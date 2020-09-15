Заявление замглавы МИД РФ Руденко о нормандском саммите ставит под сомнение желание России урегулировать конфликт, - МИД Украины
Министерство иностранных дел Украины требует от России разъяснения касательно заявления замминистра МИД РФ Андрея Руденко о перспективах проведения очередного саммита глав государств в нормандской формате.
Об этом говорится в комментарии МИД Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"Если заявление Андрея Руденко является четким сигналом, что Кремль принципиально не заинтересован в проведении саммита лидеров N4, это ставит под сомнение настроенность Российской Федерации урегулировать конфликт. Очевидно, что сегодняшний недостаточно дипломатический и несколько эмоциональный комментарий заместителя министра иностранных дел РФ требует дополнительных разъяснений позиции российской стороны как участникам Нормандского формата, так и международному сообществу", - отметили в украинском МИД.
Подчеркивается, что находясь с официальным визитом в Республике Австрия, президент Украины Владимир Зеленский говорил не о конкретной дате проведения следующего саммита лидеров "Нормандского формата", а о принципиальной готовности его участников встретиться.
"Конечно, Украина, как и другие участники "Нормандского формата", заинтересована в том, чтобы следующая встреча глав государств и правительств N4 подтвердила выполнение договоренностей Парижского саммита в нормандской формате (9 декабря 2019 года) и была максимально результативной с точки зрения достижения дальнейшего прогресса в мирном урегулировании международного вооруженного конфликта на Донбассе", - сказано в сообщении дипведомства.
Напомним, во время визита в Австрию 15 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча политических советников глав государств "нормандской четверки" пройдет в течение десяти дней. По словам главы государства, все лидеры подтверждают готовность к встрече.
Позже, заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко заявил, что слова президента Украины Зеленского о согласие на встречу всех глав государств-участниц "нормандского формата" являются неправдой.
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они видели стремление к миру в шоколадном глазу пуйла, оно же Сцарёк-лысогном всея раши-паРаши.
Он же гундел, шо не далее, как в течение 10 дней )))
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вообще-то это было известно с самого начала конфликта. а кто думал иначе ?
Але яка ціль такої перемоги? - Ціль в тому, щоб преЗЕдент Зеленський отримав +1 можливість знову офіційно
з'їздитизлітати за кордон за державний кошт і ще раз подивитися в якесь місце Путіну.