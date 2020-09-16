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Из-за пандемии коронавируса туристическая отрасль в мире потеряла 460 млрд долларов, - ООН

Из-за пандемии коронавируса туристическая отрасль в мире потеряла 460 млрд долларов, - ООН

Туристический поток в мире в первом полугодии сократился на 65% из-за пандемии коронавируса. Всего не состоялось около 440 млн поездок, что привело к потере 460 млрд долларов для мирового туристического сектора.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в сообщении Всемирной туристской организации ООН.

Это примерно в пять раз больше, чем убытки от международного туризма, зафиксированные в 2009 году в условиях глобального экономического кризиса.

Больше всего от ограничений, связанных с коронавирусом, пострадала Азия, где туристический поток сократился на 72%. В Европе он снизился на 66%, в Африке и на Ближнем Востоке - на 57%, а в Америке - на 55%.

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Напомним, в июне 2020 года все секторы услуг в Европейском союзе сократились по сравнению с февралем 2020 года из-за COVID-19. Общий сектор услуг в ЕС потерял 16,4% за этот период, в то время как сектор туристических услуг упал на 75,0%.

Как свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", большинство украинцев (66%) не планировали и не были в отпуске этим летом.
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Топ комментарии
+4
так твій "парашенко" такий же жид. ти навіть сам не зрозумів про що твій висер...
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16.09.2020 07:41
+4
Ну и шо?
Деньги никуда не исчезли, это не украинское зе-правительство.
Просто люди их потратили на другие развлечения.
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16.09.2020 08:25
+3
460 млрд доларів туристична галузь втратила через дебілоїдів .які роздули з мухи слона .та щоденно розганяють істерику "лікарств нет вакцин нєт"!
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16.09.2020 07:21
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460 млрд доларів туристична галузь втратила через дебілоїдів .які роздули з мухи слона .та щоденно розганяють істерику "лікарств нет вакцин нєт"!
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16.09.2020 07:21 Ответить
Фармацевти тримають паузу, підвищуючи ажиотаж и майбутню ціну на вакцину.
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16.09.2020 09:48 Ответить
Израиль закрылся на карантин и никого не принимает при въезде в свою страну, а Украина должна принимать хасидов. Поздравляю Вас Гои с великой победой главное что не Порошенко .....
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16.09.2020 07:28 Ответить
так твій "парашенко" такий же жид. ти навіть сам не зрозумів про що твій висер...
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16.09.2020 07:41 Ответить
який такий же? ах, так, звичайно, як же я забув - Вальцман.
московські гандони вкинули цю мульку про вальцмана, а наші мілкенькі ідіотики, які привикли всьому вірити на перше слово відразу ж радісно підхопили. Таким, "верхоплавам" й голобородька нікчемного можна президентом підсунути, що й було майстерно виконано.
А все тому, що вони не думають, а вірять.
Коротше, покопай глибше, дурню про оту казочку про Вальцмана хто її придумав і проштовхував, не пожалій часу.
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16.09.2020 12:27 Ответить
не высер, а васерман )))
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16.09.2020 07:46 Ответить
хтось губить, а хтось заноходить.
треба пошукати!!!
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16.09.2020 08:03 Ответить
А от, скажімо, у Білорусь туристи приїжджають, щоб на що подивитися?
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16.09.2020 08:17 Ответить
Миру мир!Українським депутатам науки.
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16.09.2020 08:20 Ответить
Ну и шо?
Деньги никуда не исчезли, это не украинское зе-правительство.
Просто люди их потратили на другие развлечения.
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16.09.2020 08:25 Ответить
В этом году тоже не планировали ехать отдыхать на море, в конце августа Египет соблазнил в два раза более низкой ценой и мы решились. Результат, прекрасно отдохнули, нашим отелям ещё учиться и учиться...По народу, на весь большой отель было пополам украинцев и египтян, несколько белорусов. Европейцев, казахов и россиян не было вообще. Маски никто из отдыхающих не носил, персонал на барах в масках. Температуру меряют на входе в ресторан, но в общем напряга не было, отлично.
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16.09.2020 10:28 Ответить
 
 