Зеленский и его слуги врали об отмене депутатской неприкосновенности, они сделали хуже, чем было, - Шабунин
После изменений в законодательстве о снятии депутатской неприкосновенности расследования НАБУ о коррупции депутатов блокируется Генеральным прокурором с молчаливого согласия Президента.
Об этом на своей странице в Фейсбук написал руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.
"Обращаю ваше внимание на несколько принципиальных моментов относительно пленок "Слуги Зеленского" Юрченко.
1) Зеленский и его слуги обманывали, когда кричали об отмене депутатской неприкосновенности. Это ложь, они сделали ХУЖЕ чем было. Теперь НАБУ даже расследовать депутата не может без подписи генпрокурора. Венедиктова не только подозрение Юрченко не подписала, она данные отказалась в ЕРДР внести.
2) Спецоперация была сорвана утечкой информации. Потекло или с Венедиктовой, или с Зеленского/ Ермака /Смирнова + Татарова. НАБУ/ САП сливать собственную операцию не было никакого смысла
Если Венедиктова не подпишет подозрение, почему я должен думать, что она не в доле? Если Венедиктова подозрение не подпишет, а Зеленский ее не выгонит, то почему я должен думать, что он не в доле? Сказкой про "себя хорошего, а Ермака плохого" электоральных детей пусть кормит", - написал Шабунин.
Глава ЦПК считает, что расследование дела нардепа Юрченко продемонстрировала "убогость политического класса, который руководит нашей страной".
"Слуги Зеленского за "дохуя" (простите, цитата) - проголосуют мох и болото. Для них "дохуя" это 80 тыс. долл. Стандартная же такса - 50 тыс. на депутатское рыло. Поистине микробы (цитата). Я убежден, что это не единственное дело, в котором Венедиктова / Зеленский крышуют своих (и не только) и депутатов", - отмечает Шабунин.
Он напомнил, что в аналогичной ситуации предыдущие власти Украины вели себя по другому.
"В абсолютно аналогичной ситуации (с Рознеблатом) Порошенко, его генпрокурор и депутаты повели себя гораздо достойнее. Тогда подозрение депутату от БПП было подписано, а Рада (с большинством Порошенко) неприкосновенность сняла".
Напоминаем, ранее ряд украинских СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.
Сегодня НАБУ опубликовало оперативные материалы, на которых нардеп "Ю" и детектив НАБУ под прикрытием обсуждают возможность внесения правок в законопроект взамен на "помощь экологии" и "плюшки".
15 сентября помощнику нардепа Юрченко сообщено о подозрении в пособничестве в получении народным депутатом неправомерной выгоды.
В Офисе Президента заявили, что надеются на сотрудничество Юрченко с НАБУ и Офисом Генпрокурора.
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Ты у него спроси, за кого надо было голосовать во втором туре полтора года назад и он тебе уверенно скажет, что против Пороха за Зеленского
Ясно же, что Шабунин просто полезный дурячок.
соевые Шабунина дерьмом поливали несколько лет, а счас придется временно переобуться
Для порохоботов это чмо чмом и осталось
потому что человек реально борется с коррупцией
у него и функций таких нет )))
То что порохоботы говорили про зелю год назад все оказалось правдой.
Просто слушай тех кто умнее тебя
взувати й перевзувати будемо вас...
только одно не сбрехал - скучно не будет (будет премерзко.)
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Mira Miroslava.
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СТАТИСТИКА : В 2018 році , в часи Порошенка побудовано і відремонтовано 3.800 км. доріг.
В 2019 році - 2.400 км. доріг.
На сьогодні , в 2020 році - 1.800 км. доріг , але ціна кілометра на 50 % , а інколи в 2-3 рази дорожче, ніж при Порошенко