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игорный бизнес (396) игра (74) Немчинов Олег (170)

К игорному рынку Украины проявляют интерес как отечественные, так и международные игроки, - Немчинов

К игорному рынку Украины проявляют интерес как отечественные, так и международные игроки, - Немчинов

Власть фиксирует высокую заинтересованность отечественных и иностранных инвесторов к рынку игрального бизнеса.

Как передате Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу сказал министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

"Есть очень большой интерес, в том числе и у международных сетей, есть серьезная заинтересованность букмекерских контор, есть заинтересованность у лотерейных операторов. Поэтому, я думаю, что интерес будет большой, когда комиссия (специальная Межведрственная комиссия по координации деятельности органов исполнительной власти, одной из задач которой является содействие в легализации игрального бизнеса, - Ред) ) заработает, будут выдаваться лицензии ", - сказал Немчинов.

Немчинов отметил: "Речь идет о разрешении работы игровых автоматов, но в соответствии с требованиями, это расположение 500 метров от ближайшего образовательного учреждения, уплаты в бюджет, официальные работники. Это правила игры, и в то же время это легализация того, что и так происходит - букмекерская деятельность, лотерейная деятельность и т.д. ", - сказал Немчинов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закон о легализации игорного бизнеса опубликовали в "Голосе Украины"

Также, по его словам, законом регулируется и определенные виды спорта, которые не относятся к игорному бизнесу.

"В переходных положениях есть три вида спорта: бильярд, боулинг и спортивный покер, которые являются официальными видами спорта и не относятся к игорному бизнесу", - сказал Немчинов.

Он добавил, что любая легализация будет способствовать прежде всего потому, что люди, задействованные в игорном бизнесе, будут работать в официальном поле.

"В том числе это будет касаться так называемых интернет-клубов, всего, что мы видим в сюжетах информационных каналов или в самих городах видим закрытые вывески. Я считаю, что легализация игорного бизнеса выведет все эти заведения из тени или просто заставит закрыться нелегальную деятельность путем конкуренции. Комиссия призвана не допускать псевдолотерей, псевдоигор, псевдоавтоматов, только проверенный программный продукт только лицензированные учреждения, только люди, которые официально работают ", - подчеркнул министр Кабинета Министров.

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Топ комментарии
+9
Радость то какая! Нашлись уроды которые будут из дураков деньги выдуривать.
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15.09.2020 22:57
+5
И этим "игрокам "как ни странно дает зеленый свет один игрок - который куем на рояле играет...
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15.09.2020 23:05
+3
ой киздишь, впервую очередь к игорному бизнесу в нашей стране проявляют интерес некоторые миллионеры с темным криминальным прошлым и настоящим. и ладно бы свои украинцы они были, а то кацапы, грузины армяне чечены евреи и прочая прочая .....
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15.09.2020 22:59
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Радость то какая! Нашлись уроды которые будут из дураков деньги выдуривать.
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15.09.2020 22:57 Ответить
ой киздишь, впервую очередь к игорному бизнесу в нашей стране проявляют интерес некоторые миллионеры с темным криминальным прошлым и настоящим. и ладно бы свои украинцы они были, а то кацапы, грузины армяне чечены евреи и прочая прочая .....
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15.09.2020 22:59 Ответить
Да, рынок азартных игр в Украине привлекает внимание из-за потенциальных возможностей для развития и инвестирования. В 2020 году в Украине был принят закон, который легализовал азартные игры, что создало новые перспективы для операторов и инвесторов в этой сфере. После легализации начался процесс лицензирования казино, букмекерских контор и других азартных заведений. Интерес к украинскому рынку азартных игр обусловлен его потенциалом для роста, наличием аудитории и изменениями в законодательстве, в связи с чем создают дополнительное https://azino777official.com/ рабочее зеркало сайта и новые возможности для бизнеса. Однако важно помнить, что сфера азартных игр также регулируется законами и требует соблюдения соответствующих норм и стандартов.
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05.03.2024 12:14 Ответить
А чего ты свой пост ещё бы через лет 5 не написал. Ты видимо в этой ************ сфере свой кусок имеешь? Так вот разреши тебе напомнить игрун, что у нас в Украине сейчас война и особых условий для развития твоего любимого бизнеса, с которого ты бабло имеешь, попросту нет.
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05.03.2024 14:13 Ответить
Ну если Росися- инвестер,то да. Она имеет большой интерес.
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15.09.2020 22:59 Ответить
эх заживем....теперь.
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15.09.2020 23:01 Ответить
Перемега!
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15.09.2020 23:03 Ответить
И этим "игрокам "как ни странно дает зеленый свет один игрок - который куем на рояле играет...
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15.09.2020 23:05 Ответить
Не нада нам тут этот игорный бизнесь.Мы скрепные!И землюшку нашу,исконную,не дадим продать!И секса нам тут тоже не надо!(Такого законопроекта ещё не было,но скрепы уже звенят колоколами и шумят берёзками)А.Ещё забыл -конопля-тоже погубит землю рус...тьфу-украинскую.Извините-сложно не перепутать...
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15.09.2020 23:05 Ответить
Всі кому не лінь хочуть на шию сісти українцям
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15.09.2020 23:25 Ответить
Согласен.У нас должен быть свой-особый путь.Не нужно этих иноземцев.Всей этой евроинтеграции...Все хотят нас закабалить...
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15.09.2020 23:50 Ответить
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj6vLup_-vrAhViiYsKHVH4A8gQwqsBMAB6BAgIEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DoQg6OcjrCv0&usg=AOvVaw0KI6hA4hrOOAkZJn-yQuzS А ты азартный, Парамоша
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15.09.2020 23:26 Ответить
Интересно. а реклама игорных заведений и притонов будет разрешена? На всех телеканалах, на радио, в инете, на баннерах и бордах? Я хоть и не мировое светило в области экономики и финансов, но понимаю, что игры на деньги - это такое же вымывание денежной массы из экономики, как и драконовские тарифы на коммуналку....Вместо покупок товаров и услуг, где работают миллионы работников, деньги простых граждан будут оседать у десятков игорных магнатов и выводиться за границу.... Рабочих мест игорный бизнес не даст... Даст обнищание молодёжи, даст рост преступности....Кремлёвскую крысу такая перспектива очень устраивает....
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16.09.2020 07:32 Ответить
Отримав кредит-хабар від МВФ і в казино в карти перекинутись. Як мило, ріст ВВП на лице варранти Яреськи будуть по 100 раз більші в ціні.
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16.09.2020 07:43 Ответить
 
 