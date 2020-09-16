Из-за пандемии коронавируса туристическая отрасль в мире потеряла 460 млрд долларов, - ООН

Туристический поток в мире в первом полугодии сократился на 65% из-за пандемии коронавируса. Всего не состоялось около 440 млн поездок, что привело к потере 460 млрд долларов для мирового туристического сектора.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в сообщении Всемирной туристской организации ООН.

Это примерно в пять раз больше, чем убытки от международного туризма, зафиксированные в 2009 году в условиях глобального экономического кризиса.

Больше всего от ограничений, связанных с коронавирусом, пострадала Азия, где туристический поток сократился на 72%. В Европе он снизился на 66%, в Африке и на Ближнем Востоке - на 57%, а в Америке - на 55%.

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Напомним, в июне 2020 года все секторы услуг в Европейском союзе сократились по сравнению с февралем 2020 года из-за COVID-19. Общий сектор услуг в ЕС потерял 16,4% за этот период, в то время как сектор туристических услуг упал на 75,0%.

Как свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", большинство украинцев (66%) не планировали и не были в отпуске этим летом.