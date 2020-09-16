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Минобразования планирует запустить "Новую украинскую школу" в базовой школе в 2022 году

Минобразования планирует запустить

Реформа "Новой украинской школы" - это одна из ключевых реформ Министерства, которая реализуется также благодаря всесторонней поддержке международных партнеров.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования, об этом заявил и.о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет во время встречи с руководителем программ сотрудничества ЕС в Украине Стефаном Шльойнингом (Представительство ЕС в Украине).

"В августе обнародованы результаты первого этапа исследования эффективности внедрения реформы Новой украинской школы в части формирования сквозных умений у учащихся начальных классов и ее восприятие участниками образовательного процесса. Исследование показало, что в пилотных школах у учеников высокие показатели по сквозным умениями по сравнению с непилотными заведениями, а реформу поддерживают как родители учеников, так и учителя и руководители школ", - отметил Сергей Шкарлет.

С результатами исследования можно ознакомиться на сайте Минобразования.

Также и.о. министра сообщил, что осуществляется подготовка к запуску "Новой украинской школы" в базовой школе в 2022 году.

Среди основных задач в этом аспекте он отметил: обновление содержания базового образования и методик обучения для формирования ключевых компетентностей для жизни; диджитализация; создание эффективной сети школ; поддержка учителей, предусматривающая реформу оплаты труда, создание центров профессионального развития, повышения квалификации и сертификация учителей; проведение супервизии и внедрение педагогической интернатуры; создание в учреждениях общего среднего образования безопасной образовательной среды, свободной от любых форм насилия и дискриминации; обустройство всех школ теплыми туалетами; развитие современного, инклюзивной и развивающей среды, предусматривающей новое образовательное пространство в соответствии с принципами мотивировочного и креативного дизайна, технологичности и инклюзивности; повышение квалификации педагогических работников психологической службы; организация внеурочной деятельности учащихся в соответствии с их потребностями и интересами;
обеспечение инклюзивности обучения, включая налаживание эффективной работы инклюзивных ресурсных центров по предоставлению услуг детям с особыми образовательными потребностями, их психолого-педагогической оценки и сопровождения; создание системы профессиональной ориентации учащихся, включая проведение мониторинговых исследований; повышение квалификации учителей, ведущих профориентацию; обеспечение доступности получения внешкольного образования.

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"Хочу выразить благодарность Представительству Европейского Союза в Украине за многолетнее сотрудничество, значительный объем помощи, которую ЕС продолжает оказывать Украине в последние годы для поддержки процесса реформ в нашем государстве, в том числе в сферах образования и науки. ЕС является крупнейшим партнером Минобразования. Благодаря содействию европейской стороны мы смогли реализовать и сейчас продолжаем осуществлять ряд проектов, которые способствуют масштабной реформе образования и науки", - подчеркнул и.о. Министра образования и науки.

Кроме того, стороны обсудили вопросы реформирования системы профессионально-технического и высшего образования Украины в сотрудничестве с ЕС и другими программами и проектам помощи стран-членов ЕС с целью получения эффективности и достижения ожидаемых результатов.

Напомним, разрабатываться новый проект сотрудничества с Европейским инвестиционным банком относительно введения смешанного образования.
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Топ комментарии
+1
))) то тоді мабуть не токмо губы у неё распухли, а в конце конца и геморрою тоже досталось.
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16.09.2020 10:52
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"сквозные умения" - сквозняком пролетающие? чы як? )
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16.09.2020 10:46 Ответить
Сквозное умение это, то чем рассплачивалась внучька Факина перед Ермаком, шоб устроить старпера в ТКГ
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16.09.2020 10:48 Ответить
))) то тоді мабуть не токмо губы у неё распухли, а в конце конца и геморрою тоже досталось.
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16.09.2020 10:52 Ответить
Учителя не готовы работать по новым правилам, они все равно преподают по старой методике, ведь большая часть - преподаватели времен союза, их не перевоспитать.
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16.09.2020 10:50 Ответить
Проблема віку - це некритичний недолік, вона вирішується у природний спосіб. Всі ми смертні
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16.09.2020 10:54 Ответить
Це блазні теж включили окремим пунктом до плану "великого будівництва"?
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16.09.2020 10:57 Ответить
Новій школі потрібні нові діти, яким буде цікиве "развитие современного, инклюзивной и развивающей среды, предусматривающей новое образовательное пространство в соответствии с принципами мотивировочного и креативного дизайна, технологичности и инклюзивностИсточник: https://censor.net/ru/n3219576"
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16.09.2020 11:07 Ответить
Нинішня Влада до реформи НУШ (Нової Української Школо) ніякого вдіношення не має! Цю реформу створювали, слава богу, не зебіли - і це єдине, що вони (поки що) не взяли під "особистий контроль" і не розвалили.
Хоча подивимося як вони розподілять держ.субвенцію на слідуючий рік бо в цьому порізали деякі вже виділені кошти та позабирали назад списуючи на "коронавірус" (порізали інклюзію, забрали кошти на підвищення кваліфікації вчителів початкової школи, супервізії)!
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16.09.2020 11:22 Ответить
Начальная школа - 1 - 4 классы.
Базовая это с 5-го класса?

В этом году НУШ внедряют в 3-м классе (прошлый год был 2-й, позапрошлый - 1-й)

Логично, блт, если в 2020-м 3-й класс...
в 2021 - 4-й...
то в 2022 - 5-й...

Только причем тут зЕбилы?
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16.09.2020 12:30 Ответить
А при тому, що про "базову" було заплановано ще на самому початку реформи НУШ. Так і було задумано - спочатку забезпечить "початкову" по НУШ, а потім "базову" по НУШ. Це реформа с самого початку розрахована на 10-12 років. І щоб більше у тебе не було питань - я працюю в освіті і маю пряме відношення до використання субвенцій і знаю це із практики.
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16.09.2020 12:38 Ответить
Зебіли точно до НУШ "не при чому", так само як і "не при чому" до "великого будівництва", яке тако ж розпочате ще до їх Циркового виступу!
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16.09.2020 12:56 Ответить
есть фантазии киевлян и есть украинская реальность.
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16.09.2020 12:17 Ответить
Було б краще, аби зелені нічого не чіпали. З їх правом на помилку, вони можуть зруйнувати і те. що працює.
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16.09.2020 19:09 Ответить
що небуть, але ніхто незнає і незадумався звідки взялися школи
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16.09.2020 19:22 Ответить
 
 