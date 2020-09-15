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ВАКС отправил погоревшего на взятке помощника "слуги народа" Юрченко Фищенко под арест с альтернативой 1,5 млн грн залога, - Бутусов

ВАКС отправил погоревшего на взятке помощника

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения по делу помощника депутата Ивана Фищенко на период следствия.

Об этом сообщила в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Только что ВАКС избрал меру пресечения по делу помощника депутата Ивана Фищенко на период следствия - содержание под стражей либо залог в 1,5 миллиона гривен! Об этом сообщают источники Цензор.НЕТ.

В решении суда указано, что вымогательство взятки Фищенко осуществлял совместно с народным депутатом "Слуги народа" Александром Юрченко.

Таким образом возник громкий скандал - генеральный прокурор Ирина Венедиктова отказалась выписать подозрение Юрченко, а антикоррупционный суд признал доказательства достаточными для выдвижения Юрченко подозрения в вымогательстве взятки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помощнику "слуги народа" Юрченко сообщено о подозрении, - САП

Теперь Венедиктова и Офис Президента поставлены перед выбором - продолжать позориться и прикрывать Юрченко даже после публикации видео НАБУ и после решения Высшего антикорсуда, или наконец начать действовать по закону и выписать ему, как положено подозрение", - уверен журналист.

ВАКС отправил погоревшего на взятке помощника слуги народа Юрченко Фищенко под арест с альтернативой 1,5 млн грн залога, - Бутусов 01

Напоминаем, ранее ряд украинские СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Заявления Юрченко о выходе из фракции "СН" у меня нет, но есть телефонное подтверждение, что оно будет, - Арахамия. ВИДЕО

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Топ комментарии
+19
Да здравствует суд Линча! Самый справедливый суд в мире!
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15.09.2020 19:22
+13
У Венедиктовой будет истерика.
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15.09.2020 19:24
+11
и тут внезапно, крысы закрыли своего - не думаю шо надолго...
перепискают в междусобойчике и крыса на свободе...
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15.09.2020 19:23
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Да здравствует суд Линча! Самый справедливый суд в мире!
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15.09.2020 19:22 Ответить
Скрябин был прав.....
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15.09.2020 19:26 Ответить
венедиктова-неужели ты не понимаешь,этот БАРДАК СКОРО закончится !!! И тебя будут судить вместе с оманским ослом,дерьмаком и прочей зеленой накипью !
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15.09.2020 23:04 Ответить
и тут внезапно, крысы закрыли своего - не думаю шо надолго...
перепискают в междусобойчике и крыса на свободе...
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15.09.2020 19:23 Ответить
могут всю вину повесить на помощника, пообещав ему защиту в суде и минимальные (возможно условное) наказание... либо... выход под залог и ...быструю эмиграцию за кордон...
тут главное депутане сделать глазки блюдечком и визжать на каждом углу, что он знать ничего не знал и этого помощника ему подкинули враги
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15.09.2020 20:02 Ответить
так і буде
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16.09.2020 07:20 Ответить
укладе договір, визнає вину, все візьме на себе, отримає умовно, без конфіскації. і всі задоволені, НАБУ злочин розкрило, злочинець "отримав покарання"
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16.09.2020 07:22 Ответить
Запускайте Карлсона:
ВАКС відправив помічника нардепа Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9100
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15.09.2020 20:02 Ответить
а он еще не в Грузии?
летает плохо, много воды пьет перед тем как не полетать.
нюхает шо та все время.... - странный короче.
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15.09.2020 20:13 Ответить
У Венедиктовой будет истерика.
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15.09.2020 19:24 Ответить
хорошо шо отменили деп.нерикосновенность.
Теперь даже идиот может видеть что дело было явно не в ней
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15.09.2020 19:26 Ответить
вышак помощнику дайте и депутату путёвку в артек перенесите на следующий год...справедливость понад усэ!
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15.09.2020 19:26 Ответить
У нас уже всё наоборот, не как в том фильме:
- Тебя не посодют, ты воруй !
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15.09.2020 19:27 Ответить
у вас всегда все не как у людей было и еще долго будет ... - зачем залахтился леша?
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15.09.2020 19:33 Ответить
копейка придавила или очень захотелось падлюкой стать?
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15.09.2020 19:39 Ответить
ну и шо зубы сцепил? - клин?
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15.09.2020 20:16 Ответить
Вот откуда вы такие, параноики, беретесь, везде вам лахта мерещится.
Или ты считаешь, при зеленой власти красть перестали, потому-что тюрьмы полны коррупционерами, или просто посрать вышел, "лахтоистребитель", да ? Проспись, дантист.
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15.09.2020 20:26 Ответить
и да я считаю шо ты *******-лахтинец.

