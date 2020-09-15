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Новости Скандалы в Слуге народа
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опрос (2650) Бутусов Юрий (4247) Сытник (958) Слуга народа (2620) Юрченко Александр (101)

После разоблачения НАБУ в "Слуге народа" взяточника Юрченко в СМИ начали "разгонять" опрос о недоверии Сытнику, - Бутусов. СКРИНШОТ

После разоблачения НАБУ в

После успешного расследования НАБУ о взяточничестве "слуги народа" Александра Юрченко информационным ресурсам предлагают разместить результаты опроса о том, как граждане не доверяют директору Бюро Артему Сытнику.

Об этом пишет в Facebook главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Президент Зеленский в ответ на разоблачение НАБУ взяточника - "слуги народа" Александра Юрченко - не сделал ни одного заявления, однако сегодня в интернете началось распространение опроса центра "Социальный мониторинг" как граждане не доверяют директору НАБУ Артему Сытнику. Опрос как-то случайно совпал с требованием НАБУ к генеральному прокурору Венедиктовой выписать подозрение депутату Юрченко - ведь "слугу" задокументировали на вымогательстве взятки! Теперь опрос предлагают разместить на информационных сайтах", - сообщил журналист.

Он уверен, что эта манипуляция должна быть разоблачена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сытник о расследовании взятки за законопроект: По делу также проходят другие нардепы

"Операция НАБУ против Юрченко говорит как раз о том, что с коррупцией не способен бороться сам Зеленский. Критика НАБУ должна быть, они не безгрешные, но критика должна быть объективной. А попытка Офиса Президента убрать Сытника до окончания срока его полномочий получит обратную реакцию гражданского общества - вам никто не позволит, Владимир Александрович, убирать директора НАБУ, даже не рассчитывайте со своим другом Портновым это сделать. Получите не только проблемы с МВФ, но и акции протеста. Берите под личный контроль дело Сытника, а не разгоняйте волны в интернете", - призвал Бутусов.

После разоблачения НАБУ в Слуге народа взяточника Юрченко в СМИ начали разгонять опрос о недоверии Сытнику, - Бутусов 01
После разоблачения НАБУ в Слуге народа взяточника Юрченко в СМИ начали разгонять опрос о недоверии Сытнику, - Бутусов 02

Также читайте: ВАКС отправил погоревшего на взятке помощника нардепа Юрченко Фищенко под арест с альтернативой 1,5 млн грн залога, - Бутусов

Напомним, ряд украинских СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко Ивана Фищенко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.

15 сентября НАБУ опубликовало оперативные материалы, на которых нардеп "Ю" и детектив НАБУ под прикрытием обсуждают возможность внесения правок в законопроект взамен на "помощь экологии" и "плюшки".

Также сегодня помощнику нардепа Юрченко сообщили о подозрении в пособничестве в получении народным депутатом неправомерной выгоды.

В Офисе Президента заявили, что надеются на сотрудничество Юрченко с НАБУ и Офисом Генпрокурора.

15 сентября Антикоррупционный суд отправил погоревшего на взятке помощника нардепа Юрченко Фищенко под арест с альтернативой 1,5 млн грн залога.

Читайте также: Прокуроры и детективы должны сделать все, чтобы довести кейс нардепа "Ю" до Антикоррупционного суда, - Холодницкий

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Топ комментарии
+26
Зеленый гной вонючий !
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15.09.2020 20:46
+17
коррупция при Зеленском расцвела ещё больше, а обЪём торговых сделок с кацапией бьёт все рекорды папередников.
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15.09.2020 20:47
+17
Все, вагнеры уже пох. На орене очередное зешквареное зе-чмо перебившее вонь от предыдущего
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15.09.2020 20:47
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15.09.2020 20:46 Ответить
Зеленый гной вонючий !
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15.09.2020 20:46 Ответить
Земрази, конченные земрази
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15.09.2020 21:01 Ответить
коррупция при Зеленском расцвела ещё больше, а обЪём торговых сделок с кацапией бьёт все рекорды папередников.
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15.09.2020 20:47 Ответить
то-то семенченко с поросюком из редутов не вылазют)
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15.09.2020 20:48 Ответить
Мовчання поросят.
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15.09.2020 20:51 Ответить
Все, вагнеры уже пох. На орене очередное зешквареное зе-чмо перебившее вонь от предыдущего
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15.09.2020 20:47 Ответить
Це передвиборне шоу. "Перед законом всі рівні", ну і інструмент, для ліквідації міжнародної підтримки.
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15.09.2020 21:02 Ответить
всі ці опоросні контори - тільки за бабло "рейтинги" виставляють.
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15.09.2020 20:48 Ответить
НАБУ затронула самое болезненное и кровное у депутатов- их заработки за законы.

