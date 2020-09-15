РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10864 посетителя онлайн
Новости
7 325 76
Беларусь (7765) граница (5144) хасиды (255)

Лукашенко хочет договориться с Украиной о зеленом коридоре для проезда хасидов в Умань

Лукашенко хочет договориться с Украиной о зеленом коридоре для проезда хасидов в Умань
Фото: ГПСУ

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко поручил правительству связаться с Украиной и договориться о предоставлении зеленого коридора для хасидов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила в телеграме пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт

Эйсмонт заявила: "При этом Беларусь готова обеспечить транспорт. Например, автобусы, на которых паломники будут доставлены в пункт назначения (украинские святыни) и обратно, а потом в аэропорт для отправки на родину.

Все эти функции наша страна готова взять на себя и, конечно, организовать процесс максимально безопасно, в том числе для того, чтобы на ситуацию с заболеваемостью COVID это никак не повлияло".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аваков обратился к хасидам: Призываем паломников уважать закон и не провоцировать ситуацию на границе

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+28
Зачем нам твой коридор и твои хасиды? Празднуй с ними, чума усатая
показать весь комментарий
15.09.2020 21:36
+18
ЗЕленый коридор.
А на протяжении всего коридора развесить бигборды "Хасид - це ти" ))))
показать весь комментарий
15.09.2020 21:37
+17
а за зеленый коридор вагнеровцев не хочешь обсудить
показать весь комментарий
15.09.2020 21:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Плесень, иди на юг!
показать весь комментарий
15.09.2020 21:34 Ответить
Лукашенко -- это вообще кто ? ***** 2 -- не о чем с ним договариваться
показать весь комментарий
15.09.2020 21:53 Ответить
Лукашенко хоче домовитися з Україною про зелений коридор для проїзду хасидів в Умань - Цензор.НЕТ 3033
показать весь комментарий
15.09.2020 23:18 Ответить
лука таки зпалився..
показать весь комментарий
15.09.2020 21:34 Ответить
Полудурок, пустил в страну хасидов
- а теперь боится что они пойдут на демонстрации...
показать весь комментарий
15.09.2020 21:48 Ответить
Какой душевный человек.
показать весь комментарий
15.09.2020 21:35 Ответить
"человек" в скобках нузнжо писать.
показать весь комментарий
15.09.2020 21:37 Ответить
человек в футляре..."человек" в скобках
показать весь комментарий
15.09.2020 21:46 Ответить
человек-многоножка
показать весь комментарий
15.09.2020 23:37 Ответить
"Человек в футляре" - это Плешивый в канареечном защитном скафандре.
показать весь комментарий
16.09.2020 08:49 Ответить
много берет на себя лукомор..
показать весь комментарий
15.09.2020 21:35 Ответить
Обрезай им в Минске
показать весь комментарий
15.09.2020 21:36 Ответить
Зачем нам твой коридор и твои хасиды? Празднуй с ними, чума усатая
показать весь комментарий
15.09.2020 21:36 Ответить
там как раз учения в разгаре, кацап 2020
показать весь комментарий
15.09.2020 21:38 Ответить
Пускай себе оставит
показать весь комментарий
15.09.2020 21:36 Ответить
ЗЕленый коридор.
А на протяжении всего коридора развесить бигборды "Хасид - це ти" ))))
показать весь комментарий
15.09.2020 21:37 Ответить
показать весь комментарий
15.09.2020 21:39 Ответить
Лукашенко, это что за хрен?
показать весь комментарий
15.09.2020 21:37 Ответить
ХУНТА
показать весь комментарий
15.09.2020 21:42 Ответить
Нужно открыть коридор для сирийцев в Беларусь,это и есть одна банда с Московией по событиям в Сирии,если не верите спросите у вангерцов.
показать весь комментарий
15.09.2020 21:37 Ответить
Уверен, что под видом хасидов в Украину полезет росиянская 3,14здота
показать весь комментарий
15.09.2020 21:37 Ответить
Лукашенко хочет договориться с Украиной о зеленом коридоре для проезда хасидов в Умань - Цензор.НЕТ 552
показать весь комментарий
15.09.2020 21:46 Ответить
+100500!! зачет
показать весь комментарий
16.09.2020 10:49 Ответить
Шо, хасиди вже всю Бєларусь засрали? А нам як з ними?
показать весь комментарий
15.09.2020 21:38 Ответить
Лукашенко хочет договориться с Украиной о зеленом коридоре для проезда хасидов в Умань - Цензор.НЕТ 8348
показать весь комментарий
15.09.2020 21:39 Ответить
Нелегетивный.
показать весь комментарий
15.09.2020 21:41 Ответить
Пограничники задержали гражданина Израиля, который пытался незаконно проникнуть на территорию Украины. Это произошло в Черниговской области на границе с Беларусью,

