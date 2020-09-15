Венедиктову больше интересует процесс "кошмарения" политиков, - Рябошапка о 15 уголовных делах против Порошенко

Экс-генпрокурор Руслан Рябошапка прокомментировал открытие 15 новых дел против Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в комментарии НВ.

Комментируя высказывания Генпрокурора Венедиктовой, что пятый президент Петр Порошенко использует уголовные производства против него для пиара, Рябошапка заявил: "Я бы ответил Ирине Валентиновне так: если она понимает, что Петр Порошенко использует эти уголовные производства (в собственных целях), то их необходимо было бы завершать и передавать в суд. Тогда бы он не использовал их как пиар. Но такое впечатление, что (Венедиктову) больше интересует процесс, грубо говоря, "кошмарения" политиков или чиновников, чем сам результат. Соответственно, этот процесс и вызывает такую реакцию.

А лицо, которое защищается, всегда использует такое медийное сопровождение уголовных производств как своеобразную защиту, поскольку благодаря этому есть возможность медийно представить, что на человека давят и доказательства для преследования отсутствуют. У них это достаточно хорошо получается, потому что это преследование выглядит недостаточно обоснованным, далеко не убедительным".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Избирательный адрес на местных выборах изменили 98 тыс. избирателей, – ЦИК