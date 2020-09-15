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Киев (24763) Кличко (4455) Кучеренко (111) местные выборы (2751) Попов Александр (1136) рейтинг (1558) социология (530) Притула Сергей (84) Верещук (498) Пальчевский Андрей (36)

За Кличко на выборах мэра готовы голосовать 43%, Притулу - 9,8%, Верещук - 6,9%, Пальчевского - 6,4 - Попова - 5,7%, - социология группы "Рейтинг"

За Кличко на выборах мэра готовы голосовать 43%, Притулу - 9,8%, Верещук - 6,9%, Пальчевского - 6,4 - Попова - 5,7%, - социология группы

Результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в течение 4-9 сентября среди киевлян показали, что 49% опрошенных считают самой большой общенациональной проблемой военный конфликт на Востоке Украины. Каждый четвертый-пятый убеждены, что наиболее важными проблемами для государства является отсутствие работы, упадок промышленности, взяточничество и коррупция во власти, низкий уровень зарплат и пенсий и эпидемия коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте социологической группы. 

Отмечается, что "В рейтинге проблем на личностном уровне лидерами являются военный конфликт на востоке страны и низкий уровень зарплат и пенсий (по 28-30%). Взяточничество и коррупция во власти, невозможность получить качественное медицинское обслуживание, эпидемия коронавируса, повышение тарифов на коммунальные услуги и некомпетентность власти лично беспокоят от 16% до 19% опрошенных.

Стоимость коммунальных услуг - проблема, которую респонденты считают наиболее актуальной для Киева (42%). Загруженность улиц, ненадлежащий уровень медицины, незаконные застройки беспокоят каждого третьего опрошенного киевлянина. Низкое качество коммунальных услуг, отсутствие метро в новых районах города и плохое состояние дорог - каждого четвертого.

Отмечается, что 57% довольны деятельностью городского председателя Виталия Кличко, 37% - не удовлетворены. Зато деятельностью Киевского городского совета довольны 37%, недовольны - 51%, затруднились оценить - 21%.

Общественным транспортом Киева довольны 49%, недовольны - 39%. Образовательными учреждениями довольны 36%, недовольны - 39%, затруднились оценить - 26%. Деятельностью полиции довольны 24%, недовольны - 51%, затруднились оценить - 24%. Больше всего киевляне недовольны деятельностью коммунальных служб столицы (65%) и медицинских учреждений (67%).

В информации подчеркивается: "В рейтинге политических сил на выборах в городской совет лидирует партия "УДАР" за которую готовы отдать голоса 23,6% тех, кто определился и намерен прийти на выборы. Партию "Слуга Народа" поддерживают 13,6% опрошенных, партию "Европейская солидарность" - 13,1%, партию "Голос" - 8,2%, партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 7,4%, партию "Батькивщина" - 7,3%, партию "Победа Пальчевского" - 3,9%, партию Шария - 3,7%, партию "Сила и честь" - 3,4%. Рейтинг других сил - ниже 3%. Тех, кто не определился - около 12%.

Среди кандидатов в мэры лидером в рейтинге является Виталий Кличко, которого готовы поддержать 43,6% тех, кто определился и намерен принять участие в выборах. 9,8% могли бы поддержать С.Притулу, 6,9% - И.Верещук, 6,4% - А.Пальчевского- 5,8% - А.Попова, 5,7% - А. Кучеренко, 4,2 % - Омельченко, 4,0% - Д. Гордона. Рейтинг других кандидатов - ниже 3%. Тех, кто не определился - около 11%".

По официальной информации аудитория исследования  - это жители города Киева от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8%. Сроки проведения: 4-9 сентября 2020

Читайте на "Цензор.НЕТ": 56% граждан считают, что ситуация на региональном уровне после местных выборов не изменится, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

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Топ комментарии
+49
Верещук, пальчевский, попов... почти 20%, - откуда в Киеве столько мудья?
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15.09.2020 21:14
+38
панаєхалі
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15.09.2020 21:15
+32
За Кличко на выборах мэра готовы голосовать 43%, Притулу - 9,8%, Верещук - 6,9%, Пальчевского - 6,4 - Попова - 5,7%, - социология группы "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 9825
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15.09.2020 21:14
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Другий тур виборів Мера Києва..

Кличко СONTRA Притула.
Битва двох велетнів.Двох титанів.Боксу і Гумору... )
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15.09.2020 21:55 Ответить
Та нормально ...
Боюсь у деяких регіонах взагалі прийдеться вибирати між трохи більшим чи трохи меньшим гімном (тут - наголос на другому складі) .
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15.09.2020 22:14 Ответить
Погоджусь..

