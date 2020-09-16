Венедиктова и Зеленский плюют в лицо всем украинцам, спасая репутацию СН перед выборами, - Устинова о взятке Юрченко
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова всеми силами спасает репутацию партии "Слуга народа" перед выборами, делая вид, что не видит и не слышит доказательств причастности к коррупции нардепа Александра Юрченко.
Об этом пишет в фейсбуке нардеп "Голоса" Александра Устинова, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня Венедиктова и Зе плюнули в лицо не только всему парламенту перед которым она говорила, что нет доказательств (будучи кстати руководителем САП, так как Холодницкий уволился, поэтому она в теме так точно). Сегодня они плюнули в лицо всем украинцам, цинично говоря, что черное это белое. Думая, что мы идиоты и надо как-то без скандалов до выборов местных дотянуть", - отмечает Устинова.
Она подчеркнула, что снятие депутатской неприкосновенности, о котором было столько шума, оказалось пустышкой.
"Если раньше НАБУ могло официально расследовать, а потом шло с подозрением к Генпрокурору и в Верховную Раду - то теперь даже расследовать не может... Раньше как-никак, но хоть 226 депутатов решали, а теперь 1 человек в стране - свой генпрокурор решает - достаточно ли на видео. И если вдруг она ослепла или оглохла - это уже проблемы украинцев - депутаты у нас святые и неприкосновенные коровы", - подытожила Устинова.
Напомним, ряд украинских СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко Ивана Фищенко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.
15 сентября НАБУ опубликовало оперативные материалы, на которых нардеп "Ю" и детектив НАБУ под прикрытием обсуждают возможность внесения правок в законопроект взамен на "помощь экологии" и "плюшки".
Также 15 сентября помощнику нардепа Юрченко сообщили о подозрении в пособничестве в получении народным депутатом неправомерной выгоды.
Антикоррупционный суд отправил погоревшего на взятке помощника нардепа Юрченко Фищенко под арест с альтернативой 1,5 млн грн залога.
В Офисе Президента заявили, что надеются на сотрудничество Юрченко с НАБУ и Офисом Генпрокурора.
Пожалуйста, подождите...
Напомним, ряд украинских СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что https://censor.net/ru/news/3218974/zelenskiyi_pokryvaet_slugu_naroda_yurchenko_pomoschnik_kotorogo_pogorel_na_vzyatke_v_13_tys_leros. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.
Очень улыбнуло словво ЯКОБЫ. Это типа может разоблачило, а может и нет. ХЗ короч. Если разоблачили - так и пишите.
https://nabu.gov.ua/novyny/nabu-zaklykaye-genprokurora-*********-pidozru-nardepu-uchasnyku-zlochynnoyi-shemy
Крым того ВАКС обрав запобіжний захід у справі помічника депутата Івана Фіщенка на період слідства - утримання під вартою або заставу в 1,5 мільйона гривень.
У рішенні суду зазначено, що вимагання хабаря Фіщенко здійснював спільно з народним депутатом "Слуги народу" Олександром Юрченком.
https://censor.net/ua/news/3219499/vaks_vidpravyv_pomichnyka_slugy_narodu_yurchenka_fischenka_yakyyi_pogoriv_na_habari_pid_aresht_z_alternatyvoyu
А Венедиктова не бачить Дива.
Пісяють.
https://www.youtube.com/results?search_query=%23%D0%A4%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%BD #Фаріон Ірина Фаріон про оральний треш від ЗЕ. "Сильний" виступ ЗЕ в житомирському університеті
- владимир ссаныч, я не могу так работать!
- о, андрей, ты уже вернулся из Германии! Как прошла запланированная сдача Украины ?
- я не могу сливать Украину в своем статусе главного канцеляриста вашего офиса! Это несерьезно! Мои подписи на бумаге не стоят ничего!
- что ты предлагаешь?
- наделите меня статусом Государственного секретаря с сответствующими полномочиями или вице-президента!
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3485903718137967&id=100001551209111 Nick Vest
***** нужно было убрать Порошенко -- он это и сделал руками нашего мудрого населения.
А зе для ***** -- то что нада президент Украины. Вот о нем никакого российского креатива и нет.
Елки-палки, да что с вами? Я понимаю, что электорат Зеленского - дебилы, оболваненные телевизором, но что обуславливает идиотизм поклонников "шоколадного реформатора"???
По крайней мере, при нём были хоть какие-то положительные новости про Украину. Последние же полтора года -- сплошь негатив. И не из-за коронавируса.
"Чего хочется, когда залезешь на верх? Плюнуть вниз!"
(с) М.Жванецкий.
Ватажок фракції "Слуга народу" Арахамія "категорично проти" створення ТСК ВРУ щодо спецслужб у справі "вагнерівців".
Зеленський, Разумков взагалі справу намагаються замовчати, а з офісу Єрмака дали завдання знищити всі докази щодо наради по "вагнерівцях".
Аби влада була непричетною до державної зради, вона б першою була зацікавлена в розслідуванні.
Висновок гіркий: ми маємо тотальну зраду у вищому керівництві держави.
- Баригу- мародьора-Свинарчюка- Вальцмана-Мальдівского - ГЕТЬ !!!!
Шо, не помага?
Ашоштакоє?
1. На огонь.
2. На воду.
3. И на то как Порошенко срет зебилам в штаны!!!
Оно виявляється і баришні з «Голосу», теж насрав в ритузи:
«Aug 6, 2020 - Кіра Рудик: Порошенко для нас є більшим політичним ворогом за Зеленського.»
А НИХРЕНА!
НИ ОДНА особь не пострадала.
Так одна ИМИТАЦИЯ бурной деятельности.
Шоб мовчали.
Мова в першу чергу йде про ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАНОСТІ з нього.
Яку Глав Слуга не хоче ініціювати.
«Действия помощника народного депутата квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 УК Украины - пособничество в получении неправомерной выгоды, совершенное должностным лицом, занимающим особо ответственное положение.Источник: https://censor.net/ru/n3219430»
Так. Але більш важливо - пустьішкой "оказался" (насправді - ні, бо це було зрозуміло ще до виборів) сам преЗЕдент.
https://twitter.com/sgorlovki
Мітяй
@sgorlovki
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Треба, щоб НАБУ і неї справу завело.
З моєї точки зору, там справа не тільки і не стільки в Юрчеко. Під час оперативних зааписів у поле зору попали і інші депутати, як я розумію із СН. І калібр їх по-вище ніж цей Юрченко. От тому такий опір.
А Генеральна прокуратура? Так вона трохи раніше засвітилася у допомозі в даванні хабаря в $6 млн.
Якщо ви уважно прочитаєте цю частинку пояснення НАБУ, то стане зрозуміло чому зелена Венедіктова так опирається. Що це за "організована група"? У вас ще залишилися сумніви, хто це? Хто у нас "монобільшість" "мікробів", від якої залежить винесуть в залу проект закону і чи проголосують за нього?
У 2020 році Генпрокурор не бачить підстав для того, щоб відкрити шлях детективам НАБУ діяти проти нардепа так само, як проти його незахищеного статусом посередника.
Ну що ж, зате всі можуть президентськими обіцянками нещадно боротися з корупцією, брехнею про зняту депутатську недоторканність і наявністю юридичної освіти керівниці ОГПУ".