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Новости Агрессия России против Украины
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обстрел (25755) Донбасс (26950) операция Объединенных сил (6766)

Наемники РФ трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, трое украинских воинов получили ранения, - штаб

Наемники РФ трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, трое украинских воинов получили ранения, - штаб

Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой подразделениями из состава Объединенных сил. Украинские воины продолжают неуклонно соблюдать режим прекращения огня и добросовестно выполнять задачи по назначению.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

За прошедшие сутки, 15 сентября, зафиксировано 3 нарушения договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 г. в рамках Трехсторонней контактной группы, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

В частности, режим прекращения огня противник нарушил вблизи населенного пункта Причепиловка: "В сторону наших позиций враг осуществил неприцельный выстрел из подствольного гранатомета. Огневая провокация не представляла угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли."

"В то же время, в районе временно оккупированного населенного пункта Калиновое враг осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону наших подразделений у Попасной. А недалеко от населенного пункта Водяное обнаружен пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения. Беспилотник был подавлен украинскими средствами радиоэлектронной борьбы. Это сделало невозможным его дальнейшее применение.

Кроме того, во время проведения инженерных работ один украинский защитник подорвался на неизвестном взрывном устройстве вблизи Водяного. Воин получил ранения средней степени тяжести.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Удалось добиться гарантий "тишины" у Водяного, начато восстановление разрушенных домов, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Также в районе населенного пункта Шумы в результате взрыва гранаты типа РГД-5, установленной, вероятно, в виде растяжки, получили ранения двое военнослужащих.

Всех раненых доставили в лечебные учреждения, их состояние - стабильное и удовлетворительное", - сказано в сообщении.

"Украинские защитники придерживаются условий прекращения огня и готовы адекватно реагировать на любые провокационные действия противника", - сообщили в штабе.
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Топ комментарии
+40
ЗЕ сделал из наших защитников мишени в сепарском тире.
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16.09.2020 08:02
+28
Ещё и гордится земразь, что украинская армия не отвечает. Зебилы это разом сделали.
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16.09.2020 08:07
+25
А когда станет совсем худо, и кацапский сапог наступит на горло, на помощь приедет Сердючка с спермо зайцем, И кто то сыграет на пианино...
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16.09.2020 08:06
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Правила форума Совет форумчан
ЗЕ сделал из наших защитников мишени в сепарском тире.
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16.09.2020 08:02 Ответить
Ещё и гордится земразь, что украинская армия не отвечает. Зебилы это разом сделали.
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16.09.2020 08:07 Ответить
Уважаемые патриоты Украины! Я призываю придумывать с посощью науки защитные укрепления от обстрелов боевиков! Это спасет жизни солдат Украины и детей Донбасса! Архимед остановил имлян своими боевыми машинами! Слава Украине! Героям Слава! Смерть врагам народа Украины и врагам Сирии!
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16.09.2020 17:25 Ответить
Да-да, провокаторы на бубучку наговаривают... ой зебил...
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16.09.2020 08:12 Ответить
Статью прочитай, потом строчить будешь.
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16.09.2020 08:13 Ответить
Я читал статью. И да, запомни зебил выводы о твоей земрази люди делают не по одной статье.
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16.09.2020 08:16 Ответить
А обсуждение идет события, описанного в статье.
Хотя, вы везде одно и тоже пишете.
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16.09.2020 08:20 Ответить
Так ваша зегнида одно и тоже делает, поэтому одно и тоже пишут люди. Земрази вроде тебя тоже одно и тоже пишут - «рафик невинуват». Смешные зеботы перед выборами опять повылазили.
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16.09.2020 08:26 Ответить
"чукча не читатель, чукча писатель"
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16.09.2020 08:29 Ответить
И какая из вас двоих, чукч,сейчас сверху?😀
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16.09.2020 09:43 Ответить
а ты, пидарок пасивный чего опять от меня хочешь?ну не разделяю я твоих пристрастий, отвянь уже
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16.09.2020 10:41 Ответить
Хто міни закладає?
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16.09.2020 21:04 Ответить
«Перемирие» кровавое , от иуды зеленского Убийство слона на сафари стоит 50 000 евро . В безоружных ************ зеленским, « постреливают « шутки ради БЕСПЛАТНО
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16.09.2020 09:00 Ответить
брешешь, подкацапник, никакой прицельной стрельбы нет.
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16.09.2020 09:18 Ответить
Я левых взглядов и считаю что мировой капитал запрещает нам адекватно защитить свою Землю. Мы должны быть независимы от капитализма и отвечать боевикам со всех орудий и наносит по ним ответные удары авиацией и флотом.
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16.09.2020 17:28 Ответить
Нужно глубже вкопаться в землю, стиснуть зубы и терпеть, пусть враг строит позиции и подвозит боекомплект, мы не поддадимся на провокации, только так победим!!!
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16.09.2020 08:03 Ответить
.*Стратегія диванних воїнів * .
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16.09.2020 08:04 Ответить
https://censor.net/ru/user/34570 - привет..

