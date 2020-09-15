ВАКС отправил погоревшего на взятке помощника "слуги народа" Юрченко Фищенко под арест с альтернативой 1,5 млн грн залога, - Бутусов
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения по делу помощника депутата Ивана Фищенко на период следствия.
Об этом сообщила в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Только что ВАКС избрал меру пресечения по делу помощника депутата Ивана Фищенко на период следствия - содержание под стражей либо залог в 1,5 миллиона гривен! Об этом сообщают источники Цензор.НЕТ.
В решении суда указано, что вымогательство взятки Фищенко осуществлял совместно с народным депутатом "Слуги народа" Александром Юрченко.
Таким образом возник громкий скандал - генеральный прокурор Ирина Венедиктова отказалась выписать подозрение Юрченко, а антикоррупционный суд признал доказательства достаточными для выдвижения Юрченко подозрения в вымогательстве взятки.
Теперь Венедиктова и Офис Президента поставлены перед выбором - продолжать позориться и прикрывать Юрченко даже после публикации видео НАБУ и после решения Высшего антикорсуда, или наконец начать действовать по закону и выписать ему, как положено подозрение", - уверен журналист.
Напоминаем, ранее ряд украинские СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.
Пожалуйста, подождите...
перепискают в междусобойчике и крыса на свободе...
тут главное депутане сделать глазки блюдечком и визжать на каждом углу, что он знать ничего не знал и этого помощника ему подкинули враги
летает плохо, много воды пьет перед тем как не полетать.
нюхает шо та все время.... - странный короче.
Теперь даже идиот может видеть что дело было явно не в ней
- Тебя не посодют, ты воруй !
Или ты считаешь, при зеленой власти красть перестали, потому-что тюрьмы полны коррупционерами, или просто посрать вышел, "лахтоистребитель", да ? Проспись, дантист.
у тебя на Цензоре день один и гонор кацапячий - ну и чем ты не падлюка лахтинская?
вас тут как грязи...
Збудували.
Діснейленд на Хортиці відкрили?
Відкрили?
Порог економічного прориву переступили?
Переступили.
Чемпіонат по короновірусу виграли?
Виграли.
Навіть контрибуцію у Путіна за Крим отримали.
А тепер д̶і̶с̶к̶о̶т̶є̶к̶а̶ Олімпіада! Погналі!
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K0५EGAR
@Rage4oK
·https://twitter.com/Rage4oK/status/1305904969325973505 38 мин Высший анти коррупционный суд обоссал венедиктовну и зелемского, заставив взять под стражу уе.....на из партии "Слуги Коломойско-Ахметовского Норода". Вот это нежданчик!
И хабар у $6 млн. задокументував, виконавці уже в СІЗО. І Окружний Суд взяв , і тепер цього Яровенко. Продуктивно працює. Правда, усій шайці зелених мікробів заважає. Що йому тільки не шиють? Уже до Конституційного Суду дішли. Начеб-то призначили його не так, хоча сам факт призначення суто формальна дія після проведенного конкурса.
А де справа "вагнерівців"???
Чому наші псевдопатріоти - вишиватники народні депутати не домоглися створення ТСК!?
Чому Ар'єв виводив людей в понеділок, а не в вівторок (день пленарного засідання ВРУ)!?
Треба було встинтунути надєрєбанити собі і родичам!?
Ви думаєте бидл*ота промосковська і псевдопроукраїнська - вам все зійде з рук..!? Ваша зрада вернеться до вас бумерангом! ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ !!!!