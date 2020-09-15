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Новости Борьба с коррупцией
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Зеленский (19024) Шабунин (523) Юрченко Александр (101)

Зеленский и его слуги врали об отмене депутатской неприкосновенности, они сделали хуже, чем было, - Шабунин

Зеленский и его слуги врали об отмене депутатской неприкосновенности, они сделали хуже, чем было, - Шабунин

После изменений в законодательстве о снятии депутатской неприкосновенности расследования НАБУ о коррупции депутатов блокируется Генеральным прокурором с молчаливого согласия Президента.

Об этом на своей странице в Фейсбук написал руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Обращаю ваше внимание на несколько принципиальных моментов относительно пленок "Слуги Зеленского" Юрченко.

1) Зеленский и его слуги обманывали, когда кричали об отмене депутатской неприкосновенности. Это ложь, они сделали ХУЖЕ чем было. Теперь НАБУ даже расследовать депутата не может без подписи генпрокурора. Венедиктова не только подозрение Юрченко не подписала, она данные отказалась в ЕРДР внести.

2) Спецоперация была сорвана утечкой информации. Потекло или с Венедиктовой, или с Зеленского/ Ермака /Смирнова + Татарова. НАБУ/ САП сливать собственную операцию не было никакого смысла

Если Венедиктова не подпишет подозрение, почему я должен думать, что она не в доле? Если Венедиктова подозрение не подпишет, а Зеленский ее не выгонит, то почему я должен думать, что он не в доле? Сказкой про "себя хорошего, а Ермака плохого" электоральных детей пусть кормит", - написал Шабунин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Чтобы спасти страну, надо сносить Зеленского", - Шабунин

Глава ЦПК считает, что расследование дела нардепа Юрченко продемонстрировала "убогость политического класса, который руководит нашей страной".

"Слуги Зеленского за "дохуя" (простите, цитата) - проголосуют мох и болото. Для них "дохуя" это 80 тыс. долл. Стандартная же такса - 50 тыс. на депутатское рыло. Поистине микробы (цитата). Я убежден, что это не единственное дело, в котором Венедиктова / Зеленский крышуют своих (и не только) и депутатов", - отмечает Шабунин.

Он напомнил, что в аналогичной ситуации предыдущие власти Украины вели себя по другому.

Читайте также: ОП о выходе нардепа Юрченко из фракции "Слуги народа": Надеемся на его сотрудничество с НАБУ и Офисом Генпрокурора

"В абсолютно аналогичной ситуации (с Рознеблатом) Порошенко, его генпрокурор и депутаты повели себя гораздо достойнее. Тогда подозрение депутату от БПП было подписано, а Рада (с большинством Порошенко) неприкосновенность сняла".

Напоминаем, ранее ряд украинских СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.

Сегодня НАБУ опубликовало оперативные материалы, на которых нардеп "Ю" и детектив НАБУ под прикрытием обсуждают возможность внесения правок в законопроект взамен на "помощь экологии" и "плюшки".

15 сентября помощнику нардепа Юрченко сообщено о подозрении в пособничестве в получении народным депутатом неправомерной выгоды.

В Офисе Президента заявили, что надеются на сотрудничество Юрченко с НАБУ и Офисом Генпрокурора.

Зеленский и его слуги врали об отмене депутатской неприкосновенности, они сделали хуже, чем было, - Шабунин 01

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Топ комментарии
+40
Виталик Шабунин, с раздуплением тебя....об этом думающие люди сразу говорили!
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15.09.2020 18:47
+36
а Шабунин не раздуплился.

Ты у него спроси, за кого надо было голосовать во втором туре полтора года назад и он тебе уверенно скажет, что против Пороха за Зеленского
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15.09.2020 18:51
+22
Ну шо, зелень дефективная. Как оно ваше самочувствие? Поумнели, или еще раз сделаете себя разом?
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15.09.2020 18:50
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Виталик Шабунин, с раздуплением тебя....об этом думающие люди сразу говорили!
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15.09.2020 18:47 Ответить
а Шабунин не раздуплился.

