Посольство США в Украине по случаю 20-й годовщины исчезновения Гонгадзе: Преступления против журналистов должны тщательно и быстро расследоваться. ВИДЕО

Независимые медиа - важная часть успешных демократий, а преступления против журналистов должны тщательно и быстро расследоваться, чтобы виновные понесли ответственность.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства США в Украине в Facebook.

"Сегодня мы вспоминаем Георгия Гонгадзе, храброго журналиста, которого убили за стремление к правде. Ни одному представителю прессы нельзя угрожать, нападать на него или арестовывать за то, что он выполняет свою работу, а преступления против журналистов должны тщательно и быстро расследоваться, чтобы виновные за это лица несли ответственность. Независимые медиа являются важной частью успешных демократий", - сказано в сообщении.

Напомним, в апреле 2000 года журналист Георгий Гонгадзе основал интернет-издание "Украинская правда". А уже через полгода, в сентябре, он исчез. 2 ноября в Таращанском лесу, в 70 км от Киева, было найдено тело, в котором друзья и родственники узнали журналиста. Большинство проведенных впоследствии экспертиз подтвердили, что найденный труп - это тело Гонгадзе. Однако только в феврале 2001 года Генеральная прокуратура признала факт смерти журналиста и возбудила дело по статье "умышленное убийство", а в сентябре 2002 года признала, что найденное в Таращанском лесу тело принадлежит Гонгадзе. В 2009 году в Киевской области были найдены останки черепа, которые принадлежали исчезнувшему журналисту. Но мать Георгия Гонгадзе до последнего не верила, что найденные останки принадлежат ее сыну, поэтому его похоронили только 22 марта 2016 года.

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