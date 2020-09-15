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Марчук (160) переговоры (4778) терроризм (18643) Донбасс (26950)

России удалось приблизить Украину к прямым переговорам с ОРДЛО, - Марчук

России удалось приблизить Украину к прямым переговорам с ОРДЛО, - Марчук

Первый глава СБУ независимой Украины, секретарь СНБО, премьер-министр и министр обороны, депутат двух созывов ВР, а с мая 2015 года по май 2019 года член Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) Евгений Марчук считает, что России удалось приблизить Киев к прямым переговорам с ОРДЛО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Фактам"

Марчук отметил: "Мы имеем дело с дьявольски сильной, циничной и очень опытной российской машиной, которая хорошо обеспечена технически и разведывательно. По моему мнению, ей в какой-то мере удалось на данном этапе приблизить Украину к тому, чтобы мы выходили на прямые переговоры с ОРДЛО.

Почему Россия в этом заинтересована, мы знаем. Она все эти годы пытается доказать, что к войне на Донбассе непричастна. Почему Пушилин начал так себя вести? Наверное, ему велели: "Веди себя как военачальник и ставь ультиматумы, чтобы Украина начала реагировать именно на твои решения". Ведь до этого он никогда не заявлял, что даст команду обстрелять позиции ВСУ. Это первое.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Предлагая менять "всех на всех" Россия "не нашла" 80 пленных украинцев, - Марчук

Второе. Российское стремление изменить статус Трехсторонней контактной группы на формат четырех- или пятисторонней (то есть уже с официальным участием представителей так называемых "ДНР" и "ЛНР") мы наблюдаем с самого начала этого длительного и сложного переговорного процесса. То, что в переговорах в Минске участвуют три стороны, а это участники конфликта Украина и Россия, плюс ОБСЕ как посредник, координатор и медиатор, имеет концептуальное значение".

Он продолжил: "Представители ОРДЛО участвуют в переговорах, особенно когда нужно решить вопросы, допустим, ремонта жизненно важных для обеих сторон объектов инфраструктуры: Донецкая фильтровальная станция, мосты, участки железной дороги и т. д. Тут без них действительно не обойтись, ведь каждый раз нужно провести очень много технологической работы непосредственно на линии фронта: приостановить обстрелы, разминировать территорию, где расположен объект, то есть обеспечить безопасность саперов, а потом ремонтников и т. д. Эти договоренности заключали на нижнем уровне, поскольку они касались только конкретного эпизода в данный момент. Но присутствуют представители ОРДЛО на переговорах всегда, за исключением первого раунда, когда переговоры ведут только главы украинской и российской делегаций один на один в присутствии представителя ОБСЕ в ТКГ. Приглашает их на эти переговоры ОБСЕ. Иногда их приглашают и главы делегаций Украины и России в первом раунде по согласию сторон, когда в этом есть необходимость".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский об обострении на Донбассе: Когда планируется встреча в минском формате или советников, происходит какое-то напряжение

"В свое время переговорному процессу хорошо помогал Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК), патрулировавший всю линию фронта, а это 426 километров. В его состав входили 70 украинских офицеров и 70 российских во главе с генералами с обеих сторон. Штаб-квартира СЦКК находилась на украинской территории в Соледаре. Но 19 декабря 2017 года россияне под надуманным предлогом вышли из состава СЦКК. И тут же очень усложнилось урегулирование мелких конфликтов, ведь ОБСЕ лишь фиксирует нарушения и устанавливает, чья сторона нарушила. Они публикуют ежедневную сводку и раз в неделю аналитический обзор. ОБСЕ свою функцию выполняет согласно предписанному ей мандату, но не влияет на обстановку. Таким образом из реально действенных механизмов остались только ТКГ и два промежуточных уровня перед нормандским форматом", - отметил Марчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главное достижение переговоров в Берлине - продолжение режима "тишины", - Ермак

