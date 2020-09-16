Наемники РФ трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, трое украинских воинов получили ранения, - штаб
Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой подразделениями из состава Объединенных сил. Украинские воины продолжают неуклонно соблюдать режим прекращения огня и добросовестно выполнять задачи по назначению.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
За прошедшие сутки, 15 сентября, зафиксировано 3 нарушения договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 г. в рамках Трехсторонней контактной группы, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
В частности, режим прекращения огня противник нарушил вблизи населенного пункта Причепиловка: "В сторону наших позиций враг осуществил неприцельный выстрел из подствольного гранатомета. Огневая провокация не представляла угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли."
"В то же время, в районе временно оккупированного населенного пункта Калиновое враг осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону наших подразделений у Попасной. А недалеко от населенного пункта Водяное обнаружен пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения. Беспилотник был подавлен украинскими средствами радиоэлектронной борьбы. Это сделало невозможным его дальнейшее применение.
Кроме того, во время проведения инженерных работ один украинский защитник подорвался на неизвестном взрывном устройстве вблизи Водяного. Воин получил ранения средней степени тяжести.
Также в районе населенного пункта Шумы в результате взрыва гранаты типа РГД-5, установленной, вероятно, в виде растяжки, получили ранения двое военнослужащих.
Всех раненых доставили в лечебные учреждения, их состояние - стабильное и удовлетворительное", - сказано в сообщении.
"Украинские защитники придерживаются условий прекращения огня и готовы адекватно реагировать на любые провокационные действия противника", - сообщили в штабе.
Пожалуйста, подождите...
Хотя, вы везде одно и тоже пишете.
вот прав ты на все 100...
диванные - они отстой..
мы то с тобой в креслах пишем, да?
Вы ж из окопов строчите.
Не примазывай ся.
.А то мнуть тут себе *бойовими хенералами *.
Собственных мозгов у вас вообще нет.
Вот она вас и сгубила.
а ты, комми походу, уже тя кто-то нормальный "заспамил" и правильно.
Спасибо вам за помощь.
нормальные люди работу делают, а не срутся тут.
хочешь пранк?
https://www.youtube.com/watch?v=bvAKAyIqYXA
И тут же наш солдат гибнет из-за "неосторожного обращения с гранатой".
...
Что-то я СЛАБО ВЕРЮ в такие " совпадения"!
Как вы с ними похожи!
Отак нам влада бреше.
учатся у рахи брехать про потери... неужели дождемся ночных похорон Героев? !!!
нет-нет...(типун мне на изык)
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Когда вы там в Киеве бубочку на дерево оформите?
стреляют но провокационно-несистемно-хоатично, читай - не считается
гибнут наши (простите меня Герои) по своей вине (исключительно) - подрывы на неустановленном, самостелы из-за неразделенной любви, неосторожное обращение...
этот бред (систематизированный мною) нам вливают в уши расплавленным свинцом !!!
Это ВСУ спровацировало своим присутствием на украинской земле российских оккупантов.
Срочно нужно отводить ВСУ от оккупированной территории, а еще лучше капитулировать!
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В. ЗЕЛЕНСКИЙ
Бубочка а инспекции вражеских сооружений не будет? А что будет ?
Але наша армія виконує накази головнокомандуючого і мужньо відпрацьовую роль мішені в тирі терористів.
А що, ні? Можете собі уявити, щоб Порошенко по десять разів на день, у тому числі й на брифінгах під час міжнародних візитів, анонсував переговори своїх радників? Повний абсурд. Саме радники могли виходити до преси й кількома словами сказавши, що вони підготували й обговорили відповідні документи, а далі: "Відбудеться зустріч Президента Порошенка в Нормандському форматі..." А тут усе навпаки. Єрмак про щось домовляється із своїм другом і партнером Дмітрієм Козаком, а Зеленський на підтанцьовці то анонсує, то вихваляє "досягнення" свого керівника офісу.
Позорище набуло вже міжнародного масштабу...
Тарас Чорновіл
Теж знайшов ..ПРофурсетку ригівську ..Тарасика ..
Не даремно його батько і близько до політики не допускав .
Національний Корпус - Черкащина
@NCherkasy
· 2 ч
Чотири обстріли за добу, троє поранених, один загиблий. Так виглядає "всеохоплююче перемир'я" імені Зеленського Смерть військового списали на "необережне поводження з гранатою", підриви на мінах - "небойові поранення" Якщо це "перемир'я", цікаво, як виглядає війна? Білецький
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Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
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Всеволод Дорошенко Один погибший, трое раненых, ПЕРЕМИРИЕ! А теперь внимание -Штаб ООС заявляет,что потери НЕбоевые А подрыв на растяжках,выстрелы снайперов,это как,типа пошалили? Врать народу,выдавать желаемое за действительное Унижать Армию-вот прерогатива нынешней власти!