В МИД РФ опровергли подготовку к "нормандскому саммиту", заявленному Зеленским в Австрии
В России опровергли заявление президента Украины Владимира Зеленского, что все главы государств-участниц "нормандского формата" дали согласие на встречу.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.
"Я скажу, что это неправда. И на переговорах советников и политсоветников в Берлине в прошлую пятницу Дмитрий Николаевич Козак четко сказал, что оснований для проведения нового саммита пока нет", - сказал изданию заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко.
Напомним, во время визита в Австрию 15 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча политических советников глав государств "нормандской четверки" пройдет в течение десяти дней. По словам главы государства, все лидеры подтверждают готовность к встрече.
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Порошенко запорол встречу в Берлине
Порошенко познакомил Фокина с Ермаком
Вот теперь и текст по дебильному написал 😀😀😀😀
Бубочка в очередной раз обосралась.
видимо не знают, шо он геополитик всех времен и народов...
може им туда мендельсониху подослать? - так вроде уже беременна...
Гады, шо ж вы с ранимой душонкой маленькой бубачки делаете?
Изверги ))))
опять бреханул? опять в параллельной реальности все хорошо сложилось ? )))
скоро интуристы не будут давать ему вещать с трибуны...а только на бис со сцены... посмеяться
киевской области - и через 1 день все бы закончилось.
ето тебе не сцене Украину паплюжить - геополитик обосранец.....
Зйомки проходять в Москві, і навіть в Криму!
В Симферополе создан оперативный штаб, который призван решить задачу обеспечения Симферополя питьевой водой.
Проблема, как обычно, в том, что воду брать неоткуда, а значит - её будут банально перераспределять.
Предполагается, что теперь воду заберут из Ивановского водозабора.
Кремль тщательно дистанцируется от проблемы, сидя по своей привычке в засаде.
Почему - понятно. Решений нет, а те, которые могут быть похожи на решения, требуют колоссальных ресурсов, которых, как известно, тоже нет.
И главное - Путинская РФ сегодня не обладает всем перечнем технологий для того, чтобы решить задачу, а иностранные технологии в Крым, по известной причине, не придут.
Опреснение потребует целой цепочки решений - строительство дополнительных энергетических мощностей, подвод к ним энергоресурсов и только после этого - строительство опреснительных станций.
Кроме того, потребуется полностью менять всю схему водоснабжения полуострова.
Вероятнее всего, речь может идти о суммах, сопоставимых со стоимостью известного моста.
Переброска воды с Кубани, о которой много говорится - тоже история сомнительная, так как Краснодарский край и без того дефицитен по воде, конечно, можно всё, но на выходе получится 2 обезвоженных региона вместо одного.
Воевать за днепровскую воду? Ну, это вообще из области диких фантазий ватников. Это решение ещё как-то могло быть в планах на 2014 год в ходе вторжения и аннексии, но теперь этот номер просто не пройдёт.
Откровенно говоря, это и есть весь имеющийся набор решений, за каждое из которых на выходе придётся заплатить ту или иную цену.
Учитывая, что федеральный центр молчит как рыба, причём уже шестой год, он эту цену платить не готов.
Крыму обещали «возвращение в родную гавань», а на деле поместили в общую тюремную камеру, где томится и сама Россия.
У российских регионов заканчиваются деньги на выплаты пособий по безработице.
Согласно материалам Минтруда, из 130,4 млрд рублей, заложенных в бюджете на эти цели, на 31 августа было потрачено 109,4 млрд.
В 69 субъектах РФ израсходовано более 80% от предусмотренных средств, в 17 регионах - более 90%.
Уголовщина, которую принесли с собой вчерашние рыночные рэкетиры из РФ, создаёт в Европе нешуточную проблему - российская мафия коррумпирует европейских чиновников, что, в свою очередь, приводит к сращиванию управляющих структур с уголовными.
А это становится угрозой общеевропейской безопасности во всех прочих сферах, так как коррумпированное управление резко неэффективно и чудовищно затратно.
Европа, которая отчаянно пытается конкурировать с КНР и США, не может позволить себе разложение управленческого аппарата, так как это - верный конец всему проекту ЕС в жёсткой конкурентной борьбе.
В сухом остатке на весах - убытки от закрытия проекта «СП-2» и судьба всего проекта Евросоюза.
Понятно, что для европейцев выбор будет вполне очевидным.
Хотя немалочисленный отряд прикормленных Кремлём евро-коррупционеров и старается педалировать тему важности экономических связей с режимом Путина, стратегические соображения вынуждают принимать более взвешенные решения.
