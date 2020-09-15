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граница (5144) Зеленский (19024) Израиль (1851) хасиды (255)

Израиль попросил Зеленского пропустить в Украину хасидов, застрявших на границе с Беларусью

Израиль попросил Зеленского пропустить в Украину хасидов, застрявших на границе с Беларусью

Министр внутренних дел Израиля Арье Дери обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой пропустить на территорию Украины паломников-хасидов, которые находятся на границе с Беларусью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

"Обращаемся к вам с просьбой разрешить из чрезвычайных гуманитарных соображений въезд в Украину тех, кто находится на границе с Беларусью, только на период Рош ха-Шана с учетом ограничений и полным выполнением всех санитарных норм", - говорится в письме глава МВД Израиля.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Более трех тысяч паломников-хасидов прибудут на пограничные переходы на границе с Беларусью, - глава Госпогранслужбы Дейнеко. ВИДЕО

Израиль попросил Зеленского пропустить в Украину хасидов, застрявших на границе с Беларусью 01

Как сообщалось, в связи с эпидемией коронавируса в Украине Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) поручила центральным органам ввести ряд запретов в местах паломничества хасидов в Умани в ходе празднования Рош ха-Шана с 15 до 21 сентября.

Кроме того, до конца сентября Украина ввела ограничения на посещения страны иностранцами.

Также читайте: Аваков обратился к хасидам: Призываем паломников уважать закон и не провоцировать ситуацию на границе

Как сообщалось, по данным Госпогранслужбы Украины, с 15:30 14 сентября со стороны Беларуси начали прибывать паломники. Украинские пограничники в координации с Национальной гвардией и Национальной полицией установили заслон на линии границы в 700 м от пункта пропуска "Новые Яриловичи". По состоянию на 7:00 вторника, 15 сентября, на границе со стороны Беларуси находятся 690 граждан.

Для усиления прикрытия белорусского участка привлечены резервы Национальной академии Государственной пограничной службы Украины и Сумского пограничного отряда.Также задействованы вертолет Ми-8, два H-125, самолет DA-40 и беспилотные комплексы для проведения воздушного мониторинга границы.

Государственная пограничная служба Украины организовала взаимодействие с Государственным пограничным комитетом Республики Беларусь и поддерживает контакт с посольством Израиля в Украине, а также раввинами еврейских религиозных организаций, которые обеспечивают водой и кошерной пищей прибывших хасидов.

Также читайте: Из-за скопления хасидов на границе с Беларусью временно закрыт пункт пропуска "Новые Яриловичи", - Госпогранслужба. ФОТО