вот прав ты на все 100...
диванные - они отстой..
мы то с тобой в креслах пишем, да?
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16.09.2020 08:09 Ответить
Та куда уж нам до вас...
Вы ж из окопов строчите.
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16.09.2020 08:12 Ответить
В окопах армия, 250000 человек, а ты не знал? Это не 2014 год дядя...
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16.09.2020 08:14 Ответить
Речь шла о тебе.
Не примазывай ся.
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16.09.2020 08:18 Ответить
Я всегда готов давить гнид типа тебя, а ты как, лапти сплёл уже?
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16.09.2020 08:20 Ответить
Для тебя давно готовы.
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16.09.2020 08:21 Ответить
Тунгус, запомни, мы в лаптях никогда не ходили, умчись в тайгу ягель жри...
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16.09.2020 08:24 Ответить
Найманці РФ тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі, троє українських воїнів були поранені, - штаб - Цензор.НЕТ 7227
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16.09.2020 08:25 Ответить
Малорос ? ..Я хоч поради як прахоботи не даю ..
.А то мнуть тут себе *бойовими хенералами *.
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16.09.2020 08:13 Ответить
Любой зебил два года назад был спецом по войне. А теперь вот оно как...
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16.09.2020 08:22 Ответить
Всі зебіли при активній фазі війни сиділи під плінтусами.
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16.09.2020 21:05 Ответить
Звичайно, зебіли зі своїми порадами тихенько обтекають. Тільки на Пороха гавкають...
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16.09.2020 08:26 Ответить
https://censor.net/ru/user/34570 ти є малорос, який косить під патріота і пише українською.
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16.09.2020 09:24 Ответить
А когда станет совсем худо, и кацапский сапог наступит на горло, на помощь приедет Сердючка с спермо зайцем, И кто то сыграет на пианино...
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16.09.2020 08:06 Ответить
Странные у вас фантазии.
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16.09.2020 08:10 Ответить
Ты видать пропустил День независимости, пересмотри в ютюб, и не там где ветераны отмечали, а там где власть куражилась.
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16.09.2020 08:13 Ответить
Ты ещё "вагнеровцев" упомяни, зраду, красные линии...
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16.09.2020 08:15 Ответить
А что вагнеровцы? Все есть в материалах следствия, думаешь ослам удастся замять дело? Они же рукожопы. Расскажи лучше про торговлю на крови, мародеров и свинарчуков, давно не слышал. Как там портянка, чего приуныл?
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16.09.2020 08:18 Ответить
Время покажет, какие это материалы.
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16.09.2020 08:29 Ответить
Ты лучше расскажи как там у идиотов конец эпохи бедности? Зажили зебилы по богатому?
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16.09.2020 08:19 Ответить
Да это не ЗЕ, это кацап из за поребрика.
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16.09.2020 08:21 Ответить
Вы так всегда и обо всех пишете, когда нужно от методички оторвать ся.
Собственных мозгов у вас вообще нет.
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16.09.2020 08:23 Ответить
Ты за кого голосовало на крайних выборах, блесни умом?
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16.09.2020 08:26 Ответить
Во втором туре против порошенко.
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16.09.2020 08:30 Ответить
Что и следовало доказать, а ещё за обнуленыша успел из Макеевки мотнуться, голосануть по второму паспорту...
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16.09.2020 08:32 Ответить
Буйная фантазия.
Вот она вас и сгубила.
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16.09.2020 08:41 Ответить
