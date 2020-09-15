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переговоры (4780) Минск (1561) Трехсторонняя контактная группа (842) Разумков Дмитрий (1520)

Трехсторонняя контактная группа не должна менять минскую площадку переговоров по Донбассу, - Разумков

Трехсторонняя контактная группа не должна менять минскую площадку переговоров по Донбассу, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что ТКГ не должна менять минскую площадку переговоров.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Разумков заявил в одном из своих интервью 15 сентября. 

"Нет. Поясню почему. И раньше когда ещё не было Covida, были разговоры - Астана, ещё какие то города назывались. Я думаю, что изменение локации не повлияет на качество работы", сказал Разумков.

Он также напомнил, что в настоящее время все переговоры ТКГ проходят в режиме он-лайн.

"И алогично сегодня менять место, потому что фактически место встречи и так не является белорусским, или украинским, или какого-то другого европейского государства", - отметил спикер.

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Топ комментарии
+8
Место встречи изменить нельзя?

Совок гребанный
Я бы предложила Будапешт или Варшаву
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15.09.2020 21:47
+8
Это падала мечтает о приходе опозажопистов в большинство в ВР, ну хотя бы через местные осенние выборы переломить ситуацию ...
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15.09.2020 21:52
+6
Марчук как-то в интервью сказал
В ОРДЛО наших узников намного больше, чем говорят. "Когда я еще был в минской группе, то у нас было не 72 подтвержденных пленных. Мы точно знали, что живых было около 200…Нам надо настаивать на обмене всех на всех, а не только установленных".

Он знает , почему Украине не хотят отдавать пленных. "Я убежден, что они (боевики - ред.) пытали этих людей и у них есть следы пыток: отрезанные уши и много чего еще. Они понимают, что это Гаага".
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15.09.2020 21:58
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Место встречи изменить нельзя?

Совок гребанный
Я бы предложила Будапешт или Варшаву
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15.09.2020 21:47 Ответить
Это падала мечтает о приходе опозажопистов в большинство в ВР, ну хотя бы через местные осенние выборы переломить ситуацию ...
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15.09.2020 21:52 Ответить
Лучше сразу в Гаагу, пусть привыкают к месту.
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16.09.2020 07:24 Ответить
Трехсторонняя контактная группа -это секс втроем и Украина в этом"действии" находится посередине, - Разумков
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15.09.2020 21:49 Ответить
младоРыговское наследие мечтает получить реванш после побега Вовки в Ростов!
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15.09.2020 21:50 Ответить
Пора ТКГ разгонять. Тунеядцы.
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15.09.2020 21:50 Ответить
Марчук как-то в интервью сказал
В ОРДЛО наших узников намного больше, чем говорят. "Когда я еще был в минской группе, то у нас было не 72 подтвержденных пленных. Мы точно знали, что живых было около 200…Нам надо настаивать на обмене всех на всех, а не только установленных".

Он знает , почему Украине не хотят отдавать пленных. "Я убежден, что они (боевики - ред.) пытали этих людей и у них есть следы пыток: отрезанные уши и много чего еще. Они понимают, что это Гаага".
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15.09.2020 21:58 Ответить
А все сми , депутаты , украинцы ХОТЯ БЫ понимают, что власть замыливает им глаза какими то обменами таксистов
А реальные военнопленные с УВЕЧЬЯМИ продолжают сидеть в лугандоне
МАРЧУК - генерал СБУ - он лишнего не скажет - опыт жизненный
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15.09.2020 22:06 Ответить
Что мешает их зарыть поглубже? Зачем кормить свидетелей. Короче опять бред пишешь.
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15.09.2020 22:43 Ответить
Для этого дремучего совка, кроме Минска и астаны не существует других городов в Европе, ты уйдешь от кормушки вместе с блазнем.
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15.09.2020 22:04 Ответить
Кстати Вильнюс Рига и Таллин - тоже вариант
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15.09.2020 22:07 Ответить
Минск, позорное место для переговоров.... под рукой фсб кремлевсой Орды... тем более при нелигетимном главном колхознике... Вильнюс или Каунас были бы чудесным местом для переговоров.
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15.09.2020 22:10 Ответить
Советские мозги майонезные еще не скоро исчезнут...лет через 40 может быть....,на РАБссии лет через 100...
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15.09.2020 22:14 Ответить
Трехсторонняя контактная группа не должна менять минскую площадку переговоров по Донбассу, - Разумков . И раньше когда ещё не было Covida, были разговоры - Астана, ещё какие то города назывались. Я думаю, что изменение локации не повлияет на качество работы", сказал Разумков.Источник: https://censor.net/ru/n3219523

https://yandex.ru/q/question/transport/pustiat_li_na_samolet_cheloveka_starshe_2b776103/ «Пустят ли на самолет человека старше 85 лет? . Перелеты опасны для людей любого возраста,

авиа перелеты это все равно нагрузка на сердце... "молодая команда" . очень нравится летать и ничуть не трудно переносить длительные перелёт Киев Астана, Астана Киев
Расстояние между Киевом и Астаной составляет 2851 км время перелета: 16 ч 38 мин.
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15.09.2020 22:21 Ответить
ИНФА

Австрія готова бути тим майданчиком, де Україна та Росія можуть проводити переговори щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.
З такою ініціативою виступив канцлер Австрії Себастьян Курц під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським.
Я відвідував східну Україну, був на лінії розмежування. Я знаю ситуацію. Ми добре знайомі з цією темою. Якщо буде нагода зробити внесок в усунення конфлікту, ми завжди готові,
- заявив Себастьян Курц.
https://24tv.ua/avstriya-zayavila-pro-gotovnist-stati-poserednikom-mizh-*******************
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15.09.2020 22:22 Ответить
ВЕНА - европейская столица . Идеальная площадка . И ОБСЕ рядом
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15.09.2020 22:24 Ответить
Ви жартуєте? Австрія - це ж кагебешна зона комфорту. У ху#ла там все схвачено.
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16.09.2020 01:45 Ответить
Иди ты нах со своим Лукашеску
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15.09.2020 22:27 Ответить
разумков это "молодые регионы"----так и остался ватной мерзостью!
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16.09.2020 01:32 Ответить
Польша чи Чехія - це ідеальні країни-друзі. Так як чехи та поляки ненавидять кацапів, можна тільки позаздрити. Якби не наша клята малороська бавовна, ми б вже були у Євросоюзі.
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16.09.2020 01:40 Ответить
да-да, а то ***** обидеться и вазелина цирку не хватит.
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16.09.2020 09:38 Ответить
народ, а кто такой розумков,что за гей? .оно такое конченое как и вся зкеленая шобла дегенератов. даешь внеочередные!!!
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16.09.2020 11:00 Ответить
 
 