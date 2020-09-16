ГСЧС предупреждает о резком снижении температуры в Украине: Ожидаются заморозки в четырех регионах

В результате вторжения арктического воздуха, в Украине ожидается резкое понижение температуры воздуха.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

В течение 18-19 сентября, в результате вторжения арктического воздуха, в Украине ожидается резкое понижение температуры воздуха: в западных, северных, восточных и центральных областях ночью до 2-8° тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-3° (18 сентября заморозки только на Волыни, Львовщине, Ривненщине и Тернопольщине), днем ​​до 9-15° тепла, в южной части и на Закарпатье ночью до 5-10° тепла, днем ​​до 14-19°.

Отмечается, что средняя суточная температура воздуха снизится на 10-12°.

Похолодание будет сопровождаться порывами северного ветра 15-20 м/с. 20-22 сентября в Украине сохранится прохладная погода. 23-25 ​​сентября постепенное повышение температуры.

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