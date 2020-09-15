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Аваков (3444) граница (5144) хасиды (255)

Аваков обратился к хасидам: Призываем паломников уважать закон и не провоцировать ситуацию на границе

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков провел встречу с представителями хасидской общины относительно ситуации с паломничеством в Умань (Черкасская обл.).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

"Во время встречи министр внутренних дел подчеркнул, что Украина с уважением относится ко всем религиозным конфессиям и всегда обеспечивает безопасность и порядок во время проведения обрядов и массовых акций. Однако в связи с мировой пандемией COVID-19, правительство вынуждено ограничивать в соответствии с карантинными условиями все массовые акции, в том числе религиозные. Ограничительные меры были введены во время празднования православной Пасхи, Крестного хода и других религиозных мероприятий", - отмечается в информации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полицейские Украины и Израиля совместно обеспечат правопорядок во время празднования Рош ха-Шана в Умани, - Клименко

Именно поэтому, добавляют в министерстве, в этом году в связи с распространением коронавирусной болезни Кабинетом министров Украины принято решение о запрете въезда паломников в город Умань для празднования Рош ха-Шана.

"Ежегодно город принимал от 20 до 50 тыс. паломников-хасидов со всего мира. Мы с глубоким уважением относимся к национальным и религиозным традициям. Однако мировая пандемия COVID-19 диктует нам другие правила, где безопасность и здоровье граждан - превыше всего. Мы призываем паломников уважать Украинский закон и не провоцировать ситуацию на границе нашего государства", - отметил Аваков.

Во время встречи представители хасидской общины обратились к министру внутренних дел касательно решения некоторых организационных вопросов, в том числе медицинского обслуживания. "Все вопросы были согласованы", - добавили в МВД.

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Аваков обратился к хасидам: Призываем паломников уважать закон и не провоцировать ситуацию на границе 01

