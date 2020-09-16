Коррупционные дела Розенблата и Юрченко идентичны. Но в 2017 ГПУ добилась снятия неприкосновенности, а сейчас Венедиктова "не видит оснований", - Луценко
Экс-генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что дела о коррупции народных депутатов Розенблата в 2017 году и Юрченко в 2020 году идентичны по составу преступления. Только тогда ВР дала согласие на привлечение Розенблата к уголовной ответственности, а сейчас монобольшинство покрывает своего коллегу.
Как передает Цензор.НЕТ об этом он написал в Фейсбуке.
Луценко отметил: "Эра Паниковского. Коррупционные дела депутата Розенблата и Юрченко - по сути идентичны.
И метод агентов НАБУ под прикрытием, и доказательная база, и позорная вальяжность разговоров о взятках членов правящих фракций - без изменений.
Изменилась лишь политическая воля Генпрокурора. В 2017 я не только подписал подозрение Розенблату, но и добился с трибуны парламента 296 голосов за привлечение его к ответственности.
В 2020 Генпрокурор не видит оснований для того, чтобы открыть путь детективам НАБУ действовать против нардепа так же, как против его незащищенного статусом посредника.
Ну что ж, зато все могут президентскими обещаниями беспощадно бороться с коррупцией, ложью о снятой депутатской неприкосновенности и наличием юридического образования руководительницы ОГПУ".
Напомним, ряд украинских СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко Ивана Фищенко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.
15 сентября НАБУ опубликовало оперативные материалы, на которых нардеп "Ю" и детектив НАБУ под прикрытием обсуждают возможность внесения правок в законопроект взамен на "помощь экологии" и "плюшки".
Также сегодня помощнику нардепа Юрченко сообщили о подозрении в пособничестве в получении народным депутатом неправомерной выгоды.
В Офисе Президента заявили, что надеются на сотрудничество Юрченко с НАБУ и Офисом Генпрокурора.
15 сентября Антикоррупционный суд отправил погоревшего на взятке помощника нардепа Юрченко Фищенко под арест с альтернативой 1,5 млн грн залога.
Пожалуйста, подождите...
Нагадай, хто президент?
https://images.cnscdn.com/images/e/c/4/6/ec46a6910b14cb29f3759787f0ab9123/original.jpgВысший антикоррупционный суд 16 июня провел подготовительное заседание по "янтарному" делу Розенблата-Полякова.
Об этом говоритсяhttps://hcac.court.gov.ua/hcac/pres-centr/news/954496/ на сайте суда , передает https://censor.net/.
На подготовительном заседании прокурор вручил копии обвинительных актов, а суд назначил следующее заседание на 17 июня.
Заседание удалось провести с пятой попытки. Четыре раза (11.12.2019, 04.02.2020, 24.03.2020, 08.05.2020) суд был вынужден откладывать подготовительное рассмотрение, потому что приходили не все подозреваемые.»
Тоді, ПРУФ:
«https://censor.net/ru/user/472574
И? Я так понимаю, что при Петре суд его вообще не трогал, с неприкосновенностью или без нее. А сейчас он просто швыряет судьям деньги в лицо, чтобы они от него отстали, в это время давая интервью по ТВ.»
2. «А сейчас он просто швыряет судьям деньги в лицо, чтобы они от него отстали, в это время давая интервью по ТВ.» ПРУФ.
луценке лишь бы повонять.
Ашотакоє ?
Вєра нє позволяєт ??
Чувак, ти хоч зрозумів, що зморозив?
Нагадай, хто у нас президент: 11.12.2019, 04.02.2020, 24.03.2020, 16.06.20 ?
2) Нагадай, що там на 16.09.2020 з «справою Свинарчуків»?
https://www.epravda.com.ua/news/2020/07/8/662739/ Суд зобов'язав журналістів протягом 10 діб з дня набрання рішенням суду законної сили спростувати поширену недостовірну інформацію шляхом зачитування диктором у програмі "Наші гроші".
Ти крутиш сракою, як пропеллером.
розенблат,как гулял так и гуляет
https://censor.net/ru/news/3219334/novyyi_prokuror_ternopolschiny_petrishin_poobeschal_bat_kak_tupyh_svineyi_sotrudnikov_kotorye_ne_budut
« 15 сентября 2020
Врач назвала причину обморока Боярского перед вакцинацией.
Врач Городской поликлиники номер 39 Санкт-Петербурга Ольга Иванова назвала причину обморока российского актера театра и кино Михаила Боярского перед вакцинацией от гриппа. Об этом пишет ТАСС.»
«Пока пока, покачивая, перьями на сраке...»
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.https://www.zhitomir.info/news_194800.html Житомир.info | На готелі «Житомир» вивісили семиповерховий портрет кандидата в мери ..
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Всё чаще раздаются призывы к импичменту. Всё больше людей из лагеря президента переходит в оппозицию, а те, кто выжидал - и подавно.
Давние враги заключают ситуативные союзы против Зеленского. Бывшие друзья становятся кладезем компромата.
Причина, конечно же, не только, и не столько в капитулянской политике новой власти.
Просто новые стали слишком много хапать - власти, денег, ресурсов…
Вова наступает на те же грабли, на которые наступил Янукович, погоревший на своей жадности. Ведь нет бОльшего революционера в Украине, чем обиженный пан-вассал.
https://antikor.com.ua/articles/407812-ukrainskaja_elita_uhe_spisala_zelenskogo__mnenie
"Причина, конечно же, не только, и не столько в капитулянской политике новой власти.
Политика и при Пете была не лучше. Просто новые стали слишком много хапать - власти, денег, ресурсов…"
чи у вас упереджене ставлення, навіяне тєлєком ?
Ми є мікроби
Найвищої проби,
Зеленої маси-
Проблеми ми ваші.
Тут робим руїну
Руйнуєм країну,
Хіба ви не знали
Як правити звали?
Зелені бігборди
На них наші морди,
Із них ми вам брешем,
Вас "зробимо" чешем.
Такі ми кловани
Звичайні профани,
Проситі малороси
Російські тут воші.
15.09.2020 р.
Анатолій Березенський