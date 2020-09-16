РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5963 посетителя онлайн
Новости
1 066 26
Гонгадзе (726) посольство (1076) США (24813) убийство (6357)

Посольство США в Украине по случаю 20-й годовщины исчезновения Гонгадзе: Преступления против журналистов должны тщательно и быстро расследоваться. ВИДЕО

Независимые медиа - важная часть успешных демократий, а преступления против журналистов должны тщательно и быстро расследоваться, чтобы виновные понесли ответственность.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства США в Украине в Facebook.

"Сегодня мы вспоминаем Георгия Гонгадзе, храброго журналиста, которого убили за стремление к правде. Ни одному представителю прессы нельзя угрожать, нападать на него или арестовывать за то, что он выполняет свою работу, а преступления против журналистов должны тщательно и быстро расследоваться, чтобы виновные за это лица несли ответственность. Независимые медиа являются важной частью успешных демократий", - сказано в сообщении.

Напомним, в апреле 2000 года журналист Георгий Гонгадзе основал интернет-издание "Украинская правда". А уже через полгода, в сентябре, он исчез. 2 ноября в Таращанском лесу, в 70 км от Киева, было найдено тело, в котором друзья и родственники узнали журналиста. Большинство проведенных впоследствии экспертиз подтвердили, что найденный труп - это тело Гонгадзе. Однако только в феврале 2001 года Генеральная прокуратура признала факт смерти журналиста и возбудила дело по статье "умышленное убийство", а в сентябре 2002 года признала, что найденное в Таращанском лесу тело принадлежит Гонгадзе. В 2009 году в Киевской области были найдены останки черепа, которые принадлежали исчезнувшему журналисту. Но мать Георгия Гонгадзе до последнего не верила, что найденные останки принадлежат ее сыну, поэтому его похоронили только 22 марта 2016 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Слова убийцы Гонгадзе о причастности Кучмы исчезли из дела, - адвокат потерпевших

Посольство США в Украине по случаю 20-й годовщины исчезновения Гонгадзе: Преступления против журналистов должны тщательно и быстро расследоваться 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+5
Так кучма с литвином и убили. И не ответили ни разу. Так мало, куча еще в минск по ткг нас представлял...
Преступления против журналистов должны тщательно и быстро расследоваться, - посольство США в Украине по случаю 20-й годовщины исчезновения Гонгадзе - Цензор.НЕТ 1049
показать весь комментарий
16.09.2020 10:17
+3
В акурат вырвали из дела листки где фигурирует фамилия Кучма и Литвин ...Дефицит кадров и новые лица ..
показать весь комментарий
16.09.2020 10:18
+3
Тут цікаво що Гонгадзе був коханцем Альони Притули, як і Шеремет. А Альона мутила ще й з Литвином....
показать весь комментарий
16.09.2020 11:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так кучма с литвином и убили. И не ответили ни разу. Так мало, куча еще в минск по ткг нас представлял...
Преступления против журналистов должны тщательно и быстро расследоваться, - посольство США в Украине по случаю 20-й годовщины исчезновения Гонгадзе - Цензор.НЕТ 1049
показать весь комментарий
16.09.2020 10:17 Ответить
Так потому его и прячут в ТКГ.
показать весь комментарий
16.09.2020 10:19 Ответить
Уже давно нет прячут. ЗЕленые просто убрали из дела все упоминания о нем.
показать весь комментарий
16.09.2020 10:40 Ответить
Тут цікаво що Гонгадзе був коханцем Альони Притули, як і Шеремет. А Альона мутила ще й з Литвином....
показать весь комментарий
16.09.2020 11:21 Ответить
Ну я б на месте притулы выбрал бы тоже Гонгадзе . Такой молодой крепкий мужик в самом рассвете сил. Не то шо пожилой литван. Так вот у литвана был свой мотив, шо его такого бравого парю при бабле динамит маруха. На том и порешили Георгия.

