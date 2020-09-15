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Порошенко (19477) уголовное дело (2436) Рябошапка Руслан (409) Венедиктова (726)

Венедиктову больше интересует процесс "кошмарения" политиков, - Рябошапка о 15 уголовных делах против Порошенко

Венедиктову больше интересует процесс

Экс-генпрокурор Руслан Рябошапка прокомментировал открытие 15 новых дел против Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в комментарии НВ. 

Комментируя высказывания Генпрокурора Венедиктовой, что пятый президент Петр Порошенко использует уголовные производства против него для пиара, Рябошапка заявил: "Я бы ответил Ирине Валентиновне так: если она понимает, что Петр Порошенко использует эти уголовные производства (в собственных целях), то их необходимо было бы завершать и передавать в суд. Тогда бы он не использовал их как пиар. Но такое впечатление, что (Венедиктову) больше интересует процесс, грубо говоря, "кошмарения" политиков или чиновников, чем сам результат. Соответственно, этот процесс и вызывает такую реакцию.

А лицо, которое защищается, всегда использует такое медийное сопровождение уголовных производств как своеобразную защиту, поскольку благодаря этому есть возможность медийно представить, что на человека давят и доказательства для преследования отсутствуют. У них это достаточно хорошо получается, потому что это преследование выглядит недостаточно обоснованным, далеко не убедительным".

