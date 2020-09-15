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Госпогранслужба (6135) граница (5142) иудеи (32)

Израильтянин пытался прокрасться из Беларуси в Украину по болотам, ему запретили въезд на 5 лет, - Госпогранслужба

Гражданина Израиля, который попытался незаконно перейти границу Украины и Беларуси в обход пункта пропуска "Новые Яриловичи" в Черниговской области, принудительно возвратили на смежную сторону и запретили въезд в Украину на 5 лет,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Фейсбуке Государственная пограничная служба Украины.

"Государственная пограничная служба отмечала и обращалась к иностранным гражданам, которые планируют попасть в Украину, не пытаться нарушать законодательство Украины. Но один из иностранцев, несмотря на ограничения въезда, не прислушался к этому. Он попытался незаконно перейти границу, обойдя пункт пропуска "Новые Яриловичи", что в Черниговской области. Однако сразу был задержан пограничным нарядом. Нарушителем оказался гражданин Израиля 1978 года рождения", - говорится в сообщении на сайте Госпогранслужбы Украины во вторник.

В ведомстве отметили, что для нарушения границы гражданин выбрал болотистую местность, вероятно надеясь, что на таком направлении ему это точно удастся.

"На иностранца составлены админматериалы по ч.1 ст. 204 КУоАП, а также проставлен запрет въезда в Украину сроком на 5 лет. Он уже принудительно возвращен на смежную сторону", - указывается в сообщении.

Также в Госпогранслужбе подчеркнули, что пограничники действуют исключительно в рамках действующего законодательства и норм, регламентирующих порядок пересечения границы и привлечения нарушителей к ответственности.

"Еще раз подчеркнем, каждое государство утверждается нерушимостью своих границ, и Государственная пограничная служба стоит на защите границы Украины. При этом пограничники действуют исключительно в рамках действующего законодательства и норм, регламентирующих порядок пересечения границы и привлечения нарушителей к ответственности", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Хасиды-паломники не оставляют попыток попасть из Беларуси в Украину, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Израильтянин пытался прокрасться из Беларуси в Украину по болотам, ему запретили въезд на 5 лет, - Госпогранслужба 01

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Топ комментарии
+28
И не говори...а сейчас толпами валят..все хотят на говорящего осла в живую посмотреть..😃
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15.09.2020 19:40
+9
Крадется еврей к украинской границе... анекдот
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15.09.2020 20:08
+5
Партизан! Вот за кем тонтон-макуті бацьки охотились.
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15.09.2020 19:36
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Партизан! Вот за кем тонтон-макуті бацьки охотились.
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15.09.2020 19:36 Ответить
Іх бін партізанен,я,я !!!)))))
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15.09.2020 19:42 Ответить
Не , паломник ☝️
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15.09.2020 19:45 Ответить
Теперь это почти одно и то же.
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15.09.2020 23:14 Ответить
При Порошенко такого не було! Навпаки,з України втікали...
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15.09.2020 19:37 Ответить
И не говори...а сейчас толпами валят..все хотят на говорящего осла в живую посмотреть..😃
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15.09.2020 19:40 Ответить
+++
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15.09.2020 20:59 Ответить
С аблигчением!
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16.09.2020 07:29 Ответить
авжеж, толерантно відносились до всих хасидів, а не виокремлювали якусь одну групу...
а зараз брацлавським чинять перепони
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15.09.2020 20:21 Ответить
я бы его на прииски янтарные в рабство продал...
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15.09.2020 19:39 Ответить
Шоб он потом еще 40 лет оттуда петлял.
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15.09.2020 19:41 Ответить
Іх бін партізанен,я,я !!!)))
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15.09.2020 19:41 Ответить
невменяемый хасид
вот надо на могилу посмотреть именно сейчас, хоть убей
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15.09.2020 19:42 Ответить
Так надо было прямо там среди болот ему могилку организовать - пушай бы посмотрел...
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15.09.2020 19:44 Ответить
когда хохол родился нікакіх єврєєв єщьо нєбила.
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15.09.2020 19:46 Ответить
ну і што тут такова?...єсть горскіє єврєі...єсть балотниє...
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15.09.2020 19:45 Ответить
М-ля, ну тут что, мацой в Украине намазано? Лезут и лезут эти еврейчики к нам. Может пора по сусалам и шнифты пересчитать? Ей богу, задрали уже эти иудеи.
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15.09.2020 19:48 Ответить
Це йому не по Сінайській пустелі ходить...
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15.09.2020 19:48 Ответить
Иван Сусанин?
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15.09.2020 19:50 Ответить
Часом, не Моисей?
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15.09.2020 21:23 Ответить
Сусанович
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15.09.2020 21:45 Ответить
А чо так много то? Сотни граждан каждый год нарушают и им ничо за это нет. В Беларуси обычно ягодников с Украины задерживают. Белорусы за ломом и рогами ездят.