у тебя на Цензоре день один и гонор кацапячий - ну и чем ты не падлюка лахтинская?
вас тут как грязи...
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15.09.2020 20:31 Ответить
Все, без исключения, чиновники уверены, что за их каторжный труд им платят очень мало, и все, что им остаётся - это зажёвывать своё горе взятками.
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15.09.2020 19:37 Ответить
нардепа від уродів - відмазують.
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15.09.2020 19:38 Ответить
і відмажуть...бо така ганьба перед місцевими виборами не додасть голосів і в так порідшалому хорі жаб...)))
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15.09.2020 20:05 Ответить
Лас-Вегас під Одесою збудували?
Збудували.
Діснейленд на Хортиці відкрили?
Відкрили?
Порог економічного прориву переступили?
Переступили.
Чемпіонат по короновірусу виграли?
Виграли.
Навіть контрибуцію у Путіна за Крим отримали.
А тепер д̶і̶с̶к̶о̶т̶є̶к̶а̶ Олімпіада! Погналі!
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15.09.2020 19:41 Ответить
Ой ,не трогайте Бубочку Оманскую ,ему сейчас не до коррупции ,на кону встреча с ПТН ПНХ.Он сейчас спит и видит себя собирателем украинских земель.Падла
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15.09.2020 19:45 Ответить
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
K0५EGAR

@Rage4oK

·https://twitter.com/Rage4oK/status/1305904969325973505 38 мин Высший анти коррупционный суд обоссал венедиктовну и зелемского, заставив взять под стражу уе.....на из партии "Слуги Коломойско-Ахметовского Норода". Вот это нежданчик!
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15.09.2020 20:02 Ответить
Надаю послуги депутатам вр в отриманні/дачі хабарів у б/я вигляді. Порядність гарантую.
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15.09.2020 20:13 Ответить
Обміняють на суддю Вовка...не чипайте нашого ми не будемо чипати вашого...На НЕТ і суда нет....
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15.09.2020 20:37 Ответить
Респект НАБУ та Ситнику!
И хабар у $6 млн. задокументував, виконавці уже в СІЗО. І Окружний Суд взяв , і тепер цього Яровенко. Продуктивно працює. Правда, усій шайці зелених мікробів заважає. Що йому тільки не шиють? Уже до Конституційного Суду дішли. Начеб-то призначили його не так, хоча сам факт призначення суто формальна дія після проведенного конкурса.
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15.09.2020 21:07 Ответить
Просто класика: запит, класична пауза, виступ бєнєдіктової, коментар Ситника з відосиками і будьтє любєзни пріхаді кума любавацца: всі в білих фраках, а зеля, ОП, генпракурорка в гімні повному.
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15.09.2020 21:25 Ответить
"Какие ваши доказательства!!!!!!!!!!! "бенядіктова...
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15.09.2020 22:08 Ответить
Очень прикольно, когда взяточнику предлагают альтернативу в виде залога. Это сигнал - брать взятку надо с запасом, чтобы всегда хватило на залог.
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16.09.2020 10:39 Ответить
Це все непогано...
А де справа "вагнерівців"???
Чому наші псевдопатріоти - вишиватники народні депутати не домоглися створення ТСК!?
Чому Ар'єв виводив людей в понеділок, а не в вівторок (день пленарного засідання ВРУ)!?
Треба було встинтунути надєрєбанити собі і родичам!?
Ви думаєте бидл*ота промосковська і псевдопроукраїнська - вам все зійде з рук..!? Ваша зрада вернеться до вас бумерангом! ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ !!!!
ВАКС відправив помічника "слуги народу" Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3577
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16.09.2020 14:28 Ответить
 
 