Ты у него спроси, за кого надо было голосовать во втором туре полтора года назад и он тебе уверенно скажет, что против Пороха за Зеленского
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15.09.2020 18:51 Ответить
Та это я так, сгоряча написала. 😂😂😂
Ясно же, что Шабунин просто полезный дурячок.
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15.09.2020 19:02 Ответить
Все олигархи - это враги народа, они подчинены мировому сатанячьму правительству. Олигарх любого цвета - оранжевый, голубой,шоколадный, зеленый - это волк в овечьей шкуре. Но нашим порохоботам этого не понять, они продали душу сатане и уже больше года рекламируют своего Пэдряку на сайте. Просто тьфу им в рожу за предательство украинского народа. Эти твари хотят поменять куклу Коломойкого на олигарха Пэдрю Мальдивского, чтобы и дальше весь преступный олигархат издевался над народом. Пусть им воздастся за грехи сполна.
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21.09.2020 21:24 Ответить
Смешно читать комментарий от человека с интеллектом трехлетнего ребенка. Вам в мир розовых единорогов нужно, там нет олигархов))))
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21.09.2020 22:55 Ответить
Зеленский и его слуги обманывали об отмене депутатской неприкосновенности, они сделали хуже, чем было, - Шабунин - Цензор.НЕТ 3973....
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15.09.2020 18:52 Ответить
упс...
соевые Шабунина дерьмом поливали несколько лет, а счас придется временно переобуться
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15.09.2020 18:48 Ответить
переобувайся.

Для порохоботов это чмо чмом и осталось
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15.09.2020 18:52 Ответить
я знаю
потому что человек реально борется с коррупцией
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15.09.2020 18:54 Ответить
чем например ?

у него и функций таких нет )))
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15.09.2020 18:55 Ответить
ты не отгавкивайся а слушай умных людей.
То что порохоботы говорили про зелю год назад все оказалось правдой.
Просто слушай тех кто умнее тебя
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15.09.2020 19:02 Ответить
я всегда стараюь слущать тех людей, кто умнее меня и особенно тех, кто в жизни добился больше меня
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15.09.2020 19:07 Ответить
судя по всему - ты ничего в єтой жизни не добился - как был дурачком, так ним и остался... даже на "прогнозах процветания"
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15.09.2020 19:22 Ответить
Зеленський і його слуги обманювали про скасування депутатської недоторканності, вони зробили гірше, ніж було, - Шабунін - Цензор.НЕТ 9373
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15.09.2020 19:45 Ответить
А что его боятся? Балабол тупой он и есть балабол. О том что творится сейчас ему говорили полтора года назад но ему думать нечем было он пороха гавном поливал.
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15.09.2020 19:06 Ответить
та ні...залиш своїх перевзутих зебілів для себе
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15.09.2020 18:56 Ответить
уй вам в сраку, малороси)))
взувати й перевзувати будемо вас...
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15.09.2020 20:24 Ответить
Зеленский и его слуги обманывали об отмене депутатской неприкосновенности, они сделали хуже, чем было, - Шабунин - Цензор.НЕТ 6263
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15.09.2020 18:49 Ответить
Ну шо, зелень дефективная. Как оно ваше самочувствие? Поумнели, или еще раз сделаете себя разом?
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15.09.2020 18:50 Ответить
судя по его фейсбуку, он до сих пор дефективным остался
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15.09.2020 18:53 Ответить
дайте шабунину адрес магазина,торгующего боеприпасами для рогатки...
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15.09.2020 18:50 Ответить
и адрес сотрудников ЦПК сидящих парламенте от Слуги народа)
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15.09.2020 19:04 Ответить
наЗЕбал усi 73%.. Получай-ТЕ.
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15.09.2020 18:51 Ответить
Фотофакт: Шабунін став раком при Порошенко та при зеленському. Але є нюанс... (с)

