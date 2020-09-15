За Кличко на выборах мэра готовы голосовать 43%, Притулу - 9,8%, Верещук - 6,9%, Пальчевского - 6,4 - Попова - 5,7%, - социология группы "Рейтинг"
Результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в течение 4-9 сентября среди киевлян показали, что 49% опрошенных считают самой большой общенациональной проблемой военный конфликт на Востоке Украины. Каждый четвертый-пятый убеждены, что наиболее важными проблемами для государства является отсутствие работы, упадок промышленности, взяточничество и коррупция во власти, низкий уровень зарплат и пенсий и эпидемия коронавируса.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте социологической группы.
Отмечается, что "В рейтинге проблем на личностном уровне лидерами являются военный конфликт на востоке страны и низкий уровень зарплат и пенсий (по 28-30%). Взяточничество и коррупция во власти, невозможность получить качественное медицинское обслуживание, эпидемия коронавируса, повышение тарифов на коммунальные услуги и некомпетентность власти лично беспокоят от 16% до 19% опрошенных.
Стоимость коммунальных услуг - проблема, которую респонденты считают наиболее актуальной для Киева (42%). Загруженность улиц, ненадлежащий уровень медицины, незаконные застройки беспокоят каждого третьего опрошенного киевлянина. Низкое качество коммунальных услуг, отсутствие метро в новых районах города и плохое состояние дорог - каждого четвертого.
Отмечается, что 57% довольны деятельностью городского председателя Виталия Кличко, 37% - не удовлетворены. Зато деятельностью Киевского городского совета довольны 37%, недовольны - 51%, затруднились оценить - 21%.
Общественным транспортом Киева довольны 49%, недовольны - 39%. Образовательными учреждениями довольны 36%, недовольны - 39%, затруднились оценить - 26%. Деятельностью полиции довольны 24%, недовольны - 51%, затруднились оценить - 24%. Больше всего киевляне недовольны деятельностью коммунальных служб столицы (65%) и медицинских учреждений (67%).
В информации подчеркивается: "В рейтинге политических сил на выборах в городской совет лидирует партия "УДАР" за которую готовы отдать голоса 23,6% тех, кто определился и намерен прийти на выборы. Партию "Слуга Народа" поддерживают 13,6% опрошенных, партию "Европейская солидарность" - 13,1%, партию "Голос" - 8,2%, партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 7,4%, партию "Батькивщина" - 7,3%, партию "Победа Пальчевского" - 3,9%, партию Шария - 3,7%, партию "Сила и честь" - 3,4%. Рейтинг других сил - ниже 3%. Тех, кто не определился - около 12%.
Среди кандидатов в мэры лидером в рейтинге является Виталий Кличко, которого готовы поддержать 43,6% тех, кто определился и намерен принять участие в выборах. 9,8% могли бы поддержать С.Притулу, 6,9% - И.Верещук, 6,4% - А.Пальчевского- 5,8% - А.Попова, 5,7% - А. Кучеренко, 4,2 % - Омельченко, 4,0% - Д. Гордона. Рейтинг других кандидатов - ниже 3%. Тех, кто не определился - около 11%".
По официальной информации аудитория исследования - это жители города Киева от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8%. Сроки проведения: 4-9 сентября 2020
Читайте на "Цензор.НЕТ": 56% граждан считают, что ситуация на региональном уровне после местных выборов не изменится, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА
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Кличко СONTRA Притула.
Битва двох велетнів.Двох титанів.Боксу і Гумору... )
Боюсь у деяких регіонах взагалі прийдеться вибирати між трохи більшим чи трохи меньшим гімном (тут - наголос на другому складі) .
У Львові,наприклад, всейде до того ,що у другому турі Злодій Садовий боротиметься проти КОЛИШНЬОГО свого зама Синютки(ЄС).. на котрого він за 10 років набрав тону компромату..
...
Що, Ківа теж балотується? 😳😳😳
Лично я не желаю жить в вечных ремонтах дорог. Северный мост каждый год ремонтируют за наш счет а не рукожопго подрядчика.
Танунах
Работа кипит!!! Жалко что развязки обещаной не будет. Просто тупо кап.ремонт за лярд денег
9,8% могли бы поддержать С.Притулу, 6,9% - И.Верещук, 6,4% - А.Пальчевского- 5,8% - А.Попова, 5,7% - А. Кучеренко, 4,2 % - Омельченко, 4,0% - Д. Гордона.
Рейтинг других кандидатов - ниже 3%
серед них преставник "ЄС"?
https://www.pravda.com.ua/news/2020/06/5/7254698/ www.pravda.com.ua › news › 2020/06
https://www.google.com/search?q=%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE+%D1%81+%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B2%D0%B2&oq=%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE+%D1%81+%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B2%D0%B2&aqs=chrome..69i57j33l2.13605j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8# https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:oyvYfo3i2DcJ:https://www.pravda.com.ua/news/2020/06/5/7254698/+&cd=1&hl=uk&ct=clnk&gl=ua
Кличко відмовився від пропозиції Порошенка представляти "ЄС" на виборах.
а взагалі-то партія не виставляє свого кандидата на виборах лише тоді,коли розуміє ВІДСУТНІСТЬ ПІДТРИМКИ.
Зе спромігся на свого кандидата у Львові,нехай без шансів..
Порошенко у Києві вирішив не "тратитись"?
В таку пору сказано.
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Так это жеж Петя наживается на войне, все смародерил и возглавил коррупцию! Надо просто прогнать Петю. И выбрать...эээ...Притулу!
Кто они?
Вот вернулся бы Космос ...