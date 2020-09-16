Количество автомобилей в Киеве в 3-4 раза больше, чем то, на которое рассчитана столичная инфраструктура, - Борислав Береза о пробках
Лидер "Экопартии Березы" и претендент на пост мэра Киева Борислав Береза провел социальный эксперимент. Вместе с журналистами 24 канала политик преодолел автомобилем путь с Троещины в центр Киева в час пик – в 8 утра.
Сколько времени ежедневно тратят на такой маршрут киевляне и почему в Киеве назревает транспортный коллапс Борислав Береза рассказал в сюжете.
"В среднем за год каждый киевлянин тратит где-то 9 суток, стоя в пробках. Сегодня в Киеве официально зарегистрировано 1,2 млн автомобилей: 20% грузовики, а остальные легковые автомобили. Проблема в том, что столица рассчитана даже не на половину, а всего на 300-400 тысяч машин. Дороги Киева в 3-4 раза перегружены", – рассказал во время поездки журналистам политик.
Главным недостатком транспортной инфраструктуры Киева Борислав Береза также назвал отсутствие перехватывающих стоянок на въезде в город и "показательный" ремонт дорог перед выборами. Он подчеркнул, что такие ремонтные работы часто плохо организованы, поэтому также становятся причиной увеличения пробок.
В итоге на дорогу с Троещины до Крещатика, соблюдая правила дорожного движения, Борислав Береза потратил полтора часа. Впрочем, по словам политика, это не предел.
"Чтобы доехать с Троещины в центр нужно час, два, а то и больше. Если будет построено метро, время на дорогу уменьшится вдвое. Но сейчас, чтобы разгрузить дороги, нужно по крайней мере развивать общественный транспорт. Хотя бы заменить маршрутки на полноценные автобусы", – заявил он.
Напомним, что Борислав Береза был народным депутатом 8-го созыва. Сейчас он собирается баллотироваться в мэры Киева вместе с командой "Экопартии Березы".
Пожалуйста, подождите...
Если квартиры можно сдавать в аренду, то зачем дубовому румыну 17 тачек? Вот он, курва, и создает заторы на дорогах
Таким политикам инфраструктуру города доверять нельзя из-за их БЕЗГРАМОТНОСТИ
В Вене и Братиславе просто большие штрафы приводят всех в чувство реальности
Во первых правильно сделаны разметки на дорогах и направлены потоки .
Во вторых в европейских городах совсем по иному делают ЛЕВЫЕ ПОВОРОТЫ,
Если в Киеве их просто ликвидировали и ПУСТИЛИ АВТО ПО БОЛЬШИМ КРУГАМ НА РАЗВорот, то к европейских городах левые повороты решают дополнительной левой полосой , что сразу уменьшает пробки , но для жтого на дорогах нужно наносить четкие полосы и повороты. Вся разметка наноситься на дорожном покрытии - что помарает водителю заранее сориентироваться в построении в нужную полосу
Полицию это совсем не смущало
Естественно Поэтому многие едут с Крещатика на бульвар Шевченко , что увеличивает там поток машин
Отсутствие нормальных подземных парковок в центре тоже создаёт помехи в движении
Около ******** Плаза часто паркуют авто в три ряда - полицию это тоже не волнует
А в Киеве дорогами занимается гребанный совок , который считает что знак Кирпич и запрет левых поворотов решит проблему
В Вене на авто можно спокойно проехать по центру к самому Хофбургу . В Киеве бы перекрыли на километр вокруг от дворца
ну да, даже Дубинский снимает ролики про него.
и ну да, я бы сжег ту админку шо не решала за 5 лет шоп все не рабами сидели слушая щанссончег
По закоулкам никто автобусы пускать не будет!
Ха-ха 3-4 раза.
Дорожная инфраструктура планировалась в 50-60х годах. Во сколько раз было меньше автомобилей? Какова максимальная масса автомобиля тогда была?
А кто то считал, сколько кислорода они сжигают ежедневно? А сколько гадости выбрасывают?
Но выход есть. Поднять цену на топливо в 3 раз (для начала).
Для получения 10л. (100 км) бензина из нефти, сколько загрязняется окружающей среды?
Гораздо больше, чем для получения 14 квт. электроэнергии (100 км пробега).
При эксплуатации:
Для сжигания 10 л.бензина нужно 140 кг. воздуха, и выбрасывается около 30 кг вредных веществ.
