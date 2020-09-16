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взятка (6040) законопроект (3202) Слуга народа (2620) Качура (170) Юрченко Александр (101)

Законопроект, за поправки к которому Юрченко якобы получил взятку, потерял актуальность, - нардеп СН Качура

Законопроект, за поправки к которому Юрченко якобы получил взятку, потерял актуальность, - нардеп СН Качура

Нардеп "Слуги народа" Александр Качура считает, что законопроект об отходах, за поправки к которому нардеп Александр Юрченко якобы получил взятку, потерял актуальность.

Об этом Качура сказал журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что данный законопроект потерял актуальность, поскольку в отношении него есть сомнения у большой части депутатского корпуса. И если там есть какие-то коррупционные правки - его надо отправлять на повторное чтение. И только после этой доработки проводить аудит", - сказал Качура.

"Возможно, мы услышим еще несколько очень интересных фамилий по этому делу... Пока я это не могу сообщить, потому что это пока на уровне слухов в парламенте", - добавил Качура.

Читайте на Цензор.НЕТ: Коррупционные дела Розенблата и Юрченко идентичны. Но в 2017 ГПУ добилась снятия неприкосновенности, а сейчас Венедиктова "не видит оснований", - Луценко

Напомним, ряд украинских СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко Ивана Фищенко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.

15 сентября НАБУ опубликовало оперативные материалы, на которых нардеп "Ю" и детектив НАБУ под прикрытием обсуждают возможность внесения правок в законопроект взамен на "помощь экологии" и "плюшки".

Также на Цензор.НЕТ: Венедиктова и Зеленский плюют в лицо всем украинцам, спасая репутацию СН перед выборами, - Устинова о взятке Юрченко

Также 15 сентября помощнику нардепа Юрченко сообщили о подозрении в пособничестве в получении народным депутатом неправомерной выгоды.

Антикоррупционный суд отправил погоревшего на взятке помощника нардепа Юрченко Фищенко под арест с альтернативой 1,5 млн грн залога.

В Офисе Президента заявили, что надеются на сотрудничество Юрченко с НАБУ и Офисом Генпрокурора.

Читайте также: После разоблачения НАБУ в "Слуге народа" взяточника Юрченко в СМИ начали "разгонять" опрос о недоверии Сытнику, - Бутусов. СКРИНШОТ

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Топ комментарии
+19
И шо? Взятка перестала быть взяткой?
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16.09.2020 11:18
+16
Полыхают зелёные анусы
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16.09.2020 11:15
+15
Зеля хороший, єто слуги уродов плохие, да зебилы? Наголосували ЖЕРИ - ТЕ!!!
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16.09.2020 11:16
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16.09.2020 11:15 Ответить
Я все ж не розумію, що хотів сказати Качура? Що Юрченко бабло взяв, а відробляти не збирався? І це на думку Качури робить Юрченка ьезгрішним? Та навпаки! Мало того, що закони держави порушено, так ше й не "по-пацанськи" чувак діяв. Тому у тюрмі мав би отримати добавку від братви.
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16.09.2020 14:23 Ответить
Зеля хороший, єто слуги уродов плохие, да зебилы? Наголосували ЖЕРИ - ТЕ!!!
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16.09.2020 11:16 Ответить
Та ні (плохіє) такі як ти ********** посібники окупанта.
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16.09.2020 11:25 Ответить
У тебя ник на русском языге написан, неху#ломовный ты наш
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16.09.2020 11:28 Ответить
+
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16.09.2020 11:37 Ответить
НАСИЛЬНИК ЗАКОНЧИВ НАСИЛИЕ..... НУ ДА ЛАДНО ТЫ ПОТЕРЯЛА (ПОСТРАДАВШАЯ) ДЛЯ МЕНЯ АКТУАЛЬНОСТЬ и значит никакого насилия и не было да детка.. ..овцы Служивые вы бы хоть своих дебильнуватых ртов не открывали бы...
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16.09.2020 11:30 Ответить
Тебе смердючого ************* хто зачіпав,що ти тут розсмердівся руським духом більше ніж важиш.
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16.09.2020 11:35 Ответить
О, ну значить, нічого страшного.
(с).
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16.09.2020 11:16 Ответить
Законопроєкт, за поправки до якого Юрченко нібито отримав хабар, втратив актуальність, - нардеп СН Качура - Цензор.НЕТ 4474
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16.09.2020 11:37 Ответить
И шо? Взятка перестала быть взяткой?
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16.09.2020 11:18 Ответить
то была не взятка, а благодарность!!!
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16.09.2020 11:21 Ответить
Да какая там благодарность?Так,плюшки.
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16.09.2020 11:31 Ответить
_Больше того: речь о системной коррупции в законодательном органе. Коррупционеры пишут нам законы, на минуточку!
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16.09.2020 11:23 Ответить
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16.09.2020 11:27 Ответить
т.е. он взял деньги за услугу, которую заведомо не в состоянии был оказать? ст. ук "мошенничество", из палаты мер и весов.
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16.09.2020 11:21 Ответить
Божа роса жовтого кольору.
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16.09.2020 11:21 Ответить
Да. Если споймали на взятке - выкручивайся как можешь, неси всякую херню зетипиллам, они поверят.
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16.09.2020 11:23 Ответить
Это все что нужно знать о совести зеленых гнид
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16.09.2020 11:23 Ответить
Получается слуги урода на только взяточники но и кидалы иностранных инвесторов?
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16.09.2020 11:23 Ответить
"Мікроб" зробив "реверанс" перед "інфузорією"... Вона ж - "багатоклітинна"...
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16.09.2020 11:25 Ответить
типа оправдался? ))))
подумаешь взятка ...обыденность! и потом... лопухнулся ж взяткудающий ))) дважды! сначала не тому лошаре дал... а потом - давал за невыполненное обещание )))) (еще и попались!))))
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16.09.2020 11:27 Ответить
"Мы самолет не сбивали, но они итак там уже все мертвые летели."
"Пьяным не был, пустую бутылку из-под водки на предприятие не приносил."
"Взятку не брал. То за что не брал уже не актуально".
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16.09.2020 11:29 Ответить
Украл машину,покатался-закончился бензин.Кража уже не актуальна.
Браво,зеленая мразь.
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16.09.2020 11:36 Ответить
Надеюсь Качура не отправдывает взяточников ?

