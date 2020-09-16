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Киев (24763) пробки (349) Береза Борислав (220)

Количество автомобилей в Киеве в 3-4 раза больше, чем то, на которое рассчитана столичная инфраструктура, - Борислав Береза ​​о пробках

Лидер "Экопартии Березы" и претендент на пост мэра Киева Борислав Береза ​​провел социальный эксперимент. Вместе с журналистами 24 канала политик преодолел автомобилем путь с Троещины в центр Киева в час пик – в 8 утра.

Сколько времени ежедневно тратят на такой маршрут киевляне и почему в Киеве назревает транспортный коллапс Борислав Береза ​​рассказал в сюжете.

"В среднем за год каждый киевлянин тратит где-то 9 суток, стоя в пробках. Сегодня в Киеве официально зарегистрировано 1,2 млн автомобилей: 20% грузовики, а остальные легковые автомобили. Проблема в том, что столица рассчитана даже не на половину, а всего на 300-400 тысяч машин. Дороги Киева в 3-4 раза перегружены", – рассказал во время поездки журналистам политик.

Главным недостатком транспортной инфраструктуры Киева Борислав Береза ​​также назвал отсутствие перехватывающих стоянок на въезде в город и "показательный" ремонт дорог перед выборами. Он подчеркнул, что такие ремонтные работы часто плохо организованы, поэтому также становятся причиной увеличения пробок.

В итоге на дорогу с Троещины до Крещатика, соблюдая правила дорожного движения, Борислав Береза ​​потратил полтора часа. Впрочем, по словам политика, это не предел.

"Чтобы доехать с Троещины в центр нужно час, два, а то и больше. Если будет построено метро, время на дорогу уменьшится вдвое. Но сейчас, чтобы разгрузить дороги, нужно по крайней мере развивать общественный транспорт. Хотя бы заменить маршрутки на полноценные автобусы", – заявил он.

Напомним, что Борислав Береза ​​был народным депутатом 8-го созыва. Сейчас он собирается баллотироваться в мэры Киева вместе с командой "Экопартии Березы".
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Топ комментарии
+7
То же мне, новость. Прямо, как Америку открыл.
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16.09.2020 10:19
+5
У нардепа Дубинского 24 квартиры и 17 машин

Если квартиры можно сдавать в аренду, то зачем дубовому румыну 17 тачек? Вот он, курва, и создает заторы на дорогах
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16.09.2020 10:22
+5
Долгое время наблюдала КАК на улице Михайловской ( достаточно узкой) две полосы вдоль тротуара были заняты припаркованном авто. При чем под знаком - остановка запрещена
Полицию это совсем не смущало
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16.09.2020 10:35
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Чо эти кормильцы с донбасятскими номерами в Киев ломанулись? Есть куча сел с заброшенными хатами. Заезжай и живи
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16.09.2020 10:19 Ответить
Я з Донецька,і я і моя сім,я живемо в Києві,тут платимо податки,тому що тут в нас є робота.І в нас 4 авто,без яких ми не зможемо працювати і заробляти.То по вашому нам треба переїхати в село,де немає роботи,і брати з бідної казни допомогу,замість того щоб компетентні структури почали будувати дороги?
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16.09.2020 12:24 Ответить
У вас шо сімейний підряд таксистів?
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16.09.2020 12:27 Ответить
Та ні,просто в бізнесі без авто,ніяк.
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16.09.2020 13:13 Ответить
А чому б і не переїхать !!!! Піднімайте село !!!!
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16.09.2020 14:56 Ответить
А ви в якому селі проживаєте?
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16.09.2020 17:40 Ответить
То же мне, новость. Прямо, как Америку открыл.
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16.09.2020 10:19 Ответить
Оно ж саморегулируется. Каждый олень, кроме своего авто, уносит на рогах с дорог еще один-два и более автомобилей. Естественный отбор.
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16.09.2020 10:20 Ответить
У нардепа Дубинского 24 квартиры и 17 машин

