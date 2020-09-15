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Новости Местные выборы-2020
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Отменить местные выборы через суд после начала избирательного процесса невозможно, - глава ЦИК Диденко

Отменить местные выборы через суд после начала избирательного процесса невозможно, - глава ЦИК Диденко

Председатель Центральной избирательной комиссии Олег Диденко пока не видит перспектив для отмены выборов в судебном порядке. Также он заявил, что провести выборы на оккупированных территориях Донбасса в этом году уже невозможно.

Об этом он заявил во время встречи с послами стран G7, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"Не думаю, что на сегодня перспективы отмены местных выборов в судебном порядке существуют. Кроме того, избирательный процесс уже начался. Согласно Конституции Украины остановка избирательного процесса возможна лишь в случае введения в Украине или отдельных местностях чрезвычайного или военного положения", - отметил Диденко.

Также глава ЦИК заявил послам, что провести выборы на оккупированных территориях Донбасса в этом году уже невозможно.

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"Первые выборы можно проводить дважды в год: в октябре и марте. Мы планируем в будущем обращаться в соответствующие военно-гражданские администрации по безопасности ситуации на этих территориях. Как только будут необходимые условия - выборы будут назначены", - рассказал Диденко.

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В зеленском дурдоме все возможно.
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15.09.2020 19:59 Ответить
а зачем ты задницу рвал на британский флаг, шоб во втором туре только не Порох ?
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15.09.2020 20:02 Ответить
Печерский или Киевский окружной суды ни секунды сомнений могут отменить хоть восход Солнца!... лишь бы им достаточно бабла занесли.
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15.09.2020 20:47 Ответить
Да ладно, наш Пещерный еще и не такое может , все зависит от полноты насыпанного кармана и тогда любой каприз за ваши бабки !!!!
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15.09.2020 21:31 Ответить
 
 