Блин, КАКИЕ ДОХОДЫ могут потерять депутаты от взяток за лоббирование законов !
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16.09.2020 11:29 Ответить
Впевнений що нордеп качура навіть не читав проект закону 2207-1.Нічого поганого там не має (звісно крім скандальних правок). Питання управління відходами стоїть дуже гостро. По всій Україні курсують фури з львівським сміттям. Фактично вивозять на районні / сілські смітєзвалища хоча видалення відходів без сортування фактично заборонене. Але це стосується не тільки львівського сміття , але і всіх відходів які утворюються в Україні. Навіть не говорю про небезпечні... Тобто засрались сильно!!!!!
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16.09.2020 11:29 Ответить
Кстати, об "уважении" к "СМИ": "Порох и свинарчуки все украли", ""Корсары" простреливаются", а вот в случае с Юрченко этот уверенный тон куда-то исчез и появилось "...НАБУ якобы разоблачило...".
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16.09.2020 11:33 Ответить
Получается кредитование.
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16.09.2020 11:34 Ответить
Относительно Зеленского мы все микробы, - депутат от "СН" Качура. За такие слова я бы на месте Зе повысил Качуру в звании до грибка. Или даже до инфузории...!
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16.09.2020 11:38 Ответить
каждый микроб..по зернышку...и весь Зедвор в дерьме
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16.09.2020 11:41 Ответить
на паавторное чтениее? Что опять нужно за комитет Юрченку платить? А уже заплаченное вернут? или засчитают в общую сумму плюшек?
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16.09.2020 11:40 Ответить
Так же, как и госдолжности, после "плёнок дЕрмака"
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16.09.2020 11:43 Ответить
Скажите, кого либо интересует мнение зе микроба?
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16.09.2020 11:55 Ответить
не "якобы получил", а ПОЛУЧИЛ, тварь такая!
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16.09.2020 11:55 Ответить
Отак и давай, ни законопроекта, ни денег. Нашли с кем связываться. Ну, ни на ........ не способны.
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16.09.2020 11:57 Ответить
У них каждый день такая "актуальность".
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16.09.2020 12:14 Ответить
братана вытягиваем
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16.09.2020 13:10 Ответить
Скажи, опаріш из отряда членоголовіх микробов Шмаркли, а "якобі взятка" тоже якобі потеряла якобі свою силу!:
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16.09.2020 14:18 Ответить
Мало того, що хабарники, та ще і шахраї!
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16.09.2020 14:32 Ответить
"Законопроект, за поправки к которому Юрченко якобы получил взятку, потерял актуальность,". придётся возвращать взятку! юрченко, не пропил ещё взятку???
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16.09.2020 15:43 Ответить
Мнение микроба украинцев не интересует!!!
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16.09.2020 17:32 Ответить
Це така відмазка? Українці, ви реагуєте хоч на щось?
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16.09.2020 19:05 Ответить
А у меня вопрос кто-то обратил внимание Розенблата когда сцапали там тоже сумма была 200 тыс зеленых. Походу это такая такса в верховной Зраде за законопроэкты.
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16.09.2020 19:13 Ответить
 
 