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Топ комментарии
+78
Санитарные нормы и хасиды - это два взаимоисключающие определения.
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15.09.2020 21:54
+41
израиль попросил зеленского подтвердить шо закон нэ одын для всих...
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15.09.2020 21:59
+39
Пошли хасиды в сраку !!! Нет вьезда не гражданам Украины !!! Пусть у луки в гостях празднуют
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15.09.2020 21:59
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Ребята..не к тому обращаетесь!
Попросите Ермака-он порешает(познакомит с братом)
а спикер зеленские озвучит решение
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15.09.2020 22:21 Ответить
так наша влада робила все можливе і неможливе, щоб ці хасиди з красної зони не потрапили не те що до Умані, а до України!
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15.09.2020 22:23 Ответить
клоуни робили іммітацію та розводили лохів
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15.09.2020 22:27 Ответить
Ща снова скажет что принял политическое решение как с обменом киллеров на матросов
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15.09.2020 22:26 Ответить
Святкувати українцям своє свято Великдень (Пасху) Блазень заборонив, а у поминальні дні сабакови бігали по кладовищах і розганяли людей. А тут якісь хасиди, невідомо хто вони і звідки "из чрезвычайных гуманитарных соображений"...
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15.09.2020 22:38 Ответить
Ставлю пива, 2 шт по 0.5 литра, зеschmo зашкварится в очредной раз и разрешит.
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15.09.2020 22:53 Ответить
Одесса. Новая почта 78
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16.09.2020 09:50 Ответить
А сам Ізраїль вводить жорсткий карантин - тритижневий національний локдаун під час єврейських свят. 500 метрів від свого будинку. https://www.pravda.com.ua/news/2020/09/13/7266265/ httВід свого будинку наps://www.pravda.com.ua/news/2020/09/13/7266265/
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15.09.2020 22:54 Ответить
З якого хера міністр МВС дозволяє собі звертатися до президента іншої країни? А тому, що він звертається до Зеленського, як до свого. От і вся дипломатія і політика в Україні від Зе та його спонсорів.
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15.09.2020 22:55 Ответить
як це з якого хера, жид жида бачить здалеку, от і звертається, а цей підор квартальний дасть команду пропустити.
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16.09.2020 17:04 Ответить
И таки пропустят...
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15.09.2020 22:56 Ответить
Шо мешает им полететь обратно в Израиль?
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15.09.2020 22:56 Ответить
Зухвалість і нахабство
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15.09.2020 23:03 Ответить
Доречі, а що у нас там було на Великдень. Хто не пустив паломників-християн, зокрема українців, на церемонію сходження Благодатного вогню в Єрусалимі?
Тепер, якось не комільфо просити було би.
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15.09.2020 23:01 Ответить
і правильно зробили тоді євреї. Й так після Паски, а потім після маївки - в нас піки захворювань спостерігались.
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15.09.2020 23:06 Ответить
так отож, а тепер у них вистачає нахабства просити пустити хасидів з якихось там міркувань, ніби вимруть як на могилі не потанцюють.
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16.09.2020 07:40 Ответить
плохой заголовок. это не Израиль попросил, а лично Арье Дери министр внутренних дел, по совместительству одно из главных лиц в ШАС, израильской ультра-религиозной политической партии, которая представляет интересы религиозных евреев. так что - в топку, пусть хасиды у луки в гостях отдыхают, раз он их к себе пустил
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15.09.2020 23:04 Ответить
Нам-то "какая разница"
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16.09.2020 07:07 Ответить
Підтримую. Це правда. Розрахунок цього гімна імені МВС на те, що пейсаті в Ізлаїлі будуть йому тепер винні а обісране тупейло зеленман всереться вкотре ,заб'є на здоров'я українців і без того ніяке та запустить цих жидівських мавп геть усіх ковідних,які навіть в Ізраїлі (у червоній зоні на хвилиночку) не виконують ніяких безпекових норм та іх ненавидять там усі адекватні громадяни. Поліція ******* та поливає антисептиком з балонів як тарганів. Доречі українцям вони посилають таке що най би ми їх тут усіх повбивали нахрін, або вони тут передохли від корони, щоб вони там хоч частини цих придурків спекалися.А політики довбані своє роблять. Нікому бажання та проблеми народу не потрібні.
