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Луценко (7717) Венедиктова (726) Юрченко Александр (101)

Коррупционные дела Розенблата и Юрченко идентичны. Но в 2017 ГПУ добилась снятия неприкосновенности, а сейчас Венедиктова "не видит оснований", - Луценко

Коррупционные дела Розенблата и Юрченко идентичны. Но в 2017 ГПУ добилась снятия неприкосновенности, а сейчас Венедиктова

Экс-генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что дела о коррупции народных депутатов Розенблата в 2017 году и Юрченко в 2020 году идентичны по составу преступления. Только тогда ВР дала согласие на привлечение Розенблата к уголовной ответственности, а сейчас монобольшинство покрывает своего коллегу.

Как передает Цензор.НЕТ об этом он написал в Фейсбуке.

Луценко отметил: "Эра Паниковского. Коррупционные дела депутата Розенблата и Юрченко - по сути идентичны.
И метод агентов НАБУ под прикрытием, и доказательная база, и позорная вальяжность разговоров о взятках членов правящих фракций - без изменений.

Изменилась лишь политическая воля Генпрокурора. В 2017 я не только подписал подозрение Розенблату, но и добился с трибуны парламента 296 голосов за привлечение его к ответственности.

В 2020 Генпрокурор не видит оснований для того, чтобы открыть путь детективам НАБУ действовать против нардепа так же, как против его незащищенного статусом посредника.

Ну что ж, зато все могут президентскими обещаниями беспощадно бороться с коррупцией, ложью о снятой депутатской неприкосновенности и наличием юридического образования руководительницы ОГПУ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВАКС отправил погоревшего на взятке помощника "слуги народа" Юрченко Фищенко под арест с альтернативой 1,5 млн грн залога, - Бутусов

Напомним, ряд украинских СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко Ивана Фищенко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.

15 сентября НАБУ опубликовало оперативные материалы, на которых нардеп "Ю" и детектив НАБУ под прикрытием обсуждают возможность внесения правок в законопроект взамен на "помощь экологии" и "плюшки".

Читайте также: Зеленский и его слуги обманывали об отмене депутатской неприкосновенности, они сделали хуже, чем было, - Шабунин

Также сегодня помощнику нардепа Юрченко сообщили о подозрении в пособничестве в получении народным депутатом неправомерной выгоды.

В Офисе Президента заявили, что надеются на сотрудничество Юрченко с НАБУ и Офисом Генпрокурора.

15 сентября Антикоррупционный суд отправил погоревшего на взятке помощника нардепа Юрченко Фищенко под арест с альтернативой 1,5 млн грн залога.

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Топ комментарии
+21
Тобто в 2017 «патологічєскі жадний барига-мародьор Порошенко», був за зняття депутатської недоторканості з члена фракції БПП, а от зараз, патологіческі чесний клоун-шоумен, не хоче робити це з членом своєї монобільшості ?
Ашотакоє ?
Вєра нє позволяєт ??
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16.09.2020 00:24
+9
https://www.epravda.com.ua/news/2020/07/8/662739/ СЕРЕДА, 8 ЛИПНЯ 2020. "Справа Свинарчуків": суд зобов'язав спростувати матеріали про розкрадання в "оборонці".
https://www.epravda.com.ua/news/2020/07/8/662739/ Суд зобов'язав журналістів протягом 10 діб з дня набрання рішенням суду законної сили спростувати поширену недостовірну інформацію шляхом зачитування диктором у програмі "Наші гроші".
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16.09.2020 01:10
+7

Чувак, ти хоч зрозумів, що зморозив?
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16.09.2020 00:32
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Правила форума Совет форумчан
Зеленский во всем виноват!!!
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16.09.2020 00:22 Ответить
Дуполиз
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16.09.2020 00:25 Ответить
нашел чем гордиться
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16.09.2020 00:31 Ответить
Шо це ти на кловуна бочку котиш?
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16.09.2020 00:26 Ответить
на тебя ничего не катят, успокойся
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16.09.2020 01:06 Ответить
(11.12.2019, 04.02.2020, 24.03.2020, 08.05.2020)
Нагадай, хто президент?
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16.09.2020 00:28 Ответить
Хорошо, если не понравилось напишу наоборот, тоже не подойдет?: Зеленский ни в чем не виноват!!!
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16.09.2020 01:07 Ответить
Петики не понимают ни иронии, ни сарказма. Может, они боты?
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16.09.2020 02:09 Ответить
..Адепти секти св.Пеці .
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16.09.2020 06:13 Ответить
Корупційні справи Розенблата та Юрченка ідентичні. Але в 2017 ГПУ домоглася зняття недоторканності, а зараз Венедіктова "не бачить підстав", - Луценко - Цензор.НЕТ 2929
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16.09.2020 11:16 Ответить
«16.06.20 14:02 Антикоррупционный суд с пятой попытки приступил к делу Розенблата-Полякова
https://images.cnscdn.com/images/e/c/4/6/ec46a6910b14cb29f3759787f0ab9123/original.jpgВысший антикоррупционный суд 16 июня провел подготовительное заседание по "янтарному" делу Розенблата-Полякова.

