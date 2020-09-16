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Киев и 19 областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Киев и 19 областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 16 сентября Киев и 19 областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

Загруженность коек в больницах первой волны превышает 50% в Киевской, Одесской, Ривненской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень в Киеве, Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Тернопольщина - 380, Киев - 356 и Одесчина - 284

Киев и 19 областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав 01
Киев и 19 областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав 02

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Чому в Україні нічого реально не робиться для боротьби з цим вірусом?!
За літо нових лікарень чи навіть тимчасових пунктів не збудовано, масковий режим не дотримується, ізоляція контактних осіб не відбувається!
Навіть хворі на цей вірус за власний кошт проводять аналізи і платять гроші щоб їх поклали в лікарню!
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16.09.2020 11:08 Ответить
Зато дороги будують!!! У нас доречі ******* дорогу до кладовища побудували. Скінчиться пандемія, уйдуть і зебіли, а дороги лишаться
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16.09.2020 11:12 Ответить
Щоб зменшити чисельність громадян в Україні дороги до кладовищ повинні бути кращі ніж до лікарень, так мабуть вирішили, не питаючи нас.
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16.09.2020 11:37 Ответить
Зато к отопительному сезону готовы)) Если будем сидеть дома, то не замёрзнем)

Украина готова к отопительному сезону
https://kosatka.media/category/gaz/news/ukraina-polnostyu-gotova-k-otopitelnomu-sezonu-buslavec
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16.09.2020 13:51 Ответить
Київ і 19 областей не відповідають вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ - Цензор.НЕТ 3364
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16.09.2020 11:10 Ответить
 
 