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16.09.2020 11:16 Ответить
1500 потенційних носіїв зарази будуть їхати від західних кордонів до центра країни громадським транспортом. Ці нехитрі " державні мужі" не думають , що накручені карантином люди можуть зробити Санжари # 2, тільки в більш жорсткому форматі
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15.09.2020 23:06 Ответить
ні не 1500, тільки дозволь, то тої сарани буде 15000
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16.09.2020 07:41 Ответить
Ага как наших пачками блокировали даже с самолётов не выпускали так нормально а как это ге так пропустите?Да идите нафиг !Забирайте своё ге !
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15.09.2020 23:16 Ответить
Причем здесь Одесса? Уже выявлено кучу больных хасидов в Умани!!!
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16.09.2020 07:06 Ответить
Та ваще уже охерели со своими хасидами. Сами локдаун у себя устроили, жесткий карантин, а нам пару тысяч "культурных" "чистюль" . Спасибо, не надо. Чартер в белорусь и забирайте их домой
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15.09.2020 23:19 Ответить
отправил письмо на англииском, это выглядит как дома оставшиися хасиди задумали надуть зебилёнка.
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15.09.2020 23:19 Ответить
"чрезвычайных гуманитарных соображений"Источник: https://censor.net/ru/n3219525, це як ? Тікають в Україну від голоду, війни, етнічних чисток. Я б пропустив уже завтра пополудні, а зранку прийняв постанову про стягнення прикордонного "надзвичайного гуманітарного збору для допомоги хворим на короновірус " у розмір 100 євро з людини на 10днів.
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15.09.2020 23:20 Ответить
Закон должен быть один для всех. Украинцев жиды не пускают к себе в Израиль и случаев очень много, а Украинцы жидов должны пускать, парадокс в Украине. Жиды правят балом во всех верхах власти Украины находятся жиды или их дети и ненавидят украинцев така малява дебилоиды 73%
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15.09.2020 23:42 Ответить
Потом не удивляешся, что украинцев никуда не пускают. Прикривающихся заботой о законе, а на самом деле ксенофобов диких: "правят балом во всех верхах власти". Вы уж "принципові та послідовні" разберитесь в чуствах - вы в самом деле за закон так переживаете, или просто евреи не нравятся?
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16.09.2020 00:31 Ответить
Не евреи, а жиды. Такая себе совковая мразь. Коренные евреи нормальные. А закон да, должен быть для всех.
Ты вообще чьих будешь?
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16.09.2020 03:22 Ответить
оо, ну, если но то пошло то, всё таки евреи)), жиды живут в Израиле, на то они и "жители Иорданской долины", ыгы ж??
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16.09.2020 10:56 Ответить
О, знакомая лексика. Как только жидку напоминают, что надо выполнять требования закона, так сразу начинается вой про избранную нацию и последствия холокоста. А кругом все ксенофобы и антисемиты.
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16.09.2020 09:59 Ответить
У тебя интересное понятие закона. То же самое что звиздеть про Америку, а потом жаловаться что, мол, пиндосы не пускают.
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16.09.2020 18:24 Ответить
Злі ви всі. Люди на свято приїхали. І головне, більшість не хвора на коронавірусну параною.
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16.09.2020 00:33 Ответить
Вы уже и тесты провели всем? А сколько УЖЕ больных ковидом, приехавших евреев в Умань, выявлено: Просто посмотрите данные по ковиду в СМИ
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16.09.2020 07:04 Ответить
Все это писалось в суровое время, чтобы обеспечить выживание маленькому народу. И как оказалось это работает. Посмотрите на евреев, они везде, и везде успешны.
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16.09.2020 01:00 Ответить
Успешны в чем - в воровстве?
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16.09.2020 06:20 Ответить
Переконаний на 100% що пропустять. Якщо б в якійсь букмекерській канторі приймали ставки, як поставив на те, що пропустять.
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16.09.2020 01:56 Ответить
Ну, Зеленский, как добрый католик даст отмашку
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16.09.2020 04:05 Ответить
Бубочка обсерется и сегодня даст добро
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16.09.2020 06:45 Ответить
Почему за деньги налогоплательщиков Украины должны лечится больные израильтяне, так рвущиеся в Умань: Вот интересно, они в США тоже бы так прорывались? Ну, просили же их не приезжать из-за карантина по ковиду, нет все равно лезут разными путями. Прямо последний день живут... И не стыдно руководству Израиля так наклонять нашего Президента на нарушения?! Хватит лечить бесплатно всех подряд. Лечите бесплатно украинцев, как положено по Конституции
