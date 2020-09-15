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ветераны (1080) Испания (845) Шарий Анатолий (227)

Ветераны возле виллы Шария в Испании предупредили соседей, что хозяин подозревается в педофилии, а в доме проходит "подпольный сбор анализов и фекалий". ФОТО

Украинские ветераны совместно с европейскими побратимами посетили виллу Анатолия Шария в курортном районе Рода-де-Бара в Испании.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал пользователь Фейсбука Евгений Строкань.

Он отметил: "Шарий стал печально известен как любитель заказных нападений. Но самой удивительной операцией Анатолия стало ныряния в унитаз в ресторане. Это произошло в заведении который посетил Зеленский.

Подобные извращения вызывают недоумение. Возможно Анатолий психически больной?

Активисты уведомили соседей Шария, что на вилле расположен подпольный сбор анализов и фекалий. Также размещено предупреждение.

За странным двухметровым забором в курортном городке скрывается тот самый Шарий, который проходил по делу педофилии. В полицию Нидерландов обратилась сестра пророссийского блогера.

Надеемся, что данная публичная законная информация убережет от рисков граждан Испании. Анатолию желаем скорейшего выздоровления от психических недугов. Мы обязательно навестим блогера вскоре".

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Ветераны возле виллы Шария в Испании предупредили соседей, что хозяин подозревается в педофилии, а в доме проходит подпольный сбор анализов и фекалий 01
Ветераны возле виллы Шария в Испании предупредили соседей, что хозяин подозревается в педофилии, а в доме проходит подпольный сбор анализов и фекалий 02
Ветераны возле виллы Шария в Испании предупредили соседей, что хозяин подозревается в педофилии, а в доме проходит подпольный сбор анализов и фекалий 03
Ветераны возле виллы Шария в Испании предупредили соседей, что хозяин подозревается в педофилии, а в доме проходит подпольный сбор анализов и фекалий 04

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Топ комментарии
+56
Почему подпольный?
Дерьмо вполне себе открыто стекается в партию Шария!
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15.09.2020 19:15
+52
Ветераны возле виллы Шария в Испании предупредили соседей, что хозяин подозревается в педофилии, а в доме проходит "подпольный сбор анализов и фекалий" - Цензор.НЕТ 7134
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15.09.2020 19:20
+46
Молодцы ветераны, все правильно, и испанцы должны знать, ПетуШарий - дерьмо.
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15.09.2020 19:16
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Радует очень даже когда кацапо пропагондонов бьют их же оружием , метод гнилой селедки , он такой хер кому из соседей сможет потом доказать , что он не вонючий кусок говна .
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15.09.2020 22:53 Ответить
5 Балів!!!
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15.09.2020 23:07 Ответить
Ото ,Бандерівці ,молодці!Злодію-азарову теж не дали прогулюватись по Англіїї.Хай кремлівська мафія і її паскудні шіски будуть гонимі з усіх-усюд...хай дують на Верену..
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16.09.2020 16:36 Ответить

У шмарія буде іхварт мікарда.
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15.09.2020 23:10 Ответить
ребята-респект! теперь шарик-меченый... и позорное чмо видимо слиняет теперь в парашку...
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15.09.2020 23:31 Ответить
Шарий конечно говно, но вас ничего не настораживает в тексте: Украинские ветераны совместно с европейскими побратимами посетили виллу Анатолия Шария в курортном районе Рода-де-Бара в ИспанииИсточник: https://censor.net/ru/n3219497 ?
Не, я рад, что украинские ветераны легко могут позволить себе путешествовать по курортам Испании, но невесть где воевавшие "европейские побратимы" это уже перебор.
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15.09.2020 23:42 Ответить
Ты наверное все прозевал, пока сидел на бутылке!
Независимость Украины с оружием в руках отстаивали представители практически всех стран Евросоюза
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16.09.2020 01:34 Ответить
О том, что защищать Украину добровольцами приехали немцы, французы, израильтяне, ирландцы (возможно и испанцы) ты конечно же не слышал...
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16.09.2020 02:56 Ответить
Тем более удивляет как они туда попали если границы закрыты из-за короны, шустрые, однако
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16.09.2020 09:40 Ответить
Мадам, открою для вас огромную тайну, в Украине безвиз и границы с Испанией не закрыты.
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16.09.2020 16:11 Ответить
Конечно Порошенко. У вас зебилов ведь он во всем виноват.
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16.09.2020 10:18 Ответить
Козломордое, давай собирайся на Венеру лететь )
Шо там, батуты уже подговили для вас надеюсь )
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16.09.2020 16:13 Ответить
шаріяку на кізяку.
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16.09.2020 06:53 Ответить
Другой Путлерский холуйц Вофка Шалавьев обосновался в Италии и прописан там же....А Димка Сикелев кеупил домик в Крыму...
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16.09.2020 07:25 Ответить
Ветерани біля вілли Шарія в Іспанії попередили сусідів, що господар підозрюється в педофілії, а в будинку проводять "підпільний збір аналізів і фекалій" - Цензор.НЕТ 6Ветерани біля вілли Шарія в Іспанії попередили сусідів, що господар підозрюється в педофілії, а в будинку проводять "підпільний збір аналізів і фекалій" - Цензор.НЕТ 5531
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16.09.2020 07:28 Ответить
Пєдофілу -хімічну кастрацію! Який закон в країні?Бо вираз неадекватної (шизофренія) людини в нього на обличчі.Він небезпечний-його сестра знає про нього більше.
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16.09.2020 07:41 Ответить
детский сад---за 6 лет не нашлось ни одного...лучше бы бывшего спецназовца шоб завалить урода...вместе с грем филлипсом слабо вериться...или он летает на вертолете и под землей ездит...где то ж шмарий есть тварь..дали в голову палкой ..кастетом битой нунчаками..наганом в попку..и гудбай ватник доннатный
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16.09.2020 09:19 Ответить
берешь биту и в башку потом кастетом и шилом в шею олень и в топку
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16.09.2020 14:32 Ответить
зачет
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16.09.2020 09:44 Ответить
Добре діло,Люди повинні знати педофілів,щоб захистити своїх дітей.
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16.09.2020 13:04 Ответить
Этого педофила надо на кол, как он любит...
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16.09.2020 19:18 Ответить
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