Если квартиры можно сдавать в аренду, то зачем дубовому румыну 17 тачек? Вот он, курва, и создает заторы на дорогах
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16.09.2020 10:22 Ответить
Самая бедная страна в мире))))
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16.09.2020 10:23 Ответить
так еще и за растаможку **** жеж зоплочено
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16.09.2020 10:27 Ответить
Перед выборами все срочно забеспокоились о пропускной способности дорог Киева...
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16.09.2020 10:23 Ответить
Тю, проблема. 300% налог от стоимости авто, и вуаля, дороги чистые.
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16.09.2020 10:26 Ответить
В 3-4? Как бы не в 10.
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16.09.2020 10:26 Ответить
Береза - редкий идиот
Таким политикам инфраструктуру города доверять нельзя из-за их БЕЗГРАМОТНОСТИ
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16.09.2020 10:27 Ответить
А в чем идиотизм, собственно?
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16.09.2020 10:32 Ответить
Ниже написала . Чиновники и политики , вместо того , чтобы ездить в города ЕС И учиться у успешных , катаются отдыхать в Оман и Мальдивы
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16.09.2020 10:33 Ответить
У меня когда муж приезжал в Братиславу , я все время обращала его внимание , что перестраиваться в полосы надо заранее как только на асфальте появиться укразатель , а не ехать до упора по одной понравившейся полосе . Сейчас он уже привык , а раньше даде спорил - успею перестроиться, по украински . В Киеве Вы сами наверно наблюдаете как иногда авто обгоняют выстроившиеся очереди на поворот и создают проблемы

В Вене и Братиславе просто большие штрафы приводят всех в чувство реальности
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16.09.2020 10:49 Ответить
О чем вы говорите - у нас даже внедрение такого привычного для цивилизованного человека явления как "камеры автоматической фиксации скорости" вызвало лютый визг со стороны водителей. Тут дело не только в чиновниках - они-то, может, поедут и поучатся, вот только после этого этих же чиновников прокатят на ближайших выборах собственные граждане, проголосуя за того, кто пообещает "отменить штрафы, убрать с улиц ДПС, прекратить рассылать штрафы с автоматических камер". Тут дело не только в чиновниках...
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16.09.2020 12:36 Ответить
Таки да. Украина - страна людей, переходящих дорогу на красный свет. В самом широком смысле.
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16.09.2020 16:13 Ответить
В Вене тоже много машин , больше чем в Киеве - но таких пробок нет
Во первых правильно сделаны разметки на дорогах и направлены потоки .

Во вторых в европейских городах совсем по иному делают ЛЕВЫЕ ПОВОРОТЫ,
Если в Киеве их просто ликвидировали и ПУСТИЛИ АВТО ПО БОЛЬШИМ КРУГАМ НА РАЗВорот, то к европейских городах левые повороты решают дополнительной левой полосой , что сразу уменьшает пробки , но для жтого на дорогах нужно наносить четкие полосы и повороты. Вся разметка наноситься на дорожном покрытии - что помарает водителю заранее сориентироваться в построении в нужную полосу
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16.09.2020 10:32 Ответить
Долгое время наблюдала КАК на улице Михайловской ( достаточно узкой) две полосы вдоль тротуара были заняты припаркованном авто. При чем под знаком - остановка запрещена
Полицию это совсем не смущало
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16.09.2020 10:35 Ответить
Вот и сейчас наверно опять паркуют .

Естественно Поэтому многие едут с Крещатика на бульвар Шевченко , что увеличивает там поток машин