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16.09.2020 07:01 Ответить
Жиду зеленскому законодательство Украины про запрет на вьезд в страну иностранцев - не указ! Для него главное - удовлетворить хотелки своих земляков
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16.09.2020 08:04 Ответить
Интересно, а если бы я три дня плясал где-нибудь около Голанских высот, меня тоже пустили бы в Израиль?
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16.09.2020 08:10 Ответить
В Израиле сейчас запрет отходить от дома на 500 метров, так что подобные просьбы как минимум нелепы.
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16.09.2020 09:33 Ответить
Подарите каждому из них календарик с фотографией могилы,пинка под сраку и пусть у..ют счастливыми в свой Израиль.
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16.09.2020 09:39 Ответить
А Израиль почему сам закрывается на карантин? Из-за предателя уклониста с Украиной никто не считается.
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16.09.2020 09:53 Ответить
А вот Петро Алексеич поступил бы как надо...вот.
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16.09.2020 10:06 Ответить
Когда будете просить Израиль принять на лечение тяжело раненых...вот об этом писаки и вспомните))))
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16.09.2020 10:08 Ответить
И кого же вылечили израильтяне? Там без бабок делать нечего.
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16.09.2020 10:13 Ответить
Бубочка как ручная обезьянка танцует под дудку своих соотечественников.
А вдруг еще придется просить гражданство?
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16.09.2020 10:12 Ответить
зачем просить? он от рождения их гражданин.
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16.09.2020 12:45 Ответить
Как кнессет признает Голодомор,так и сразу. А пока тащите свои тухесы на абетованую
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16.09.2020 10:17 Ответить
*****, чому громадянам України при в'їзді з країн "червоної зони" (до якої саме зараз належить Ізраіль) повинні або прийти 14-денну самоізоляцію, або здати плр-тест, а хасидів хочть пропустити просто так? Це що за сегрегація?!!
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16.09.2020 10:20 Ответить
Звернення до ПРЕЗИДЕНТА України міністра ісраіловки це ПРИВАТНА ініциатива... бо НЕ БУЛО НІЯКОГО РІШЕННЯ уряду ісраіловки
воно тупо забуло що хуцпа в Україні не діє після знищення ж=камуняцтва
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16.09.2020 10:24 Ответить
Fortis lex, sed legis est - закон суров но это закон! И торг тут неуместен.
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16.09.2020 10:34 Ответить
Не понять нам Израиль.
ТО не пускайте, то пустите.
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16.09.2020 10:55 Ответить
Уманці - тупо суїцидники або раби грошей. У нормальному суспільстві там вже на відстані 500 метрів аби не заразитися та на відстані одне від одного стояло б все місто з погрозою повісити зеленмана як що хоч одна мавпа перейде кордон..Але мабуть до українців ,які розумні та піклуються про своїх дітей, -багато хто ще не доріс.
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16.09.2020 11:24 Ответить
А то в синагогу пускать перестанут
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16.09.2020 12:15 Ответить
нах. просить? правила въезда в условиях пандемии вам всем доведено... пашли... от куда пришли. нам не нужны дополнительные источники инфицирования нации. пандемия пройдет - милости просим.
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16.09.2020 12:43 Ответить
С одним условием,если они себе заберут " скрипучую дверь" и всех зехасидов(коломойского,рабиновича их тут видимо, невидемо) .Пускай едут на свою родину, и грабят свой народ. .
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16.09.2020 15:51 Ответить
Вот в Израиль так ломитесь и права качайт - они за меньшее пинком под зад отправляют.
Интересно, что будет если скрестить две красные зоны? Мало нам своих проблем, давайте еще засранцев пустим (они реально бардак устраивают).
Ехал как то из Египта на экскурсию в Израиль - всю ночь простояли (сесть не было возможности) на границе. Мало что холодно, так они еще кондеи не выключили. В общем 8 часов "удовольствия". И попробуй пошутить, улыбнуться - в лучшем случае не впустят.
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16.09.2020 18:29 Ответить
Скорее приказал.
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16.09.2020 20:31 Ответить
Ксати для начала надо спросить Израиль за Крым.
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16.09.2020 20:31 Ответить
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