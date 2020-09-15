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СПИД (115) ВИЧ (109) ЦОЗ (269)

В августе в Украине зарегистрирован 1 331 новый случай ВИЧ-инфицирования, - ЦОЗ. ИНФОГРАФИКА

В августе в Украине зарегистрирован 1 331 новый случай ВИЧ-инфицирования, - ЦОЗ. ИНФОГРАФИКА

В августе 2020 года в Украине зарегистрировано более 1,3 тысячи новых случаев ВИЧ-инфекции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья.

"В августе 2020 года в Украине официально зарегистрировано 1 331 новый случай ВИЧ-инфекции, у 346 пациентов диагностирован СПИД, 191 человек умер от СПИДа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из этих случаев 740 случаев инфицирование произошло гетеросексуальным путем, 550 - парентеральным (инъекционным), 160 - вертикальным (от матери к ребенку), 25 - гомосексуальным, 10 - неизвестным путем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Создана интерактивная карта медучреждений, где можно сделать тест на ВИЧ и гепатит С, - Минздрав

В августе в Украине зарегистрирован 1 331 новый случай ВИЧ-инфицирования, - ЦОЗ 01

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Топ комментарии
+3
ах да..тут еще спид не спит, совсем забыли, а уже вся планета давно должна от него лапки склеить...
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15.09.2020 22:45
+3
Панголін прибіг з Малайзії в Китай де в Ухані не тільки чихнув в ніс підковоносому кажану, але і відтрахав летючу мишу в попу, тому то в рнк коронавірусу є фрагменти кажана, панголіна і СНІДу, так напевно дебілам пояснюють як в природі з'явився і штучностворений СНІД і створена в лабораторії на кошти Білла Гейтса ковидла.
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16.09.2020 07:26
+1
нам ще хасидів не вистачало... для повного "щастя"
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15.09.2020 22:44
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нам ще хасидів не вистачало... для повного "щастя"
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15.09.2020 22:44 Ответить
ах да..тут еще спид не спит, совсем забыли, а уже вся планета давно должна от него лапки склеить...
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15.09.2020 22:45 Ответить
Ніт, тут проблема виникла, як попросити кошти на подолання "раптової хвилі СНІД". Була непогана годівниця для вєртухаїв
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15.09.2020 22:50 Ответить
ну крч по списку )))))
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15.09.2020 22:49 Ответить
уже не хочу читать новости ..... как сказал бубочка - во всём виноват порох
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15.09.2020 22:55 Ответить
Дивно, а кажуть що ВІЛ хворіють 100500 і помирає від СНІД стількі ж. Короні далеко до того, звісно.
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15.09.2020 23:20 Ответить
Необхідний терміновий карантин ! всім одіти гандони! оголошена "пандемія" спіду".
а якщо без сарказму то аж якось легше на душі стало ! Виявляється в Україні існують ще й інші болячки такі як СНІД .наприклад)
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16.09.2020 00:10 Ответить
Санітайзером, треба протирати причинне місце, і маску там носити, СНІД же теж вірусне захворювання, тож це має допомогти в подоланні інфекції.
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16.09.2020 07:23 Ответить
а когда-то твердили, что то болезнь гомо.
большинство заражающихся - гетеро между 40 и 50 годами.
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16.09.2020 07:21 Ответить
Панголін прибіг з Малайзії в Китай де в Ухані не тільки чихнув в ніс підковоносому кажану, але і відтрахав летючу мишу в попу, тому то в рнк коронавірусу є фрагменти кажана, панголіна і СНІДу, так напевно дебілам пояснюють як в природі з'явився і штучностворений СНІД і створена в лабораторії на кошти Білла Гейтса ковидла.
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16.09.2020 07:26 Ответить
Новых:
1300 - СПИД.
2400 - туберкулез.
800 - ДТП
А мы боимся коронавируса.
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16.09.2020 10:54 Ответить
 
 