У Львові,наприклад, всейде до того ,що у другому турі Злодій Садовий боротиметься проти КОЛИШНЬОГО свого зама Синютки(ЄС).. на котрого він за 10 років набрав тону компромату..
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15.09.2020 22:51 Ответить
Битва олигофрена онан-варвара и ватной идиотки с зонтиком с зелеными соплями кажется вам предпочтительней?
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15.09.2020 22:14 Ответить
олигофрена онан-варвара

...
Що, Ківа теж балотується? 😳😳😳
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15.09.2020 22:31 Ответить
Сегодня общался с одним знакомым, что за Кличко. Да ворует, но зато что то делает. Ну украл 2 Шулявки зато одну построил, когда я ему показал цифры, что Шулявка в 3 раза дороже вышла. Говорю, что бросил недостроенную и киевляне почти год ходят в обход в метро по грязи, под навесами и полом из шатающихся досок. В ответ - ну и чо? Железобетонный аргумент.
Лично я не желаю жить в вечных ремонтах дорог. Северный мост каждый год ремонтируют за наш счет а не рукожопго подрядчика.
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15.09.2020 21:59 Ответить
Вчора був на Шулявці - не бачив ніяких дощок на підлозі...
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15.09.2020 22:18 Ответить
Отож треба менше по Шулявках шастать і більше коментів читати!!!111!1
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15.09.2020 22:33 Ответить
!!
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16.09.2020 07:00 Ответить
Пройди от Космополита в метро - https://tsn.ua/ru/video/video-novini************-puteprovod-ukraincy-zhaluyutsya-na-uzhasnyy-perehod-kotorym-oni-polzuyutsya-pochti-god.html узнаешь !
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15.09.2020 23:03 Ответить
Бенины новости ?
Танунах
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16.09.2020 16:52 Ответить
До речі, контрольне питання: де в районі Шулявки другий танк стоїть?? Не той, що біля КНЕУ, а інший... Якщо ви киянин, то маєте це знати!
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15.09.2020 22:37 Ответить
Нормуль, зато там уже два раза новый асфальт срезали
Работа кипит!!! Жалко что развязки обещаной не будет. Просто тупо кап.ремонт за лярд денег
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16.09.2020 00:01 Ответить
Щоби не було роздрая треба мерами вибирати Клічка та Притулу: буде шоу "Хто зверху"2 - Притула зверху на Клічке чи Клічко зверху на Притуле...
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15.09.2020 22:09 Ответить
9 процентов полных дебилов в Киеве готовы голосовать за ЗЕпопинс. Откуда вы беретесь дефектмвные?
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15.09.2020 22:12 Ответить
Среди кандидатов в мэры лидером в рейтинге является Виталий Кличко, которого готовы поддержать 43,6% тех, кто определился и намерен принять участие в выборах.

9,8% могли бы поддержать С.Притулу, 6,9% - И.Верещук, 6,4% - А.Пальчевского- 5,8% - А.Попова, 5,7% - А. Кучеренко, 4,2 % - Омельченко, 4,0% - Д. Гордона.


Рейтинг других кандидатов - ниже 3%

серед них преставник "ЄС"?


https://www.pravda.com.ua/news/2020/06/5/7254698/ www.pravda.com.ua › news › 2020/06


https://www.google.com/search?q=%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE+%D1%81+%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B2%D0%B2&oq=%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE+%D1%81+%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B2%D0%B2&aqs=chrome..69i57j33l2.13605j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8# https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:oyvYfo3i2DcJ:https://www.pravda.com.ua/news/2020/06/5/7254698/+&cd=1&hl=uk&ct=clnk&gl=ua

Кличко відмовився від пропозиції Порошенка представляти "ЄС" на виборах.
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15.09.2020 22:41 Ответить
А що вони когось в мери висували?
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15.09.2020 22:45 Ответить
не знаю. Тому запитую..

