В Украине за сутки 2 958 новых случаев COVID-19, умерло рекордное число больных - 76

В Украине по состоянию на утро среды, 16 сентября, зафиксированы 2 958 новых случаев заражения. При этом 76 ранее заболевших умерли.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

Днем ранее, 15 сентября сообщалось о 2 905 новых случаях, 14 сентября - 2 462, 13 сентября - о 2 476 новых случаях, 12 сентября - о 3 103 новых случаях заболевания, 11 сентября сообщалось о рекордных 3 144 инфицированных, 10 сентября сообщалось о 2 582 новых случаях, 9 сентября - о 2 551 новом случае, 8 сентября - о 2 411 случаях заболевания.

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро среды 162 660 человек, умерли с начала пандемии 3 340 человека (за сутки 76), выздоровевших – 72 324 (за сутки 1 514). Сейчас в Украине COVID-19 болеют 86 996 человек, что на 1 368 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (356), Тернопольской (380), Одесской (284), Харьковской (272), Львовской (187), Ивано-Франковской (167) областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19: за сутки в мире умерли более 6 тыс. человек, общее число жертв - 939,1 тыс., только в США - более 200 тыс.