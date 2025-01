Обещание Шевченко по поводу сохранения независимости НБУ не было выполнено, - The Medium

Реформа в украинском банковском секторе, которая была проведена успешно и обеспечила независимость центрального банка, показывает признаки регресса.

Об этом говорится на сайте The Medium в статье "The only successful Ukrainian reform is rolled back", сообщает Цензор.НЕТ.

Как подтверждение этому издание указывает реакцию Международного валютного фонда. Кредитор Украины отказался направить в Киев комиссию для согласования с властями предоставления нового транша, необходимого для наполнения госбюджета, пострадавшего от падения ВВП на более чем 6%. Также ситуацию усложняет "коррупция в таможенных и налоговых органах", которая по мнению авторов, способствовала разрыву в бюджете на 300 млрд грн, что составляет почти 30% бюджета.

Авторы указывают, что сотрудничество с МВФ не помешало украинскому руководству уволить председателя НБУ Якова Смолия. Он отправился в отставку, утверждая, что на него осуществляли давление. На пост главы НБУ пришел Кирилл Шевченко, который пообещал сохранить независимость Нацбанка, но выполнение обещания провалил, ведь начали проявляться признаки "зависимости Шевченко от политических игроков", при этом "факты из его прошлого могут сделать его подверженным влиянию политических игроков".

В частности, речь идет об участии Кирилла Шевченко в работе "Терра банка". Там он, как пишут авторы, "вывозил большие суммы денег за границу для себя и партнеров и подделывал протоколы заседаний наблюдательного совета". Летом 2014 года крупные клиенты сняли со счетов более 100 млн грн, затем Шевченко с женой соучредителя Вадима Копылова Мариной Ленинг и рядом клиентов снял еще 100 млн. Летом 2014 наблюдательный совет лишил Шевченко полномочий. Сам он избежал ответственности, при этом некоторые участники схемы были задержаны.

После "Терра банка" Шевченко избрали в правление АБ "Укргазбанк", спустя некоторое время он стал главой его правления. Как утверждает The Medium: "… он (Шевченко) запустил еще одну схему вывода средств с привлечением нескольких лиц из правления "Украгазбанка". Было проведено 40 переводов на суммы от 10 до 14 млн грн на счета физлиц в качестве вознаграждения за услуги, которые они фактически не оказывали".

При вступлении на пост председателя НБУ Кирилл Шевченко не указал около 100 млн грн активов и более 3 млн грн на счетах швейцарской компании "Lombard Odier and Co LTD".

Как считают авторы, указанные выше факты могут быть использованы для давления на Шевченко, и некоторые его решения уже это подтверждают. Речь идет о назначении членом совета НБУ бывшего приближенного к режиму Януковича Василия Горбаля, который учился с главой ОПУ Андреем Ермаком.

"Член правления НБУ Рожкова, которая отвечала за реформу, является первой в очереди на увольнение. Глава Совета НБУ Данилишин, который давил на Смолия, требуя от него печатать деньги, определяет политику НБУ. Партнеры олигарха Коломойского выигрывают судебные тяжбы по "ПриватБанку", - перечислили авторы материала на The Medium. Также, по словам авторов материала, есть слухи о назначении приближенной к олигарху Игорю Коломойскому Елены Щербаковой в правление НБУ.

"Иностранные инвесторы это видят, продают облигации украинского правительства и уходят с рынка, треть из них уже ушла… Независимость НБУ является решающим фактором поддержания стабильности валюты, стимулирования развития банковского сектора и поддержания общего состояния экономики. Важно закрепить эту независимость как в законодательстве, так и в личности главы НБУ, обеспечив отсутствие политического вмешательства или давления", - подытожили в The Medium.

