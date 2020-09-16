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Федоров планирует запустить нацпроект по ликвидации бесполезных справок: "Бегать должны данные, а не люди"

Федоров планирует запустить нацпроект по ликвидации бесполезных справок:

Вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил о планах запустить отдельный нацпроект по ликвидации бесполезных документов для получения услуг.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в Telegram.

"Думаю запустить отельный нацпроект по массовой ликвидации бесполезных документов для получения услуг. Мы делаем это и так, но нет сфокусированного коммуникационного сигнала, который чаще сильнее влияет на чиновников, чем закон. Даже ускоренно-эволюционным путем ждать долго. Нужно радикально", - говорится в сообщении.

Федоров отметил, что отмененная Верховной Радой справка о несудимости для регистрации кандидатов в депутаты на местные выборы создавала постоянные очереди в оффлайне и большую нагрузку на сайт.

"Такие рудименты нужно искоренять максимально из нашей с вами жизни. Бегать должны данные, а не люди", - добавил министр.

Также читайте: Федоров анонсировал запуск цифровой передачи документов: бумажные копии паспорта и ИНН уйдут в прошлое

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Топ комментарии
+8
Где-то заплакали голодающие дети чиновников...
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16.09.2020 10:28
+8
горгаз смеется))))
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16.09.2020 10:28
+7
Оптимизация это правильно и нужно. Особенно важно сделать армию зебилов бездельников безработными, пусть идут, курва, брукивку кладут за 6000 гривен, а не на шее у государства!!!
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16.09.2020 10:32
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Где-то заплакали голодающие дети чиновников...
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16.09.2020 10:28 Ответить
Оптимизация это правильно и нужно. Особенно важно сделать армию зебилов бездельников безработными, пусть идут, курва, брукивку кладут за 6000 гривен, а не на шее у государства!!!
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16.09.2020 10:32 Ответить
горгаз смеется))))
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16.09.2020 10:28 Ответить
о да как ржут тепловики у нас в Одессе...так... чтобы что то внести в Лицевой счет по Отоплению ибо ГОРЯЧАЯ ВОДА ОТСУТСТВУЕТ КАК ЯВЛЕНИЕ... ну да Бог с ней ГВ.. правда с февраля 2020 года до сих пор!!!! сайт тепловиков и Личные кабинеты не работают нет лдоступа а также есть разговоры что БАЗА УТРАЧЕНА И ПРИЧЕМ КОЕ КОМУ ЕЕ ДАЖЕ ПОЧИСТИЛИ УБРАВ ДОЛГИ ИЛИ НАОБОРОТ НАРИСОВАВ МИФИЧЕСКИЕ ДОЛГИ.. новый скоро отопительный сезон будет- а как и где брать данные за отопление месяц сумма прошла или нет оплата не ясно в системе ГЕРЦ тепловики выбросились сами..так вот у меня история в квартире прописано зарегистрировано 2 человека у теплосети 3 пишу им посылаю копии а они в ответ в КАРАНТИН ПРИЕМА НЕТ ГРАЖДАН!!! НО ВЫ ПРИНЕСИТЕ ДОКУМЕНТЫ В КОПИЯХ НА КВАРТИРУ БТИ ДОКУМЕНТЫ О СОБСТВЕННОСТИ НА КВАРТИРУ ПРИНЕСИТЕ СПРАВКУ Ф 1 сколько людей прописано ЗАЧЕМ??? ВЕДЬ ОТОПЛЕНИЕ ПО КВАДРАТНЫМ МЕТРА И ПО ТЕПЛОВОМУ СЧЕТЧИКУ ДОМА это горячая вода при ОТСУТСТВИИ СЧЕТЧИКА ВОДЫ считается по количеству людей и нормативу НО горячей воды нет уже 4 годы вообще а счетчики стоят мертвые с 2015 года после последней поверки замены.....а плевать принеси и хоть тресни такие же требования если меняется собственник квартиры и новому надо заключать Договор на обслуживание и услугу отопление.... А ЭТУ СПРАВКУ ТЕПЕРЬ ЖЭК ИЛИ ЖСК НЕ ДАЮТ А ИДИТЕ В ЦНАП ЦЕНТР АДМИНУСЛУГ ГОРСОВЕТА А ТАМ ЗАПИСИ ОЧЕРЕДИ ВОЗЬМИТЕ СПРАВКУ У НИХ.... А ЕСЛИ У НИХ БАЗЫ НЕТ.... ТО ПОСЛЕ ИХ СПРАВКИ ЦНАП ПОЙДИТЕ В ЖЭК ИЛИ ЖСК ОСМД И ВОЗЬМИТЕ У НИХ БУХГАЛТЕРА ПАСПОРТИСТА (ЕСЛИ ЕСТЬ) ГОЛОВЫ СПРАВКУ Ф 1 .......реформа в действии а говорят совок был бюрократией уж поверьте мне я прожил при СССР половину жития и даже не знал где ЖЭК тот находился справку брали один раз когда собирали документы для внутри семейного обмена квартиры..и все...
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16.09.2020 10:58 Ответить
да, хреновый из тебя юрист был, сколь эмоций и ни одного посылання на "то то от такого"
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16.09.2020 13:39 Ответить
Теоретически - правильно!
Практически - у зебилоидов все через жопу!!!
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16.09.2020 10:30 Ответить
Про Дiю также говорили.. и? Нормальное приложение. Не глючит. У большинства доки подтянулись нормально. Я пол года езжу без прав и техпаспорта со страховкой. Один телефон в кармане.
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16.09.2020 10:57 Ответить
А у кого ненормально, тем как быць?
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16.09.2020 11:34 Ответить
Так Дию не зебилы делали, Дию делали при Порошенко!!!
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16.09.2020 12:47 Ответить
Це ж яку армію тих хто ставить свою закарлючку на довідці він залишить без роботи?
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16.09.2020 10:30 Ответить
Федоров планує запустити нацпроєкт з ліквідації непотрібних довідок: "Бігати мають дані, а не люди" - Цензор.НЕТ 8577
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16.09.2020 10:32 Ответить
Повинні існувати відповідні бази даних і ті - кому положено , чи сам громадянин - може передивитися необхідні дані !
І купити тоді підроблену справку - немржливо
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16.09.2020 12:40 Ответить
Хакери намалюють тобі довідку що ти масианин. Плати бабки і всьо.
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16.09.2020 12:43 Ответить
"закон сохранения справок" утверждает, - во сколько раз сокращаются бесполезные справки, ровно во столько же раз растёт колличество полезных (как следствие законов мерфи). )
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16.09.2020 10:32 Ответить
так у владних держиморд і так бігають "(по)данниє" а "людям" в кабінети заносять...теж мені чортів "аткриватєль"
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16.09.2020 10:38 Ответить
Значить буде ще гірше - на відміну від царя Мідаса, все до чого притронеться копито зебіла перетворюється на гавно.
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16.09.2020 10:46 Ответить
Да запустите уже какую нить фигню что бы копии кода налогового не таскать..
Неужели трудно создать сервис где каждая чиновнмчья...банковская...горгазовскаяи прочая сволоч может его посмотреть??
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16.09.2020 11:11 Ответить
 
 