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Топ комментарии
+6
Серут там де ім це дозволяют !!))
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15.09.2020 21:04
+5
Хасидам відверто насрати на закони.
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15.09.2020 21:02
+4
якось згадалась Коліївщина..
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15.09.2020 21:09
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Напевно Зедебіл наказав своїх не чіпати.
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15.09.2020 20:51 Ответить
Так * Грановський і К *..... і так за бугром .
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15.09.2020 20:58 Ответить
Аваков обратился к хасидам: мы накупили новых электрошокеров и их надо на ком-то испытать. С целью недопущения провокаций на украинцах не будем.
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15.09.2020 21:32 Ответить
А еще необходимо испытать работоспособность новеньких мобильных крематориев
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15.09.2020 21:54 Ответить
- Товарищ прапорщик, остановите поезд!
- Поезд стой, раз-два!!!
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15.09.2020 20:55 Ответить
Хасиды,гопца-дрица-опцаца,да наваляйте афакову люлей и пейстуйте нафуй ,*******...
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15.09.2020 20:59 Ответить
Хасидам відверто насрати на закони.
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15.09.2020 21:02 Ответить
Серут там де ім це дозволяют !!))
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15.09.2020 21:04 Ответить
Не, там где приспичило!
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15.09.2020 21:55 Ответить
Які ми принципові і послідовні. У вас кожен день усім срати на закони, але ви цього чомусь не помічаєте.
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15.09.2020 23:22 Ответить
Це точно... Вони "серуть" навіть на закони Ізраїлю, постійно живучи там... Інакше, ніж "захребетниками", їх, нормальні ізраїльтяни, і не називають... Не працюють, в армії не служать, живуть на "подачки" від філантропів-євреїв з багатих країн... І плодяться, як кролі... Влада Ізраїлю вже починає "браться за голову", бо вони стають в державі якоюсь "пошестю"...
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16.09.2020 05:58 Ответить
Та хасиди свій обрізаний клали на українські закони !!))
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15.09.2020 21:03 Ответить
Приїхав хасид до Умані, на «рош-га-шана» - святкувати Новий рік. Розсвяткувався так, що потрапив у ДТП. Одірвало руки. В уманській лікарні, в морзі, знайшли загиблого місцевого жителя, з цілими руками, з підходящими показниками. Пришили, зрослося, руки прижилися. Після закінчення курсу лікування виписали.
Через півроку приїжджає хасид назад, до Умані. Лікарі питають:
- Як Ваші руки? Ви приїхали нам подякувати за вдало зроблену операцію?
- Я приїхав, щоб подати на вас до суду! Ви мені пришили «гойські» руки - вони не тільки цілий тиждень мені спокою не дають - молитися заважають, а й навіть у «шаббат» працювати тягнуться!
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16.09.2020 06:00 Ответить
Если бы была зеркальная ситуация скажем с нашими паломниками которые ломились бы через границу то никакой министр мвд встречь непроводил бы а просто вломили бы а здесь нянчатся с этими жидами п они все больше наглеют
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15.09.2020 21:07 Ответить
якось згадалась Коліївщина..
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15.09.2020 21:09 Ответить
Ото було файно!..
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15.09.2020 21:14 Ответить
Коліїївщина - це коли Московька цариця Єкатерина організувала різню щоб вирішити геополітичні питання? Зовсім як "на Дамбассє". Моторолою у них був московський підданий Железняк, а Гіві - зрадник і коллаборант, "сєпар" Гонта.
******** сєпарам є чим гордитися.
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15.09.2020 23:10 Ответить
Да гоните их на историческую родину.. не то время что бы ездить.....
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15.09.2020 21:10 Ответить
Сейчас в Украине сложная ситуация с эпидемией. Есть закон, запрещающий скопления людей. Израиль в красной зоне и никто не может пересечь границу. Какие договоренности?! Отдать им гроб и пусть молятся у себя. Иначе через неделю в Черкасской области будут не десятки, а пару, а то и три сотни в день заболевших и до десяти умерших. Кто за!
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15.09.2020 21:12 Ответить
Та не хоче Ізраїль ту могилу цадика в себе .
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15.09.2020 21:21 Ответить
Кто-кто,зеПЕды на...
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15.09.2020 21:25 Ответить
а кого на этот раз будет наказывать Степанов за возможное ухудшение эпид.ситуации в Умани???? чем массовое и неконтролируемое паломничество отличается от дня города ???
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15.09.2020 21:28 Ответить
Степанов объявит Умань красной зоной и закроет там весь бизнес . А хасиды спокойно уедут
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15.09.2020 21:50 Ответить
А. обратился к хасидам: "Призываем паломников уважать закон и не провоцировать ситуацию на границе". Хасидские паломники ответили фразой "А. - поц". Уважать конечно надо, но еврейская прозорливость просто поражает!
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15.09.2020 21:31 Ответить
что самое интересное, уманчане не скрывают, что хасидов в 2020 больше, чем в прошлом году. И тут вопрос, как же они проникли в Умань? или вы там вообще уху ели, теперь с каждого хасида берёте на границе по 1000$ за вьезд? Стоп, а случаем не коррупционер Аваков отвечает за границу?
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15.09.2020 21:37 Ответить
Які настирливі "обрані богом" паломники...)
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15.09.2020 21:39 Ответить
Что бы правильно ,относится к этим гражданам.Вам всем необходимо съездить на экскурсию в Израиль,и пройти все унижения которые жиды творят на границе с нашими гражданами.Испытал на себе купив тур из Египта( захотелось посетить святые места).Эти уроды держали на жаре под дулами автоматов 3 часа без воды и туалета,пропустили половину из автобуса ,остальных по своему усмотрению вернули обратно.и решала это прыщавая жидовка с автоматом,ей просто не понравились лица наших граждан.
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15.09.2020 21:42 Ответить
Хасиды не имеют никакого отношения к погран. службе Израиля. Но по ходу - правильно сделали. Смотрю, комментаторы здесь радуются Колиивщине (москальско-сепарская операция) и Гитлеру. У таких гарантировано вырождение на лице написано.

Почитайте комментарии и поставте себя всюду вместо "хасид". Вы же взвоете "А нас то за что?"
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15.09.2020 23:18 Ответить
А для каких целей ставить себя на место хасидов? Все были заранее предупреждены ,что к садику в этом году из за ковида вьезда не будет ,а они положили на закон.В Израиле ,никто для арабов и других граждан границ не открывает ,когда они празднуют свои жидовские праздники,или это не так?
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16.09.2020 08:34 Ответить
не годуйте "канадцапійського" хасида, воно вже другий день у нас в Україні камери смерті шукає...
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16.09.2020 10:04 Ответить
Згинь сєпар
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16.09.2020 18:33 Ответить
Чем же их предупредили? Тем что аэропорты открыты и самолеты летают для всех?

Чувстсвуется у вас отношение к евреям как у арабов-хамасовцев. Их-то именно и не пускают из Газы на праздники, всех остальных людей планеты пускают.
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16.09.2020 18:32 Ответить
Це всерівно що міністр Аваков в дурдомі закличе хворих бути розумними. Релігія тим і відрізняється від науки, що вона заснована на догматі віри, тому їм всі ці заклики ДСС.
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16.09.2020 06:03 Ответить
Ніяких закликів, позвіть Мішу Всракушвілі і Юлюзародіну і вони покажуть, як проривати кордон. Приклад є? Чи при цьому неможна, а при тих можна? Хоча Рюкзаков і тоді був.
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16.09.2020 08:56 Ответить
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16.09.2020 10:07 Ответить
 
 