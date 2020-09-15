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Заявление замглавы МИД РФ Руденко о нормандском саммите ставит под сомнение желание России урегулировать конфликт, - МИД Украины

Заявление замглавы МИД РФ Руденко о нормандском саммите ставит под сомнение желание России урегулировать конфликт, - МИД Украины

Министерство иностранных дел Украины требует от России разъяснения касательно заявления замминистра МИД РФ Андрея Руденко о перспективах проведения очередного саммита глав государств в нормандской формате.

Об этом говорится в комментарии МИД Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Если заявление Андрея Руденко является четким сигналом, что Кремль принципиально не заинтересован в проведении саммита лидеров N4, это ставит под сомнение настроенность Российской Федерации урегулировать конфликт. Очевидно, что сегодняшний недостаточно дипломатический и несколько эмоциональный комментарий заместителя министра иностранных дел РФ требует дополнительных разъяснений позиции российской стороны как участникам Нормандского формата, так и международному сообществу", - отметили в украинском МИД.

Подчеркивается, что находясь с официальным визитом в Республике Австрия, президент Украины Владимир Зеленский говорил не о конкретной дате проведения следующего саммита лидеров "Нормандского формата", а о принципиальной готовности его участников встретиться.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В МИД РФ опровергли подготовку к "нормандскому саммиту", заявленному Зеленским в Австрии

"Конечно, Украина, как и другие участники "Нормандского формата", заинтересована в том, чтобы следующая встреча глав государств и правительств N4 подтвердила выполнение договоренностей Парижского саммита в нормандской формате (9 декабря 2019 года) и была максимально результативной с точки зрения достижения дальнейшего прогресса в мирном урегулировании международного вооруженного конфликта на Донбассе", - сказано в сообщении дипведомства.

Напомним, во время визита в Австрию 15 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча политических советников глав государств "нормандской четверки" пройдет в течение десяти дней. По словам главы государства, все лидеры подтверждают готовность к встрече.

Позже, заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко заявил, что слова президента Украины Зеленского о согласие на встречу всех глав государств-участниц "нормандского формата" являются неправдой.

Читайте также: Оснований для встречи глав государств нормандской четверки нет, - помощник Путина Козак

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Топ комментарии
+15
А адекватность Зеленского это под сомнение не ставит ?

Он же гундел, шо не далее, как в течение 10 дней )))
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15.09.2020 23:14
+11
а как же мир в глазах куйла, и сепары спят и видят как перестать стрелять, а это все барыги наживаются на войне
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15.09.2020 23:11
+10
ЗеБилы.
они видели стремление к миру в шоколадном глазу пуйла, оно же Сцарёк-лысогном всея раши-паРаши.
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15.09.2020 23:13
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То есть, ДО этого заявления, у МИДа сомнений НЕ БЫЛО?!
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15.09.2020 23:07 Ответить
ЗеБилы.
они видели стремление к миру в шоколадном глазу пуйла, оно же Сцарёк-лысогном всея раши-паРаши.
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15.09.2020 23:13 Ответить
Умничка. Главное не забывай к каждому своему комменту приплетать слово ЗеБилы или 73% и тебя залайкают пустоголовые идиоты )))
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16.09.2020 02:21 Ответить
Так разве ты олигофрен из этих 73х , я уверен, что рашистская запоребриковая паскуда!
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16.09.2020 10:15 Ответить
Вочевидь зелена шобла або прокинулася щойно з наркотичного сну, або з перепою.
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15.09.2020 23:23 Ответить
а как же мир в глазах куйла, и сепары спят и видят как перестать стрелять, а это все барыги наживаются на войне
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15.09.2020 23:11 Ответить
Прозреваем. Лучше поздно, чем никогда.
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15.09.2020 23:13 Ответить
А адекватность Зеленского это под сомнение не ставит ?

Он же гундел, шо не далее, как в течение 10 дней )))
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15.09.2020 23:14 Ответить
Знов Порошенко цидулку підкинув...
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15.09.2020 23:21 Ответить
Вся передвиборча брехня Зеленського плавно накрилася промежиною Наталки Могилевської...
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15.09.2020 23:14 Ответить
Кацапо-шпионская-резентура высшего уровня Украины попала в непонятку !!!
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15.09.2020 23:18 Ответить
Вам уже миллион раз сказали что нужно сделать что бы саммит состоялся. Нельзя постоянно делать шаг вперёд и два назад из-за пары бакланов под офисом президента.
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15.09.2020 23:22 Ответить
********* под прокси,срань ты лапотная, указания чАво делать своей жОне-матрехе давать будешь. пшла отсель, кацапсина убогая.
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15.09.2020 23:39 Ответить
казларогие из ********* ,стесняются своей триколорной тряпки и выходят из-под прокси под чужим флагом
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16.09.2020 00:46 Ответить
Адепт секты педофила?
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16.09.2020 07:42 Ответить
Так і скажи що метр з шапкою в черговий раз обісралося. А то штани, штани...
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15.09.2020 23:26 Ответить
вавия уже год динамят. а помните как оно в декабре 2019 пело про следующую встречу в марте 2020 и охеренный прорыв в освобождении наших узников? сколько оно ухитрилось за год освободить заложников?
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15.09.2020 23:27 Ответить
ну если честно,то тут больше зависит от ***** чем от нашего Вовы
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16.09.2020 00:47 Ответить
зебеленыш,от "вашегоВовы" вообще ничего не зависит,от слова "совсем"
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16.09.2020 01:14 Ответить
Вже маленький прогрес, що наше МЗС доволі швидко відреагували на заяви ху*^оросії, але щоб так би швидко реагували ще й на вбивства та обстріли Українських військових на Міжнародній площадці, а не чекали 3 дні щоб з себе щось вичавити !
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15.09.2020 23:32 Ответить
Вони так швидко реагували бо вавы дома нет, оно в Австрии --- вот и отработали как положено.
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16.09.2020 01:35 Ответить
Кремль принципиально не заинтересован в проведении саммита лидеров N4, это ставит под сомнение настроенность Российской Федерации урегулировать конфликт.

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вообще-то это было известно с самого начала конфликта. а кто думал иначе ?
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15.09.2020 23:55 Ответить
просто теперь это дает все основания дать больше санкций казламордым
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16.09.2020 00:48 Ответить
Красивий хід МЗС України. Тут уже ніякі "іхтамнєти" в логіку не пролізуть.

Але яка ціль такої перемоги? - Ціль в тому, щоб преЗЕдент Зеленський отримав +1 можливість знову офіційно з'їздити злітати за кордон за державний кошт і ще раз подивитися в якесь місце Путіну.
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16.09.2020 02:24 Ответить
Так это ж ясно было еще с осени 2014 года с последующими дебальцевскими боями! И для чего нам такой МИД. до которого доходит как до жирафа на 9-й день!
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16.09.2020 06:46 Ответить
Як малі діти, а хто їм говорив, що тоталітарна імперська РФ мріє про мир? Їй не потрібен розвалений і пограбований нею ж Донбас, їй тій шизонутій РФ потрібна вся Україна у формі губернії, або колонії, домініона, протектората, в кінці кінців проординської хунти, або диктатури напраклад синочка Хорошковського молодого регіонала, чи цієї зеленої соплі олігархату.
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16.09.2020 07:41 Ответить
"...ставить під сумнів бажання Росії врегулювати конфлікт..." - та ти шо, "вот никогда такого не было и опять".
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16.09.2020 10:40 Ответить
Классический кнут и пряник: Зеле выдвигаются требования узаконить ОРДЛО - тогда получишь рошенку встречи в нормандском формате!
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16.09.2020 10:47 Ответить
 
 