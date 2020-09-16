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Зеленский (19024) Венедиктова (726) Устинова (111) Юрченко Александр (101)

Венедиктова и Зеленский плюют в лицо всем украинцам, спасая репутацию СН перед выборами, - Устинова о взятке Юрченко

Венедиктова и Зеленский плюют в лицо всем украинцам, спасая репутацию СН перед выборами, - Устинова о взятке Юрченко

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова всеми силами спасает репутацию партии "Слуга народа" перед выборами, делая вид, что не видит и не слышит доказательств причастности к коррупции нардепа Александра Юрченко.

Об этом пишет в фейсбуке нардеп "Голоса" Александра Устинова, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня Венедиктова и Зе плюнули в лицо не только всему парламенту перед которым она говорила, что нет доказательств (будучи кстати руководителем САП, так как Холодницкий уволился, поэтому она в теме так точно). Сегодня они плюнули в лицо всем украинцам, цинично говоря, что черное это белое. Думая, что мы идиоты и надо как-то без скандалов до выборов местных дотянуть", - отмечает Устинова.

Она подчеркнула, что снятие депутатской неприкосновенности, о котором было столько шума, оказалось пустышкой.

"Если раньше НАБУ могло официально расследовать, а потом шло с подозрением к Генпрокурору и в Верховную Раду - то теперь даже расследовать не может... Раньше как-никак, но хоть 226 депутатов решали, а теперь 1 человек в стране - свой генпрокурор решает - достаточно ли на видео. И если вдруг она ослепла или оглохла - это уже проблемы украинцев - депутаты у нас святые и неприкосновенные коровы", - подытожила Устинова.

Читайте также: Коррупционные дела Розенблата и Юрченко идентичны. Но в 2017 ГПУ добилась снятия неприкосновенности, а сейчас Венедиктова "не видит оснований", - Луценко

Напомним, ряд украинских СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко Ивана Фищенко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.

15 сентября НАБУ опубликовало оперативные материалы, на которых нардеп "Ю" и детектив НАБУ под прикрытием обсуждают возможность внесения правок в законопроект взамен на "помощь экологии" и "плюшки".

Также 15 сентября помощнику нардепа Юрченко сообщили о подозрении в пособничестве в получении народным депутатом неправомерной выгоды.

 Антикоррупционный суд отправил погоревшего на взятке помощника нардепа Юрченко Фищенко под арест с альтернативой 1,5 млн грн залога.

В Офисе Президента заявили, что надеются на сотрудничество Юрченко с НАБУ и Офисом Генпрокурора.

Венедиктова и Зеленский плюют в лицо всем украинцам, спасая репутацию СН перед выборами, - Устинова о взятке Юрченко 01
Венедиктова и Зеленский плюют в лицо всем украинцам, спасая репутацию СН перед выборами, - Устинова о взятке Юрченко 02
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Топ комментарии
+41
"Венедиктова и Зеленский плюют в лицо всем украинцам". Этот заголовок наиболее полный и самодостаточный. Остальные детали малозначительны.
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16.09.2020 09:53
+18
Венедіктова і Зеленський плюють в обличчя всім українцям, рятуючи репутацію СН перед виборами, - Устінова про хабар Юрченку - Цензор.НЕТ 6794
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16.09.2020 10:08
+14
Дурик, по сути есть аудиозаписи у НАБУ и ты бы знал об этом, если бы дочитал хотя бы обсуждаемую статью до конца. Ты спрашиваешь у читателей форума "какие ваши доказательства", но когда тебя ткнут носом в аудиозаписи, ты будешь требовать доказать аутентичность голосов, потом обвинишь экспертов и все ради того. чтобы отмазать зеленого шута, который единолично отвечает за весь бардак в стране.
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16.09.2020 10:24
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"Венедиктова и Зеленский плюют в лицо всем украинцам". Этот заголовок наиболее полный и самодостаточный. Остальные детали малозначительны.
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16.09.2020 09:53 Ответить
Юрченко предъявлять обвинение и арестовывать на основании чего? На основании этого?:
Напомним, ряд украинских СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что https://censor.net/ru/news/3218974/zelenskiyi_pokryvaet_slugu_naroda_yurchenko_pomoschnik_kotorogo_pogorel_na_vzyatke_v_13_tys_leros. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.