Для пересечения границы он выбрал болотистую местность, надеясь, что на таком направлении ему удастся задуманное.Но мужчину задержал пограничный наряд. Нарушитель - гражданин Израиля 1978 года рождения. Иностранцу запретили въезд в Украину сроком на 5 лет. Его принудительно вернули на сопредельную сторону.

Лукашенко хочет договориться с Украиной о зеленом коридоре для проезда хасидов в Умань - Цензор.НЕТ 493

...
показать весь комментарий
15.09.2020 21:43 Ответить
а за зеленый коридор вагнеровцев не хочешь обсудить
показать весь комментарий
15.09.2020 21:44 Ответить
Хер ему в задницу чтобы голова не болталась!
показать весь комментарий
15.09.2020 21:45 Ответить
Лукашенко хочет договориться с Украиной о зеленом коридоре для проезда хасидов в Умань..

...можно но если лукашенковский ОМОН переодеть в зеленый цвет, и выстроить корридор в две шеренги одна напротив другой...
показать весь комментарий
15.09.2020 21:46 Ответить
ну,с зеленью о чем еще?конечно же о зеленом
показать весь комментарий
15.09.2020 21:47 Ответить
Получается, усатый срубил с евреев бабла, пообещав попасть в Украину через Беларусь, а теперь, не хочет возвращать задаток? Пусть идет на хер. Вагнеровцев не отдал, пусть себе и хасидов оставляет. Научит картошку копать.
показать весь комментарий
15.09.2020 21:49 Ответить
Бывший президент. Как с ним обсуждать вопросы.
показать весь комментарий
15.09.2020 21:51 Ответить
Отдать могилу в Израиль - и все дела!
показать весь комментарий
15.09.2020 21:52 Ответить
не получится. Зеленый коридор забронирован Ермаком для зеленых человечков путлера.
показать весь комментарий
15.09.2020 21:54 Ответить
А может Лука Мудищев ху-хо в ху-хо?
показать весь комментарий
15.09.2020 22:00 Ответить
А может это операция СБУ, в ответку за срыв по вагнеровцам. Заманить хасидов в Беларусь, пообещав, что таракан обеспечит прохождение границы с Украиной. А потом - хрен вам. В результате озлобленные хасиды, которых кинули и на деньги, и с тусняком на новый год, выходят на площади Минска. И сносят преступный режим луки. Уж хасиды цветочки местным мусорам точно носить не будут )))
показать весь комментарий
15.09.2020 22:02 Ответить
Дело за малым - вооружить хасидов!
показать весь комментарий
15.09.2020 22:52 Ответить
Пусть Лукашенко оставит их себе и ,после празднования хасидами Рош ха-Шана в Минске, ему акции оппозициии будут казаться невинными детскими шалостями. А столица Белоруссии превратится в полигон бытовых отходов.
показать весь комментарий
15.09.2020 22:03 Ответить
Ну давай Зеля, пргнись перед всеми, раздвинь булки чмо!!
показать весь комментарий
15.09.2020 22:04 Ответить
Ага хотят избавиться от этого ГЕ и втюхать нам.Нах идите !Сами пустили сами и разгребайте !
показать весь комментарий
15.09.2020 22:05 Ответить
Нелигитимный хряк просит....
показать весь комментарий
15.09.2020 22:08 Ответить
Новость совсем не про Лукашенко, а про нас! Почему бы временно не пропустить в Умань не больных, но желающих оставить там свои доллары. Англичане (заметьте, даже не евреи) говорят, что продавать необходимость - это правильно. не говоря уже о свободе передвижения как европейской ценности. Украинцы имеют свободный доступ в Европу. Уже привыкли?
показать весь комментарий
15.09.2020 22:10 Ответить
ага, это хасиды нам в Европу безвиз сделали... а ты не думаешь что дело тут в принципиальности ... Израиль просил никого не принимать - вот мы и не принимаем аиусатый таракан чтобы нам подговнить это делает. я понимаю что религиозные фанатики в заложниках, но нам кто то уже как то обещал вагнеровцев вернуть и что? так почему мы ему должны на встречу идти? и еще напомню тебе что говорят англичане - нет постоянных друзей нет постоянных врагов есть постоянные интересы державы (У.Черчиль).
показать весь комментарий
15.09.2020 22:22 Ответить
"Израиль попросил Зеленского пропустить в Украину хасидов, застрявших на границе с Беларусью" - расскажи про принциальность.

