Бюджет-2021 под кодовым названием "всем все" рискует превратиться в "никому ничего", - Острикова
Бюджет-2021 не соответствует реальному состоянию вещей.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке написала экс-депутат Татьяна Острикова.
"В бюджете-2021 заложен рост ВВП на 4.6%. Оптимистично, вот только МВФ прогнозирует рост лишь на 3.6%... Для сравнения максимальный рост ВВП с 2016 по 2019 год был 3.4%. Как нынешняя команда собирается сделать 4.6% в условиях кризиса и пандемии - неизвестно", - отмечает Острикова.
Она добавляет, что неправильные прогнозы по росту ВВП ставят под сомнение выполнение бюджета, "а это значит, что власти нужно будет или искать дополнительные доходы или не финансировать какие-то расходы, а скорее всего - и то, и другое".
Острикова также говорит, что закладывать в доходы бюджета надежды на результаты борьбы с преступлениями невозможно.
"Однако, в бюджет заложены миллиарды от надежд, что схемы прекратятся, что может означать - налоговая получит дополнительные инструменты не возмещать НДС, останавливать регистрацию налоговых накладных, иначе давить на плательщиков", - отмечает экс-нардеп.
"Повышение минимальной зарплаты порадует перед выборами тех, у кого были низкие доходы. Но для всех возрастет налог на недвижимость, ФОПы 2-й группы заплатят больше единого налога, предприниматели заплатят больше ЕСВ. А еще и вырастут штрафы за нарушение трудового законодательства, а они там немалые - от 1 до 30 МЗП (в первом полугодии 2021 это от 6 тыс. грн до 180 тыс. грн)", - добавляет Острикова.
Что реально может сбыться, резюмирует экс-нардеп, это дефицит в 279 млрд и заимствования в 684,7 млрд.
"Вот эти прогнозы если и сбудутся, то они уж страшны. Но учитывая, как все "просчитано" в других пунктах, то могут быть худшие показатели. Добавим сюда еще и прохладу в отношениях с МВФ и отсутствие понимания, когда к нам прибудет миссия для пересмотра выполнения Украиной условий программы, а как следствие - отсутствие вовремя предоставленного второго транша", - отмечает Острикова.
Пожалуйста, подождите...
Будет доллар по 35 - и денег напечатаем, вот и весь бюджет!
https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/on-shutil-gerus-zayavil-chto-zelenskiy-ne-obeschal-snizit-tarify "Он шутил". Герус заявил, что Зеленский не обещал снизить тарифы
"Зеленский шутил о тарифах, что они высокие. Зеленский шутил о Роттердам+, что это не справедливо, что это коррупционная формула. Но прямых обещаний он не давал. Конечно, люди где-то в полунамеках хотят видеть то, что они хотят видеть", - добавил эксперт.
Привет, мои любимые "буратины".
Хотите новостями поделюсь? Важными. Которые "мажутся" на хлеб.
Кабин сократил расходы на субсидии в проекте бюджета на 2021 год (минус 2,7 миллиарда гривень).
Если про "барыге" Порошенко субсидии получали 8 миллионов человек, то сейчас - всего три миллиона.
В следующем году еще кому-то скажут: "Денег нет, но вы держитесь".
"Хуже не будет", ага.
В проекте бюджета на 2021 год, расходы на содержание Зеленского и его ОПы вырастут на 40% и составят 1 миллиард 266 миллионов грн.
То есть, почти 3,5 миллиона в день. Учили в школе закон сохранения: "Если что-то где-то прибавилось, то это что-то где-то убавилось"?
Убавится в ваших карманАх, дорогие мои "буратины". Смотрите абзац про субсидии.
"Укрзалізниця" вместо ремонта дизель-поезда приобрела два лимузина Audi А8 по 4,5 миллиона грн. каждый.
На тех лимузинах будут ездить типы типа Сирожы Лещенко, который вас агитировал против "барыг", а вам достанутся "убитые" вагоны или поедете на маршрутке, в пять раз дороже.
В 2020 году, в Украине соберут самый низкий за последние 4 года урожай.
И погода тут ни при чем - в прошлом году точно такая же була. Просто теперь во власти - проФФесионалы .
Это значит, что хлебушек и булочки подорожают. И печеньки тоже. Для вас.
А "Слуг" в буфете Верховной Рады - кормят по "демократическим" ценам.
В 2020 году, объем внешней торговли упал на 7 миллиардов долларов.
А экспортеры у нас - главные наполнители бюджета (малый бизнес уже убит напрочь) и это значит, что вы будете кушать не повышенные пенсии и зарплаты, а обещания.
Впрочем, их уже кушают учителя и медики. Ибо после того, как по телевизору торжественно огласили постановление о повышении зарплат, в министерствах тихонько сказали, что эти постановления остановлены, ибо "Денег нет, но вы..."
Расходы на медицинское обслуживание сотрудников Офиса Президента, самого президента, членов Кабмина и депутатов согласно проекта бюджета на 2021 год вырастут на 200 миллионов, и составят 1 миллиард грн.
Смотрите на абзац про субсидии.
Ну, а вас будут лечить за ваши деньги. Кстати, обещанной монетизации "пакета новорожденного" - всё нет. Пакеты уже перестали выдавать, а деньги еще не начали и когда начнут - неизвестно.
