Отменить местные выборы через суд после начала избирательного процесса невозможно, - глава ЦИК Диденко

Председатель Центральной избирательной комиссии Олег Диденко пока не видит перспектив для отмены выборов в судебном порядке. Также он заявил, что провести выборы на оккупированных территориях Донбасса в этом году уже невозможно.

Об этом он заявил во время встречи с послами стран G7, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"Не думаю, что на сегодня перспективы отмены местных выборов в судебном порядке существуют. Кроме того, избирательный процесс уже начался. Согласно Конституции Украины остановка избирательного процесса возможна лишь в случае введения в Украине или отдельных местностях чрезвычайного или военного положения", - отметил Диденко.

Также глава ЦИК заявил послам, что провести выборы на оккупированных территориях Донбасса в этом году уже невозможно.

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"Первые выборы можно проводить дважды в год: в октябре и марте. Мы планируем в будущем обращаться в соответствующие военно-гражданские администрации по безопасности ситуации на этих территориях. Как только будут необходимые условия - выборы будут назначены", - рассказал Диденко.