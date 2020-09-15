Лукашенко хочет договориться с Украиной о зеленом коридоре для проезда хасидов в Умань
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко поручил правительству связаться с Украиной и договориться о предоставлении зеленого коридора для хасидов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила в телеграме пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт
Эйсмонт заявила: "При этом Беларусь готова обеспечить транспорт. Например, автобусы, на которых паломники будут доставлены в пункт назначения (украинские святыни) и обратно, а потом в аэропорт для отправки на родину.
Все эти функции наша страна готова взять на себя и, конечно, организовать процесс максимально безопасно, в том числе для того, чтобы на ситуацию с заболеваемостью COVID это никак не повлияло".
Топ комментарии
+28 Макс Днепровский
показать весь комментарий15.09.2020 21:36
+18 Игорь 4397
показать весь комментарий15.09.2020 21:37
+17 Nikolai Chizhevsky
показать весь комментарий15.09.2020 21:44
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
- а теперь боится что они пойдут на демонстрации...
А на протяжении всего коридора развесить бигборды "Хасид - це ти" ))))
Для пересечения границы он выбрал болотистую местность, надеясь, что на таком направлении ему удастся задуманное.Но мужчину задержал пограничный наряд. Нарушитель - гражданин Израиля 1978 года рождения. Иностранцу запретили въезд в Украину сроком на 5 лет. Его принудительно вернули на сопредельную сторону.
...
...можно но если лукашенковский ОМОН переодеть в зеленый цвет, и выстроить корридор в две шеренги одна напротив другой...
"Англичане - нет постоянных друзей нет постоянных врагов есть постоянные интересы державы (У.Черчиль)" А я про что говорил? Я говорил про то, что интерес к доллару не должен ослабевать. Если Умань хочет немного заработать на паломниках, как это принято во всём мире, и одновременно доказать приверженность европейским традициям свободы передвижения..
Последние новости: Израиль просит принять хасидов с учётом обстановки по коронавирусу. Умань не в красной зоне. Уймите свою ксенофобию. Остальные вопросы не по теме.
Знаємо ми транспорт з Білорусі, чи мікроавтобуси хапунів, чи автозаки
Лука собі бали хоче заробити, а Зеля в цуцванзі.
Представники правоохоронних органів поінформували Президента, що на святкуванні Дня міста в Одесі та Дніпрі в цих населених пунктах зібралися десятки тисяч людей без засобів індивідуального захисту та дотримання карантинних норм. За цим фактом порушено кримінальне провадження на Одещині та відбувається розслідування. Також правоохоронці повідомили, що організатори свят мають понести адмінпокарання у розмірі 170 тис. грн, а у разі, якщо епідеміологічне розслідування встановить причинно-наслідковий зв'язок між цими святкуваннями та збільшенням кількості хворих на коронавірусу інфекцією чи смертністю від цієї недуги, - буде відкрито кримінальне провадження.
Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения https://ru.slovoidilo.ua/2020/09/14/novost/mir/vysokogo-urovnya-inficirovaniya-koronavirusom-francii-usilivayut-karantin карантина в Одессе и Днепре во время празднования Дня города.
Об этом https://president.gov.ua/news/prezident-ochikuye-vid-uryadu-operativnih-propozicij-shodo-d-63569 сообщает пресс-служба Офиса президента Украины
Как заявил Кулеба на брифинге, эта пауза продлится до стабилизации ситуации в БелоруссииРанее сообщалось, (28 авг. 2020 г )что Украина временно https://nsn.fm/policy/novosti-za-noch-ukraina-priostanovila-kontakty-s-belorussiei приостановила все контакты с Белоруссией.
Получается, что руководство МИД Украины противоречит само себе, отметил официальный представитель белорусского МИД. "Это больно констатировать с учетом того, что Беларусь никогда, даже в очень непростые годы для наших украинских друзей, не ставила под сомнение суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины, право самостоятельного выбора народом путей своего развития. Нас нельзя упрекнуть в том, что мы каким-либо образом участвовали в разжигании нестабильности в Украине, шли на ограничение контактов с украинскими друзьями на любом уровне", - сказал Анатолий Глаз.
"Наоборот, мы подходили и, смеем всех заверить, будем всегда очень аккуратно и взвешенно подходить к сотрудничеству со всеми нашими соседями, особенно с Украиной, чтобы потом не объяснять своим людям допущенные ошибки эмоциями и геополитической конъюнктурой", - подчеркнул он.
"Беларусь не ставила диалог с Украиной на так называемую "паузу" - это же не просто нажатие кнопки на проигрывателе. Это конкретный ущерб для тесных многогранных отношений двух соседних государств. Ответственность за возможные последствия этого шага лежит полностью на украинской стороне, а также, как мы видим, на ее более старших внешнеполитических партнерах", - говорится в сообщении.
о чем можно договариваться с белорусским )(уйлом?