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COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Тернопольщина - 380, Киев - 356 и Одесчина - 284

COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Тернопольщина - 380, Киев - 356 и Одесчина - 284

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Киеве, Тернопольской и Одесской областях.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на утро 16 сентября в Тернопольской области коронавирусом заболели 380 человек.

Общее количество инфицированных составляет 10 004 человек.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 121 человек, за минувшие сутки - 7. С начала эпидемии выздоровели 4 411 пациентов.

По состоянию на 16 сентября количество активных больных на Тернопольщине составляет 6 517 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одесская область осталась без тестов на COVID-19

В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Киев и Одесская области.

Так, в Киеве суточный прирост заболевших коронавирусом составил 356 человек. Общее количество инфицированных - 18070. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 291 человек, за минувшие сутки - 8. С начала эпидемии выздоровели 5519 пациентов. Количество активных больных в Киеве - 12 260.

В Одесской области коронавирусом заболели 284 человека. Общее количество инфицированных составляет 10 277 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 154 человек, за минувшие сутки - 2. С начала эпидемии выздоровели 2 319 пациентов. Количество активных больных на Одесчине составляет 7 804 человека.

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Зато в Одессе был классный канцерт с Маском Барским туц-туц-туц
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16.09.2020 09:49 Ответить
"А судьи кто?" Учитывая, что эти тесты показывают что угодно, только не то, для чего они предназначены, и на одном и том же человеке в течение короткого времени могут показать оба варианта результатов, можно предположить, что бОльшая часть что положительных, что отрицательных результатов не соответствуют действительности.
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16.09.2020 09:49 Ответить
На Сумщині лікарні переповнені. Аналіз на цей вірус проводиться лише платно. Людям доводиться навіть платити гроші щоб лягти в лікарню з позитивним висновком. Контактні особи спокійно розгулюють серед людей і навіть ходять на роботу. Маскового режиму майже ніхто не дотримується.
Отакі нинішні реалії "боротьби" з "коронавірусом" в Сумах і області.
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16.09.2020 09:52 Ответить
За сумщину слуги народа спокойны, а на тернопольщине пролетают на выборах.
Ситуация, в целом спокойная.
К жертвам вируса приписуют вплоть до смерти от инсульта.
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16.09.2020 10:13 Ответить
Я так прогнозую пік буде в день голосування?
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16.09.2020 10:19 Ответить
И сразу после, когда граждане захотят начистить передние части голов фальсификатором.
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16.09.2020 11:11 Ответить
 
 