"Англичане - нет постоянных друзей нет постоянных врагов есть постоянные интересы державы (У.Черчиль)" А я про что говорил? Я говорил про то, что интерес к доллару не должен ослабевать. Если Умань хочет немного заработать на паломниках, как это принято во всём мире, и одновременно доказать приверженность европейским традициям свободы передвижения..
показать весь комментарий
15.09.2020 23:23 Ответить
ты прямо капитан очевидность! да кто же против дорогой? ты помнишь какие-нибудь ограничения в прежние годы? да их не было никогда! а сейчас есть "два но". первое "но" это коронвирус о котором всех хасидов сурово предупреждала их родина Израиль, но они поступая по хитрожопому решили прорваться не через Борисполь а через пофигистическую (к коронвирусу и к Украине) Белорусь. второе "но" чисто отомстить за хитрожопость усатому бацьке, раз принимал фанатиков у себя то пусть их кормит поит и назад и отправляет. есть конечно и третье "но" я его сегодня прочел на одном уманьском местном сайте . слушай - они (уманьцы) недавно провели какой то опрос по поводу коронвируса и мер безопасности , так вот согласно опросу более 55% уманьцев не хотели бы в этом году принимать у себя в городе хасидов, бояться заразы которую они уже привезли и еще привезут... вот такая обстановка любитель хасидов вырисовуется. лично что до меня я бы давно отдал евреям прах их нахмана и более не зацикливался на этой фигне. у нас сейчас других проблем выше крыши. кстати а чего это евреи голодомор не признают , мы ведь холокост признали? ты часом не ведаешь?
показать весь комментарий
16.09.2020 00:21 Ответить
Что за детский опрос уманьцев? Да если у меня спросят, хочу ли ходить на работу, я отвечу, что не хочу. А в опросе был пункт: "Согласны ли Вы принять в городе хасидов с учётом того, что местный бюджет пополнится?" Как это принято во всём мире пополнять бюджет за счёт туристов. Уверен, что такого пункта в опросах не было. А если бы был, то противников посещения Умани хасидами было бы значительно меньше.
Последние новости: Израиль просит принять хасидов с учётом обстановки по коронавирусу. Умань не в красной зоне. Уймите свою ксенофобию. Остальные вопросы не по теме.
показать весь комментарий
16.09.2020 01:53 Ответить
вопрос об опросе адресуй пожалуйста не мне а масс медиа г.Умань. что то я не видел заяв местной власти Умани о страшном желании принять как можно больше хасидов и заработать во время эпидемии. не все меряеться деньгами еврей. и при чем здесь детскость? если тебя спросят готов ли ты Изя во время эпидемии и карантина поселить в свою квартиру рядом со своей семьей паломников из далеких стран где свирепствует эта балезнь и заработать на этом много баксов? я уверен что ты бы сразу соскочил. вот так и большинство уманьцев. я может тоже хочу в Израиль к христианским святыням но меня туда не пустят. так что это не ксенофобия а необходимость с которой ты должен смирится. остальные вопросы как ты говоришь не по теме.
показать весь комментарий
16.09.2020 10:25 Ответить
Вы с какого перепугу рисуете апокалиптические картины - поселить больных у себя в квартире? Митинговая риторика, порождённая ксенофобией. Вы слышали, что Турция, например, принимает туристов в любом количестве? И вообще, туризм ограничен только в красных зонах, куда Умань не входит. Но после таких скоплений на границе (скопления происходят от медленной работы пограничной службы) можно ожидать ухудшения.
показать весь комментарий
16.09.2020 11:22 Ответить
нахер пусть идет со своими хасидами! по заражают тут людей. никого не пускать!
показать весь комментарий
15.09.2020 22:15 Ответить
Никаких договоров с самозванцем. Усатый гельминт - никто. В Белоруси сейчас нет власти, там не с кем говорить...
показать весь комментарий
15.09.2020 22:16 Ответить
так наша діюча влада робила все можливе і неможливе, щоб ці хасиди з красної зони не потрапили не те що до Умані, а до України!
показать весь комментарий
15.09.2020 22:24 Ответить
Ага...а его "хасиды" из КГБ и ФСБ успеют отрастить пейсы,или воспользуются накладными?
показать весь комментарий
15.09.2020 22:26 Ответить
"При этом Беларусь готова обеспечить транспорт. Например, автобусы, на которых паломники будут доставлены в пункт назначения (украинские святыни) и обратно, а потом в аэропорт для отправки на родину".