Думаю с делом Шеремета это никак не связано ибо врядли шо литван еще по бабам ходит
показать весь комментарий
16.09.2020 11:25 Ответить
блин шо я пишу, Литвану тогда 44 года было, это он щас пожилым стал
показать весь комментарий
16.09.2020 11:27 Ответить
А Мирослава тогда мутила с первым "папиком". И про это знала вся журналистская тусовка Киева. У Мирославы всегда была свежая инфа из кулуаров Верховной Рады, Кабмина и первых лиц! Говорят, что супруги по этому поводу часто выясняли отношения и Гия ее частенько поколачивал, а она потом жаловалась на него своему "папику".
показать весь комментарий
16.09.2020 14:11 Ответить
Посольство США в Україні з нагоди 20-х роковин зникнення Гонгадзе: Злочини проти журналістів мають ретельно і швидко розслідуватися - Цензор.НЕТ 8156
показать весь комментарий
16.09.2020 13:13 Ответить
В акурат вырвали из дела листки где фигурирует фамилия Кучма и Литвин ...Дефицит кадров и новые лица ..
показать весь комментарий
16.09.2020 10:18 Ответить
Самое главное-все знают,кто заказал журналиста.
показать весь комментарий
16.09.2020 10:18 Ответить
Ну так за кучу канал ICTV топит, шо мол такой классный был презедент, низдал Тузлу =)
А все потому што хазяен там охиренный ялтинский стратег и филантроп Пинчук, который женат на дочке кучи
показать весь комментарий
16.09.2020 10:25 Ответить
Правосудие в Украине дорогое удовольствие ....
показать весь комментарий
16.09.2020 10:20 Ответить
"сміттярі" - за! для них кожне вбивство - справа честі.
показать весь комментарий
16.09.2020 10:22 Ответить
Луценко стакан крови к зданию МВД тогда принес в 2000
показать весь комментарий
16.09.2020 10:25 Ответить
Своей?
показать весь комментарий
16.09.2020 10:27 Ответить
Как только на пост. советском пространстве кто-то становится депутатом или чиновником- они начинают решать дела!!! А главное считать, что так и надо!!!! И пока ничего не изменилось!!!
Хорошего всем дня!!! Украина - это сказка , по сути своей-остальное нужно решать!
показать весь комментарий
16.09.2020 10:28 Ответить
Вбивство Гонгадзе буде розкрито тоді коли його вбивці кучма і литвин здохнуть! Така в нас на превеликий жаль БАНДИТСЬКА країна!!!
показать весь комментарий
16.09.2020 10:38 Ответить
Та не вопрос. Сейчас Рифу еще и это припишут. Трудно шоле...
показать весь комментарий
16.09.2020 10:38 Ответить
Вы главное голосуйте за людей олигархов и всё изменится ))
показать весь комментарий
16.09.2020 10:52 Ответить
Надо понимать, что в пленках Мельниченко нет указания Кучмы убивать Гонгадзе. А недовольных Гонгадзе было много. Он освещал действия многих.
показать весь комментарий
16.09.2020 11:00 Ответить
Да кто вообще знал кто такой Гонгадзе?! Что он такого крутого накопал на Кучму?! Ни-че-го! Ищите причину в женщине! В жёнушки Гии. Все дело в Мирославе Гонгадзе!
показать весь комментарий
16.09.2020 14:05 Ответить
Статистика. В большинстве семей бывают проблемы. Очень во многих очень серьезные. Но при этом крайне мало заканчивается смертельным исходом. Поэтому вряд ли.
показать весь комментарий
16.09.2020 16:57 Ответить
А насчет того, что кто его знал. Кого-то мог задеть, а есть такие люди, которые не любят чтобы их задевали даже такие, кого мало кто знает.
показать весь комментарий
16.09.2020 17:04 Ответить
Вы поищите его статьи, его острые критические стати, расследования и высказывания!!! А их просто нет! За что его убивать? Какая политика? Даже высокопоставленные менты в Киеве втихаря шептались, что там банальная бытовуха! И кстати, подобная ПРАВДА многим не очень нравиться. Когда я начал про это здесь писать, меня начали банить!
показать весь комментарий
21.09.2020 10:10 Ответить
Посольство США в Україні з нагоди 20-х роковин зникнення Гонгадзе: Злочини проти журналістів мають ретельно і швидко розслідуватися - Цензор.НЕТ 6249
20 років... 4 президенти, купа генеральних прокурорів, люстрація...кхм (ну яка була, вибачте) ..і 0.
показать весь комментарий
16.09.2020 11:27 Ответить
Та да... 20 років це достатньо швидко, чи не дуже?
Двох нищівних революційних перемог не вистачило?

Посольство США в Україні з нагоди 20-х роковин зникнення Гонгадзе: Злочини проти журналістів мають ретельно і швидко розслідуватися - Цензор.НЕТ 2176
показать весь комментарий
16.09.2020 13:19 Ответить
 
 