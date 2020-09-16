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Новости ДТП
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ДТП (7453) Киев (24763) мотоцикл (72)

Страшное ДТП произошло вечером 15 сентября в Киеве - мотоциклист с пассажиром сбил пешехода - погибло три человека. ВИДЕО

В столице на проспекте Любомира Гузара произошло ДТП с участием мотоцикла Yamaha, жертвами аварии стали три человека.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua.

Отмечается, что мотоциклист сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. В результате столкновения пассажир Yamaha (девушка) погибла мгновенно, пешеход скончался через некоторое время, водитель мотоцикла скончался в машине скорой помощи.

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Топ комментарии
+31
Почему? Потому что он переходил в неположенном месте?
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16.09.2020 01:38
+23
Сумно що люди не цінують своє життя та життя іньших
Водій мото - куди так поспішав? Встиг?
Дівчина - чим думала коли сідала на мото до ідіото?
Пешохід - зрізав, знайшов "короткий" шлях ккди йшов?
Невже не можна тихійше їхати, не сідати з "гонщиками"-ідіото, не переходити з ризиком доя життя???
Така ситуація що шкода тільки дівчину.
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16.09.2020 01:44
+23
Байкеров - на свалку! Они круглые сутки рвут свои супер-моторы в спальных районах и считают себя хероями. Гады недобитые!
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16.09.2020 05:14
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Як бы курва пешеход не поперся прыгать через ограждения скоростного, а пошел бы в подземный переход, который находится РЯДОМ, то ничего бы не случилось
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16.09.2020 09:01 Ответить
Якби у цього мацацикліста моСк був би на місці то нічо б не трапилось
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16.09.2020 09:09 Ответить
логика у тебя писец
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16.09.2020 09:11 Ответить
дякую , я знаю )
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16.09.2020 09:23 Ответить
Если бы у пешика был моСк, то он бы не прыгал, как олень, на оживленную трассу в неположенном месте да еще где в качестве разделительной - линия СКОРОСТНОГО трамвая с соответствующим ограждением
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16.09.2020 09:47 Ответить
Ещё и не глядя.
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16.09.2020 10:40 Ответить
Згоден , моСк в пішака не доброму стані , це ти правий
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16.09.2020 13:30 Ответить
По твоей логике, вообще-то, у него не просто не было мозга, у него он в минусе, причём сильном...
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17.09.2020 02:17 Ответить
Каким образом?
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16.09.2020 13:15 Ответить
Еще вчера утром они проснулись умылись,пили кофе- а сегодня их отключили от сети !!!!
Крутой мотоцикл, крутая экипировка, много друзей , хорошая работа!!!
Теперь для них все изменилось. Как все просто! Берегите себя!!!
Хорошего всем дня, а может хорошей минуты, а может секуны!
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16.09.2020 09:02 Ответить
Эрго - катайтесь на машине пристёгнутыми. Тогда погиб бы только пешеход.
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16.09.2020 16:38 Ответить
Ну некоторые умники, шоб сэкономить на билете, ломятся на остановку через забор.
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16.09.2020 09:25 Ответить
Часто там езжу и наблюдаю подобную картину - безмозглые алени, скачущие через трассу и ограждения скоростного трамвая
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16.09.2020 09:50 Ответить
И, что в этом ДТП особенно "страшного"?

Типичное ДТП с участием мотоцикла и безмозглого мешка с костями, перебегающего дорогу.
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16.09.2020 09:24 Ответить
естественный отбор. жалко только девчонку и мотоциклиста. ну не думал байкер, что идиот полезет на скоростную дорогу. к сожалению идиотов в стране более чем много. достаточно посмотреть на количество проголосовавшишх за зеленых имбецилов , слуг сброда.
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16.09.2020 10:15 Ответить
А пєшик не думав, що байк буде летіти під 200км/год. Подивився він по сторонам, побіг і хлоп- вже відключений, а частини його тіла розлітаються на всі боки.
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16.09.2020 11:07 Ответить
А какого хрена, спрашивается, он там побежал?? Трамвай подъезжающий увидел??
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16.09.2020 11:32 Ответить
Обмеження по швидкості там є?
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16.09.2020 13:43 Ответить
носковский ,я так понимаю , ты из тех идиотов которые перебегают закрытые скоростные дороги?
надеюсь в ближайшее время о тебе будет некролог на цензоре
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16.09.2020 11:56 Ответить
Ні, я з тих, хто бачить причину, і може пов'язати її з наслідками. А некролог про свою дитину почитаєш.
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16.09.2020 13:44 Ответить
А не надо 200. На 50 км/ч вполне могло бы то же самое.
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16.09.2020 13:06 Ответить
Але ж сталося зі швидкістю під 200. На 50 людину на частини не розриває.
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16.09.2020 13:47 Ответить
Ну не разорвало бы на части, был бы труп внешне без повреждений, было бы легче?
Есть пешеходные переходы, в данном случае подземный, где скорость автомобилей равна 0, и точка.
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17.09.2020 02:13 Ответить
Іди нахрін, чмо. Поставив лайк під коментом, де мені смерті бажають- здохнеш сам.
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17.09.2020 07:06 Ответить
Где он там по сторонам смотрел? Просто ломанулся в стиле "вижу цель не вижу препятствий"!
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16.09.2020 13:15 Ответить
черный юмор