а взагалі-то партія не виставляє свого кандидата на виборах лише тоді,коли розуміє ВІДСУТНІСТЬ ПІДТРИМКИ.
Зе спромігся на свого кандидата у Львові,нехай без шансів..
Порошенко у Києві вирішив не "тратитись"?
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15.09.2020 22:56 Ответить
Та я думаю, що закінчиться тим, що підтримають Кличка...
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15.09.2020 23:05 Ответить
Кстати. с месяц назад, один залётный шлялся по Киеву и показывал как будет если оно победит. А журнашлюхер. что ходил рядом кивал мокадехой в такт планам реформатора! Очень мне понравилось это кино. Но в списке даже в конце нет оного. Мишкана бздобкина в смысле!
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15.09.2020 23:35 Ответить
Голосуйте за Ильенко!
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15.09.2020 22:17 Ответить
это кто такой?
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15.09.2020 22:44 Ответить
Андрей Ильенко - националист.
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16.09.2020 00:04 Ответить
ООО "Свобода"? "мы там где платят"? спасибо но нет
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16.09.2020 00:11 Ответить
Он из кандидатов всех этих самый достойный!
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16.09.2020 02:06 Ответить
Нацжены гораздо оперативнее.
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16.09.2020 02:49 Ответить
в нього фейс вже негабарітний
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15.09.2020 22:49 Ответить
Попов,це захисники Динамо?
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15.09.2020 22:26 Ответить
на втором месте Притула... Млять, ну ничему жизнь не учит, мало еще клоунов навыбирали.
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15.09.2020 22:30 Ответить
Забавно, что "57% довольны деятельностью городского председателя Виталия Кличко", но голосовать за него собираются только 43,5%. Получается 13,5% киевлян устраивает работа мэра, но они все равно хотя его поменять
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15.09.2020 22:36 Ответить
Если в Киеве живут такие долбни, что тогда хотеть от других городов на периферии?
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15.09.2020 22:54 Ответить
"...и Верещук камнем рухнула в песок", - В. Рибніков.

В таку пору сказано.
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15.09.2020 23:03 Ответить
Я не в восторге от Кличко, учитывая эту массовую, чудовищную застройку, но есть и приятный момент! Все эти верещуки, поповы, пальчевские, СОСИТЕ ХЕР!
,
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15.09.2020 23:08 Ответить
"чудовищная застройка" началась до Кличко, ващета, в жирные времена когда квадратный метр в Киеве стоил дороже чем в Париже.
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15.09.2020 23:12 Ответить
Соціологічна група «РЕЙТИНГ» - одна з тих, яка заробляє на цих "рейтингах".
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15.09.2020 23:15 Ответить
О .. в Киеві стільки любителів кварталу 95 .., слуг народу?)))... живуть в світі телевізійного екрану ..., )) може стое фіранку відсунути, подивитися ... шановні ..., що реально діеться...??
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15.09.2020 23:53 Ответить
...49% опрошенных считают самой большой общенациональной проблемой военный конфликт на Востоке Украины. Каждый четвертый-пятый убеждены, что наиболее важными проблемами для государства является отсутствие работы, упадок промышленности, взяточничество и коррупция во власти, низкий уровень зарплат и пенсий Источник: https://censor.net/ru/n3219519

Так это жеж Петя наживается на войне, все смародерил и возглавил коррупцию! Надо просто прогнать Петю. И выбрать...эээ...Притулу!
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16.09.2020 00:12 Ответить
Пальчевский враг народа и проэкт кремля!
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16.09.2020 00:46 Ответить
Не могу понять, что за ватные дебилы готовы голосовать за Верещук, Пальчевского и Попова.
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16.09.2020 02:47 Ответить
Да и не говорите... Хотя погодите... пальчевский - любитель пива... его контингент - те кто на вопрос ваше кредо, отвечают, мол , всегда!
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16.09.2020 05:43 Ответить
Та дорисовали проценты за определенную доплату.
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16.09.2020 06:23 Ответить
Как-то рановато Притула "Варьяты" бросил...
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16.09.2020 08:11 Ответить
Тобто ми покладаємось і довіряєм соцгрупі "Рейтинг" ?
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16.09.2020 08:31 Ответить
За Пальчевського, Верещук і Попова ще хтось збирається голосувати? Ця тупізна і тримає нас і орбіті масковії і не відпускає в Євпору. Прямі агенти із московії Пальчевський і Верещук і риг Повов.У мене в голові не вкладається. Чому в українців замість мізків великі вуха?
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16.09.2020 08:54 Ответить
У зебилов зонтик не на реактивной тяге поэтому верещук сдуло ветром в район статистической ошибки.
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16.09.2020 08:59 Ответить
Самое интересное - а какой электоральный сегмент голосует за Пальчевского?
Кто они?
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16.09.2020 09:01 Ответить
Переселінці з даунбаса, а також ті, що раніше приїхзали в Київ такі як фокіни, кравчуки, суркіси, рештки кварталу та інші.
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16.09.2020 09:12 Ответить
Этим должны за Попова и Верещак...
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16.09.2020 09:38 Ответить
Малороссам Киев не видать как и лапшу рабиновича на своих ушах.Только Кличко а потом Притула еще лет на 20.
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16.09.2020 09:12 Ответить
"Я фігею, Валєра": *********, Пальчевський, Попов, Омельченко, Гандон - в Києві 27% довбодятлів?
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16.09.2020 10:37 Ответить
Настоящих дурнев мало, вот и некого выбрать.
Вот вернулся бы Космос ...
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16.09.2020 10:58 Ответить
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