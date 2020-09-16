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Киев и 19 областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на 16 сентября Киев и 19 областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
Загруженность коек в больницах первой волны превышает 50% в Киевской, Одесской, Ривненской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой и Черновицкой областях.
Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень в Киеве, Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.
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За літо нових лікарень чи навіть тимчасових пунктів не збудовано, масковий режим не дотримується, ізоляція контактних осіб не відбувається!
Навіть хворі на цей вірус за власний кошт проводять аналізи і платять гроші щоб їх поклали в лікарню!
Украина готова к отопительному сезону
https://kosatka.media/category/gaz/news/ukraina-polnostyu-gotova-k-otopitelnomu-sezonu-buslavec