В МИД РФ опровергли подготовку к "нормандскому саммиту", заявленному Зеленским в Австрии

В России опровергли заявление президента Украины Владимира Зеленского, что все главы государств-участниц "нормандского формата" дали согласие на встречу.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

"Я скажу, что это неправда. И на переговорах советников и политсоветников в Берлине в прошлую пятницу Дмитрий Николаевич Козак четко сказал, что оснований для проведения нового саммита пока нет", - сказал изданию заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко.

Напомним, во время визита в Австрию 15 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча политических советников глав государств "нормандской четверки" пройдет в течение десяти дней. По словам главы государства, все лидеры подтверждают готовность к встрече.

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