Об этом говоритсяhttps://hcac.court.gov.ua/hcac/pres-centr/news/954496/ на сайте суда , передает https://censor.net/.
На подготовительном заседании прокурор вручил копии обвинительных актов, а суд назначил следующее заседание на 17 июня.
Заседание удалось провести с пятой попытки. Четыре раза (11.12.2019, 04.02.2020, 24.03.2020, 08.05.2020) суд был вынужден откладывать подготовительное рассмотрение, потому что приходили не все подозреваемые.»
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16.09.2020 00:26 Ответить
Слухай, ну не ганьбись.
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16.09.2020 00:51 Ответить
Без особистостей ?
Тоді, ПРУФ:
«https://censor.net/ru/user/472574
И? Я так понимаю, что при Петре суд его вообще не трогал, с неприкосновенностью или без нее. А сейчас он просто швыряет судьям деньги в лицо, чтобы они от него отстали, в это время давая интервью по ТВ.»
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16.09.2020 01:06 Ответить
1. Хто був президентрм 11.12.2019?
2. «А сейчас он просто швыряет судьям деньги в лицо, чтобы они от него отстали, в это время давая интервью по ТВ.» ПРУФ.
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16.09.2020 01:15 Ответить
Та,хто там посадил?!
луценке лишь бы повонять.
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16.09.2020 01:00 Ответить
Ага, вчора сидів на одному з каналів Медведчука...
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16.09.2020 01:01 Ответить
Дело передали в суд.
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16.09.2020 01:11 Ответить
Посадили-с телешоу,не вылазит.
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16.09.2020 07:15 Ответить
слуга урода, пришла весна захватываем темы для взятки
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16.09.2020 00:21 Ответить
Не було команди від блазня, ось і осліпла.
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16.09.2020 00:23 Ответить
Тобто в 2017 «патологічєскі жадний барига-мародьор Порошенко», був за зняття депутатської недоторканості з члена фракції БПП, а от зараз, патологіческі чесний клоун-шоумен, не хоче робити це з членом своєї монобільшості ?
Ашотакоє ?
Вєра нє позволяєт ??
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16.09.2020 00:24 Ответить
Новиє літса.
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16.09.2020 00:27 Ответить

Чувак, ти хоч зрозумів, що зморозив?
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16.09.2020 00:32 Ответить
) 16.06.20 14:02 Антикоррупционный суд с пятой попытки приступил к делу Розенблата-Полякова. Заседание удалось провести с пятой попытки. Четыре раза (11.12.2019, 04.02.2020, 24.03.2020,суд был вынужден откладывать подготовительное рассмотрение).

Нагадай, хто у нас президент: 11.12.2019, 04.02.2020, 24.03.2020, 16.06.20 ?


2) Нагадай, що там на 16.09.2020 з «справою Свинарчуків»?
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16.09.2020 00:46 Ответить
https://www.epravda.com.ua/news/2020/07/8/662739/ СЕРЕДА, 8 ЛИПНЯ 2020. "Справа Свинарчуків": суд зобов'язав спростувати матеріали про розкрадання в "оборонці".
https://www.epravda.com.ua/news/2020/07/8/662739/ Суд зобов'язав журналістів протягом 10 діб з дня набрання рішенням суду законної сили спростувати поширену недостовірну інформацію шляхом зачитування диктором у програмі "Наші гроші".
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16.09.2020 01:10 Ответить
Чувак, тобі не соромно?
Ти крутиш сракою, як пропеллером.
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16.09.2020 01:16 Ответить
Ну, шо Вы петику доказываете? Я на Вас удивляюсь.
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16.09.2020 02:13 Ответить
Я та понимаю Возбуждают, чтобы цену назначить? Заплатил закрыли. Борьба не на жизнь а на смерть, только за денежные знаки!
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16.09.2020 02:24 Ответить
Це часом не той суд заради створення якого, Мальдівський Барига примусив Конституційний Суд дати висновок, що в Україні ніякої війни немає?
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16.09.2020 01:16 Ответить
ПРУФ.
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16.09.2020 01:17 Ответить
А что там с Мосийчуком, а с бриллиантовыми прокурорами? Помогла "судебная реформа имени Порошенко" расследованию этих дел?
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16.09.2020 11:37 Ответить
Ну да, ЗЕ хасид, после себя не убирает.
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16.09.2020 08:05 Ответить
Ну да, Розенблат уже 3 год чалится....Молчал би уже
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16.09.2020 00:28 Ответить
16.06.20 14:02 Антикоррупционный суд с пятой попытки приступил к делу Розенблата-Полякова. Заседание удалось провести с пятой попытки. Четыре раза (11.12.2019, 04.02.2020, 24.03.2020,суд был вынужден откладывать подготовительное рассмотрение)
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16.09.2020 00:30 Ответить
шо ты строчишь эту шнягу.
розенблат,как гулял так и гуляет
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16.09.2020 01:03 Ответить
Хто зараз президент?
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16.09.2020 01:11 Ответить
У тебе петро
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16.09.2020 02:15 Ответить
не тупи
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16.09.2020 03:17 Ответить
https://censor.net/ru/comments/locate/3219538/019214bb-8517-70c6-a85d-88833*******
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16.09.2020 06:19 Ответить
https://censor.net/ru/news/3219334/novyyi_prokuror_ternopolschiny_petrishin_poobeschal_bat_kak_tupyh_svineyi_sotrudnikov_kotorye_ne_budut
https://censor.net/ru/news/3219334/novyyi_prokuror_ternopolschiny_petrishin_poobeschal_bat_kak_tupyh_svineyi_sotrudnikov_kotorye_ne_budut


