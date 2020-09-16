Германия вряд ли откажется от "Северного потока-2", только расширение санкций США похоронит этот проект навсегда, - Коболев
Германия не откажется от проекта "Северный поток-2" из-за отравления ядом "Новичок" российского оппозиционера Алексея Навального.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью журналистке Янине Соколовой.
"Я не думаю, что немцы откажутся от этого проекта. Я очень много времени провел в Германии и говорил с представителями немецкого правительства, с канцлером Ангелой Меркель… Я сомневаюсь, что без американских санкций, усиления которых мы ожидаем этой осенью, этот проект будет остановлен", - считает Коболев.
По его словам, он бы не надеялся на немецкие санкции против газопровода, даже несмотря на внутреннюю политическую борьбу в Германии и тот факт, что "ситуацию с Навальным будут использовать".
"Наша тактика - продвигать санкции именно в Вашингтоне. Когда санкции США будут расширены, тогда мы сможем сказать, что проект "Северный поток-2" похоронен навсегда", - добавил глава "Нафтогаза".
Как сообщалось, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.
Точный диагноз политику не называли, однако предполагли, что оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.
22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".
7 сентября стало известно, что врачи берлинской клинике "Шарите" вывели Алексея Навального из медицинской комы и отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких.
Напомним также, что Северный поток-2 – российский газопровод, который строится по дну Балтийского моря из России в Германию в обход Украины, Польши, Беларуси и других транзитных государств. Пропускная способность газопровода - 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Единственным акционером Nord Stream 2 является российский Газпром. Партнеры монополиста по проекту - немецкие Wintershall и Uniper, австрийская OMV, французская Engie и Royal Dutch Shell (Великобритания и Нидерланды) - обещали профинансировать 50% проекта.
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Ясно, я вот послушал интервью этой особи с Сергеем Лещером, - как бы то ни было, но она тупо срала на интервьюируемого, "зокрема" за квартиру, в то же время она не подлапает Дубинского с его 20> квартирами и 20> люксовыми & раритетными машинками.
Это может случиться где угодно и в любое время.
Трубы изношены, сильная коррозия.
Міф №1: РФ нарощує видобуток газу.
Міф №2: Москва пропонує конкурентну ціну для європейського ринку.
Міф №3: ЄС залежний від російського газу, тренд зберігатиметься.
Міф №4: Українська ГТС в незадовільному технічному стані.
Міф №5: Трубопроводи «Турецький потік», «Північний потік-1,2», «Сила Сибіру» виключно економічні проекти.
Ты отписался четко по п.4 кацапской методички.
Износ нашей ГТС - очевидный факт и об этом знают все, даже ты.
В Роисе ГТС в худшем состоянии, чем в Украине.
Это означает для людей с нормальной логикой, что состояние ГТС Украины не может быть причиной строительства СП-2.
можно ссылочки на изношенность привести?
пока видны только голые слова.
https://kosatka.media/category/***************/news/ukraina-i-velikobritaniya-planiruyut-sotrudnichestvo-v-energeticheskom-sektore
СП-2 уже ОСТАНОВЛЕН санкциями США.
Так что Германии осталось только сделать вид, что она "пошла на большие жертвы ради демократии" и подписать бумаженцию об официальном отказе от СП-2.
Только по больше себе преференций выторговать за эту бумажку.
Поэтому Дания, например, нашла повод отозвать разрешение типа... нереста трески.
Ты бы рискнул всем ради одного чужого полумертвого проекта?
Для них это святое при любых условиях.