Отсутствие нормальных подземных парковок в центре тоже создаёт помехи в движении
Около ******** Плаза часто паркуют авто в три ряда - полицию это тоже не волнует
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16.09.2020 10:38 Ответить
В Вене, переполненной авто , специалисты ещё нашли и возможность выделить дорожки под велосипеды
А в Киеве дорогами занимается гребанный совок , который считает что знак Кирпич и запрет левых поворотов решит проблему
В Вене на авто можно спокойно проехать по центру к самому Хофбургу . В Киеве бы перекрыли на километр вокруг от дворца
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16.09.2020 10:42 Ответить
Кличко обосрался?
ну да, даже Дубинский снимает ролики про него.
и ну да, я бы сжег ту админку шо не решала за 5 лет шоп все не рабами сидели слушая щанссончег
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16.09.2020 10:27 Ответить
Оставь в покое маршрутки!
По закоулкам никто автобусы пускать не будет!
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16.09.2020 10:58 Ответить
Потрібно ще збільшити вартість розмитнення.
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16.09.2020 10:59 Ответить
Особенно понравилось про ""показательный" ремонт дорог перед выборами". То есть, получается, за некоторое время перед выборами (допустим, в день официального начала предвыборной кампании) городская власть должна заморозить все работы на инфраструктурных объектах? Брест-Литовский (т.н. "Победы"), Воздухофлотский проспекты, Телигы, Васильковская, Палладина и многие другие улицы, капитально отремонтированные в 2016-2020 гг. - это тоже пиар перед выборами? Кстати, за три-четыре года после ремонта они находятся в отличном состоянии.
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16.09.2020 11:00 Ответить
Ця проблема може вирішитися лише тоді, коли зубожілий нарід не буде мати грошей на пальне, а до цього все йде.
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16.09.2020 11:08 Ответить
Та яке пальне, тут би на пів-вареника десь нашкребти копійчину... Вчора повезло, вдалося голуба спіймати...
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16.09.2020 11:13 Ответить
Ви з'їли голуба миру?
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16.09.2020 11:16 Ответить
А що залишалося? Сподіваюсь, сьогодні ще спіймаю.
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16.09.2020 11:21 Ответить
3-4 раза?
Ха-ха 3-4 раза.
Дорожная инфраструктура планировалась в 50-60х годах. Во сколько раз было меньше автомобилей? Какова максимальная масса автомобиля тогда была?
А кто то считал, сколько кислорода они сжигают ежедневно? А сколько гадости выбрасывают?
Но выход есть. Поднять цену на топливо в 3 раз (для начала).
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16.09.2020 11:11 Ответить
Золотые слова. И на электричество в 30-40 раз тоже поднять, чтобы на электромобилях не катались. И вообще, пусть все переходят на экологически чистый гужевой транспорт.
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16.09.2020 11:20 Ответить
Я б взагалі залишила на дорогах лише Тесли, а всіх інших пересадила на лісапєти, як завєщал великий Янелох.
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16.09.2020 11:26 Ответить
Щоб виробити електрику для тієї ж Тесли або зробити той самий лісапет, необхідно забруднити навколишнє середовище. По інакшому не виходить. Тому всі мають пересаджуватись на коней. А конячі "яблука" з вулиць будуть прибирати спеціально навчені люди. Це додаткові робочі місця.
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16.09.2020 11:33 Ответить
Ви бачили вулиці у Північній Кореї? У країні великого чучхе немає заторів від слова зовсім, бо там немає у людей особистого автотранспорту, лише лісапєти.
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16.09.2020 11:39 Ответить
Вірно, наздоженем і переженем Північну Корею. Може наші космонавти теж колись зможуть висадитись на Сонці, як це зробили північнокорейські.
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16.09.2020 11:43 Ответить
Звичайно! Наші зебільні космонавти кожно дня у «космосі», лише подивіться, як головного касманафта накриває. Він же зовсім неадекватний став. Шо йому там драгдилер Єрмак постачає, невідомо, бо коли його наркобаригою був Богдан, то Янелох дійсно був веселим.
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16.09.2020 11:59 Ответить
Всё познается в сравнении.
Для получения 10л. (100 км) бензина из нефти, сколько загрязняется окружающей среды?
Гораздо больше, чем для получения 14 квт. электроэнергии (100 км пробега).
При эксплуатации:
Для сжигания 10 л.бензина нужно 140 кг. воздуха, и выбрасывается около 30 кг вредных веществ.
В электро - 0.
А потом мы удивляемся, почему коронавирус поражает лёгкие, и откуда берутся аллергии.
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16.09.2020 11:43 Ответить
Ну, в вашем комментарии есть небольшие манипулятивные моменты.
Урон окружающей среде от производства электричества зависит от метода производства электроэнергии. На сегодняшний день в мире 70% электроэнергии вырабатывают на ТЭС - то есть, в среднем, за счет такого же сжигания топлива.
Для сжигания 10 литров (около 7 кг) бензина действительно нужно около 130-140 кг воздуха, но львиную его долю составляет практически не реагирующий в процессе азот. Кислорода в этой массе около 25 кг - как раз для полного сжигания 7 кг углеводородов. Насчет "30 кг вредных веществ" - все зависит от качества топлива и работы двигателя, 30 кг в данном случае - очень завышенный показатель.