Очень улыбнуло словво ЯКОБЫ. Это типа может разоблачило, а может и нет. ХЗ короч. Если разоблачили - так и пишите.
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16.09.2020 10:06 Ответить
Венедіктова і Зеленський плюють в обличчя всім українцям, рятуючи репутацію СН перед виборами, - Устінова про хабар Юрченку - Цензор.НЕТ 6794
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16.09.2020 10:08 Ответить
Что мне кушать? Хотелки соевых? Я по-моему задал конкретный вопрос - ЧТО МОЖНО ПРЕДЪЯВИТЬ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ЮРЧЕНКО? В ЧЕМ ЕГО ОБВИНЯЮТ и по какой статье?
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16.09.2020 10:11 Ответить
Зепил, мы знаем что ты тупорылый, но не настолько же 🍌
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16.09.2020 10:12 Ответить
Понятно. По сути вопроса ответить нечего. Переходим на личности.
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16.09.2020 10:14 Ответить
Дурик, по сути есть аудиозаписи у НАБУ и ты бы знал об этом, если бы дочитал хотя бы обсуждаемую статью до конца. Ты спрашиваешь у читателей форума "какие ваши доказательства", но когда тебя ткнут носом в аудиозаписи, ты будешь требовать доказать аутентичность голосов, потом обвинишь экспертов и все ради того. чтобы отмазать зеленого шута, который единолично отвечает за весь бардак в стране.
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16.09.2020 10:24 Ответить
Ну, под хотелки зелёных идиотов открыли же более 15 уголовных дел в отношении одного человека, даже за Томос
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16.09.2020 10:29 Ответить
У межах розслідування зібрано докази для повідомлення про підозру народному депутату України у вчиненні злочинів, передбачених ст.368 КК та ч.4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України.

https://nabu.gov.ua/novyny/nabu-zaklykaye-genprokurora-*********-pidozru-nardepu-uchasnyku-zlochynnoyi-shemy

Крым того ВАКС обрав запобіжний захід у справі помічника депутата Івана Фіщенка на період слідства - утримання під вартою або заставу в 1,5 мільйона гривень.
У рішенні суду зазначено, що вимагання хабаря Фіщенко здійснював спільно з народним депутатом "Слуги народу" Олександром Юрченком.
https://censor.net/ua/news/3219499/vaks_vidpravyv_pomichnyka_slugy_narodu_yurchenka_fischenka_yakyyi_pogoriv_na_habari_pid_aresht_z_alternatyvoyu

А Венедиктова не бачить Дива.
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16.09.2020 10:31 Ответить
Ну якщо так і є докази, то треба вживати заходи, та затримувати нардепа.
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16.09.2020 14:12 Ответить
Та я сру красивше, чкм ты лыбишься. Зебилоид, а оперетивная запись договорняка о взятке, а то что поцман с поличным помощник депутата, то все херня, Зепил, ты падаль
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16.09.2020 10:11 Ответить
Ссылку дай, где сказано что есть оперативная запись договорняка Юрченко о взятке.
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16.09.2020 10:13 Ответить
Могу дать за щеку, остальное сам найдешь, чай не барин. Или вас, тридваразов, уже и в Гугле забанили?😀
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16.09.2020 10:16 Ответить
Ты статью до конца дочитай хотя бы, 73-процентное.
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16.09.2020 10:26 Ответить
Ну 35 дел по Порошенко же как то открываются. А предъявить там нечего от слова совсем. И это никого не смущает. В том числе и вас. Парадокс?
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16.09.2020 10:26 Ответить
полтора года назад тебя для верещания и выпрыгивания из трусов хватило "расследования" бигуса которое в результате оказалось ложью
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16.09.2020 10:49 Ответить
На смереку обоих.
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16.09.2020 09:54 Ответить
Не плюють.
Пісяють.
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16.09.2020 09:54 Ответить
рекомендую послушать Фарион об умственных "способностях" ***********, очень поучительно ...
https://www.youtube.com/results?search_query=%23%D0%A4%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%BD #Фаріон Ірина Фаріон про оральний треш від ЗЕ. "Сильний" виступ ЗЕ в житомирському університеті
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16.09.2020 10:33 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/25594791.html Хочу быть владычицей морскою!
- владимир ссаныч, я не могу так работать!
- о, андрей, ты уже вернулся из Германии! Как прошла запланированная сдача Украины ?
- я не могу сливать Украину в своем статусе главного канцеляриста вашего офиса! Это несерьезно! Мои подписи на бумаге не стоят ничего!
- что ты предлагаешь?
- наделите меня статусом Государственного секретаря с сответствующими полномочиями или вице-президента!Венедиктова и Зеленский плюют в лицо всем украинцам, спасая репутацию СН перед выборами, - Устинова о взятке Юрченко - Цензор.НЕТ 7271

