поселке Каролино-Бугаз Одесской области более 19% избирателей изъявили желание изменить место голосования. Мы наблюдаем подобные аномальные процессы в отдельных регионах. Относительно подсчета голосов - он будет крайне сложным и важным. Что касается голосования военнослужащих и правоохранителей, которые будут обеспечивать общественный порядок во время выборов, наша задача - дать возможность им также проголосовать", - добавил секретарь СНБО.

Член ЦИК Ирина Ефремова отметила, что избирательный процесс можно разделила на три группы - подготовка, агитация и выборы. В рамках первого уже созданы теризбиркомы и избирательные округа. 15 сентября началась регистрация списков политических партий и кандидатов в депутаты.

"Право агитировать кандидат получает со следующего дня после регистрации избирательной комиссией. И только с этого момента их можно привлечь к ответственности за нарушение избирательного законодательства", - сказала Ефремова.

Она добавила, что избирательный кодекс предусматривает, что работники Нацполиции приступают к выполнению обязанностей за 8 дней до дня голосования.

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