Не булотакої графи у крайніх виборах України ькоги президента. Хіба що у вас, на кацапії.
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16.09.2020 08:50 Ответить
Графы не было, а результат был.
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16.09.2020 08:53 Ответить
ну и как тебе сейчас? кайфуешь? нравится то что ты наделал?
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16.09.2020 08:56 Ответить
Для кого і понос - результат. Головне, що не Порошенко. 😁 Що казала мати на відморожені вуха? Хоча про що це я? Ти ж живеш у світі, який тобі подобається. Хоч зебіла зрозуміти важко, але його світ тепер видно добре.
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16.09.2020 09:09 Ответить
Там графы против не было , т е вы голосовали за осла оманского , а если бы бойко во втором туре с петей был , то вы бы за опожоповца проголосовали
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16.09.2020 09:27 Ответить
Другому ....ту я уже выше ответил на это замечание про графу.
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16.09.2020 10:57 Ответить
Фу... пойду руки помою.
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16.09.2020 08:27 Ответить
И рот.
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16.09.2020 08:29 Ответить
Цапы - самые омерзительные существа, запомните люди. Правильно вас там чеченцы ва бутылки садят.
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16.09.2020 08:33 Ответить
Подобаються мені малороси ..які пишуть мовою окупанта .
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16.09.2020 09:09 Ответить
Я вот про тов. Гитлера читал и про ПМВ, так вот, он бы уже пустил пулю в голову, если бы имел пистолет(ну, еврейторы это млад. оф. состав вроде, х.з., полагалось им ли такое оружие)
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16.09.2020 08:12 Ответить
Хорошие у тебя тов.
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16.09.2020 08:16 Ответить
"я читал", понял?
а ты, комми походу, уже тя кто-то нормальный "заспамил" и правильно.
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16.09.2020 08:40 Ответить
Нормальные люди на этом сайте всегда начинают читать скрытый текст, что бы не читать истинный спам.
Спасибо вам за помощь.
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16.09.2020 08:44 Ответить
не "вам", "тебе"!
нормальные люди работу делают, а не срутся тут.
хочешь пранк?
https://www.youtube.com/watch?v=bvAKAyIqYXA
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16.09.2020 09:06 Ответить
Не за что. Помойка - это привычное место вашего кацапского обитания. Хочешь на мусорник? Любой каприз! Спам - это твое фсе.
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16.09.2020 09:12 Ответить
Сепаратюги "не прицельно" стреляют из гранатометов.
И тут же наш солдат гибнет из-за "неосторожного обращения с гранатой".
...
Что-то я СЛАБО ВЕРЮ в такие " совпадения"!
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16.09.2020 08:20 Ответить
"Вы всё врёте" (с)
Как вы с ними похожи!
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16.09.2020 08:24 Ответить
Не вірте. Он військовий знову загинув. Вгадайте, від чого? Правильно! Від необережного поводження згранатою!
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16.09.2020 08:52 Ответить
К трем раненым добавился еще и один погибший, которому штаб нарисовал "неосторожное обращение с гранатой".
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16.09.2020 08:25 Ответить
Вы правы, в сводках теперь пишут только исключительно неосторожное обращение если не с гранатой, то с оружием.Цель одна- сбить растущее негодование у народа и удержать рейтинг примерителя
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16.09.2020 09:03 Ответить
Один український воїн загинув унаслідок необережного поводження з гранатою в районі Новотошківського, - штаб А перед цим окупанти здійснили постріл з гранатомету. Яке це блть необережне поводження???? Це вбивство окупантами нашого військового! Суки зелебобинськи!!! Горіти вам у пеклі.
