В Украине за сутки 2 958 новых случаев COVID-19, умерло рекордное число больных - 76
В Украине по состоянию на утро среды, 16 сентября, зафиксированы 2 958 новых случаев заражения. При этом 76 ранее заболевших умерли.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.
Днем ранее, 15 сентября сообщалось о 2 905 новых случаях, 14 сентября - 2 462, 13 сентября - о 2 476 новых случаях, 12 сентября - о 3 103 новых случаях заболевания, 11 сентября сообщалось о рекордных 3 144 инфицированных, 10 сентября сообщалось о 2 582 новых случаях, 9 сентября - о 2 551 новом случае, 8 сентября - о 2 411 случаях заболевания.
Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро среды 162 660 человек, умерли с начала пандемии 3 340 человека (за сутки 76), выздоровевших – 72 324 (за сутки 1 514). Сейчас в Украине COVID-19 болеют 86 996 человек, что на 1 368 больше, чем днем ранее.
Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (356), Тернопольской (380), Одесской (284), Харьковской (272), Львовской (187), Ивано-Франковской (167) областях.
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все поражены?
Лукаш мог бы просто запретить шествия типо - Ой, вирус.
реально там просят(власти) зарывать усопших по-тихому.
читал про это - просто мрак. я вот могу пойти на кладбище и зарыться, всем пофиг, разве только веруны возопят - "фощызмъ, отеизмъ , сотона"
Что дальше? Ждём вакцину?
(слышал сегодня на радио НВ)
Короче: пусть жалуются на отражение в зеркале.
Вообще-то, сегодня уже среда. Или я ошибаюсь?
https://censor.net/ru/photo_news/3219548/tantsy_nekoshernaya_eda_ot_voennyh_i_konflikty_s_dalnoboyischikami_okolo_tysyachi_hasidov_zastryali
Дивний у нас карантин виходить. Рухомий склад громадського транспорту скоротили вдвічі, старики-пільговики, інваліди товпляться на зупинках, а маршрутки набиваються під самі вуха.
Це що, змова маршрутників з владою чи геноцид соціально обмежених верств населення?