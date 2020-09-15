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армия (8253) женщины (869) оборона (5145) ВСУ (6263)

В ВСУ служат 29 тыс. женщин, 10 тыс. имеют статус участника боевых действий, - Минобороны

В ВСУ служат 29 тыс. женщин, 10 тыс. имеют статус участника боевых действий, - Минобороны

В настоящее время в Вооруженных Силах Украины проходят службу и работают 58 192 женщины. Около 29 тыс. из них - женщины-военнослужащие.

Об этом сообщил директор Департамента социального и гуманитарного обеспечения Министерства обороны Украины Назим Агаев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

Также он отметил, что примерно 10 тыс. женщин в ВСУ имеют статус участника боевых действий. Доля военнослужащих-женщин, которые принимают участие в международных операциях по поддержанию мира и безопасности, в составе национального персонала составляет 6%.

Благодаря внесенным изменениям в законодательные и нормативно-правовые акты закреплен принцип прохождения женщинами воинской службы на равных началах с мужчинами. Кроме того, военнослужащим-женщинам предоставлен доступ ко всем военно-учетным специальностей рядового, сержантского и старшинского состава, в том числе боевых.

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Топ комментарии
+8
еще раз.. вне сомнения, одна-две сотни принимали участие в боевых действиях..98% из женщин с корочкой убд - проходят службу в частях...
т.е. служба - 5 дней в неделю с 8 до 17, в лучшем случае - в остальное время дома, зарплата, льготы, обеспечение - такое же, как и у парней, которые по пол-года живут в блиндажах на передке, и не могут поехать в законный отпуск, потому что "некомплект"
Поэтому, без соплей, 99% этих "амазонок" уволить на фиг, без сохранения льгот, на сэкономленные деньги поднять зп в 2 раза мужикам, которые реально воюют. Или вы думаете, что в случае обострения эти 30 тыс теток будут останавливать россиян? Напомню, кстати, у сепаров под ружьем около 12 тыс... в раза меньше, чем у нас теть с корочками
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15.09.2020 20:32
+4
я был, там где был.. мне за свою корочку не стыдно, но это звиздец какая профанация давать статус и мужику, который реально воевал и тете, устроенной по документам в тыловую часть, которая и автомата никогда не держала..
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15.09.2020 20:39
+3
А некое бесполое существо, является главнокомандующим...
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15.09.2020 20:12
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А некое бесполое существо, является главнокомандующим...
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15.09.2020 20:12 Ответить
Правильно его должность пишется "гОвнокомандующий".
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15.09.2020 20:26 Ответить
Кому должно?
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15.09.2020 20:25 Ответить
Тревожит то, что россияне уже нагло в разговорах советуют херсонцам готовится стать частью империи, похоже решили отжать юг полностью
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15.09.2020 20:19 Ответить
А сколько из этих участников боевых действий были на передке? сотни-две?
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15.09.2020 20:20 Ответить
Спроси у своего дивана.
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15.09.2020 20:22 Ответить
дятел, я в отличие от тебя там был
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15.09.2020 20:24 Ответить
Где? На диване? Никто и не сомневается.
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15.09.2020 20:25 Ответить
Ты там был?
И неужели тебе не пришла в голову мысль, что при численности группировки ВСУ в зоне боевых действий в 25-30 тысяч человек (пускай тысяч 10 на передовой) и при проведении ротации хотя бы 4 раза в год, численность реальных участников боевых действий, должна составлять не менее 240 тысяч человек?
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15.09.2020 20:35 Ответить
я был, там где был.. мне за свою корочку не стыдно, но это звиздец какая профанация давать статус и мужику, который реально воевал и тете, устроенной по документам в тыловую часть, которая и автомата никогда не держала..
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15.09.2020 20:39 Ответить
Хоть номерок дивизии/бригады/батальона черкнешь?
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15.09.2020 20:43 Ответить
горно-копытная
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15.09.2020 20:45 Ответить
но ведь есть и тёти (и девушки), которые бинтовали и вывозили, рискуя здоровьем и жизнями
есть и были которые с оружием наравне с мужчинами...
(13 воевавших "тёток" погибли )
В ВСУ служит 29 тыс. женщин, 10 тыс. имеют статус участника боевых действий, - Минобороны - Цензор.НЕТ 2541
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15.09.2020 20:53 Ответить
Не нужно выдумывать велосипед Всё сказано до Вас Период ВОВ.
Ваньке за атаку, (ну скажем культурно) штык в сраку.
А Маньке за ..... Красную Звезду.
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15.09.2020 20:53 Ответить
А "главнокомандующий" 4 раза "откосил" от повесток.
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15.09.2020 20:20 Ответить
10 тысяч женщин с УБД ? Неплохо лодыри штабисты своих жен одарили , будет новая власть , вернут все выплаты в тройном размере.
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15.09.2020 20:21 Ответить
Переживаешь что у тебя нет статуса женщина-участник боевых действий?
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15.09.2020 20:23 Ответить
Поспрашивал знакомых волонтёров , которые до 2017 года ездили в АТО , на передке , где по закону заслуженно получают статус УБД , ни одной женщины -бойца не видели , только медики , и то единицы.
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15.09.2020 20:33 Ответить
Я б їх всіх через військо пропустив . хоть якісь ази дисципліни чи відповідальності побачили .
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15.09.2020 20:23 Ответить
Сколько сразу доброжелателей собралось!
И все переживают что статус УБД у женщин военнослужащих липовый.
После этого, даже удивляться не стоит что живем в такой стране!
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15.09.2020 20:26 Ответить
Воняет кацапоботами.
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15.09.2020 20:29 Ответить
100%
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15.09.2020 20:30 Ответить
еще раз.. вне сомнения, одна-две сотни принимали участие в боевых действиях..98% из женщин с корочкой убд - проходят службу в частях...
т.е. служба - 5 дней в неделю с 8 до 17, в лучшем случае - в остальное время дома, зарплата, льготы, обеспечение - такое же, как и у парней, которые по пол-года живут в блиндажах на передке, и не могут поехать в законный отпуск, потому что "некомплект"
Поэтому, без соплей, 99% этих "амазонок" уволить на фиг, без сохранения льгот, на сэкономленные деньги поднять зп в 2 раза мужикам, которые реально воюют. Или вы думаете, что в случае обострения эти 30 тыс теток будут останавливать россиян? Напомню, кстати, у сепаров под ружьем около 12 тыс... в раза меньше, чем у нас теть с корочками
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15.09.2020 20:32 Ответить
У маршала Жюкова было 4 фронтовые жены....Захарова,Зуйкова,Волохова и Семенова...,сколько было подруг на ночь? сотни ,у остальных маршалов 2-3....
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15.09.2020 21:26 Ответить
Нажаль із цього юрмиська валькірій дійсно хороших військовослужбовців не більше кількох тисяч. В основній масі це баласт, який майже ні до чого крім показухи не залучається "бо я же дєвачька". Чим більше в частині "захисниць", тим важче хлопцям служити.
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16.09.2020 12:24 Ответить
 
 