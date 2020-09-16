"Голос" зарегистрировал проект постановления о ВСК по возможному срыву "вагнеровской операции", - Рахманин

Фракция "Голоса" зарегистрировала в парламенте проект постановления о создании временной следственной комиссии по расследованию возможного срыва "вагнеровской операции".

Об этом сообщил нардеп "Голоса" Сергей Рахманин в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Проект постановления о создании временной следственной комиссии, которая должна распутать загадочную историю вокруг "вагнеровцев", зарегистрирован. Фракция "Голос" выполнила свое обещание. Председателем ВСК будет наш коллега Роман Костенко. Специально для тех, кто показательно заботится о сохранности государственных секретов: хранить тайну и защищать ложь - разные вещи", - написал Рахманин.

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Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

13 сентября петиция родственников украинских воинов, погибших на Донбассе от рук российских наемников, с требованием создать Временную следственную комиссию по расследованию срыва операции по задержанию террористов с ЧВК Вагнера, набрала необходимые 25 тыс. голосов на официальном портале Верховной Рады Украины.