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3485903718137967&id=100001551209111 Nick Vest
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16.09.2020 09:56 Ответить
что бы не делал этот земародер, населению все нравится. Это же не при Порошенко , давно уже вони было от населения по каждому поводу.
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16.09.2020 09:57 Ответить
Населению пофиг. Или оно них. не понимает. Вонь создавали прокацапские журналиЗды и боты, а население эту вонь привычно разносило по углам -- отсюда и всеобщий вой о "барыге", который "наживается на войне".
***** нужно было убрать Порошенко -- он это и сделал руками нашего мудрого населения.
А зе для ***** -- то что нада президент Украины. Вот о нем никакого российского креатива и нет.
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16.09.2020 10:06 Ответить
Да, безусловно. Посадить "бриллиантовых судей" великому реформатору мешали кремлевские засланцы. Назначить нормального генпрокурора (полдюжины сменили, остановившись на ручном бездаре алкаше, под которого изменили закон!) - тоже ему мешал Кремль. Провести такую реформу судебной системы, чтобы Печероский суд перестал быть оплотом коррупции - тоже "агенты влияния Кремля" помешали ему. Довести до ума расследование самых громких и знаковых дел по Майдану - тоже "Россия виновата с Коломойским".

Елки-палки, да что с вами? Я понимаю, что электорат Зеленского - дебилы, оболваненные телевизором, но что обуславливает идиотизм поклонников "шоколадного реформатора"???
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16.09.2020 10:14 Ответить
Сейчас у вас нормальный генпрокурор. Не обляпайтесь.
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16.09.2020 10:28 Ответить
В целом, для методично тупых напомню. Украина - страна парламентско-президентская. И что бы менять судебную систему нужна солидная поддержка в Раде. Лично президент не разгоняет и не садит и дел не шьет. У Пороха коалиция была шаткая и разношерстная. И каждый хотел стать шишкой. Шмаркля же имеет моно-большинство. И что там с реформой судов? Или вы ему такой наказ зеленый не давали?
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16.09.2020 10:32 Ответить
Включаем логику и сравниваем: зеленский - это порошенко в области коррупции и воровства подчиненных минус армия, минус международный статус Украины, минус стои миллиардов в бюджете, плюс тотальная некомпетентность, плюс наступление русского мира по всем фронтам. Так понятнее?
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16.09.2020 10:32 Ответить
Да, он много чего не сделал. Но признай: много чего и сделал -- нужного, положительного, необходимого.
По крайней мере, при нём были хоть какие-то положительные новости про Украину. Последние же полтора года -- сплошь негатив. И не из-за коронавируса.
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16.09.2020 11:56 Ответить
Ну так в раде каждый депутат тайно мечтает плюнуть в лицо избирателю, просто не у каждого есть возможность
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16.09.2020 09:57 Ответить
Классика:

