В ВСУ служат 29 тыс. женщин, 10 тыс. имеют статус участника боевых действий, - Минобороны
В настоящее время в Вооруженных Силах Украины проходят службу и работают 58 192 женщины. Около 29 тыс. из них - женщины-военнослужащие.
Об этом сообщил директор Департамента социального и гуманитарного обеспечения Министерства обороны Украины Назим Агаев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.
Также он отметил, что примерно 10 тыс. женщин в ВСУ имеют статус участника боевых действий. Доля военнослужащих-женщин, которые принимают участие в международных операциях по поддержанию мира и безопасности, в составе национального персонала составляет 6%.
Благодаря внесенным изменениям в законодательные и нормативно-правовые акты закреплен принцип прохождения женщинами воинской службы на равных началах с мужчинами. Кроме того, военнослужащим-женщинам предоставлен доступ ко всем военно-учетным специальностей рядового, сержантского и старшинского состава, в том числе боевых.
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И неужели тебе не пришла в голову мысль, что при численности группировки ВСУ в зоне боевых действий в 25-30 тысяч человек (пускай тысяч 10 на передовой) и при проведении ротации хотя бы 4 раза в год, численность реальных участников боевых действий, должна составлять не менее 240 тысяч человек?
есть и были которые с оружием наравне с мужчинами...
(13 воевавших "тёток" погибли )
велосипедВсё сказано до Вас Период ВОВ.
Ваньке за атаку, (ну скажем культурно) штык в сраку.
А Маньке за ..... Красную Звезду.
И все переживают что статус УБД у женщин военнослужащих липовый.
После этого, даже удивляться не стоит что живем в такой стране!
т.е. служба - 5 дней в неделю с 8 до 17, в лучшем случае - в остальное время дома, зарплата, льготы, обеспечение - такое же, как и у парней, которые по пол-года живут в блиндажах на передке, и не могут поехать в законный отпуск, потому что "некомплект"
Поэтому, без соплей, 99% этих "амазонок" уволить на фиг, без сохранения льгот, на сэкономленные деньги поднять зп в 2 раза мужикам, которые реально воюют. Или вы думаете, что в случае обострения эти 30 тыс теток будут останавливать россиян? Напомню, кстати, у сепаров под ружьем около 12 тыс... в раза меньше, чем у нас теть с корочками