За Кличко на выборах мэра готовы голосовать 43%, Притулу - 9,8%, Верещук - 6,9%, Пальчевского - 6,4 - Попова - 5,7%, - социология группы "Рейтинг"

Результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в течение 4-9 сентября среди киевлян показали, что 49% опрошенных считают самой большой общенациональной проблемой военный конфликт на Востоке Украины. Каждый четвертый-пятый убеждены, что наиболее важными проблемами для государства является отсутствие работы, упадок промышленности, взяточничество и коррупция во власти, низкий уровень зарплат и пенсий и эпидемия коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте социологической группы.

Отмечается, что "В рейтинге проблем на личностном уровне лидерами являются военный конфликт на востоке страны и низкий уровень зарплат и пенсий (по 28-30%). Взяточничество и коррупция во власти, невозможность получить качественное медицинское обслуживание, эпидемия коронавируса, повышение тарифов на коммунальные услуги и некомпетентность власти лично беспокоят от 16% до 19% опрошенных.

Стоимость коммунальных услуг - проблема, которую респонденты считают наиболее актуальной для Киева (42%). Загруженность улиц, ненадлежащий уровень медицины, незаконные застройки беспокоят каждого третьего опрошенного киевлянина. Низкое качество коммунальных услуг, отсутствие метро в новых районах города и плохое состояние дорог - каждого четвертого.

Отмечается, что 57% довольны деятельностью городского председателя Виталия Кличко, 37% - не удовлетворены. Зато деятельностью Киевского городского совета довольны 37%, недовольны - 51%, затруднились оценить - 21%.

Общественным транспортом Киева довольны 49%, недовольны - 39%. Образовательными учреждениями довольны 36%, недовольны - 39%, затруднились оценить - 26%. Деятельностью полиции довольны 24%, недовольны - 51%, затруднились оценить - 24%. Больше всего киевляне недовольны деятельностью коммунальных служб столицы (65%) и медицинских учреждений (67%).

В информации подчеркивается: "В рейтинге политических сил на выборах в городской совет лидирует партия "УДАР" за которую готовы отдать голоса 23,6% тех, кто определился и намерен прийти на выборы. Партию "Слуга Народа" поддерживают 13,6% опрошенных, партию "Европейская солидарность" - 13,1%, партию "Голос" - 8,2%, партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 7,4%, партию "Батькивщина" - 7,3%, партию "Победа Пальчевского" - 3,9%, партию Шария - 3,7%, партию "Сила и честь" - 3,4%. Рейтинг других сил - ниже 3%. Тех, кто не определился - около 12%.

Среди кандидатов в мэры лидером в рейтинге является Виталий Кличко, которого готовы поддержать 43,6% тех, кто определился и намерен принять участие в выборах. 9,8% могли бы поддержать С.Притулу, 6,9% - И.Верещук, 6,4% - А.Пальчевского- 5,8% - А.Попова, 5,7% - А. Кучеренко, 4,2 % - Омельченко, 4,0% - Д. Гордона. Рейтинг других кандидатов - ниже 3%. Тех, кто не определился - около 11%".

По официальной информации аудитория исследования - это жители города Киева от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8%. Сроки проведения: 4-9 сентября 2020

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