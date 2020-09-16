COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Тернопольщина - 380, Киев - 356 и Одесчина - 284
За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Киеве, Тернопольской и Одесской областях.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.
По состоянию на утро 16 сентября в Тернопольской области коронавирусом заболели 380 человек.
Общее количество инфицированных составляет 10 004 человек.
Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 121 человек, за минувшие сутки - 7. С начала эпидемии выздоровели 4 411 пациентов.
По состоянию на 16 сентября количество активных больных на Тернопольщине составляет 6 517 человек.
В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Киев и Одесская области.
Так, в Киеве суточный прирост заболевших коронавирусом составил 356 человек. Общее количество инфицированных - 18070. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 291 человек, за минувшие сутки - 8. С начала эпидемии выздоровели 5519 пациентов. Количество активных больных в Киеве - 12 260.
В Одесской области коронавирусом заболели 284 человека. Общее количество инфицированных составляет 10 277 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 154 человек, за минувшие сутки - 2. С начала эпидемии выздоровели 2 319 пациентов. Количество активных больных на Одесчине составляет 7 804 человека.
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