Знаємо ми транспорт з Білорусі, чи мікроавтобуси хапунів, чи автозаки
Лукашенко хоче домовитися з Україною про зелений коридор для проїзду хасидів в Умань - Цензор.НЕТ 7152
показать весь комментарий
15.09.2020 22:32 Ответить
А кто он такой чтоб договариваться с Украиной?
показать весь комментарий
15.09.2020 22:40 Ответить
Хе-хе. Та, він так обережно і безпрограшно "доручив уряду домовитися з Україною про створення зеленого коридору для хасидів"
показать весь комментарий
15.09.2020 22:42 Ответить
Так уряд на его стороне.Не нужно Украине договариваться с предателями.
показать весь комментарий
15.09.2020 22:51 Ответить
Ізраїль вводить тритижневий національний локдаун. Під час карантину, який настане в сезон єврейських свят, ізраїльтяни повинні будуть залишатися в межах 500 метрів від своїх будинків.
показать весь комментарий
15.09.2020 22:44 Ответить
Чергова істерія під назвою "Друга хвиля" розкручується знову перед виборами США.
показать весь комментарий
16.09.2020 00:10 Ответить
Тепер маємо прохання від міністра внутрішніх справ Ізраілю і від уряду Білорусі
Лука собі бали хоче заробити, а Зеля в цуцванзі.
показать весь комментарий
15.09.2020 22:45 Ответить
Лукашенко хоче домовитися з Україною про зелений коридор для проїзду хасидів в Умань - Цензор.НЕТ 6032
показать весь комментарий
15.09.2020 22:47 Ответить
Лукашенко хоче домовитися з Україною про зелений коридор для проїзду хасидів в Умань - Цензор.НЕТ 2713
показать весь комментарий
15.09.2020 23:15 Ответить
Голова Національної поліції Ігор Клименко повідомив, що за останній тиждень було складено 1436 протоколів за порушення карантинних заходів. Для цього в Україні діють 200 рейдових груп.
Представники правоохоронних органів поінформували Президента, що на святкуванні Дня міста в Одесі та Дніпрі в цих населених пунктах зібралися десятки тисяч людей без засобів індивідуального захисту та дотримання карантинних норм. За цим фактом порушено кримінальне провадження на Одещині та відбувається розслідування. Також правоохоронці повідомили, що організатори свят мають понести адмінпокарання у розмірі 170 тис. грн, а у разі, якщо епідеміологічне розслідування встановить причинно-наслідковий зв'язок між цими святкуваннями та збільшенням кількості хворих на коронавірусу інфекцією чи смертністю від цієї недуги, - буде відкрито кримінальне провадження.
Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения https://ru.slovoidilo.ua/2020/09/14/novost/mir/vysokogo-urovnya-inficirovaniya-koronavirusom-francii-usilivayut-karantin карантина в Одессе и Днепре во время празднования Дня города.
Об этом https://president.gov.ua/news/prezident-ochikuye-vid-uryadu-operativnih-propozicij-shodo-d-63569 сообщает пресс-служба Офиса президента Украины
показать весь комментарий
15.09.2020 23:18 Ответить
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не будет разрывать дипломатические отношения с Минском, но "поставит на паузу".
Как заявил Кулеба на брифинге, эта пауза продлится до стабилизации ситуации в БелоруссииРанее сообщалось, (28 авг. 2020 г )что Украина временно https://nsn.fm/policy/novosti-za-noch-ukraina-priostanovila-kontakty-s-belorussiei приостановила все контакты с Белоруссией.

