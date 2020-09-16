В ВСУ зафиксировали восьмую смерть из-за коронавируса и 31 новый случай заражения
По состоянию на 10.00 16 сентября в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеют 630 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом гворится в сообщении пресс-службы Командования Медсил ВСУ в Facebook.
Всего за время пандемии выздоровели 1637 человек. На изоляции (в том числе самоизоляция) находятся 779 человек. Количество военнослужащих у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 212 человек.
"К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зафиксирован восьмой летальный случай от коронавируса.
Так, в связи с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 15 сентября умер военнослужащий (Ивано-Франковская область).
Военнослужащий ВС Украины заболел 19 августа 2020 г. и был госпитализирован в Ивано-Франковскую городскую больницу. Несмотря на проводимую терапию, состояние пациента ухудшалось. Болезнь протекала с выраженной симптоматикой. У военнослужащего также были хронические сопутствующие заболевания. 15 сентября состояние здоровья больного резко ухудшилось, реанимационной бригадой была начата интенсивная терапия, которая не дала положительного результата.
Выражаем соболезнования близким и родным", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что за прошедшие сутки зарегистрирован 31 новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находятся 7 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.
В то же время, дома под присмотром медицинской службы находятся 24 человека. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.
Пожалуйста, подождите...
Дуже показовий приклад, як на мене, про стан справ у війську і країні в цілому...
так, а щас поподробней(я с офиса Трампа пишу, он уже тоже также)
че ты шепчешь то? лучшие умы мочатся с вирусом и обосрались, а вот ты - аппаратом побеждаешь его. я бы еще поверил шо редиской или плюхой кувалдой в рожу, или по роже.
Лазерний апарат "Геліос" вже 33 роки в роботі, з його допомогою навіть президент Віктор Ющенко лікував хвору спину (видалений один хребець). 300 000 українських громадян стали на ноги після чорнобильського радіаційного опромінення (фарма-медицина нічого не могла зробити). 1990 р. 20 000 школярів Харкова пройшли профілактику і в осінь-весну кількість хворих на респіраторні захворювання скоротилося в 10 разів. Опис апарату англійською мовою: http://inerton.kiev.ua/HeliosBrochure(2017).pdf Моя стаття про необхідність відходу від фармакологічної охорони здоров'я і переходу до природно-наукового підходу:
Naturally scientific approach to the treatment of patients, Academic Journal of Life Sciences, Vol. 6, Issue 7, pp: 67-75 (2020) https://arpgweb.com/pdf-files/ajls6(7)67-75.pdf
шарлатанство, кашпіризм.
а по-кацапськи пишу бо легше(апостроф, ага)
вибач, але цю "єресь" не хочу читати то шо ти видав. це типу як сайтик "Зета-толк", звучить і пише красиво, але розраховано на лохів
нагличане ваще высрали что немцы варили мыло с тел своих погибших солдиков.
даже Гитлер обосрался от такой наглости.
а щас если вирус не поразит половину л.с., то можно держать.... обстрелы?