Главное - по телевизору красивно рассказать.
А на деле - "Денег нет, но вы держитесь..."
На Донбассе украинских военных снова обстреляли.
Обстрелы идут практически ежедневно. Только по телевизору про "всеобъемлющее перемирие" трындят.
С начала "перемирия" у нас 13 человек погибли и неизвестное количество "300".
Только теперь большинство из них в "небоевые потери" записывают.
А это значит, что родственники погибших компенсации не получат, или получат "урезанные".
Зато на ОПу преЗЕдента деньги нашли с запасом, смотрите соответствующий абзац.
П.Бондаренко
1. Бандитское государство.
Итак, лаборатории Швеции и Франции подтвердили выводы немецких военных специалистов о факте отравления Навального химическим оружием из группы "Новичок", тем самым опровергнув заявления Лукашенко о фальсификации отравления Навального. Похоже, добытые спецслужбами Беларуси пленки, записывались в одной студии с пленками Байден - Порошенко.
А тем временем, в Мацквабаде назначили козла отпущения - главного судмедэксперта Кацапии, А.Ковалёва - уволили. Именно он проводил манипуляции с биоматериалом Навального, и убедил кремлевского чекиста, что яд полностью вышел и обнаружить его невозможно. Но немцы обнаружили.
За Ковалёва уже сейчас можно ставить свечку. Еще до того как он скоропостижно откинет копыта.
2. Ростов ближе, чем кажется.
Наши "переговорщики" часто говорят о компромиссе, но если мы что-то даем, а взамен ничего не получаем, тогда это не компромисс, это - капитуляция.
Если взять все заявления "слуг", начиная с консультативного совета Сивохи, разговоры про подачу воды в Крым, факапы Кравчука и Фокина, инспекцию наших позиций и сложить в логическую цепочку, то мы увидим, как слуги профессионально расширяют "окно Овертона", убеждая нас, что капитуляция - это нормально.
Уже стало понятно, что они никуда не уйдут и здесь два варианта: либо их снесут, либо они сдадут Украину, как стеклотару в приемный пункт.
Но для сноса должны быть проведены определенные подготовительные мероприятия, такие как поездки на дачу к Зеленскому, протесты под Радой по вагнеровцам с перекрытием дорог и так далее.
Таким образом, происходит созревание "коллективного разума" - переход от разговоров к действиям.
Чем шире будет раскрываться "окно Овертона" по капитуляции, тем быстрее будет созревать "коллективный разум". В конце концов, инстинкт самосохранения возьмет вверх.
Украинцы медленно запрягают, но быстро едут. Это не фигура речи, это аксиома.
Доказано на практике.
3. Один раз - не Айварас.
За год работы Айвараса Абромавичуса в "Укроборонпроме", экспорт вооружений упал втрое.
За 6 месяцев 2020, Укроборонпром экспортировал на $ 145 млн, в то время за прошлый год, без зеленого воздействия, продукции продано на $ 908 млн. Так мощно нае*нуть направление, которое давало значительные прибыли Украине - надо уметь. Вооружение армии поставили на паузу. Даже ракетные комплексы "Нептун" и "Ольха", на которых знатно пиарится Зеленский, последний раз финансировались во времена Порошенко.
Абсолютно не стало позитивных новостей, которые, я напомню - так или иначе были при "барыге". На которые моментально на пару с свиньями и собаками начинал набрасывать петушарий из малороссийского угла.
Не стало ежедневных новостей о задержании чинуш на взятках, контрабанды на границе.
Видели, как бубочка так пальцем показал, и запретил чинушам воровать, а контрабас контрабасить?
Зато каждый месяц, по сравнению с правлением "барыги", недобор с таможни 5-10 ярдов.
Выкуси, порохоскот!
4. Ахтунг! Ахтунг!
В Беларусь прибыли военные 76-й ДШД Кацапии, которая участвовала в агрессии против Украины.
Асимметричные военные действия по сдерживанию агрессора накануне "Кавказ 2020", на востоке и юге и в Черном море начала Украина.
Вчера сразу 3 американских стратегических бомбардировщика B-52H Stratofotress и 3 заправщика KC-135 вошли в воздушное пространство Украины в сопровождении украинских истребителей. Эскадрилья совершила облет побережья оккупированного Крыма - патрулирования станут регулярными, как и полыхания стульчаков в Кремле.
ВСУ проведет учения "Объединенные усилия - 2020". Активная фаза пройдет в последней декаде сентября.
Также, в этих учениях на юге Украины, будут участвовать представители стран НАТО. В рамках проведения этих стратегических командно-штабных учений, будет проверена боевая готовность, будут проведены боевые стрельбы зенитно-ракетных комплексов, с самолетами Военно-воздушных сил, с определенными подразделениями и воинскими частями Сухопутных войск, а также других военных формирований на наших полигонах, расположенных на юге Украины.
А украинские спецназовцы провели совместные тренировки с авиационным компонентом сил "BLUFOR" в ходе подготовки к активной фазе международных учений Combined Resolve XIV.
Во время тренировки привлекались вертолеты UH-60 "Black Hawk" и CH-47 "Chinook".
Вот такой ответ на бряцание оружия российского агрессора!
P.S. Все будет Украина! Я узнавал...
Слава Украине!
І.Лютий
Финал