Заявление замглавы МИД РФ Руденко о нормандском саммите ставит под сомнение желание России урегулировать конфликт, - МИД Украины

Министерство иностранных дел Украины требует от России разъяснения касательно заявления замминистра МИД РФ Андрея Руденко о перспективах проведения очередного саммита глав государств в нормандской формате.

Об этом говорится в комментарии МИД Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Если заявление Андрея Руденко является четким сигналом, что Кремль принципиально не заинтересован в проведении саммита лидеров N4, это ставит под сомнение настроенность Российской Федерации урегулировать конфликт. Очевидно, что сегодняшний недостаточно дипломатический и несколько эмоциональный комментарий заместителя министра иностранных дел РФ требует дополнительных разъяснений позиции российской стороны как участникам Нормандского формата, так и международному сообществу", - отметили в украинском МИД.

Подчеркивается, что находясь с официальным визитом в Республике Австрия, президент Украины Владимир Зеленский говорил не о конкретной дате проведения следующего саммита лидеров "Нормандского формата", а о принципиальной готовности его участников встретиться.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В МИД РФ опровергли подготовку к "нормандскому саммиту", заявленному Зеленским в Австрии

"Конечно, Украина, как и другие участники "Нормандского формата", заинтересована в том, чтобы следующая встреча глав государств и правительств N4 подтвердила выполнение договоренностей Парижского саммита в нормандской формате (9 декабря 2019 года) и была максимально результативной с точки зрения достижения дальнейшего прогресса в мирном урегулировании международного вооруженного конфликта на Донбассе", - сказано в сообщении дипведомства.

Напомним, во время визита в Австрию 15 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча политических советников глав государств "нормандской четверки" пройдет в течение десяти дней. По словам главы государства, все лидеры подтверждают готовность к встрече.

Позже, заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко заявил, что слова президента Украины Зеленского о согласие на встречу всех глав государств-участниц "нормандского формата" являются неправдой.

Читайте также: Оснований для встречи глав государств нормандской четверки нет, - помощник Путина Козак