"Чего хочется, когда залезешь на верх? Плюнуть вниз!"
(с) М.Жванецкий.
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16.09.2020 10:00 Ответить
Це вони плюють в пику лохам які вірять в найвеличнішого недоумка. Їж те.
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16.09.2020 09:57 Ответить
Разницу между теми кто голосовал против Пети и за, понимаеш? Вы петеботы и юледрочеры извращенцы торчите когда вам плюют в лицо...
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16.09.2020 10:01 Ответить
Тада. И результат говорит про умственные способности обеих категорий.
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16.09.2020 10:06 Ответить
Мне кажется тут вопрос даже не в этом. Мне вот интересно какие обвинения можно предъявить именно Юрченко. То что его помощник взяточник - понятно. То что Юрченко несет за него моральную отвественность тоже понятно. Но самого то Юрченко на взятке не поймали. И судя по тому что написано и его помощник шефа не сдал. Так что можно Юрченко предъявить в качестве обвинения?
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16.09.2020 10:09 Ответить
ты в вакууме живёшь, что-ли? во-первых, их обоих детективы НАБУ "вели" уже давно. во-вторых, там не один Юрченко, а целый комитет. или ты осознанно из себя дурака лепишь?
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16.09.2020 10:18 Ответить
Он на работе.
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16.09.2020 11:29 Ответить
Правильно,он же не Антоненко!
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16.09.2020 10:20 Ответить
Дебил циклоп ,тебя в эфир выпускают когда очередной зедебил обос-рался?Ты банку себе по размеру выбрал?
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16.09.2020 11:27 Ответить
Грець з тими лохами. Мені цікаво, а що власне Венедиктова може пред'явити Юрченко? Що в нього злодюжка помічник? Що ще?
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16.09.2020 10:03 Ответить
Зепилоид, и за этот высер тебе ДЕЙСТВИТЕЛЬНО платят? Кураторы у тебя лохи😄
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16.09.2020 10:14 Ответить
а у тебя кураторы не лохи?
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16.09.2020 10:37 Ответить
Прекрасный образчик работы соевой ботофермы. По существу статьи полный ноль информации. На вопросы - полный ноль ответов. Зато обсуждаем мою скромную персону. По сути статьи есть что сказать? Если нет, то не вижу смысла тратить на тебя свое время. А свои оскорбления можешь затусовать себе в одно место и трижды провернуть. На меня они не действуют.
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16.09.2020 10:37 Ответить
ты само статью дочитай, убогое. и напарнику Остапу скажи, что ссылка, которую ты у всех тут просишь, находится в конце статьи, дебила кусок.
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16.09.2020 10:44 Ответить
Отчего такие зебилоиды не спрашивали, что можно предъявить собственнику картин, выставивших их в галерее?
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16.09.2020 10:34 Ответить
контрабанду
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16.09.2020 10:38 Ответить
Ну так по этому же принципу, тут взятку и использование должностных полномочий в целях наживы. Не вижу проблем, если не заангажирован прокурор.
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16.09.2020 10:48 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/25595172.html https://oleg-leusenko.livejournal.com/13228230.html Слуги-зрадники

Ватажок фракції "Слуга народу" Арахамія "категорично проти" створення ТСК ВРУ щодо спецслужб у справі "вагнерівців".
Зеленський, Разумков взагалі справу намагаються замовчати, а з офісу Єрмака дали завдання знищити всі докази щодо наради по "вагнерівцях".
Аби влада була непричетною до державної зради, вона б першою була зацікавлена в розслідуванні.
Висновок гіркий: ми маємо тотальну зраду у вищому керівництві держави.