Израильтянин пытался прокрасться из Беларуси в Украину по болотам, ему запретили въезд на 5 лет, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 8920

- Трое мужчин - 37, 51 и 53 лет - ездили в украинскую часть зоны отчуждения вне пунктов пропуска, чтобы разжиться рогами диких животных и ломом черного металла, а потом незаконно перевезти их на белорусскую территорию для продажи. За умышленное незаконное пересечение госграницы с использованием механического транспортного средства суд Хойникского района назначил «предприимчивым» гражданам наказание в виде лишения свободы на 1 год 6 месяцев. Исполнение наказания отсрочено на тот же срок. К слову, в 2015 году двоих фигурантов уже задерживали за аналогичные нарушения.
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15.09.2020 19:51 Ответить
Продам рога преЗЕдента. Обращатся в личку. Лена.
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15.09.2020 20:04 Ответить
Подождите ,завтра Бубочка Оманская с барского плеча разрешит всем хасидам вьезд в Украину
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15.09.2020 19:51 Ответить
я этого не переживу
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15.09.2020 20:05 Ответить
Палестинский партизан. Любовь к Сидику Нахману и Новому Году заставила совершить неимоверный героизм. На южной границе у луки тоже есть проблема.
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15.09.2020 19:53 Ответить
Пейсами в капкан попался.
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15.09.2020 19:57 Ответить
это наверное он, пытался убежать

Ізраїльтянин намагався пробратися з Білорусі в Україну болотами, йому заборонили в'їзд на 5 років, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 983
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15.09.2020 20:02 Ответить
ВыхАдец из бывшего срсрсрср?
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15.09.2020 20:02 Ответить
Не верьте в коронавирус. В Беларуси больше месяца сотни тысяч людей по улицам толпами шастают. Почти все без масок и не видно никаких болезней чтобы рост начался.
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15.09.2020 20:07 Ответить
Ізраїльтянин намагався пробратися з Білорусі в Україну болотами, йому заборонили в'їзд на 5 років, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 6708
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15.09.2020 20:08 Ответить
Крадется еврей к украинской границе... анекдот
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15.09.2020 20:08 Ответить
Щось дуже підозріло почали пертись хасиди з Білорусі. Часом чи не ху*ло якусь спецоперацію затіяв під виглядом хасидів.
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15.09.2020 20:19 Ответить
та чому з Білорусі ? а не з Європи?
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15.09.2020 20:44 Ответить
Месть Бацьки
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15.09.2020 21:48 Ответить
Літаки з Європи в Україну обмежено літають. А з Кацапії в Бульбандію потрапити як раз плюнути.
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15.09.2020 22:24 Ответить
Срочно перед выдворением сделать отрезание.
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15.09.2020 20:23 Ответить
Не учел хасид, что кикиморы болотные состоят на погранслужбе и вовремя "постукивают" о нарушителях!
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15.09.2020 20:25 Ответить
Он как-то ************ и несерьёзно отнёсся к ответственному мероприятию.
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15.09.2020 20:52 Ответить
они как малые дети (хасиды), думают пересек границу и "ухватил раби Нахмана за бороду", только вот, добраться до Умани в характерном костюме "жука", с песами и типичной еарейской харей ой как будет не просто, по пути раскают сАбаковцы, блок постами обложена Умань!
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15.09.2020 21:21 Ответить
Подкрепленье не пришло,
Нас с тобою *******.
(с) пестня
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15.09.2020 20:50 Ответить
блин если б знать что такая "жара" будет, я бы приехал. Могу провести группу в 10 человек через границу ваще без проблем.
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15.09.2020 20:53 Ответить
Какая то собачья свадьба.
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15.09.2020 21:03 Ответить
«Ой ***** ліл!» (с)
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15.09.2020 21:15 Ответить
Надо было показательно в Н. Яриловичах подвесить за пейсы!
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15.09.2020 21:50 Ответить
шутки шутками, но пойманный погранцами хасид, вызывает у погранцов лютую ненависть - у него и деньги есть, но взять их у него нельзя!!!
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15.09.2020 21:55 Ответить
Видать его дед партизанил в этих местах.
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16.09.2020 08:13 Ответить
 
 