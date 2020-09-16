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Бутусов: Без расследования дела Гонгадзе о правосудии и уважении к СМИ в Украине говорить невозможно

Бутусов: Без расследования дела Гонгадзе о правосудии и уважении к СМИ в Украине говорить невозможно

Действующие политики находятся под влиянием олигархов и телеканалов и не желают, боятся разрывать связи и влияние с олигархами, от которых они зависят. Эта тенденция полностью продолжается в нынешней власти.

Об этом в комментарии изданию "День" заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Президент Зеленский, который, напомним, посещал прошлогодние Ялтинские собрания, организованные господином Пинчуком, даже ничего не сказал о Гонгадзе. Он вообще ни разу не вспомнил о Гонгадзе ... На мой взгляд, это неуважение к средствам массовой информации, к пониманию журналистики и ее роли в нашей стране, демонстрация того факта, что для политиков журналисты продолжают быть врагами", - отметил журналист.

По словам Бутусова, в соцсетях виден нарратив: представители различных политических партий прошлой и действующей власти, во всех бедах и коррупционных скандалах обвиняют журналистов, а не те силы, сторонниками которых они являются.

"Действующие политики находятся под влиянием олигархов и телеканалов и не желают, боятся разрывать связи и влияние с олигархами, от которых они зависят. Эта тенденция полностью продолжается в нынешней власти", - подчеркнул главред Цензор.НЕТ.

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Бутусов отметил, если говорить о гражданском обществе - сделаны огромные шаги в сознании и развитии, но эти шаги еще далеки от того, чтобы считать нас цивилизованными. Должно быть обоюдное движение с двух сторон: развиваться и государство, и общество.

"Мы видим, что государство не действенно и не способно организовывать правовую политику, не способно защищать права граждан и даже в таком резонансном деле. Мы видим, что гражданское общество у нас слишком слабое, рассеянное и не способно добиться от властей судебных процессов и расследования резонансных преступлений против граждан. Считаю, что точка в этих делах когда-то будет поставлена, но мы не знаем: при жизни заказчиков и подозреваемых или нет. Без расследования дела Георгия Гонгадзе говорить, что в Украине существует правосудие и уважение к средствам массовой информации, гражданских прав и свобод, просто невозможно", - подытожил журналист.

Напомним, в апреле 2000 года журналист Георгий Гонгадзе основал интернет-издание "Украинская правда". А уже через полгода, в сентябре, он исчез. 2 ноября в Таращанском лесу, в 70 км от Киева, было найдено тело, в котором друзья и родственники узнали журналиста. Большинство проведенных впоследствии экспертиз подтвердили, что найденный труп - это тело Гонгадзе. Однако только в феврале 2001 года Генеральная прокуратура признала факт смерти журналиста и возбудила дело по статье "умышленное убийство", а в сентябре 2002 года признала, что найденное в Таращанском лесу тело принадлежит Гонгадзе. В 2009 году в Киевской области были найдены останки черепа, которые принадлежали исчезнувшему журналисту. Но мать Георгия Гонгадзе до последнего не верила, что найденные останки принадлежат ее сыну, поэтому его похоронили только 22 марта 2016 года.