Отсюда и квартиры, отсюда и брендовые авто,
Депутаты будут за жто сражаться до последнего 😀😀😀
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15.09.2020 20:48 Ответить
покусились на самое святое что у них есть - на проституцию..
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15.09.2020 20:54 Ответить
😀😀😀
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15.09.2020 20:59 Ответить
После разоблачения НАБУ в "Слуге народа" взяточника Юрченко в СМИ начали "разгонять" опрос о недоверии Сытнику, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1419
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15.09.2020 20:49 Ответить
Скажи мне, кто твой друг?... Неужели Портнов? Этот непревзойденный жлоб, матерщинник и украноинофоб?
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15.09.2020 20:50 Ответить
Это хто такой -Владимир Александрович? Это не Осел часом? Я просто в афуе...
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15.09.2020 20:50 Ответить
https://twitter.com/jozefkneht1
https://twitter.com/jozefkneht1

озеф Кнехт

@jozefkneht1

·https://twitter.com/jozefkneht1/status/1305893468003278848 2 ч

Зеленський щодо партії Слуга Народу: "Уявіть, ви привели в Раду людей, а вони виявилися андонами. Що з цим робити? Прибрати, повністю. Я похороню цю партію." Тобто гвалтівник Іванісов,любитель аналу Яременко,хабарник Юрченко це не привід хоронити партію? Де та межа для похорону?