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Топ комментарии
+23
не расии а голоборотьку. Он маладец... расея и сама окуела от привалившего счастья...
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15.09.2020 18:57
+16
да! рашке удалось трясущимися руками "украинских" (но не проукраинских!...понимаете разницу?) старых (пристроенных внучками и жучками) комуняк и маразматиков, безвольных субстанций со своим личным видением окончания... "конфликта"
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15.09.2020 19:01
+10
Та що ще можна сказати про владу якщо їй кандидатури в члени ТКГ пропонує "тусовщиця з нічних кабаків".
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15.09.2020 19:03
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не расии а голоборотьку. Он маладец... расея и сама окуела от привалившего счастья...
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15.09.2020 18:57 Ответить
Пушилин в первый раз условия ставил, а Захар всё время угрожал: то Марьинку трупами засыпал, то Мариуполь обстрелял - хотел коридор в Крым пробивать.
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15.09.2020 19:00 Ответить
бабушку из концлагеря в Рейкьявике рвался освобождать после захвата Лондона ...
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15.09.2020 19:31 Ответить
да! рашке удалось трясущимися руками "украинских" (но не проукраинских!...понимаете разницу?) старых (пристроенных внучками и жучками) комуняк и маразматиков, безвольных субстанций со своим личным видением окончания... "конфликта"
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15.09.2020 19:01 Ответить
ещё один недооценённый...шо ты лично,как специалист,сделал шоб петушилин зустрився з моторылою?
секта грицацуевых...
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15.09.2020 19:01 Ответить
Ворог при владі.
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15.09.2020 19:03 Ответить
Та що ще можна сказати про владу якщо їй кандидатури в члени ТКГ пропонує "тусовщиця з нічних кабаків".
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15.09.2020 19:03 Ответить
Это Вы о той несчастной женщине с гемороидальными узлами на ротовой дырке? В смысле , с вывалившейся изо рта прямой кишкой? Как она может спать с Витольдом?
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15.09.2020 20:24 Ответить
России удалось приблизить Украину к прямым переговорам с ОРДЛО, - Марчук - Цензор.НЕТ 5563
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15.09.2020 19:05 Ответить
Это говорит о провальной политике МИД и неудовлетворительной работе минской группы. За громкими заявлениями пустой звук. Зелёные выродки планомерно сдают пункт за пунктом!
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15.09.2020 19:05 Ответить
еще один штирлиц, безработный пенс напрашивается переговоры переговаривать
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15.09.2020 19:08 Ответить
А що ти маєш проти Марчука ?
России удалось приблизить Украину к прямым переговорам с ОРДЛО, - Марчук - Цензор.НЕТ 3119

https://www.liga.net/politics/interview/boevikam-grozit-gaaga-oni-eto-znayut-intervyu-marchuka-za-minutu "Боевикам грозит Гаага. Они это знают".

https://www.liga.net/politics/interview/rossiya---glavnaya-opasnost-dlya-ukrainy-esche-na-desyatki-let-intervyu-marchuka---za-minutu "Россия - главная опасность для Украины еще на десятки лет".
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15.09.2020 19:31 Ответить
у всяк випадку - куди кращий, ніж Кравчук. Нехай вони і обидва дотичні до мервечука.
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15.09.2020 19:36 Ответить
России удалось приблизить Украину к прямым переговорам с ОРДЛО, - Марчук - Цензор.НЕТ 8192
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15.09.2020 19:14 Ответить
России удалось приблизить Украину к прямым переговорам с ОРДЛО, - Марчук - Цензор.НЕТ 1705https://www.president.gov.ua/news/glava-derzhavi-proekt-pivnichnij-potik-2-u-majbutnomu-stane-63621
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15.09.2020 19:22 Ответить
Ну не дэбил он!!?
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15.09.2020 19:23 Ответить
Сейчас КПВВ закрыты, интересно, сколько на самом деле проживает переселенцев на подконтрольной территории Украины.
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15.09.2020 19:30 Ответить
Пару сотен тысяч, не больше.
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15.09.2020 20:41 Ответить
Ну так переговорами рулят Машка с Андрюшкой...
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15.09.2020 19:42 Ответить
Дырляндия хочет вернутся в Украину....Путлер отказался принимать уголовное быдло...типа осознал ошибку...
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15.09.2020 19:55 Ответить
Петя ********, ***** твоё не сдохло ещё?
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15.09.2020 20:38 Ответить
На территории Донецкой области Джугашвили построил 16 тюрем,это кроме СИЗО...Видать Йося боялся данецких пацанов....
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15.09.2020 20:01 Ответить
Ну так если клоун с дерьмаком сами рвутся на прямые переговоры с террористами под вывеской "все ради мира", то кацапам нужно только немного корректировать скорость бега в направлении пропасти барана бубочку. Причем основная задача кацапов не позволить зельцману сдать все и сразу, чтобы не дать повода для его "поездки на ростов", а делать это постепенно, раз за разом впаривая нам донгурас на своих условиях.
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15.09.2020 20:40 Ответить
мацковскому окупанту удалось впихнуть в мозги украинского избирателя тиливизир с "квартолом" ,который должен был отключить украинским избирателям функцию мозгов думать ,, в замен на функцию ржать ,без мозгов ,ад издевательствами и шутками "квартальными" над Украиной и ее народом.А опосля рукоподнятий и процентов не украинские слуги должны впихивать Украину и ее народ в прорашистское ордло по плану рашистскому ,для чего его и создавали в Минске совместно с немецко- французкими подельниками...
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15.09.2020 20:45 Ответить
А мне когда-то казалось, шо Марчук на Москву работает. Золотые времена были...
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15.09.2020 21:21 Ответить
всё верно сказал. враг силён.
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15.09.2020 21:40 Ответить
Переговоры с ордловскими урками недопустимы! Это будет означать их легализацию и закончится поражением Украины!
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15.09.2020 22:56 Ответить
 
 