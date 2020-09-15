НАБУ в рамках "дела ОАСК" обратилось в НАПК относительно проверки депутата ОПЗЖ Славицкой, - СМИ

Национальное антикоррупционное бюро обратилось в Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции с просьбой проверить возможный конфликт интересов в действиях народного депутата Антонины Славицкой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что детективы бюро в рамках расследования по подозрению председателя и судей ОАСК установили факты, которые могут свидетельствовать о наличии близких личных отношений между нардепом и одним из подозреваемых судей.

По данным НАБУ, собранные во время негласных следственных действий материалы показали, что в течение 2019 года в присутствии этого парламентария, в то время - помощника депутата VIII созыва - в помещении рабочего кабинета председателя ОАСК неоднократно обсуждались планы по захвату государственной власти.

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После первого сообщения о подозрении председателю ОАСК в августе 2019 года народный депутат (избранная в конце августа 2019 года) среди других подписала представление в КСУ относительно признания неконституционной ст.375 УК Украины, которую, в частности, и инкриминировали главе ОАСК.

Кроме того, парламентарий подписала представление о неконституционности указа президента о назначении Артема Сытника директором НАБУ, а также признание положений закона о НАБУ не отвечающими Конституции.

Национальное бюро 15 сентября 2020 года обратилось в НАПК с письмом с просьбой провести проверку и принять необходимые меры.

По данным Укринформа, речь идет о народном депутате "Оппозиционной платформы - За жизнь" Антонине Славицкой.

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17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть. Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.

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11 августа НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП. Вовк в ответ заявил: "Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос".

Высший совет правосудия рассмотрел вопрос временного отстранения от должностей судей ОАСК. Он принял решение вернуть генеральному прокурору Ирине Венедиктовой ходатайство о временном отстранении от осуществления правосудия судьи главы ОАСК Павла Вовка в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Также ВСП принял решение отказать в удовлетворении ходатайства об отстранении от совершения правосудия заместителя главы ОАСК Евгения Аблова, мотивировав это тем, что доказательства, которыми обосновано подозрение, выдвинутое судье Евгению Аблову, получены способом, не соответствующим требованиям Уголовного процессуального кодекса Украины, - без разрешения суда на использование результатов негласных следственных (розыскных) действий, полученных во время расследования другого уголовного производства.

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В удовлетворении ходатайства об отстранении судьи ОАСК Игоря Качура было отказано в связи с отсутствием надлежащего обоснования выдвинутых ему подозрений, ходатаство касательно судьи ОАСК Алексея Огурцова - возвращено генпрокурору без рассмотрения в связи с нарушением порядка уведомления судьи о подозрении.