https://twitter.com/i/status/1305893468003278848
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15.09.2020 20:51 Ответить
Вот шапочка более правдивая:
"Более 80% украинцев не верят, что Зелинский способен бороться с коррупцией"...
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15.09.2020 20:52 Ответить
Хто всрався? - Батько. Хто винен? - Невістка
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15.09.2020 20:53 Ответить
https://www.youtube.com/watch?feature=share&v=XDbqe7xP0xw&app=desktop - пісня Жадана про Вову.
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15.09.2020 20:54 Ответить
Зелені покидьки вже давно помічені на тому, що маніпулюють соц.дослідженнями, всі їх "рейтінги" висмоктані самі знаете з чого. Яке ж лайно послипвало в Україні!
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15.09.2020 20:54 Ответить
А ничего, что коррупционера Сытника даже Конституционный Суд не признал его назначение?
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15.09.2020 21:10 Ответить
Не фанат Сытника, но для Конст. Суда анал давно не табу...
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15.09.2020 21:20 Ответить
Скажи, почему все коррумпированные чинуши держатся за кресло до последнего?
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15.09.2020 21:31 Ответить
Скажи, когда и кем Сьітник бьіл признан корупционером?
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15.09.2020 23:17 Ответить
https://www.5.ua/ru/polytyka/korruptsyoner-vo-hlave-antykorruptsyonnoho-biuro-hlavu-nabu-sitnyka-sud-pryznal-vynovnim-v-pravonarushenyy-204663.html Коррупционер во главе Антикоррупционного бюро: главу НАБУ Сытника суд признал виновным в правонарушении
Після викриття НАБУ в "Слузі народу" хабарника Юрченка в ЗМІ почали "розганяти" опитування про недовіру Ситнику, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6845
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15.09.2020 23:28 Ответить
Ты про судей КС?
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15.09.2020 23:26 Ответить
А нічого що Конституційний Суд визнав це через 6 років після призначення? А нічого що Конст.суд надав Янеку ту владу, на яку його не обирали? Судівська мафія в нас - то взагалі ДНО, а не "еталон"
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17.09.2020 10:53 Ответить
Вітаю всіх шанувальників Кварталу! Зеленський розпочав зйомки ;Свати-7;!
После разоблачения НАБУ в "Слуге народа" взяточника Юрченко в СМИ начали "разгонять" опрос о недоверии Сытнику, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4190
Зйомки проходять в Москві та окупованому Криму.
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15.09.2020 20:55 Ответить
от для этого Зе и нужен "мир-любой ценой"...ой плачет по нему Ростов...! ой плачет...
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15.09.2020 23:20 Ответить
95кв - бесспорный лидер говнометния, хоть на Олимпиаду отправляй...
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15.09.2020 21:03 Ответить
И между тем МВФ даже не называет даты визита и доллар пополз вверх они так и увязали этот вопрос с борьбой с коррупцией. Зеленые что то не пытаются учиться на чужих ошибках.
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15.09.2020 21:04 Ответить
они уже в своих погрязли как в го_не...!
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15.09.2020 23:19 Ответить
Значит нужно добавить к делу еще пару-тройку депутатов от зебилоидных. Шоб не сильно разгонялись.
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15.09.2020 21:11 Ответить
На Сытника наезжал шоколад, а сегодня реакция блазня только лишний раз подтверждает, блазень идет по следам шоколада, значит его электорат останется на уровне 8%, а возможно и ниже.
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15.09.2020 21:15 Ответить
Чувачок, извини, но ваша разнорядка про - обое рябое, здесь не пройдет, как бы ты не старался
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15.09.2020 21:20 Ответить
А Бутусов, молодец - сказал - буду мочить, хрен остановишь, за неделю столько накидал... Ну, или, мрази совсем страх потеряли, как янукович в 2012-ом.
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15.09.2020 21:17 Ответить
Да погодите вы, Сытнику нужно до выборов Байдена продержаться, а там и Ермака задерживать можно будет и всю слугу урода депутатов
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15.09.2020 21:34 Ответить
Юра,да пусть себе "разгоняют".Быстрее уберут Сытника,быстрей опустеет холодильник и исчезнет безвиз,а следом и с дуется рейтинг Зеленского. Только и всего.
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15.09.2020 21:43 Ответить
сдуется вся дутая фракция "СН"...и тогда или дострочные выборы в Раду или Президента...пока СН-шах...!
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15.09.2020 23:18 Ответить
Що тут незрозумілого?
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9D%D0%86%D0%90%D0%9D УНІАН Власник(и)Ігор Коломойський Холдингова компанія 1+1 https://uk.wikipedia.org/wiki/1%2B1_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0
А НАБУ веде справу по Приватбанку
Усіх уже Беня купив, включно з КС, хоча у сідівської мафії є свої рахунки до НАБУ та Ситника, зокрема
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15.09.2020 21:45 Ответить
Гордон публічно виразив ЗЄ своє ФЄ. Інтелігенція Харкова(там більшість євреї) заспівали ЗЄ "пензлюй до Ростова". Ой, щось гряде! Ой не переливки прєзокловану!
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15.09.2020 21:46 Ответить
А що ви собі думаєте, коли https://nabu.gov.ua/novyny/nabu-i-sap-obvynuvachuyut-50-suddiv-u-vchynenni-kryminalnyh-korupciynyh-pravoporushen «НАБУ і САП обвинувачують 50 суддів у вчиненні кримінальних корупційних правопорушень» , тут іще і депутати СН пішли
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15.09.2020 21:48 Ответить
Грёбаный стыд...!!! сегодня СН и Венедиктова обор-лись по полной...! и это видела вся страна...!!! яка ганьба!!! и они теперь хотят убрать Сытника...та тогда уже Западные партнёры с вас идиотов спросят...! МВФ уже "притормозил"...давайте-добейтесь ещё отмены "безвиза" и падения кредитного рейтинга Украины...! какие зелёные- дятлы!!!
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15.09.2020 23:16 Ответить
Просто слуга олигарха на то и есть слуга олигарха, чтобы выполнять все его хотелки ...
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15.09.2020 23:58 Ответить
Яка гидота до влади добралась...Амфітаміново -кокаінові вечірки -корпоративки перенесені у Раду...Аніматори та "Барбі" по виклику монокерують країною та торгують законами, як на панелі...Який сором та ганьба...
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15.09.2020 23:58 Ответить
 
 