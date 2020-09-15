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Новости Борьба с коррупцией
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НАБУ (4183) депутат (3277) Сытник (958) помощник депутата (40) Юрченко Александр (101)

По делу о взятке "слуги народа" Юрченко проходят и другие нардепы, - Сытник

По делу о взятке

В деле о взятке за внесение поправок в законопроект об управлении отходами фигурирует несколько народных депутатов.

Об этом сказал директор НАБУ Артем Сытник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

"К сожалению, случилось то, что часто мешает расследованию – произошла определенная утечка процессуальной информации до того, как мы дали традиционный комментарий по этой ситуации", – сказал Сытник.

Он отметил, что сейчас детективы НАБУ и прокуроры САП работают по этой ситуации.

"На сегодняшний день действительно есть один человек, который является подозреваемым. Но это пока только предварительные выводы. И по делу также проходят другие подозреваемые. В том числе те лица, которые имеют особый статус, соответственно – относительно них подозрения должны подписываться специально уполномоченными лицами. Сейчас продолжается работа, есть контакт с Офисом генерального прокурора. И в ближайшее время мы официально прокомментируем эту ситуацию", – рассказал глава НАБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ призывает Венедиктову подписать подозрение "слуге народа" Юрченко: все материалы находятся в ОГП уже 5 дней

На уточняющий вопрос о том, имеет ли он в виду народных депутатов, говоря о специальном статусе, Сытник ответил: "Ну конечно".

Напоминаем, ранее ряд украинских СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.

Сегодня НАБУ опубликовало оперативные материалы, на которых нардеп "Ю" и детектив НАБУ под прикрытием обсуждают возможность внесения правок в законопроект взамен на "помощь экологии" и "плюшки".

15 сентября помощнику нардепа Юрченко сообщено о подозрении в пособничестве в получении народным депутатом неправомерной выгоды.

В Офисе Президента заявили, что надеются на сотрудничество Юрченко с НАБУ и Офисом Генпрокурора.

15 сентября Антикоррупционный суд отправил погоревшего на взятке помощника нардепа Юрченко Фищенко под арест с альтернативой 1,5 млн грн залога.

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Топ комментарии
+14
так прямо ж сказали - голосование фракции слуг - 200 штук зелени.
Т.е. ВСЯ фракция воры и коррупционеры.
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15.09.2020 20:39
+10
Накрылась премия квартал.
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15.09.2020 20:40
+8
Представляете КАК башляют регулярно депутатам за законы? Может им зарплату не платить - поберечь налоги ?
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15.09.2020 20:37
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Правила форума Совет форумчан
Закон принимается большинством. Пора перевыборы
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15.09.2020 20:34 Ответить
Зачем? Мудрый нарид остался мудрым и снова наголосует такую же буратину.
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15.09.2020 20:44 Ответить
А все гад Порошенко ,подговорил ,честных слуг ,взятки брать ,и бросить тень на великого ,кристально чистого ,неофшорного ,преЗЕдента.
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15.09.2020 23:34 Ответить
Представляете КАК башляют регулярно депутатам за законы? Может им зарплату не платить - поберечь налоги ?
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15.09.2020 20:37 Ответить
Це Петро зпровокував.
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15.09.2020 20:38 Ответить
Без него - никак!
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15.09.2020 20:43 Ответить
ще раз: народ адекватний, не забувай про симайли! Ваше щастя, що я собі кондуїт веду!
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15.09.2020 20:52 Ответить
так прямо ж сказали - голосование фракции слуг - 200 штук зелени.
Т.е. ВСЯ фракция воры и коррупционеры.
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15.09.2020 20:39 Ответить
Накрылась премия квартал.
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15.09.2020 20:40 Ответить
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15.09.2020 23:35 Ответить
а шо, ситий ще не у ростові..? щось не чув про хобота за стільки років..а-а-а..щось мєшає раследованію..хроніка..
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15.09.2020 20:45 Ответить
Садить пора этот квартал от 7-15 лет!
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15.09.2020 20:45 Ответить
Да не ,за измену родины - пожизненно.
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15.09.2020 23:36 Ответить
Сейчас вылезло и задокументировано то отчем все и так знали. Да, депутаты берут взятки за лоббирование законов. И Слуги Народа не исключение. А поскольку у Зе монобольшинство, то все взятки сейчас стекаются к ним.
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15.09.2020 20:48 Ответить
а нехрен доповідати в офіс д'єрмака. Там - кріт. Доказ від Ситника - зайвий доказ.
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15.09.2020 20:51 Ответить
На цих місцевих виборах потрібно голосувати за тих кандидатів (особливо в облраду), які пообіцяють прийняти постанову цієї новообраної обл-міськ-райради про дострокові вибори парламенту та імпічмент.
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15.09.2020 20:53 Ответить
тут главное ...клоунов не прозевать... потому как и они обещать умеют не хуже других
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15.09.2020 21:21 Ответить
...а также другие "официальные" лица ...ука ... программа "ВРЕМЯ" ...
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15.09.2020 20:59 Ответить
а почему они в раде гуляют, заседают?
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15.09.2020 21:09 Ответить
Всех слуг урода пересадить нужно
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15.09.2020 21:44 Ответить
Зеленое ворье на нары!!!!
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15.09.2020 22:58 Ответить
А как насчет "утечку" поискать?
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16.09.2020 08:14 Ответить
..Вєнєдіктова- "мало інформації"??? ЖАХ! 95 квартал і "ворьйо..."Ворон ворону очі не виклює..?
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16.09.2020 09:32 Ответить
73%, это ваша работа!
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16.09.2020 09:33 Ответить
Бо не виборці,а вибирачі.Вибирачі полови з гречки виберуть,звісно, полову.Хіба ж полова не (ку)люча,не (по)скудна,не (зе)дрипана?
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16.09.2020 09:58 Ответить
Огласите весь список казнокрадов и мздоимцев, "пжалуста"!
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16.09.2020 10:21 Ответить
 
 