Получается, что руководство МИД Украины противоречит само себе, отметил официальный представитель белорусского МИД. "Это больно констатировать с учетом того, что Беларусь никогда, даже в очень непростые годы для наших украинских друзей, не ставила под сомнение суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины, право самостоятельного выбора народом путей своего развития. Нас нельзя упрекнуть в том, что мы каким-либо образом участвовали в разжигании нестабильности в Украине, шли на ограничение контактов с украинскими друзьями на любом уровне", - сказал Анатолий Глаз.
"Наоборот, мы подходили и, смеем всех заверить, будем всегда очень аккуратно и взвешенно подходить к сотрудничеству со всеми нашими соседями, особенно с Украиной, чтобы потом не объяснять своим людям допущенные ошибки эмоциями и геополитической конъюнктурой", - подчеркнул он.
"Беларусь не ставила диалог с Украиной на так называемую "паузу" - это же не просто нажатие кнопки на проигрывателе. Это конкретный ущерб для тесных многогранных отношений двух соседних государств. Ответственность за возможные последствия этого шага лежит полностью на украинской стороне, а также, как мы видим, на ее более старших внешнеполитических партнерах", - говорится в сообщении.
показать весь комментарий
15.09.2020 23:30 Ответить
Чисто кремлядьський трюк на лоха: якщо ЗЄ почне домовлятися з Лукою, значить визнає його новообраним президентом.
показать весь комментарий
15.09.2020 23:20 Ответить
А зелений коридор для "вагнерівців" він забезпечив??
показать весь комментарий
15.09.2020 23:49 Ответить
Якщо пропустите,то везіть їх одразу до Зєлі додому.
показать весь комментарий
16.09.2020 00:32 Ответить
Лукашенко хоче домовитися з Україною про зелений коридор для проїзду хасидів в Умань - Цензор.НЕТ 4428
показать весь комментарий
16.09.2020 00:41 Ответить
меняем на вагнеровцев
показать весь комментарий
16.09.2020 01:25 Ответить
Про "зелені коридори" краще з москалями домовлятися... У них такі "зелені коридори" - живим ніхто не вийде.
показать весь комментарий
16.09.2020 01:27 Ответить
А "бульбофюреру" не говорили у їх МЗС, що Україна кордони для хасидів закрила? Чи вони вже місяць, як приїхали? Чи це така своєрідна "підлянка" для сусідів?...
показать весь комментарий
16.09.2020 06:35 Ответить
Вот гибкий человек.Уже и в хасиды записался.
показать весь комментарий
16.09.2020 08:25 Ответить
лука, в рот тебе дышло, что бы из пятой точки вышло .

о чем можно договариваться с белорусским )(уйлом?
показать весь комментарий
16.09.2020 10:53 Ответить
 
 