Венедиктова и Зеленский плюют в лицо всем украинцам, спасая репутацию СН перед выборами, - Устинова о взятке Юрченко - Цензор.НЕТ 559
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16.09.2020 10:01 Ответить
А ви зарепетуйте:
- Баригу- мародьора-Свинарчюка- Вальцмана-Мальдівского - ГЕТЬ !!!!
Шо, не помага?
Ашоштакоє?
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16.09.2020 10:02 Ответить
Есть три вещи на которые можно смотреть вечно:
1. На огонь.
2. На воду.
3. И на то как Порошенко срет зебилам в штаны!!!
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16.09.2020 10:09 Ответить
Та хіба тількі зєбілам?
Оно виявляється і баришні з «Голосу», теж насрав в ритузи:
«Aug 6, 2020 - Кіра Рудик: Порошенко для нас є більшим політичним ворогом за Зеленського.»
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16.09.2020 10:24 Ответить
У Пепо безудержная диарея?
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16.09.2020 10:50 Ответить
вже помогло
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16.09.2020 10:47 Ответить
Венедиктова и Зеленский плюют в лицо всем украинцам, спасая репутацию СН перед выборами, - Устинова о взятке Юрченко - Цензор.НЕТ 5167
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16.09.2020 10:03 Ответить
При Порошенко пачками снимали "недоторканість" и ЧТО?
А НИХРЕНА!
НИ ОДНА особь не пострадала.
Так одна ИМИТАЦИЯ бурной деятельности.
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16.09.2020 10:04 Ответить
А кловани повинні плювати і сміятися. Цирк шапіто поїде через 3,5 роки.
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16.09.2020 10:05 Ответить
Венедіктова і Зеленський плюють в обличчя всім українцям, рятуючи репутацію СН перед виборами, - Устінова про хабар Юрченку - Цензор.НЕТ 3521
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16.09.2020 10:10 Ответить
Щось професійних борців з корупцією не чути.
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16.09.2020 10:11 Ответить
Порошенко їх всіх купив.

Шоб мовчали.
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16.09.2020 10:33 Ответить
За что садить. Сформулируйте пожалуйста обвинение и предполагаемую статью.
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16.09.2020 10:15 Ответить
Один на смене, умаялся , поди, петрушка?
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16.09.2020 10:17 Ответить
Каким образом это применимо к Юрченко? Доказательства есть, кроме того, что согласно статье на Цензоре НАБУ якобы разоблачило на взятке помощника Юрченко? Мне собственно похер и сам Юрченко и его судьба. НО!!! В конце концов должны быть соблюдены все правовые процедуры. Если есть что предъявить - предъявляйте и сажайте. Наши депутаты практически все взяточники. Это известно. Но ведь это еще нужно доказать.
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16.09.2020 10:34 Ответить
ЧУВАК.
Мова в першу чергу йде про ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАНОСТІ з нього.
Яку Глав Слуга не хоче ініціювати.
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16.09.2020 10:38 Ответить
Формулюємо. ENJOY:
«Действия помощника народного депутата квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 УК Украины - пособничество в получении неправомерной выгоды, совершенное должностным лицом, занимающим особо ответственное положение.Источник: https://censor.net/ru/n3219430»
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16.09.2020 10:36 Ответить
Хаха, ссут а не плюют.Венедіктова і Зеленський плюють в обличчя всім українцям, рятуючи репутацію СН перед виборами, - Устінова про хабар Юрченку - Цензор.НЕТ 8430
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16.09.2020 10:18 Ответить
и не в лицо, а в душу
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16.09.2020 10:21 Ответить
...снятие депутатской неприкосновенности, о котором было столько шума оказалось пустышкой. ©
Так. Але більш важливо - пустьішкой "оказался" (насправді - ні, бо це було зрозуміло ще до виборів) сам преЗЕдент.

Венедіктова і Зеленський плюють в обличчя всім українцям, рятуючи репутацію СН перед виборами, - Устінова про хабар Юрченку - Цензор.НЕТ 9089
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16.09.2020 10:27 Ответить
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16.09.2020 11:57 Ответить
https://twitter.com/sgorlovki
https://twitter.com/sgorlovki

