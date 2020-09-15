России удалось приблизить Украину к прямым переговорам с ОРДЛО, - Марчук
Первый глава СБУ независимой Украины, секретарь СНБО, премьер-министр и министр обороны, депутат двух созывов ВР, а с мая 2015 года по май 2019 года член Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) Евгений Марчук считает, что России удалось приблизить Киев к прямым переговорам с ОРДЛО.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Фактам"
Марчук отметил: "Мы имеем дело с дьявольски сильной, циничной и очень опытной российской машиной, которая хорошо обеспечена технически и разведывательно. По моему мнению, ей в какой-то мере удалось на данном этапе приблизить Украину к тому, чтобы мы выходили на прямые переговоры с ОРДЛО.
Почему Россия в этом заинтересована, мы знаем. Она все эти годы пытается доказать, что к войне на Донбассе непричастна. Почему Пушилин начал так себя вести? Наверное, ему велели: "Веди себя как военачальник и ставь ультиматумы, чтобы Украина начала реагировать именно на твои решения". Ведь до этого он никогда не заявлял, что даст команду обстрелять позиции ВСУ. Это первое.
Второе. Российское стремление изменить статус Трехсторонней контактной группы на формат четырех- или пятисторонней (то есть уже с официальным участием представителей так называемых "ДНР" и "ЛНР") мы наблюдаем с самого начала этого длительного и сложного переговорного процесса. То, что в переговорах в Минске участвуют три стороны, а это участники конфликта Украина и Россия, плюс ОБСЕ как посредник, координатор и медиатор, имеет концептуальное значение".
Он продолжил: "Представители ОРДЛО участвуют в переговорах, особенно когда нужно решить вопросы, допустим, ремонта жизненно важных для обеих сторон объектов инфраструктуры: Донецкая фильтровальная станция, мосты, участки железной дороги и т. д. Тут без них действительно не обойтись, ведь каждый раз нужно провести очень много технологической работы непосредственно на линии фронта: приостановить обстрелы, разминировать территорию, где расположен объект, то есть обеспечить безопасность саперов, а потом ремонтников и т. д. Эти договоренности заключали на нижнем уровне, поскольку они касались только конкретного эпизода в данный момент. Но присутствуют представители ОРДЛО на переговорах всегда, за исключением первого раунда, когда переговоры ведут только главы украинской и российской делегаций один на один в присутствии представителя ОБСЕ в ТКГ. Приглашает их на эти переговоры ОБСЕ. Иногда их приглашают и главы делегаций Украины и России в первом раунде по согласию сторон, когда в этом есть необходимость".
"В свое время переговорному процессу хорошо помогал Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК), патрулировавший всю линию фронта, а это 426 километров. В его состав входили 70 украинских офицеров и 70 российских во главе с генералами с обеих сторон. Штаб-квартира СЦКК находилась на украинской территории в Соледаре. Но 19 декабря 2017 года россияне под надуманным предлогом вышли из состава СЦКК. И тут же очень усложнилось урегулирование мелких конфликтов, ведь ОБСЕ лишь фиксирует нарушения и устанавливает, чья сторона нарушила. Они публикуют ежедневную сводку и раз в неделю аналитический обзор. ОБСЕ свою функцию выполняет согласно предписанному ей мандату, но не влияет на обстановку. Таким образом из реально действенных механизмов остались только ТКГ и два промежуточных уровня перед нормандским форматом", - отметил Марчук.
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