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16.09.2020 00:30 Ответить
Этот в свое время много коррупционеров посадил, как и сепоров, спец по посадкам, эти такие же...
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16.09.2020 00:39 Ответить
О, д'Артаньянах:
« 15 сентября 2020
Врач назвала причину обморока Боярского перед вакцинацией.
Врач Городской поликлиники номер 39 Санкт-Петербурга Ольга Иванова назвала причину обморока российского актера театра и кино Михаила Боярского перед вакцинацией от гриппа. Об этом пишет ТАСС.»

«Пока пока, покачивая, перьями на сраке...»
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16.09.2020 00:42 Ответить
Ну на Юрченка генпрокуриня , не бачить підстав, зняти недоторканість., це ж тепер не та що була корупція, а от про Розенблата, я правда --нічого не знаю. Хотілось би знати, а що з ним си стало?
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16.09.2020 01:43 Ответить
Лови ..як пише *прахобот * пруфффф...Там все *чётко *
..
.https://www.zhitomir.info/news_194800.html Житомир.info | На готелі «Житомир» вивісили семиповерховий портрет кандидата в мери ..
.
.....Коррупционные дела Розенблата и Юрченко идентичны. Но в 2017 ГПУ добилась снятия неприкосновенности, а сейчас Венедиктова "не видит оснований", - Луценко - Цензор.НЕТ 3795.......
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16.09.2020 06:46 Ответить
Украинская «элита» уже списала Зеленского

Всё чаще раздаются призывы к импичменту. Всё больше людей из лагеря президента переходит в оппозицию, а те, кто выжидал - и подавно.

Давние враги заключают ситуативные союзы против Зеленского. Бывшие друзья становятся кладезем компромата.
Причина, конечно же, не только, и не столько в капитулянской политике новой власти.
Просто новые стали слишком много хапать - власти, денег, ресурсов…

Вова наступает на те же грабли, на которые наступил Янукович, погоревший на своей жадности. Ведь нет бОльшего революционера в Украине, чем обиженный пан-вассал.
https://antikor.com.ua/articles/407812-ukrainskaja_elita_uhe_spisala_zelenskogo__mnenie
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16.09.2020 01:56 Ответить
Странно, но у вас какми-то образом из этой цитаты выпал забавный фрагмент:

"Причина, конечно же, не только, и не столько в капитулянской политике новой власти.
Политика и при Пете была не лучше. Просто новые стали слишком много хапать - власти, денег, ресурсов…"
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16.09.2020 03:42 Ответить
Фарисей луценко забыл, что у него тогда и у венедиктовой сейчас общий враг - Сытник и его НАБУ.
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16.09.2020 04:19 Ответить
Луцик ,Епт ,великий прокурор ! Закрыл бы свою пельку.Я не Венедиктову ,но считаю чточья бы корова мычала ,но его бы **** картавая молчала
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16.09.2020 06:51 Ответить
він в чомусь неправий ?
чи у вас упереджене ставлення, навіяне тєлєком ?
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16.09.2020 08:47 Ответить
а ні, я зрозуміла - вам нарешті дійшло, що вас в лохі постригли, це вас неабияк обурює, тому злобу виміщаєте інших.
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16.09.2020 08:48 Ответить
мы помним. "баржи-купол-минометы-гидроциклы"
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16.09.2020 07:28 Ответить
Луцык ****-проевропейсая, а Венедиктова ****-мокшанская. Просто людей в прокуратуре нету.
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16.09.2020 08:08 Ответить
ЗЕЛЕНІ МІКРОБИ


Ми є мікроби
Найвищої проби,
Зеленої маси-
Проблеми ми ваші.

Тут робим руїну
Руйнуєм країну,
Хіба ви не знали
Як правити звали?

Зелені бігборди
На них наші морди,
Із них ми вам брешем,
Вас "зробимо" чешем.

Такі ми кловани
Звичайні профани,
Проситі малороси
Російські тут воші.
15.09.2020 р.
Анатолій Березенський
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16.09.2020 08:23 Ответить
мовчав би уже
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16.09.2020 09:14 Ответить
За тридцять років незалежності України влада була різна.були досягнення, втрати. помилкі. Але зараз найогідніша,найбрехливіша і найпродажніша. При владі нація болтунів і піарщиків,нація.яка не вважає своєю БАТЬКІВЩИНОЮ Україну,а вважає територією для зароблення коштів для себе.
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16.09.2020 09:22 Ответить
" ГПУ добилась" - ржунимагу.
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16.09.2020 09:52 Ответить
 
 