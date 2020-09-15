Отправленный ВАКС под арест Фищенко утверждает, что денег не брал и на "слугу народа" Юрченко не работает

Иван Фищенко, которого НАБУ подозревает во взяточничестве в сговоре с нардепом "Слуги народа" Александром Юрченко, уверяет, что денег не брал и с депутатом не общается.

Об этом он заявил "Украинской правде" во время заседания по избранию меры пресечения в Высшем антикорсуде, передает Цензор.НЕТ.

"В том, что мне инкриминируют, не считаю себя виноватым. Это видео, которое сегодня было в НАБУ, я считаю это недопустимым, посты в фейсбуке, которых множество, все перепутано, люди не понимают, какой законопроект, какие правки", - отметил Фищенко.

Он заверил, что не общается с Юрченко или Офисом Генпрокурора и никаких средств не получал.

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Также он заявил, что не понимает, почему его называют "помощником Юрченко". По его словам, он знает нардепа 5 лет через партию "УКРОП" и был его руководителем, но сейчас с ним не общается.

Фищенко уклонился от ответа на вопрос, консультирует ли он Юрченко. В частности, он ответил, что "консультирует многих людей по поводу различных вопросов", но денег на залог 5 млн грн, о котором ходатайствовала прокуратура, у него нет.

Он добавил, что догадывался, что по нему ведется запись. При этом на вопрос, его ли голос на пленках, которые опубликовало НАБУ, он ответил: "Пусть суд доказывает, эксперты. До того, как суд принимает решение, по сути дела, мы вообще не можем о чем-то говорить".

На вопрос, относительно срыва спецоперации НАБУ и возможной утечки информации, Фищенко сказал: "Кто я такой, что мне сотрудники НАБУ или Офиса Генерального прокурора сливали информацию? Для меня странно лишь то, что на сайте НАБУ аккурат перед судом за полчаса появляется какой-то типа фактаж, с замазанными лицом. Это же явно давление на суд. Явно у них ничего нет...".

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Адвокат Фищенко добавил, что они не могут комментировать данные досудебного расследования без разрешения прокурора: "Мы не можем вообще комментировать любые документы, которые он (прокурор. - Ред.) почему-то решил их объявить".

По мнению Фищенко, дело и подозрение ему связано с тем, что директора НАБУ Артема Сытника пытаются уволить.

При этом он отказывался от комментариев по существу дела.

Напомним, ряд украинских СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко Ивана Фищенко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.

15 сентября НАБУ опубликовало оперативные материалы, на которых нардеп "Ю" и детектив НАБУ под прикрытием обсуждают возможность внесения правок в законопроект взамен на "помощь экологии" и "плюшки".

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Также сегодня помощнику нардепа Юрченко сообщили о подозрении в пособничестве в получении народным депутатом неправомерной выгоды.

В Офисе Президента заявили, что надеются на сотрудничество Юрченко с НАБУ и Офисом Генпрокурора.

15 сентября Антикоррупционный суд отправил погоревшего на взятке помощника нардепа Юрченко Фищенко под арест с альтернативой 1,5 млн грн залога.