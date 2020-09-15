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Нацполиция (16189) порядок (42) Умань (360) хасиды (255)

Полицейские Украины и Израиля совместно обеспечат правопорядок во время празднования Рош ха-Шана в Умани, - Клименко

Полицейские Украины и Израиля совместно обеспечат правопорядок во время празднования Рош ха-Шана в Умани, - Клименко

Сотрудники полиции Украины и Израиля будут совместно обеспечивать правопорядок во время празднования Рош ха-Шана.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Фейсбук Национальной полиции, об этом заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко на встрече с представителями израильской полиции Игорем Шмойшем и Павелом Тимковский.

"Наша совместная работа - обеспечить публичный порядок в местах проведения религиозных мероприятий. Мы понимаем, насколько важен для хасидов город Умань и уважаем саму идею, чтобы этот город стал вторым Иерусалимом. В это же время мы стараемся донести, что на территории Украины действуют исключительно украинские законы. И мы будем жестко реагировать на все провокации и противоправные действия, независимо от того, кто является их участником. Вместе с вами мы справимся с задачами, которые стоят перед нами", - заявил Клименко.

Клименко отметил, что в этом году празднование Нового года для тех, кто исповедует иудаизм, осложняется эпидемиологической ситуацией. В то же время глава Нацполиции акцентировал, что все хасиды, которые сейчас находятся на территории Украины, должны спокойно встретить праздник Рош ха-Шана.

Как сообщалось, в связи с эпидемией коронавируса в Украине Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) поручила центральным органам ввести ряд запретов в местах паломничества хасидов в Умани в ходе празднования Рош ха-Шана с 15 до 21 сентября.

Кроме того, до конца сентября Украина ввела ограничения на посещения страны иностранцами.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ГСЧС развернула в Умани спецотряд из пожарных и водолазов: для обрядов паломников расчистили водоем. ВИДЕО

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Топ комментарии
+5
Дурдом и бардак! Какой правовой статус полицейских иностранного государства в Украине? Они с точки зрения закона такие же туристы как и хасиды, поэтому не имеют никакого право кому-ли. что указывать и тем более принимать участие в силовых операциях! Надо ДЕПАРТИРОВАТЬ ЖМУРИКА в израль и покончить с ежегодным шабашом! Только те. кто бабло имеет с этого никогда не допустят себе убытков!
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15.09.2020 20:20
+5
На хрена этих обезьян, вообще, сюда пускают, если каждый раз вокруг них такой шухер. Пусть из Израиля по видеосвязи молятся.
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15.09.2020 20:27
+3
Это просто демонстрация и прецедент. Забыл как зе принял закон о пожизненных пенсиях с нашего кармана тем кто уехал в Израиль?
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15.09.2020 20:07
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Правила форума Совет форумчан
Я могу понять когда приезжают военные инструкторы что бы натаскивать солдат и офицеров (что ни говори, а до 2014 года, армия у нас была только формально).
Но неужели у нашей полиции настолько кривые руки, что она не в состоянии обеспечить правопорядок во время этого праздника без посторонней помощи?
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15.09.2020 20:05 Ответить
Это просто демонстрация и прецедент. Забыл как зе принял закон о пожизненных пенсиях с нашего кармана тем кто уехал в Израиль?
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15.09.2020 20:07 Ответить
Забыл. Напомните, пожалуйста, и ссылочку не забудьте
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15.09.2020 23:48 Ответить
Укр полиция языков не знает.
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15.09.2020 23:30 Ответить
Воистину выбор зе-это ошибка...
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15.09.2020 20:09 Ответить
Цей шабаш усім пох...
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15.09.2020 20:09 Ответить
Полицейские Украины и Израиля совместно обеспечат правопорядок во время празднования Рош ха-Шана в Умани, - Клименко - Цензор.НЕТ 2365
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15.09.2020 23:24 Ответить
І що, будуть діяти, як поліція Ізраїлю діє, чи як то наші "спасатєлі котіков"?
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15.09.2020 20:13 Ответить
таки впихнут невпихуемое...
как ни отбивались..сдались...
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15.09.2020 20:18 Ответить
У зесруля фсе начеку с пусрулем,там тоже мамкины корни...и ничиво антиеврейского...констонтация типа фактов...
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15.09.2020 20:33 Ответить
Дурдом и бардак! Какой правовой статус полицейских иностранного государства в Украине? Они с точки зрения закона такие же туристы как и хасиды, поэтому не имеют никакого право кому-ли. что указывать и тем более принимать участие в силовых операциях! Надо ДЕПАРТИРОВАТЬ ЖМУРИКА в израль и покончить с ежегодным шабашом! Только те. кто бабло имеет с этого никогда не допустят себе убытков!
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15.09.2020 20:20 Ответить
Статус определяется международным соглашением.
30тыс убитых тоже депортируете?
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15.09.2020 23:24 Ответить
На хрена этих обезьян, вообще, сюда пускают, если каждый раз вокруг них такой шухер. Пусть из Израиля по видеосвязи молятся.
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15.09.2020 20:27 Ответить
В Польше и Германии так про украинцев говорят. Удивительное дело, да?
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15.09.2020 23:24 Ответить
Нет, не удивительное.
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16.09.2020 07:54 Ответить
Боевое братство. Пусть и по военной тематике попробуют.
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15.09.2020 20:28 Ответить
Порядок был бы намного лучше, если б его обеспечивали СС Галичина.
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15.09.2020 23:00 Ответить
Массовые мероприятия в Украине запрещены во время карантина. Но не для евреев.
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16.09.2020 10:15 Ответить
 
 