Мітяй

@sgorlovki

·

Венедіктова і Зеленський плюють в обличчя всім українцям, рятуючи репутацію СН перед виборами, - Устінова про хабар Юрченку - Цензор.НЕТ 9726
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16.09.2020 10:31 Ответить
Пэтро, наш Великий Сивочолий Гетьман, особисто вiдрубував корупцiонерам руки. Скiльки рук вiдрубав кловун?
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16.09.2020 10:33 Ответить
Что, горит земля под зелебобиками? А вы не воруйте.
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16.09.2020 10:36 Ответить
Вищий Антикорупційний Суд побачив, а зелена прокурорка з недекларованним годинником Hublot не бачить. Вибірковий у неї зір, я так думаю.
Треба, щоб НАБУ і неї справу завело.
З моєї точки зору, там справа не тільки і не стільки в Юрчеко. Під час оперативних зааписів у поле зору попали і інші депутати, як я розумію із СН. І калібр їх по-вище ніж цей Юрченко. От тому такий опір.
А Генеральна прокуратура? Так вона трохи раніше засвітилася у допомозі в даванні хабаря в $6 млн.
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16.09.2020 10:43 Ответить
выборы на носу, а тут очередной зашквар. Бенядиктова грудью бросилась на амбразуру Зе-зашквара, и до выборов точно никто никого привлекать не будет.
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16.09.2020 10:51 Ответить
Ну типа сиволобый Гэтьман никого не отмазывал из своих "свинарчуков"..действия, что нынешней, что предыдущей власти одинаковы в отбеливании своих "героев"..
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16.09.2020 11:06 Ответить
Так все-таки свинарчуки для зебілів - це свої "герої" чи ні? Якщо не свої, то чому ще не сидять?
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16.09.2020 11:20 Ответить
Суд оправдал свинарчука по всем статьям обвинения. Зе блазень на брехне в президентах.
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16.09.2020 11:57 Ответить
https://nabu.gov.ua/novyny/nabu-zaklykaye-genprokurora-*********-pidozru-nardepu-uchasnyku-zlochynnoyi-shemy Влітку 2020 року Національне бюро отримало оперативну інформацію про існування організованої групи, учасники якої отримують неправомірну вигоду за використання законних повноважень та обов'язків народних депутатів України.
Якщо ви уважно прочитаєте цю частинку пояснення НАБУ, то стане зрозуміло чому зелена Венедіктова так опирається. Що це за "організована група"? У вас ще залишилися сумніви, хто це? Хто у нас "монобільшість" "мікробів", від якої залежить винесуть в залу проект закону і чи проголосують за нього?
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16.09.2020 11:19 Ответить
Венедіктова і Зеленський плюють в обличчя всім українцям, рятуючи репутацію СН перед виборами, - Устінова про хабар Юрченку - Цензор.НЕТ 11
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16.09.2020 11:38 Ответить
Они не просто плюют - они сцут.
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16.09.2020 11:21 Ответить
А венедіктова випадково не родичка Юрію венедіктовичу з нашої раші, який "не жалеет себя, всё о России думает"?
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16.09.2020 11:37 Ответить
А еще 4 года деградации Украины с зелеными дебилами.
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16.09.2020 11:53 Ответить
Украина столько не выдержит, зе-ублдюков надо сносить прямо сейчас, иначе они погубят всё.
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16.09.2020 14:31 Ответить
https://www.facebook.com/LlutsenkoYuri/posts/1597559933776509 Ексгенеральний прокурор України Юрій Луценко порівняв справи про корупцію народних депутатів Розенблата в 2017 році і Юрченка у 2020 році і вважає їх ідентичними за складом злочину. Луценко зазначив: "Ера Паніковського. Корупційні справи депутата Розенблата та Юрченка - по суті ідентичні. І метод агентів НАБУ під прикриттям, і доказова база, і ганебна статечність розмов про хабарі членів правлячих фракцій - без змін. Змінилася лише політична воля Генпрокурора. У 2017 я не тільки підписав підозру Розенблату, а й домігся з трибуни парламенту 296 голосів за притягнення його до відповідальності.
У 2020 році Генпрокурор не бачить підстав для того, щоб відкрити шлях детективам НАБУ діяти проти нардепа так само, як проти його незахищеного статусом посередника.
Ну що ж, зате всі можуть президентськими обіцянками нещадно боротися з корупцією, брехнею про зняту депутатську недоторканність і наявністю юридичної освіти керівниці ОГПУ".
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16.09.2020 11:57 Ответить
Не просто плюют, а харкают зелёными антиукраинскими соплями, а электорат Зеленского утирается и похрюкивает от удовольствия.
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16.09.2020 14:28 Ответить
А що ще робити з українцями, які і досі довіряють зеленському? Плювати на них, вони це більш. нж заслуговують. Більшість населення - бездумне антиукраїнське бидло. Ніколи не думала так раніше.
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16.09.2020 19:17 Ответить
 
 