Минобразования планирует запустить "Новую украинскую школу" в базовой школе в 2022 году

Реформа "Новой украинской школы" - это одна из ключевых реформ Министерства, которая реализуется также благодаря всесторонней поддержке международных партнеров.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования, об этом заявил и.о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет во время встречи с руководителем программ сотрудничества ЕС в Украине Стефаном Шльойнингом (Представительство ЕС в Украине).

"В августе обнародованы результаты первого этапа исследования эффективности внедрения реформы Новой украинской школы в части формирования сквозных умений у учащихся начальных классов и ее восприятие участниками образовательного процесса. Исследование показало, что в пилотных школах у учеников высокие показатели по сквозным умениями по сравнению с непилотными заведениями, а реформу поддерживают как родители учеников, так и учителя и руководители школ", - отметил Сергей Шкарлет.

С результатами исследования можно ознакомиться на сайте Минобразования.

Также и.о. министра сообщил, что осуществляется подготовка к запуску "Новой украинской школы" в базовой школе в 2022 году.

Среди основных задач в этом аспекте он отметил: обновление содержания базового образования и методик обучения для формирования ключевых компетентностей для жизни; диджитализация; создание эффективной сети школ; поддержка учителей, предусматривающая реформу оплаты труда, создание центров профессионального развития, повышения квалификации и сертификация учителей; проведение супервизии и внедрение педагогической интернатуры; создание в учреждениях общего среднего образования безопасной образовательной среды, свободной от любых форм насилия и дискриминации; обустройство всех школ теплыми туалетами; развитие современного, инклюзивной и развивающей среды, предусматривающей новое образовательное пространство в соответствии с принципами мотивировочного и креативного дизайна, технологичности и инклюзивности; повышение квалификации педагогических работников психологической службы; организация внеурочной деятельности учащихся в соответствии с их потребностями и интересами;

обеспечение инклюзивности обучения, включая налаживание эффективной работы инклюзивных ресурсных центров по предоставлению услуг детям с особыми образовательными потребностями, их психолого-педагогической оценки и сопровождения; создание системы профессиональной ориентации учащихся, включая проведение мониторинговых исследований; повышение квалификации учителей, ведущих профориентацию; обеспечение доступности получения внешкольного образования.

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"Хочу выразить благодарность Представительству Европейского Союза в Украине за многолетнее сотрудничество, значительный объем помощи, которую ЕС продолжает оказывать Украине в последние годы для поддержки процесса реформ в нашем государстве, в том числе в сферах образования и науки. ЕС является крупнейшим партнером Минобразования. Благодаря содействию европейской стороны мы смогли реализовать и сейчас продолжаем осуществлять ряд проектов, которые способствуют масштабной реформе образования и науки", - подчеркнул и.о. Министра образования и науки.

Кроме того, стороны обсудили вопросы реформирования системы профессионально-технического и высшего образования Украины в сотрудничестве с ЕС и другими программами и проектам помощи стран-членов ЕС с целью получения эффективности и достижения ожидаемых результатов.

Напомним, разрабатываться новый проект сотрудничества с Европейским инвестиционным банком относительно введения смешанного образования.