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Топ комментарии
+40
на то тварь и поставлена.
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15.09.2020 20:02
+27
На портянку с беней
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15.09.2020 20:05
+19
Венедиктову больше интересует процесс "кошмарения" политиков, - Рябошапка о 15 уголовных делах против Порошенко - Цензор.НЕТ 2300
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15.09.2020 20:04
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А на каво работает эта Венедиктава ?
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15.09.2020 20:01 Ответить
На портянку с беней
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15.09.2020 20:05 Ответить
на то тварь и поставлена.
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15.09.2020 20:02 Ответить
Блин. Есть что предъявить Порошенко - предъявляйте. А нет - то замолчите. А то мнете, мнете свое причинное место, а оно все на шесть смотрит. Если и судить Порошенко, так это за неуемную жажду власти, но за это не судят.
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15.09.2020 20:03 Ответить
Я б радив Бєнядіктовій купити товстий зошит у клітинку (більше поміститься) і конспектувати дії Порошенка і його адвокатів по захисту від переслідувань. Зовсім скоро їй цей конспект стане в пригоді, бо гроші, які зароблені не прозоро, у неї швидше за все конфіскують і на адвокатів рівня Новікова, чи хоча б Федура у неї тупо не буде грошей. 😊
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15.09.2020 20:21 Ответить
«Нэуйомная жажда власті» чим вивіряється? Якщо «путінками» або «лукашенками», тоді у нього в 0. -це нормально для політика, тим більше, що він покинув посаду після програних виборів.
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15.09.2020 20:29 Ответить
напомню тебе, что Порошенко не хотел идти в Президенты - его уговаривали, в том числе и на Майдане, и националисты из КУН, ибо понимали, что только он спасет Украину, таки спас . вот Мертвечуки, Бойки, Рябиновичи с Жулькой и Пукиным, Лукаш и портянкой и злобствуют
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15.09.2020 20:37 Ответить
Так а де той *трахтор * ..що на його націоналісти Поросенка витягували ...Дафффай витягуйте з гаража і по новій
.Так ?
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15.09.2020 21:03 Ответить
Соєве цинічне порося зробило український народ в 10 разів біднішими.
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15.09.2020 21:09 Ответить
А можно поподробнее про то, КАК Порошенко не хотел идти в президенты. Уже поп-корн достаю.
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15.09.2020 22:32 Ответить
а можно подробнее про неуёмную жажду власти после того, как он даже не оспаривал результаты выборов?
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16.09.2020 08:26 Ответить
Венедиктову больше интересует процесс "кошмарения" политиков, - Рябошапка о 15 уголовных делах против Порошенко - Цензор.НЕТ 2300
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15.09.2020 20:04 Ответить
Взять и поделить....Венедиктову больше интересует процесс "кошмарения" политиков, - Рябошапка о 15 уголовных делах против Порошенко - Цензор.НЕТ 9444 а Профессор : говорит ДА..я не Люблю ПРОЛЕТАЙрят
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15.09.2020 20:05 Ответить
нововылупевшийся или перелогинувшишся лахтинский тормоз...
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15.09.2020 20:09 Ответить
наконецто - прорвало монгола подлетного...
ты от ето мальца обкатываешь?
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15.09.2020 20:19 Ответить
блин, вас шо на лахту по ********* чердакам вербуют? )))
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15.09.2020 20:23 Ответить
сиди сам в своем ****** - он мне и в спину не стучит, вместе с вашей вонючей корюшкой...
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15.09.2020 20:37 Ответить
да, щойнозаряжений
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15.09.2020 20:17 Ответить
та я заметил - у них дальше семь-сорокок мозги не катятся...
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15.09.2020 20:25 Ответить
Сейчас интересует вопрос стекания с Осла. Он же бензин ослиной мочой разбавляет, а вы за лишний рублик пытаетесь его отмыть.
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15.09.2020 20:09 Ответить
Венедиктова лучше бы о душЕ подумала.
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15.09.2020 20:07 Ответить
извините, о чем?... душонка ее давно заложена и продана в лучшем случае Мефистофелю... в худшем портнову и кампашке...
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15.09.2020 20:14 Ответить
просто отрабатывает заказ, но нет подходящих инструментов... все высосано из пальца Пуйла
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15.09.2020 20:09 Ответить
Венедиктову больше интересует процесс "кошмарения" политиков, - Рябошапка о 15 уголовных делах против Порошенко - Цензор.НЕТ 3211 Вилла Зеленского в Италии...поделим?
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15.09.2020 20:09 Ответить
как раз играю, Дисхоноред же
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15.09.2020 20:13 Ответить
Хто йому мішок зі сміттям підкинув?
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15.09.2020 20:32 Ответить
А жто его мама такая гордая стоит ?
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15.09.2020 20:52 Ответить
там такое советское "лицо" что я бы голосовал за ПАП-а., просто поклялся Дорашмапидрой, ил кт там щас главарь? шо на выборы я тупо - ноль(0)
помто , пусть идкт га.... Путин знает куда
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15.09.2020 20:10 Ответить
Традиции. Какая украинская власть не преследовала папередников. У Зеленского впереди тоже веселая жизнь.
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15.09.2020 20:11 Ответить
Зрівнялівка тут ні до чого. Більшої гидоти за зеленського не було.
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15.09.2020 21:23 Ответить
* сорри, "боярки" выжрал, пальчаги заплетабтся
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15.09.2020 20:12 Ответить
Де Парасюк, щоб їй "заїхав з ноги"?
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15.09.2020 20:16 Ответить
Треба: «Бєня, дай команду !»
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15.09.2020 20:24 Ответить
Правительство Кипра рассекететило данные об украинцах мильярдерах..ЭТО ШОК я вам скажу...
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15.09.2020 20:18 Ответить
Венедиктова сьогодні заявила , що на слугу кремля , відкрити кримінальну справу неможливо ,
звісно неможливо, це ж не Порошенко !!
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15.09.2020 20:26 Ответить
ничего , откроет и на слугу и на парашенку и дай бог, посадит
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15.09.2020 20:59 Ответить
Лахта, у тебя амерский флажок отклеился
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15.09.2020 21:12 Ответить
Ще один "ОБІЖЕНИЙ" обізвався!?
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15.09.2020 20:26 Ответить
Правду он говорит ,а не обиженный.Не создавай почву ,чтобы Порох не пиарился
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15.09.2020 20:32 Ответить
))))так это зесрани с самого начала говорилось ,а эти тупни: посодют, посодют ... на деле ваша жаба сядет
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15.09.2020 20:49 Ответить
Венедіктову більше цікавить процес "кошмарення" політиків, - Рябошапка про 15 кримінальних справах проти Порошенка - Цензор.НЕТ 8084
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15.09.2020 20:53 Ответить
Венедіктову більше цікавить процес "кошмарення" політиків, - Рябошапка про 15 кримінальних справах проти Порошенка - Цензор.НЕТ 6472
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15.09.2020 20:54 Ответить
https://ukranews.com/news/726223-pomoshhnika-yurchenko-arestovali-s-alternativnoj-zaloga Помощника Юрченко арестовали с альтернативной залога
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15.09.2020 21:18 Ответить
А чого ви квакаєте, жаби чоколятні ? Якщо б не воровав ваш "гетьман-злодій" і дєл би не було.. Чи олігарху Пете можна все...бо він вигукує патріотичні лозунги ?
Якщо "так", то ви - тупі дурні.
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15.09.2020 21:36 Ответить
 
 