В этом смысле борьба за окончательное закрытие «Северного потока-2» - не только раболепие перед американцами, которые прямо заинтересованы в закрытии конкурирующего с их газом проекта, но и сугубо внутренние факторы, которые вынуждают европейцев рассматривать режим Путина и любые взаимоотношения с ним - как токсичные и предельно вынужденные.
Болгарская прокуратура назвала вероятные вторые имена трех россиян. Их обвиняют в покушении на убийство граждан этой страны в 2015 году.
Как говорится в заявлении на сайте ведомства, по запросу Софийской городской прокуратуры трое граждан РФ были объявлены в международный розыск по линии Интерпола. Отмечается, что они якобы используют личность лиц следующим образом: Георгий Горшков - Egor Gordienko, Сергей Федотов - Denis Sergeev, Сергей Павлов - Sergey Lyutenko.
Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что за хамскую в отношении к нему запись в соцсетях, которую сделала Мария Захарова, перед ним лично по очереди извинились Лавров и Путин.
Событие, действительно, почти из ряда вон, так как извинения в дипломатической практике - вещь вообще нечастая, а двойные извинения - можно даже в учебники заносить, как событие исключительное.
Хамство «Калинки-кокаинки» оказалось избыточным даже по меркам питерских гопников.
Да и международное положение РФ нынче таково, что Вучич - один из немногих, кого ещё можно назвать чуть более, чем «партнёром».
Вдобавок на Сербии завязан последний не скончавшийся проект «Газпрома» - экспортная труба «Турецкого потока».
В общем, куда деваться. Пришлось извиняться. Пока без вставания на колени.
https://rossiya-positive.d3.ru/krym-na-tele-rossii-2039600/
Авансом. В ожидании чуда от путинской РФ.
Зеленський виглядає вимотаним та спустошеним до критичного психологічного стану, явно отримуючи таку масу негативної і критично важливої інформації, що навіть "самоізоляція" від проблем шляхом розпихування президентських повноважень оточенню вже не рятує.
Ознаки того, що Зеленський остаточно втрачає контроль над владою, вже полізли назовні з усіх щілин.
Функції Президента України сьогодні безпосередньо перебрав на себе Єрмак з оточенням, які надійно заблокували Володимира Зеленського, відправивши на всеукраїнські гастролі рятувати рейтинг Слуги Народу на місцевих виборах.
Зеленський фактично вже підвішений між небом і землею. Можливо, його свідомість кваліфіковано обробляють для підтримання в потрібному Єрмаку і його господарям стані: Зеленський має бути тривожним і дезорієнтованим, чіплятися за образ Порошенка як головного ворога, і боятися "націоналістічєскіх радікалов" - це ідеальний наборчик установок російських інформаційних спецслужб.
Пригадаємо, що інформаційно-психологічні диверсії спецслужб РФ спрямовуються не тільки на частину суспільства, але й на цілком конкретних державних осіб. Особливо, якщо таку особу помістити в певний емоційний стан та забезпечити інформаційний вакуум.
Поведінка Зеленського на останніх відео - це поведінка загнаної людини до такого стану, коли вона вже не здатна переключатися навіть в абсолютно позитивному до нього оточенні.
У "шоумена" більше немає слів. Його власні думки злиплися в ковалок, в якому неможливо вже знайти початку і кінця, і сплутали язик.
Він панічно шукає сценарій, який йому пообіцяв Єрмак. Пообіцяв, і чомусь ніяк не дає, дружньо плескаючи по плечу і відправивши в поїздку.
Можливо, у Єрмака є свій власний сценарій, про який Зеленському знати не потрібно? І він уже реалізується повним ходом, перебуваючи наразі на етапі розстановки кадрів по ключовим позиціям? Як гадаєте?
Може бути так, що і ключі від кабінету Єрмак теж забрав.
Блогер https://site.ua/oleksiy.nesterenko/ Олексій Нестеренко
https://site.ua/oleksiy.nesterenko/31029-v-********-v-rozpali-derjavniy-perevorot-lyakalochka/
Гео Лерос: Хто такий Зеленський?
- Зеленський брехло і боягуз, як у державних так і в приватних справах. Мішок з олігархами.
Відео: https://www.youtube.com/watch?v=71QZu8TcZcU&feature=emb_logo
1. Зеленский, как всегда, соврал.
2. Роисе просто плевать на Зеленского и то, что он лепит.
Возможно сочетание обоих вариантов.