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16.09.2020 08:27 Ответить
Убийцы вы «слуги « и гниды 73% приведшие режим подкацапников- коллаборантов к власти
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16.09.2020 09:06 Ответить
теперь очень часто кацапские гранаты будут вести себя не осторожно ..
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16.09.2020 09:57 Ответить
Якби стрілили прицільно, то не попали б, бо терористи хороші, то наші погані. А так неприцільно і попали.І знаєте чому? Бо наші ходили де попало, що навіть неприцільно вистрилити неможна хорошим терористам. А по справедливості - скорішого одужаненя нашим захисникам і ганьба їх головнокомандувачу.
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16.09.2020 08:32 Ответить
Вы абсолютно правы - и для кремлёвской крысы. и для кремлёвского ОБСЕ, и для кремлёвских "слуг путена", и для ОПЗЖ, и для антиукраинского преЗедента всегда во всём виноваты украинские воины - герои, волонтёры, полевые медики....Наши воины вынуждают стрелять в себя путинскую нечисть....Наши воины недостаточно, по мнению внешнего и внутреннего врага, тихо сидят в своих укрытиях и недостаточно послушно выполняют требования врага....Мозг закипает от дикости этой ситуации...
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16.09.2020 08:45 Ответить
Військові кажуть, що формулювання підірвався на невідомому пристро приховує бомбардування з безпілотників.
Отак нам влада бреше.
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16.09.2020 08:37 Ответить
а от пули снайпера - как бы.. неосторожное обращение с оружием...
учатся у рахи брехать про потери... неужели дождемся ночных похорон Героев? !!!
нет-нет...(типун мне на изык)
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16.09.2020 08:57 Ответить
Так я не понял у нас перемирие или уже не перемирие?! и если перемирие то почему стреляют!!!
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16.09.2020 08:38 Ответить
Какая разница, стреляют русские или нет? Главное, что ВСУ ответку не дают, а это перемирие. Не важно, одностороннее или не одностороннее перемирие...
=============
Когда вы там в Киеве бубочку на дерево оформите?
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16.09.2020 08:48 Ответить
перемирие и 30скокотама дней тишины в ушах преЗЕдента
стреляют но провокационно-несистемно-хоатично, читай - не считается
гибнут наши (простите меня Герои) по своей вине (исключительно) - подрывы на неустановленном, самостелы из-за неразделенной любви, неосторожное обращение...
этот бред (систематизированный мною) нам вливают в уши расплавленным свинцом !!!
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16.09.2020 09:01 Ответить
Мерзотна ЗЕвлада, яку обрали 73% ідіотів.
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16.09.2020 08:40 Ответить
Железобетонное перемирие.
Это ВСУ спровацировало своим присутствием на украинской земле российских оккупантов.
Срочно нужно отводить ВСУ от оккупированной территории, а еще лучше капитулировать!
==============
В. ЗЕЛЕНСКИЙ
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16.09.2020 08:46 Ответить
он перестал быть клоуном, стал бедоносцем...
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16.09.2020 09:02 Ответить
"В то же время, в районе временно оккупированного населенного пункта Калиновое враг осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону наших подразделений у Попасной" Источник: https://censor.net/ru/n3219545
Бубочка а инспекции вражеских сооружений не будет? А что будет ?
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16.09.2020 08:57 Ответить
По новинам з фронту можна чітко визначити наближення переговорів Зеленського-Єрмака з росіянами. Чим ближче переговори тим більше обстрілів і, як наслідок, більше втрат з української сторони.
Але наша армія виконує накази головнокомандуючого і мужньо відпрацьовую роль мішені в тирі терористів.
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16.09.2020 08:59 Ответить
У Зеленського, мабуть, є нова посада - він зручно влаштувався перс-секретаркою в Єрмака

