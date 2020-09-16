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ВСК (457) ЧВК Вагнер (1326) Рахманин (120) Голос партия (499)

"Голос" зарегистрировал проект постановления о ВСК по возможному срыву "вагнеровской операции", - Рахманин

Фракция "Голоса" зарегистрировала в парламенте проект постановления о создании временной следственной комиссии по расследованию возможного срыва "вагнеровской операции".

Об этом сообщил нардеп "Голоса" Сергей Рахманин в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Проект постановления о создании временной следственной комиссии, которая должна распутать загадочную историю вокруг "вагнеровцев", зарегистрирован. Фракция "Голос" выполнила свое обещание. Председателем ВСК будет наш коллега Роман Костенко. Специально для тех, кто показательно заботится о сохранности государственных секретов: хранить тайну и защищать ложь - разные вещи", - написал Рахманин.

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Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

13 сентября петиция родственников украинских воинов, погибших на Донбассе от рук российских наемников, с требованием создать Временную следственную комиссию по расследованию срыва операции по задержанию террористов с ЧВК Вагнера, набрала необходимые 25 тыс. голосов на официальном портале Верховной Рады Украины.

Голос зарегистрировал проект постановления о ВСК по возможному срыву вагнеровской операции, - Рахманин 01
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Топ комментарии
+5
Зе казав ніякого зриву не було"Голос" зарегистрировал проект постановления о ВСК по возможному срыву "вагнеровской операции", - Рахманин - Цензор.НЕТ 3804
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16.09.2020 11:24
+3
Скажут"неначаси"-закон про пластиковые пакеты-важнее.
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16.09.2020 11:26
+2
А хіба цей "голос" ще не розпустили?
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16.09.2020 11:24
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А хіба цей "голос" ще не розпустили?
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16.09.2020 11:24 Ответить
Зе казав ніякого зриву не було"Голос" зарегистрировал проект постановления о ВСК по возможному срыву "вагнеровской операции", - Рахманин - Цензор.НЕТ 3804
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16.09.2020 11:24 Ответить
Скажут"неначаси"-закон про пластиковые пакеты-важнее.
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16.09.2020 11:26 Ответить
Разве это голос? Скорее - гундолос...
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16.09.2020 11:25 Ответить
Шептун.
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16.09.2020 11:48 Ответить
Кто ещё не пиарился на этом вбросе?
Почему молчит юуля?
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16.09.2020 11:28 Ответить
юля болеет, этого пока хватает
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16.09.2020 11:36 Ответить
Имейте совесть. Как бы ни относится к Тимошенко, но она сейчас болеет, у неё ковид, проходит тяжело.
Ей можно только пожелать выздоровления без последствий для организма,а не изгаляться сейчас тут в коментах.
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16.09.2020 11:45 Ответить
А я від доволі впливової і відомої людини, знайомої з Юлею особисто, чув що Юлі невдало зробили пластику. Тепер чекати поки підгоїться і переробляти.
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16.09.2020 11:51 Ответить
Это выглядит примерно так: Борман Штирлицу: Штирлиц, нам нужно создать следственную группу по утечке секретной информации из нашего ведомства. Но это невозможно без согласия вашей радистки Кэт. Надеюсь вы сможете ее уговорить.
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16.09.2020 11:34 Ответить
шота я не понял, какой Рахманин, а где патриоты?? я имею ввиду настоящие??
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16.09.2020 11:36 Ответить
Какой операции? ФСБ по дискредитации Зеленского?
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16.09.2020 11:53 Ответить
после слива инфы кацапам по делу вагнеровцев, зебил, баканов и дерьмак заработали себе пожизненный срок. прислуги и жоппоблок могут как-угодно выгораживать зеленое дерьмо сейчас, но крайний срок 2025-й когда эти три черта пойдут жрать зону.
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16.09.2020 11:55 Ответить
Та ты шо!
Это была первая в мировой практике спецоперация по захвату сразу 33 головорезов, вычлененых из других 200 пассажиров лайнера торсионными лучами и обездвиженных посылами биоэнергии самого кашперовского.
Моссад тихо курит в сторонке!
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16.09.2020 12:01 Ответить
Це тільки мені одному здається, що недільна стаття про одкровенні Маші Фокіної спрямована на відвертання уваги про створення/нестворення ТСК по справі "вагнерівців"
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16.09.2020 12:18 Ответить
як і висери, подібні до тих, що над тобою.
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16.09.2020 12:25 Ответить
та нехай буде... мало чим допоможе - але нехай.
Тільки вулиця може примусити 73/43%мікробів прийняти якесь рішення. І ще те питання - яке саме...
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16.09.2020 12:24 Ответить
Нечем занятся "НедоГОЛОСУ" в Верховной Раде?
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17.09.2020 01:15 Ответить
 
 