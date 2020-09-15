Израиль попросил Зеленского пропустить в Украину хасидов, застрявших на границе с Беларусью
Министр внутренних дел Израиля Арье Дери обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой пропустить на территорию Украины паломников-хасидов, которые находятся на границе с Беларусью.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.
"Обращаемся к вам с просьбой разрешить из чрезвычайных гуманитарных соображений въезд в Украину тех, кто находится на границе с Беларусью, только на период Рош ха-Шана с учетом ограничений и полным выполнением всех санитарных норм", - говорится в письме глава МВД Израиля.
Как сообщалось, в связи с эпидемией коронавируса в Украине Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) поручила центральным органам ввести ряд запретов в местах паломничества хасидов в Умани в ходе празднования Рош ха-Шана с 15 до 21 сентября.
Кроме того, до конца сентября Украина ввела ограничения на посещения страны иностранцами.
Как сообщалось, по данным Госпогранслужбы Украины, с 15:30 14 сентября со стороны Беларуси начали прибывать паломники. Украинские пограничники в координации с Национальной гвардией и Национальной полицией установили заслон на линии границы в 700 м от пункта пропуска "Новые Яриловичи". По состоянию на 7:00 вторника, 15 сентября, на границе со стороны Беларуси находятся 690 граждан.
Для усиления прикрытия белорусского участка привлечены резервы Национальной академии Государственной пограничной службы Украины и Сумского пограничного отряда.Также задействованы вертолет Ми-8, два H-125, самолет DA-40 и беспилотные комплексы для проведения воздушного мониторинга границы.
Государственная пограничная служба Украины организовала взаимодействие с Государственным пограничным комитетом Республики Беларусь и поддерживает контакт с посольством Израиля в Украине, а также раввинами еврейских религиозных организаций, которые обеспечивают водой и кошерной пищей прибывших хасидов.
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Попросите Ермака-он порешает(познакомит с братом)
а спикер зеленские озвучит решение
Тепер, якось не комільфо просити було би.
Ты вообще чьих будешь?
А вдруг еще придется просить гражданство?
воно тупо забуло що хуцпа в Україні не діє після знищення ж=камуняцтва
ТО не пускайте, то пустите.
Интересно, что будет если скрестить две красные зоны? Мало нам своих проблем, давайте еще засранцев пустим (они реально бардак устраивают).
Ехал как то из Египта на экскурсию в Израиль - всю ночь простояли (сесть не было возможности) на границе. Мало что холодно, так они еще кондеи не выключили. В общем 8 часов "удовольствия". И попробуй пошутить, улыбнуться - в лучшем случае не впустят.