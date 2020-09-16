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В ВСУ зафиксировали восьмую смерть из-за коронавируса и 31 новый случай заражения

В ВСУ зафиксировали восьмую смерть из-за коронавируса и 31 новый случай заражения

По состоянию на 10.00 16 сентября в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеют 630 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом гворится в сообщении пресс-службы Командования Медсил ВСУ в Facebook.

Всего за время пандемии выздоровели 1637 человек. На изоляции (в том числе самоизоляция) находятся 779 человек. Количество военнослужащих у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 212 человек.

"К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зафиксирован восьмой летальный случай от коронавируса.

Так, в связи с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 15 сентября умер военнослужащий (Ивано-Франковская область).

Военнослужащий ВС Украины заболел 19 августа 2020 г. и был госпитализирован в Ивано-Франковскую городскую больницу. Несмотря на проводимую терапию, состояние пациента ухудшалось. Болезнь протекала с выраженной симптоматикой. У военнослужащего также были хронические сопутствующие заболевания. 15 сентября состояние здоровья больного резко ухудшилось, реанимационной бригадой была начата интенсивная терапия, которая не дала положительного результата.

Выражаем соболезнования близким и родным", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Тернопольщина - 380, Киев - 356 и Одесчина - 284

Также сообщается, что за прошедшие сутки зарегистрирован 31 новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находятся 7 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

В то же время, дома под присмотром медицинской службы находятся 24 человека. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

В ВСУ зафиксировали восьмую смерть из-за коронавируса и 31 новый случай заражения 01
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В ВСУ зафиксировали восьмую смерть из-за коронавируса и 31 новый случай заражения - Цензор.НЕТ 5148
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16.09.2020 11:15 Ответить
Навмисне не хочуть лікувати. І не тому, що є злий умисел. Просто тупі медики, в розумінні "недоумкуваті". На жаль, так сьогодні серед керівників всіх ланок в сьогоднішній України. Ось приклад з життя українського війська. В середині квітня мій знайомий львів'янин звернувся до голови військового шпиталю у Львові полковника Івана Гайди - приїхав до нього і запропонував наш київський лазерний апарат "Геліос" - київські науковці-фізики готові привести своїм коштом і подарувати шпиталю "Геліос" (ринкова ціна $40 000) лише аби шпиталь почав лікувати військових лазерною терапією і в першу чергу від коронавірусу (1-3 сеанси амбулаторно по 15 хв. і хворий одужує). Але полковник Іван Гайда відповів на пропозицію так: "Мене цей ваший лазер не цікавить. Він мені в шпиталі не потрібен." А вже 20-го червня цей горе-полковник помер від коронавірусу.
Дуже показовий приклад, як на мене, про стан справ у війську і країні в цілому...
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16.09.2020 11:55 Ответить
(1-3 сеанси амбулаторно по 15 хв. і хворий одужує). \\\\\\\\\\\\

так, а щас поподробней(я с офиса Трампа пишу, он уже тоже также)
че ты шепчешь то? лучшие умы мочатся с вирусом и обосрались, а вот ты - аппаратом побеждаешь его. я бы еще поверил шо редиской или плюхой кувалдой в рожу, или по роже.
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16.09.2020 14:06 Ответить
Пишіть українською, не розвивайте мову недолюдей.
Лазерний апарат "Геліос" вже 33 роки в роботі, з його допомогою навіть президент Віктор Ющенко лікував хвору спину (видалений один хребець). 300 000 українських громадян стали на ноги після чорнобильського радіаційного опромінення (фарма-медицина нічого не могла зробити). 1990 р. 20 000 школярів Харкова пройшли профілактику і в осінь-весну кількість хворих на респіраторні захворювання скоротилося в 10 разів. Опис апарату англійською мовою: http://inerton.kiev.ua/HeliosBrochure(2017).pdf Моя стаття про необхідність відходу від фармакологічної охорони здоров'я і переходу до природно-наукового підходу:
Naturally scientific approach to the treatment of patients, Academic Journal of Life Sciences, Vol. 6, Issue 7, pp: 67-75 (2020) https://arpgweb.com/pdf-files/ajls6(7)67-75.pdf
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16.09.2020 16:11 Ответить
Ви єврей? Як в біса апарат закине в клітини взад електрони шо вибило гамма, чи там бета, випромінювання?
шарлатанство, кашпіризм.
а по-кацапськи пишу бо легше(апостроф, ага)
вибач, але цю "єресь" не хочу читати то шо ти видав. це типу як сайтик "Зета-толк", звучить і пише красиво, але розраховано на лохів
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17.09.2020 09:28 Ответить
Ужас. Таки масштабы эпидемии поражают. Так скоро мы и без армии останемся. Надо объявить полный карантин и всех военных отправить домой на самоизоляцию - верно я продолжаю логическую цепочку?
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16.09.2020 13:00 Ответить
почитай про ВМВ.
нагличане ваще высрали что немцы варили мыло с тел своих погибших солдиков.
даже Гитлер обосрался от такой наглости.
а щас если вирус не поразит половину л.с., то можно держать.... обстрелы?
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17.09.2020 09:31 Ответить
 
 