А що, ні? Можете собі уявити, щоб Порошенко по десять разів на день, у тому числі й на брифінгах під час міжнародних візитів, анонсував переговори своїх радників? Повний абсурд. Саме радники могли виходити до преси й кількома словами сказавши, що вони підготували й обговорили відповідні документи, а далі: "Відбудеться зустріч Президента Порошенка в Нормандському форматі..." А тут усе навпаки. Єрмак про щось домовляється із своїм другом і партнером Дмітрієм Козаком, а Зеленський на підтанцьовці то анонсує, то вихваляє "досягнення" свого керівника офісу.

Позорище набуло вже міжнародного масштабу...

Тарас Чорновіл
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16.09.2020 09:01 Ответить
Ти ще *запоребрикову Скабеєву *процитуй ..
Теж знайшов ..ПРофурсетку ригівську ..Тарасика ..
Не даремно його батько і близько до політики не допускав .
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16.09.2020 09:13 Ответить
стули пельку дятел. кто бы говорил но не ты который таскал пять лет сюда картинки с срувесны. урод
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16.09.2020 09:21 Ответить
Найманці РФ тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі, троє українських воїнів були поранені, - штаб - Цензор.НЕТ 7460
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16.09.2020 09:06 Ответить
Хорошо генштаб ситуацию контролирует. Постоянно раненые.
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16.09.2020 09:08 Ответить
Що за посьміховище---ситуація контроліруєма, небойові втрати,все під контролем,наші воїни стійко виконують домовленосі. Невже всі столи лохами і сцикунами--що за приниження армії і держави в цілому. з армії роблять табун баранів а не захисників.
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16.09.2020 09:11 Ответить
Чому коменти виключили про вбивство военного?Це тепер завжди будуть гинути наші військові від будь чого, тільки не від рук російських окупантів? А ще сміялися з іхтамнєтов, яких прикопують , як собак при дорозі. То виходить, тепер на виконання " хотєлок " зєлі, наші військові стали такими недолугими, що самі стріляються і підриваються? Ганьба і ганьбище!
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16.09.2020 09:13 Ответить
не понимаю, почему какао-боты себя обзывают зебилами, а своего потужного сывочолого "зегнидой", "земразью" пытаются всячесли оклеветать?
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16.09.2020 09:26 Ответить
осел оманский, тебе пора на передовую в окопы . может стране повезет и не стреляющие сепары пришьют этого зебарана
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16.09.2020 09:55 Ответить
Теперь причина погибших будет как "не осторожное обращение" , и все ради того , что бы Зеля на весь мир,с гордостью заявлял, что погибших, во время перемирия нет. Всячески будут отмазывать,особенно сейчас перед выборами,потому что перемирие и отсутствие погибших, он считает своим главным достижением (чем бы дитя не тешилось) и никто не посмеет огорчить это "дитя"...
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16.09.2020 11:20 Ответить
зеленый огрызок, ты дурак? Какая в жопу ситуация контролируемая, ты свою струю в сортире не в состоянии контролировать, не то, что ситуацию на фронте. Господи, этот народ нужно занести в книгу Гиннеса как выбравшего самого тупого на планете
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16.09.2020 11:29 Ответить
Найманці РФ тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі, троє українських воїнів були поранені, - штаб - Цензор.НЕТ 4364
Національний Корпус - Черкащина

@NCherkasy

· 2 ч

Чотири обстріли за добу, троє поранених, один загиблий. Так виглядає "всеохоплююче перемир'я" імені Зеленського Смерть військового списали на "необережне поводження з гранатою", підриви на мінах - "небойові поранення" Якщо це "перемир'я", цікаво, як виглядає війна? Білецький
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16.09.2020 15:21 Ответить
https://twitter.com/BorisenkoBoris
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https://twitter.com/BorisenkoBoris


https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris

Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1306184928682483712 1 ч

Всеволод Дорошенко Один погибший, трое раненых, ПЕРЕМИРИЕ! А теперь внимание -Штаб ООС заявляет,что потери НЕбоевые А подрыв на растяжках,выстрелы снайперов,это как,типа пошалили? Врать народу,выдавать желаемое за действительное Унижать Армию-вот прерогатива нынешней власти!
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16.09.2020 15:30 Ответить
Уважаемые патриоты Украины! Недавно путинские сволочи и их князья мирового криминала типа наркобаронов Венесуэлы бомбили лагерь исламских борцов за свободу Сирии! Ни шагу назад! Какие переговоры??? Их никакие политические дебаты и Мински не остановят! Придумывайте с помощью науки оборонные сооружения для спасения солдат Украины и граждан Донбасса! Физика и химия помогут Вам!
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16.09.2020 16:19 Ответить
Пресса Украины должна больше напоминать обществу о защитниках донецкого аэропорта Они повторили подвиг героев Бреста. Мы должны объединится с мусульманскими героями Сирии истекающими кровью в борьбе с асадитами и их кремлевскими спонсорами. Мы должны отомстить и Асаду и Путину и всем врагам Украины. Это надо делать с помощью науки. Пример Архимед своими машинами разбивший римлян. Именно с помощью науки и строительства укреплений мы остановим злого и хитрого врага. Не надо катить бочку на СССР ибо Жуков и Василевский вместе с другими славными полководцами разбили предшественника Путина. Арми Украины воюет советским оружием и мы будем продолжать воевать. Воюем не мы, а те пацаны в окопах о которых многие граждене Украины забывают и утверждают, что мол это все политика НЕ СТОИТ УТЕКАТЬ В ПОЛИТИЧЕСКОЕ УБЕЖИЩЕ ОТ ЗАЩИТЫ РОДИНЫ И ОТЕЧЕСТВА! Слава Украине! Героям Слава! Смерть врагам Украины и Сирии! НЕ КРАСНЫМИ СЛОВАМИ А ДЕЛАМИ ЗАЩИТИМ ОТЕЧЕСТВО И ЭТИ ДЕЛА ПРИДУМЫВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ НАУКИ ЗАЩИТНЫХ УКРЕПЛЕНИЙ ОТ ОБСТРЕЛОВ БОЕВИКОВ.
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16.09.2020 17:22 Ответить
 
 