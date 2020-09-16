Страшное ДТП произошло вечером 15 сентября в Киеве - мотоциклист с пассажиром сбил пешехода - погибло три человека. ВИДЕО
В столице на проспекте Любомира Гузара произошло ДТП с участием мотоцикла Yamaha, жертвами аварии стали три человека.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua.
Отмечается, что мотоциклист сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. В результате столкновения пассажир Yamaha (девушка) погибла мгновенно, пешеход скончался через некоторое время, водитель мотоцикла скончался в машине скорой помощи.
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+31 Король Літр
показать весь комментарий16.09.2020 01:38
+23 Aleksiey Ykropovich
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+23 Конотопець Виталий
показать весь комментарий16.09.2020 05:14
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Крутой мотоцикл, крутая экипировка, много друзей , хорошая работа!!!
Теперь для них все изменилось. Как все просто! Берегите себя!!!
Хорошего всем дня, а может хорошей минуты, а может секуны!
Типичное ДТП с участием мотоцикла и безмозглого мешка с костями, перебегающего дорогу.
надеюсь в ближайшее время о тебе будет некролог на цензоре
Есть пешеходные переходы, в данном случае подземный, где скорость автомобилей равна 0, и точка.
В городе живут два друга. Один - заведующий моргом, а второй - директор магазина мотоциклов. Вечером друг из морга звонит приятелю в магазин:
- Вася, ты сколько сегодня продал мотоциклов?
- Пять
- А… значит, один еще где-то катается
А вот камикадзе, что явно не 50 км/час ехал и того Лося безмозглого нисколечко.
На скорости 50 км/час (черта города), с нормальным шлемом ... и на смерть.
Слишком много странностей происходит в Украине.
Но, в молодости мне приходилось падать с мотоцикла. И скорости были совсем не маленькие. Ключицу ломал, руку ломал, но даже сотрясения мозга небыло.
На скорости 50 км, в шлеме, не в бетонную стену или столб, оба насмерть - не верю.
Испуг и синяки. А мама оказалась в больнице с сердечным приступом.