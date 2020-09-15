Трехсторонняя контактная группа не должна менять минскую площадку переговоров по Донбассу, - Разумков
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что ТКГ не должна менять минскую площадку переговоров.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Разумков заявил в одном из своих интервью 15 сентября.
"Нет. Поясню почему. И раньше когда ещё не было Covida, были разговоры - Астана, ещё какие то города назывались. Я думаю, что изменение локации не повлияет на качество работы", сказал Разумков.
Он также напомнил, что в настоящее время все переговоры ТКГ проходят в режиме он-лайн.
"И алогично сегодня менять место, потому что фактически место встречи и так не является белорусским, или украинским, или какого-то другого европейского государства", - отметил спикер.
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Совок гребанный
Я бы предложила Будапешт или Варшаву
В ОРДЛО наших узников намного больше, чем говорят. "Когда я еще был в минской группе, то у нас было не 72 подтвержденных пленных. Мы точно знали, что живых было около 200…Нам надо настаивать на обмене всех на всех, а не только установленных".
Он знает , почему Украине не хотят отдавать пленных. "Я убежден, что они (боевики - ред.) пытали этих людей и у них есть следы пыток: отрезанные уши и много чего еще. Они понимают, что это Гаага".
А реальные военнопленные с УВЕЧЬЯМИ продолжают сидеть в лугандоне
МАРЧУК - генерал СБУ - он лишнего не скажет - опыт жизненный
https://yandex.ru/q/question/transport/pustiat_li_na_samolet_cheloveka_starshe_2b776103/ «Пустят ли на самолет человека старше 85 лет? . Перелеты опасны для людей любого возраста,
авиа перелеты это все равно нагрузка на сердце... "молодая команда" . очень нравится летать и ничуть не трудно переносить длительные перелёт Киев Астана, Астана Киев
Расстояние между Киевом и Астаной составляет 2851 км время перелета: 16 ч 38 мин.
Австрія готова бути тим майданчиком, де Україна та Росія можуть проводити переговори щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.
З такою ініціативою виступив канцлер Австрії Себастьян Курц під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським.
Я відвідував східну Україну, був на лінії розмежування. Я знаю ситуацію. Ми добре знайомі з цією темою. Якщо буде нагода зробити внесок в усунення конфлікту, ми завжди готові,
- заявив Себастьян Курц.
https://24tv.ua/avstriya-zayavila-pro-gotovnist-stati-poserednikom-mizh-*******************