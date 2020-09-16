Безработица может вернуться к весенним показателям в случае второй волны коронавируса, - эксперт

Ситуация с безработицей может вернуться к весенним показателям в случае второй волны коронавируса и возвращения государства к жесткому карантину.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила эксперт по рынку труда Татьяна Пашкина, передает Цензор.НЕТ.

"Ситуация на рынке труда может вернуться к весенним показателям в случае второй волны коронавируса. Потому что мы уже не имеем того запаса прочности. И если весной люди могли продержаться, имея определенный финансовый запас, то сейчас люди этого не смогут. Они не сумели сформировать финансовую подушку", - сказала она.

Пашкина отметила, что трудовая миграция в другие страны в нынешней ситуации также усложнена, что обостряет проблемы на рынке труда в Украине.

"Мы сейчас очень зависимы от того, как будет идти карантин (в других странах. - Ред.). Мы имеем, к примеру, вторую волну коронавируса в Чехии, а это наш партнер по трудоустройству. Мы имеем большие проблемы с Германией относительно вакансий. Поэтому те украинцы, у которых была подработка в европейских странах, теперь ее не имеют", - сказала она.

Кроме того, эксперт отметила, что ситуация со средней зарплатой вряд ли будет в скором времени существенно улучшаться, особенно в сфере услуг.

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"Рынок вообще не разрешит платить высокую зарплату. Теперь у нас меньше импульсивных покупок. Поэтому иногда, когда работодатель хотел бы платить больше, не может сделать этого. Рынок предоставления услуг сузился, поэтому объективно заработная плата может тоже быть меньше", - сказала Пашкина.

По словам эксперта, отсутствие четкой стратегии государства на рынке труда только усугубляет ситуацию. "Бизнес, мне кажется, не видит, что есть какая-то государственная программа хотя бы на полгода, которая давала бы понимание людям, на что им рассчитывать в случае изменения ситуации (с распространением коронавируса. – Ред.)", - сказала она.

Как сообщалось, согласно данным Госстата, с начала действия карантина (12 марта) по состоянию на 20 августа статус безработного получили 431,8 тыс. украинцев, что на 67% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Национальный банк Украины прогнозировал пик уровня безработицы в стране во втором квартале – до 11,5%, после чего во втором полугодии этот показатель пойдет на спад и в целом по итогам года будет выше прошлогоднего, но ниже 10%.

Согласно обновленному макроэкономическому прогнозу правительства на ближайшие три года, уровень безработицы населения в возрасте от 15 до 70 лет прогнозируется на уровне 9,2% в 2021 году, 8,5% в 2022-м и 8% в 2023-м.