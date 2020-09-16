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ГСЧС предупреждает о резком снижении температуры в Украине: Ожидаются заморозки в четырех регионах

ГСЧС предупреждает о резком снижении температуры в Украине: Ожидаются заморозки в четырех регионах

В результате вторжения арктического воздуха, в Украине ожидается резкое понижение температуры воздуха.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

В течение 18-19 сентября, в результате вторжения арктического воздуха, в Украине ожидается резкое понижение температуры воздуха: в западных, северных, восточных и центральных областях ночью до 2-8° тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-3° (18 сентября заморозки только на Волыни, Львовщине, Ривненщине и Тернопольщине), днем ​​до 9-15° тепла, в южной части и на Закарпатье ночью до 5-10° тепла, днем ​​до 14-19°.

Отмечается, что средняя суточная температура воздуха снизится на 10-12°.

Похолодание будет сопровождаться порывами северного ветра 15-20 м/с. 20-22 сентября в Украине сохранится прохладная погода. 23-25 ​​сентября постепенное повышение температуры.

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Топ комментарии
+15
Дальше лето только за деньги...

ГСЧС предупреждает о резком снижении температуры в Украине: Ожидаются заморозки в четырех регионах - Цензор.НЕТ 3727
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16.09.2020 10:17
+10
***
А за вікном нас всіх чекає осінь -
Красива, фантастична, золота!
І вересневі ранки - теплі й босі,
І вечори... й холодна ніч густа…

І кава ароматна на світанні,
І неба ясно-синя височінь…
Нехай ця осінь втілює бажання,
Тож відпускайте мрії в далечінь!

Вікторія Чорній
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16.09.2020 10:35
+8
То ли еще будет пока бедоносец у руля...
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16.09.2020 10:15
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То ли еще будет пока бедоносец у руля...
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16.09.2020 10:15 Ответить
Тот самый редкий случай, когда это не ермака дело, тут всему виной глобальное потепление.
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16.09.2020 11:36 Ответить
Дальше лето только за деньги...

ГСЧС предупреждает о резком снижении температуры в Украине: Ожидаются заморозки в четырех регионах - Цензор.НЕТ 3727
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16.09.2020 10:17 Ответить
Питро в курсі. )
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16.09.2020 10:46 Ответить
оманский?
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16.09.2020 10:48 Ответить
Ослы теплолюбивые создания.
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16.09.2020 10:51 Ответить
зато к отопительному сезону готовы)))

Украина полностью готова к отопительному сезону 20202
https://kosatka.media/category/gaz/news/ukraina-polnostyu-gotova-k-otopitelnomu-sezonu-buslavec
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16.09.2020 13:53 Ответить
«Зима близько». (С)
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16.09.2020 10:19 Ответить
Та і у хасидів на болотах по-під кордоном з Україною дупи попримерзають... їм і +7С вистачить щоб заскавчати жалісно
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16.09.2020 10:33 Ответить
Оце ще немала баба клопоту, купила порося.
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16.09.2020 10:42 Ответить
такіЖда..
та як на ґріх порося - не кошерним виявилось
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16.09.2020 14:23 Ответить
***
А за вікном нас всіх чекає осінь -
Красива, фантастична, золота!
І вересневі ранки - теплі й босі,
І вечори... й холодна ніч густа…

І кава ароматна на світанні,
І неба ясно-синя височінь…
Нехай ця осінь втілює бажання,
Тож відпускайте мрії в далечінь!

Вікторія Чорній
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16.09.2020 10:35 Ответить
 
 