В городе живут два друга. Один - заведующий моргом, а второй - директор магазина мотоциклов. Вечером друг из морга звонит приятелю в магазин:
- Вася, ты сколько сегодня продал мотоциклов?
- Пять
- А… значит, один еще где-то катается
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16.09.2020 10:22 Ответить
От, думаю: в який файл кинуть цей анекдот? в "ДАІ", чи "євреї"... (Я цей анекдот давно знаю... так "прийшлось"...).
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16.09.2020 10:33 Ответить
Девчушку жалко.
А вот камикадзе, что явно не 50 км/час ехал и того Лося безмозглого нисколечко.
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16.09.2020 10:30 Ответить
девчушки садясь за спину спортбайкерам тоже думают не мозгами.
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16.09.2020 10:49 Ответить
Мотосциклісти - це потенційні самогубці. Навіть не хочу нікого жаліти, бо так як більшість з них їздять - заслуговує смерті. Вони так літають, що іноді на світлофорах навіть не встигають зупинятися.
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16.09.2020 10:38 Ответить
Странная авария.
На скорости 50 км/час (черта города), с нормальным шлемом ... и на смерть.
Слишком много странностей происходит в Украине.
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16.09.2020 10:39 Ответить
Впасти і зломати шию можливо і з мотоцикла який стоїть
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16.09.2020 12:40 Ответить
Упасть и сломать шею можно даже рядом с мотоциклом.
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16.09.2020 13:33 Ответить
Никакой шлем не является гарантией на любой скорости.
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16.09.2020 13:16 Ответить
Ничто не является!!
Но, в молодости мне приходилось падать с мотоцикла. И скорости были совсем не маленькие. Ключицу ломал, руку ломал, но даже сотрясения мозга небыло.
На скорости 50 км, в шлеме, не в бетонную стену или столб, оба насмерть - не верю.
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16.09.2020 13:33 Ответить
Как-то в США был случай. Гонялись за преступником. Он на скорости порядка 250 км/ч куда-то влетел на автомобиле. Остался не только жив, но и не пострадал вообще.
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17.09.2020 02:11 Ответить
У наших соседей малая (1,5 года) выпала в окно с 6 го этажа.
Испуг и синяки. А мама оказалась в больнице с сердечным приступом.
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17.09.2020 10:06 Ответить
Идеальная ситуация для срача: спортик на байке и пешеход в неположенном месте на многополоске. Поливать друг друга говном можно бесконечно ))
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16.09.2020 10:40 Ответить
І тільки ті, що обох вважають мудаками- стоять осторонь і спостерігають))
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16.09.2020 11:09 Ответить
Бред. Байк был на расстоянии метров 100 от тел. Плюс кровавые дорожки на десятки метров ДО местоположения тел. Посмотри видео на ДТП.Киев. Это к тому, какая была скорость "до 100 км/ч". Исходя из этого, чувак 55 лет не "прыгнул под колёса" байка, а физически не мог увидеть байк, который несся с бешеной скоростью и оказался рядом в считанные секунды. "Парень на мото" понял одно (точнее, не понял, а принял решение): полетать дорогами Киева. Решил понтануться перед девахой, которую первой отправил на тот свет, или ещё по какой причине- никто никогда уже не узнает. И да. Повторюсь. На дороге может случиться что угодно. И не только безмозглый пешеход. Тот же банальный камень. Но результат был бы аналогичным. При ТАКОЙ скорости. Именно поэтому НЕ НАДО ЛЕТАТЬ. ПДД давно написаны для таких. Кровью.
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16.09.2020 13:19 Ответить
А где видео момента ДТП? Скинь ссыль, пож.
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16.09.2020 14:20 Ответить
я хотел спросить от куда у этого типа тачка на какие шишы..ппц это же мустанг наверно типа наснимал видо и богатый.. та бред
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16.09.2020 14:49 Ответить
Шкода що через самовбивць гинуть сторонні люди.
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16.09.2020 16:49 Ответить
Научно доказано, что аэродинамика крыльев ангела не может развивать скорость больше 60 км. Поэтому ангел и не успел за мотоциклистом, а пешеход здесь не причём.
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16.09.2020 21:25 Ответить
Пиши прямо: этот пешеход и есть ангел...
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17.09.2020 02:15 Ответить
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