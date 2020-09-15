ВАКС отправил погоревшего на взятке помощника "слуги народа" Юрченко Фищенко под арест с альтернативой 1,5 млн грн залога, - Бутусов

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения по делу помощника депутата Ивана Фищенко на период следствия.

Об этом сообщила в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Только что ВАКС избрал меру пресечения по делу помощника депутата Ивана Фищенко на период следствия - содержание под стражей либо залог в 1,5 миллиона гривен! Об этом сообщают источники Цензор.НЕТ.

В решении суда указано, что вымогательство взятки Фищенко осуществлял совместно с народным депутатом "Слуги народа" Александром Юрченко.

Таким образом возник громкий скандал - генеральный прокурор Ирина Венедиктова отказалась выписать подозрение Юрченко, а антикоррупционный суд признал доказательства достаточными для выдвижения Юрченко подозрения в вымогательстве взятки.

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Теперь Венедиктова и Офис Президента поставлены перед выбором - продолжать позориться и прикрывать Юрченко даже после публикации видео НАБУ и после решения Высшего антикорсуда, или наконец начать действовать по закону и выписать ему, как положено подозрение", - уверен журналист.

Напоминаем, ранее ряд украинские СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.

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