Зеленский и его слуги обманывали об отмене депутатской неприкосновенности, они сделали хуже, чем было, - Шабунин - Цензор.НЕТ 7756
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15.09.2020 18:53 Ответить
может еще учителям по 4000 евро зарплату платить ? размечтались .
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15.09.2020 18:54 Ответить
Ольга ********* вам давно сказала : все кто угодно,только не Порошенко..кушайте рейтинг Зели аж 73% по приколу...
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15.09.2020 18:55 Ответить
эт точно, скабеева врать не станет ни за что
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15.09.2020 18:56 Ответить
Ну так ты по её заветам и работаешь.
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15.09.2020 19:08 Ответить
А шо? Без лоха і жизнь плоха. Какой я маладєс!
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15.09.2020 18:56 Ответить
Це добре, всі закони та зміни прийняті в турборежим можна буде відкликати пакетом.
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15.09.2020 18:57 Ответить
все путьом Чуваки...Рейтинг Лукашеску тоже по приколу 80%..,а у Путлера 78 % Весело живеи и вперед идем...
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15.09.2020 18:59 Ответить
Советское быдло НЕПОБЕДИМО....в любой точке Мира...
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15.09.2020 19:00 Ответить
Зеленський і його слуги обманювали про скасування депутатської недоторканності, вони зробили гірше, ніж було, - Шабунін - Цензор.НЕТ 4414
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15.09.2020 19:02 Ответить
а где и когда НЕ обманывает?
только одно не сбрехал - скучно не будет (будет премерзко.)
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15.09.2020 19:04 Ответить
Такое чувство, что старая рюSSкая поговорка «дуракам закон не писан» и понятие «депутатская неприкосновенность» как-то связан..
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15.09.2020 19:05 Ответить
Шабунин как дитя малое, - так легко обмануть)))))

Зеленський і його слуги обманювали про скасування депутатської недоторканності, вони зробили гірше, ніж було, - Шабунін - Цензор.НЕТ 3271
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15.09.2020 19:06 Ответить
Из Шабунина **** борец с коррупцией ,как из Промокашки скрипач *** ...
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15.09.2020 19:09 Ответить
Зеленський і його слуги обманювали про скасування депутатської недоторканності, вони зробили гірше, ніж було, - Шабунін - Цензор.НЕТ 5313
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15.09.2020 19:10 Ответить
Час назад был в Ютьюбе общался с Айдером Муждабаевым в прямом эфире,поддержите Айдера, подпишитесь на его блог....91 000 подписчиков это мало...Узнаете много интересного про Мавзолейных Крыс....
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15.09.2020 19:10 Ответить
Зеленський і його слуги обманювали про скасування депутатської недоторканності, вони зробили гірше, ніж було, - Шабунін - Цензор.НЕТ 1958
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15.09.2020 19:17 Ответить
волны достались в наследство от Порошенко
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15.09.2020 21:17 Ответить
https://twitter.com/MiraMiraslava
https://twitter.com/MiraMiraslava

Mira Miroslava.

@MiraMiraslava

·https://twitter.com/MiraMiraslava/status/1305730377118613505 13 ч

СТАТИСТИКА : В 2018 році , в часи Порошенка побудовано і відремонтовано 3.800 км. доріг.
В 2019 році - 2.400 км. доріг.
На сьогодні , в 2020 році - 1.800 км. доріг , але ціна кілометра на 50 % , а інколи в 2-3 рази дорожче, ніж при Порошенко
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15.09.2020 21:22 Ответить
Зеленський і його слуги обманювали про скасування депутатської недоторканності, вони зробили гірше, ніж було, - Шабунін - Цензор.НЕТ 2356
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15.09.2020 21:26 Ответить
С Шабуниным согласен полностью.
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15.09.2020 19:49 Ответить
и в том, что надо было выбирать не Пороха, а Зеленского ?
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15.09.2020 22:04 Ответить
"Зеленский и его слуги обманывали об отмене депутатской неприкосновенности, они сделали хуже, чем было, - Шабунин" - когда они не обманывали?
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15.09.2020 19:56 Ответить
полезный идийот
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15.09.2020 21:30 Ответить
Кажуть, зелені тупі. Тільки не коли мова йде про їх інтерес. Тут вони ще й які винахідливі, все передбачать. Своїх депутатів-корупціонерів захистять. А над опозицією знущаються.
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15.09.2020 22:04 Ответить
******* зелёным скоро на столбах висеть
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15.09.2020 22:14 Ответить
Голобородько рулить аж гай шумить.
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15.09.2020 23:53 Ответить
Не всі ж за Шабуніна- є й за рошенку.
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16.09.2020 08:49 Ответить
оказывается для прозрения необходимо, что бы твой дом сгорел.
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16.09.2020 09:46 Ответить
Ну це просто п.здец - так ти ж, гавнюку, з різними бігусами, лєщенками, наємами, касяновими і ін. борцунами, і привів їх до влади? Кому ви лапшу вішаєте? Не найшлося в Зеленого Гавна для вас всіх хохлів-"патріотів" теплого містечка? Спочатку всралися, а тепер волаєте, щоб за вами прибирали?
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16.09.2020 10:30 Ответить
 
 