Электрокары хороши для езды по городу по маршруту "дом-работа". И откровенно сдают в случае движения на дальние дистанции.
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16.09.2020 12:30 Ответить
Насчет манипуляции. Топ по выбросам сегодня https://bmw.kharkov.ua/ru/efficient-dynamics-120-g-fleet БМВ (ссылка): 120г/км при расходе бензина 3,8л/100км. Большинство ездящих по нашим дорогам, если полностью исправны и заправлены хорошим топливом 300-350 г/км.
У меня про запас лежит генератор (газ/бензин) 3 квт, он расходует около 350/400 г бензина в час.
3 квт мне хватает на проезд 20-25 км.. Т.е. 1.5-2л бензина на 100 км. ТЭЦ работает еще экономнее.
По поводу "дом-работа" согласен. Дальше 300 км не езжу, если нет заправки или мощной розетки в конечной точке. По городу на день 250 км с головой, если мало - есть суперчардж, час и еще есть 250 км. Езжу в Киев поездом, машину в вагон и поехал. Обходится дешевле бензина для такой же поездки.
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16.09.2020 13:29 Ответить
Так "вредные выбросы" (соединения серы, оксиды азота, металлорганические соединения) - или же просто выбросы CO2? Если углекислый газ считать "вредным выбросом" - то и вы тогда, просто дыша выбрасываете это "вредное" соединение. А электростанции попросту не могут при сопоставимом уровне выработки энергии выбрасывать меньше углекислого газа - это простые законы физики и химии.
Про суперчардж вы мне напомнили моего знакомого, который, когда у нас речь зашла об электрокарах, очень хорошо сказал - пока скорость зарядки не сравнится со скоростью заполнения пустого бака до полного - я за электрокар не сяду. А у вас "всего лишь" час, после которого всего лишь 250 км.
По сути, при современном развитии электрокаров почти любому гражданину нужно иметь две машины - электромобиль для поездок по городу и традиционный - чтобы ехать куда-то подальше.
Насчет поезда вовсе позабавило. Даже в Украине ездить на общественном транспорте любого типа выходит дешевле, чем на своем авто - хоть это внутригородская маршрутка, хоть это международный поезд. Но нам же понятно, какие преимущества дает личный транспорт?
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16.09.2020 13:58 Ответить
Как не странно, СО2 вредный выброс. Всё зависит от количества.
Вдохните 2 раза чистой углекислоты, и всё сразу станет понятно.
Но всё это лирика. Мы проверяли состав воздуха за городом и в районе проспекта.
За городом (1 км) : кислород - 23%, углекислота - 0,04%
В городе : кислород - 17%, углекислота - 1-1,5%
А это для здоровья не очень.
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16.09.2020 15:04 Ответить
Вдохните чистого, на 100 %, водяного пара - тоже почувствуете себя нехорошо. Как, в принципе, от дыхания любой воздушной смесью, где низкое парциальное давление кислорода.
Пока не решена проблема со стоимостью, ёмкостью и скоростью заряда батарей - электрокары будут проигрывать традиционным авто. Они и сейчас распространяются в регионах планеты, где их владельцам создаются преференции (от освобождения уплаты ряда сборов и платежей до прямого субсидирования стоимости авто и электроэнергии для заряда), а также в регионах с относительно небольшими расстояниями для поездок. Ну и есть прослойка действительно поборников "экологичности" данного транспорта.
Вот у меня родственники в соседней области, 350 километров, не считая пробок по городу. Чтобы мне к ним ездить на электрокаре, мне нужно или покупать Теслу более высокого класса (которая стоит на уровне премиального традиционного авто), или же планировать остановку посередине маршрута на час минимум, и то, если там мощная электрозаправка.
Можно, конечно, и на поезде ехать, но тогда зачем мне вообще личный транспорт, если по стране ездить на поездах, по городу - на метро и маршрутках?
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16.09.2020 20:46 Ответить
Я парю вейп. Пока жив.
Когда я работал на заводе, у одного слесаря возникла идея. Считалось, если спирт разбавить газировкой, он сильнее вставляет. Значит СО2 добавляет кайфа. Спирта у него небыло. Выпил 50 гр. водки и вдохнул углекислоту из шланга. После второго вдоха начали собирать деньги на похороны.
Насчет автомобиля, нужно решить для себя вопрос: "Вам шашечки или ехать?".
ДВС это удобно и комфортно: далеко еду, не парюсь с заправкой ... Не вредно, если 2 автомобиля на квадратный километр.
Однако, с ростом плотности автомобилей растет количество больных раком и аллергиями. Смертность от коронавируса могла быть в 4-5 раз меньше.
Я уже молчу о морально этической стороне, каждый литр купленного бензина - это деньги врагу на вооружение.
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17.09.2020 10:24 Ответить
А мясо кушаете?) По последним данным, в Европе парниковых газов больше производит животноводство, чем автомобили...
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25.09.2020 23:03 Ответить
Электро они хитрые. Солнечные панели, ветер ...
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16.09.2020 11:44 Ответить
можно обложить налогом каждое посадочное место.
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16.09.2020 11:36 Ответить
Задрал уже со своими перехватывающими стоянками. А самому слабо на маршрутке передвигаться, или не царское это дело?
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16.09.2020 14:13 Ответить
Может быть, зря институт прописки отменили? Села пустеют, все в города ломятся, в первую очередь - в Киев.
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16.09.2020 16:11 Ответить
 
 