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Топ комментарии
+9
Цікавий "розклад"... "Без расследования дела Гонгадзе о правосудии и уважении к СМИ в Украине говорить невозможно...". Це називається "розбодяжить лайно ні про що...". Нас хочуть втягнуть у "старі базари"... Вже давно всім відомо, що на даний момент "журналістики", як такої, в Україні немає... Є "прости господи", що "обслуговують замовлення"... А нас стараються "прив"язать" для "обговорення"... "Обговорення" ЧОГО? Щоб ми повірили, в черговий раз, "Бігусам" і "Шабуніним"?...
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16.09.2020 11:08
+8
После того как обсирали Пороха за кацапские и олигархические деньги никакого уважения к журналистам и быть не должно! Ясное дело если ты берешь деньги за джинсу у олигархо-мафиозного клана то отношение даже у этого клана к тебе как к проститутке! А проституток никто не уважает!
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16.09.2020 11:03
+7
Свого часу, скандали з «Кольчугами», і вбивством Гонгадзе фатально спрацювали на погіршення іміджу України, ії тодішнього Президента Кучми. Який досить жорстко протистояв Россії на Тузлі, і в першій спробі захоплення Криму.
Так що, шукати треба в Россіі.
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16.09.2020 11:00
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Делу дадут ход только после того, как Кучма помрёт. И то, уверен, проведут его так, вскользь, для галочки, дабы успокоить общественность. Да и спросить уже будет не с кого и осудить тоже. А на сегодня и дураку ясно, что есть негласная договорённость не трогать бывших, да и вообще, все они там повязаны и не хотят сдавать друг дружку.
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16.09.2020 10:58 Ответить
леонид данилыч, перелогинься
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16.09.2020 21:15 Ответить
Свого часу, скандали з «Кольчугами», і вбивством Гонгадзе фатально спрацювали на погіршення іміджу України, ії тодішнього Президента Кучми. Який досить жорстко протистояв Россії на Тузлі, і в першій спробі захоплення Криму.
Так що, шукати треба в Россіі.
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16.09.2020 11:00 Ответить
Повага до нинішніх ЗМІ на Україні???
Ні - не чув.
І думаю що ніяке розслідування тут не допоможе. Доки існуватиме жорстка цензура і подача брехливої та однобокої "інфи" - так і буде.
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16.09.2020 11:03 Ответить
После того как обсирали Пороха за кацапские и олигархические деньги никакого уважения к журналистам и быть не должно! Ясное дело если ты берешь деньги за джинсу у олигархо-мафиозного клана то отношение даже у этого клана к тебе как к проститутке! А проституток никто не уважает!
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16.09.2020 11:03 Ответить
Сетевой проект http://www.pravda.com.ua/ Украинская правда , руководимый Гонгадзе, появился 17 апреля 2000 г., на следующий день после инициированного главой государства http://file.liga.net/persons/leonid-kychma Леонидом Кучмой всеукраинского референдума об усилении власти президента с сокращением полномочий Верховной Рады.

16 сентября 2000 г. оппозиционный журналист был похищен по дороге домой. На следующий день по факту его исчезновения было возбуждено уголовное дело, расследование которого Кучма взял под личный контроль.

ох уж эти тренды 90х....
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16.09.2020 11:04 Ответить
Значит они это заслуживали - подарить ядерное оружие на миллиарды = самоубийству Украины , как сильного государства
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16.09.2020 20:58 Ответить
Убийца Кучма ! Сколько можно толочь воду в ступе ?Вечеслава Черновола убил Кремль !
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16.09.2020 20:54 Ответить
вот чучма от старости сдохнет, тогда и расследуют. а пока нельзя.
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16.09.2020 11:05 Ответить
Цікавий "розклад"... "Без расследования дела Гонгадзе о правосудии и уважении к СМИ в Украине говорить невозможно...". Це називається "розбодяжить лайно ні про що...". Нас хочуть втягнуть у "старі базари"... Вже давно всім відомо, що на даний момент "журналістики", як такої, в Україні немає... Є "прости господи", що "обслуговують замовлення"... А нас стараються "прив"язать" для "обговорення"... "Обговорення" ЧОГО? Щоб ми повірили, в черговий раз, "Бігусам" і "Шабуніним"?...
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16.09.2020 11:08 Ответить
кучма должен почистить душу в тюрьме, лет 10,и родиться заново пророком.
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16.09.2020 11:11 Ответить
Нужно глубже смотреть в проблему ....https://www.pravda.com.ua/news/2020/09/16/7266540/ МЗС вимагає від Росії роз'яснень через заяву про нормандський саміт , власть защищает коррупцию,ведёт переговоры с оккупантом на ровне с другими членами нормандского самита,, позорно соглашаясь ,что в Украине гражданский конфликт,,все громкие дела преховывает,только Янукович смог по бандитски с семьи Кучмы стянуть сумму в 1 млрд долларов,чтобы семью Кучмы не беспокоили по Гонгадзе.
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16.09.2020 11:12 Ответить
правосудии и уважении к СМИ / Кодлан Коломойского своих не сдаёт. Путин оценил заявление Кучмы( не стрелять): Пинчуку разрешили завозить трубы в РФ./ Бизнес Пинчука.... причастен к финансированию террористов "Л/ДНР" /Днепровский олигарх(Пинчук) предложил Украине отказаться от Крыма и пути в Европу, 14.07.2019. Миллиарды Пинчука никакие СМИ и правосудие не пробьют.
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16.09.2020 11:14 Ответить
Як же репліки Гонгандзе не втарчають актуальності й донині...