В электро - 0.
А потом мы удивляемся, почему коронавирус поражает лёгкие, и откуда берутся аллергии.
Урон окружающей среде от производства электричества зависит от метода производства электроэнергии. На сегодняшний день в мире 70% электроэнергии вырабатывают на ТЭС - то есть, в среднем, за счет такого же сжигания топлива.
Для сжигания 10 литров (около 7 кг) бензина действительно нужно около 130-140 кг воздуха, но львиную его долю составляет практически не реагирующий в процессе азот. Кислорода в этой массе около 25 кг - как раз для полного сжигания 7 кг углеводородов. Насчет "30 кг вредных веществ" - все зависит от качества топлива и работы двигателя, 30 кг в данном случае - очень завышенный показатель.
Электрокары хороши для езды по городу по маршруту "дом-работа". И откровенно сдают в случае движения на дальние дистанции.
У меня про запас лежит генератор (газ/бензин) 3 квт, он расходует около 350/400 г бензина в час.
3 квт мне хватает на проезд 20-25 км.. Т.е. 1.5-2л бензина на 100 км. ТЭЦ работает еще экономнее.
По поводу "дом-работа" согласен. Дальше 300 км не езжу, если нет заправки или мощной розетки в конечной точке. По городу на день 250 км с головой, если мало - есть суперчардж, час и еще есть 250 км. Езжу в Киев поездом, машину в вагон и поехал. Обходится дешевле бензина для такой же поездки.
Про суперчардж вы мне напомнили моего знакомого, который, когда у нас речь зашла об электрокарах, очень хорошо сказал - пока скорость зарядки не сравнится со скоростью заполнения пустого бака до полного - я за электрокар не сяду. А у вас "всего лишь" час, после которого всего лишь 250 км.
По сути, при современном развитии электрокаров почти любому гражданину нужно иметь две машины - электромобиль для поездок по городу и традиционный - чтобы ехать куда-то подальше.
Насчет поезда вовсе позабавило. Даже в Украине ездить на общественном транспорте любого типа выходит дешевле, чем на своем авто - хоть это внутригородская маршрутка, хоть это международный поезд. Но нам же понятно, какие преимущества дает личный транспорт?
Вдохните 2 раза чистой углекислоты, и всё сразу станет понятно.
Но всё это лирика. Мы проверяли состав воздуха за городом и в районе проспекта.
За городом (1 км) : кислород - 23%, углекислота - 0,04%
В городе : кислород - 17%, углекислота - 1-1,5%
А это для здоровья не очень.
Пока не решена проблема со стоимостью, ёмкостью и скоростью заряда батарей - электрокары будут проигрывать традиционным авто. Они и сейчас распространяются в регионах планеты, где их владельцам создаются преференции (от освобождения уплаты ряда сборов и платежей до прямого субсидирования стоимости авто и электроэнергии для заряда), а также в регионах с относительно небольшими расстояниями для поездок. Ну и есть прослойка действительно поборников "экологичности" данного транспорта.
Вот у меня родственники в соседней области, 350 километров, не считая пробок по городу. Чтобы мне к ним ездить на электрокаре, мне нужно или покупать Теслу более высокого класса (которая стоит на уровне премиального традиционного авто), или же планировать остановку посередине маршрута на час минимум, и то, если там мощная электрозаправка.
Можно, конечно, и на поезде ехать, но тогда зачем мне вообще личный транспорт, если по стране ездить на поездах, по городу - на метро и маршрутках?
Когда я работал на заводе, у одного слесаря возникла идея. Считалось, если спирт разбавить газировкой, он сильнее вставляет. Значит СО2 добавляет кайфа. Спирта у него небыло. Выпил 50 гр. водки и вдохнул углекислоту из шланга. После второго вдоха начали собирать деньги на похороны.
Насчет автомобиля, нужно решить для себя вопрос: "Вам шашечки или ехать?".
ДВС это удобно и комфортно: далеко еду, не парюсь с заправкой ... Не вредно, если 2 автомобиля на квадратный километр.
Однако, с ростом плотности автомобилей растет количество больных раком и аллергиями. Смертность от коронавируса могла быть в 4-5 раз меньше.
Я уже молчу о морально этической стороне, каждый литр купленного бензина - это деньги врагу на вооружение.