Ти робиш хорошу справу, а в твоїй рідній країні тебе або щонайбільше не помічають, або лають. Так було і у «совку», коли праця растроповичів і солженіциних оцінювалася за «бугром».

Я хочу жити вільно, не ховатися, хочу податки платити, хочу, щоб мене не обдирали, хочу, щоб мене поважали. Сьогоднішня влада цього не робить, і я вважаю, що саме тому її треба змінити…

Якщо народ дозволяє бути політику слабким безвольним алкоголіком, то він буде таким. Ми допустили до того, що Кучма перетворився на ходячий муляж президента. Якщо б ми обурилися в якийсь спосіб три роки тому, все було б по-іншому. Але ми терпляче мовчали.

Є загальні цінності, які треба відстоювати, цінності життя і смерті. Раніше чи пізніше наступить час, і ми підемо з цього життя, і вже на наших могилах не буде написано "був він комуністом" чи "був він націоналістом"… Буде просто прізвище. А залишаться наші діти, наші нащадки, які будуть ходити біля наших плит на цвинтарі, дивитись і згадувати: "Чи були ці люди, які жили до нас, тими, за кого вони себе видавали? Чи зробили вони все, щоб вони жили щасливо?".

На дні немає жодної перспективи, і сьогодні я закликаю всіх затикати своїми задами дірки в нашому кораблі! І це єдиний спосіб врятувати цю державу - прийти на вибори і проголосувати. Це єдиний сьогодні шанс змінити життя.
Я дійсно хочу, щоб ми перестали ділитися на червоних і жовто-синіх. Ми всі українці. У нас є Чорнобиль, у нас є багато проблем, які треба вирішувати. Режиму дуже вигідно, щоб ми ділили все на лівих і правих. Ми всі українці. Я - грузин, але, якщо потрібно, я віддам життя за цю державу.
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16.09.2020 11:23 Ответить
Кучма вор и убийца. Вне всяких сомнений. Без справедливого наказания нет пути в будущее.
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16.09.2020 11:30 Ответить
Так расследование дела Гонгадзе уже закончено, заказчик убийства известен - кучма.
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16.09.2020 11:42 Ответить
если "известно" кто заказчик, то почему неизвестно набуя оно ему было нужно?
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16.09.2020 18:55 Ответить
За время правления Кучмы были убиты полсотни журналистов. Гонгадзе не самый достойный из них.
glavcom.ua/country/society/vbiti-za-pravdu-brzhurnalisti-yakih-vtratila-nezalezhna-ukrajina-437394.html
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16.09.2020 12:30 Ответить
"Гражданское общество у нас слабое...". А каким ему быть, если и журналистики практически нет. Почти 99, 9 процентов журналистов-люди относящиеся к своей профессии как бизнесу по выколачиванию денег и благ у заказчиков. Это вам не "стандарты BBC". Вон примеры ходячие-Лещи, Найомы,Бигусы, бэтмэн Соболев ипрочая шушваль.
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16.09.2020 13:13 Ответить
Шо ж ты это Порошенко и Луцыку не писал?
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16.09.2020 13:20 Ответить
В плёнках Мельниченко нет указаний Кучмы убивать Гонгадзе. С учётом того что Гонгадзе обо многих говорил, то убить его могли и другие.
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16.09.2020 13:54 Ответить
Зрозуміло, що то була операція Россіі, по нейтралізації, дуже вже строптивого Кучми.
Згадємо його книгу, «Україна, не Россія».
От це «русскій мір» йому не простив, і як бачимо, не простить.
Що там, що тут.
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16.09.2020 17:06 Ответить
Пока Кучму не посадят, до тех пор - это дело будет не закончено!
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16.09.2020 17:42 Ответить
мертвечука пропихали у владу каламойскій і путін.Старий деркач (чоловік сестри жінки кучми) був головою СБУ.З його подачі мельниченко клав на стіл кучми всю інфу про ґонґадзе,а деркач починав розмову з кучмою про Ґонґадзе і записував.Думаю,так виникли плівки мельниченка.
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16.09.2020 19:10 Ответить
 
 