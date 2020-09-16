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Госпогранслужба (6136) граница (5145) хасиды (255)

Около тысячи паломников-хасидов не оставляют попыток попасть в Украину из Беларуси через пункт "Новые Яриловичи", - пограничники

Около тысячи паломников-хасидов не оставляют попыток попасть в Украину из Беларуси через пункт

По состоянию на утро среды около тысячи иностранцев, находящихся напротив пункта пропуска через госграницу с Беларусью "Новые Яриловичи" в Черниговской области, не оставляют попыток попасть в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"На Черниговщине напротив пункта пропуска "Новые Яриловичи" по состоянию на 8:00 утра сегодня находятся около 1000 иностранцев, не оставляют попыток попасть в Украину", - сказано в сообщении.

В Госпогранслужбе Украины подчеркнули, что ситуация на границе остается под контролем. У подразделений ГПСУ и сотрудничающих с ними Нацполиции и Нацгвардии достаточно сил и средств, чтобы обеспечить надлежащую охрану государственной границы, контроль за соблюдением правил пограничного режима и режима в пунктах пропуска в период действия ограничений въезда иностранцев на территорию Украины.

При этом вторник вечером пограничники зафиксировали прибытие значительных групп иностранцев напротив пункта пропуска "Дольск" (Волынская обл.). На месте находится глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко. Он проверил резервы, которые привлечены для обеспечения соблюдения порядка и недопущения нарушений на государственной границе.

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Также он сообщил иностранцам, что по решению правительства Украины, с целью недопущения распространения коронавируса, пока въезд иностранцев запрещен и отметил недопустимость попыток нарушения границы.

"Вы о таких решениях знали три недели назад. Я понимаю Ваши традиции и обычаи, я понимаю насколько важно Вам оказаться в Умани, однако в этом году это невозможно. Правительство Украины приняло решение об ограничении въезда иностранцев исходя из ситуации в Украине. С целью недопущения распространения коронавируса территории Украины пока въезд иностранцев запрещен", - сказал он.

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"Всего между украинским и белорусским пунктами пропусков вчера вечером находились около 50 человек, которые после полуночи вернулись на территорию Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

Кроме сил Госпогранслужбы задействованы и подразделения Нацполиции и Нацгвардии, с которыми налажена четкая координация и взаимодействие, подчеркнули в погранведомстве.

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Топ комментарии
+7
Наглые такие 😡 Израиль закрыл границы - и никто не может нарушать. Да и вообще Израиль славится хамским отношением к туристам из Украины.
А эти приперлись в разгар карантина и еще что-то требуют. Пусть Израиль их теперь эвакуирует
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16.09.2020 11:43
+6
Около тысячи паломников-хасидов не оставляют попыток попасть в Украину из Беларуси через пункт "Новые Яриловичи", - пограничники - Цензор.НЕТ 2402
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16.09.2020 11:39
+5
Надо было их через днр направлять в Украину,а не Белорусь. Там они горюшка хлебнули бы )) Зато весь мир бы узнал от них ,шо то за гавно.
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16.09.2020 11:35
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Пейсатые человечки.
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16.09.2020 11:32 Ответить
Как в анекдоте - "ты еще рогами постучи!"
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16.09.2020 11:32 Ответить
Надо было их через днр направлять в Украину,а не Белорусь. Там они горюшка хлебнули бы )) Зато весь мир бы узнал от них ,шо то за гавно.
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16.09.2020 11:35 Ответить
Около тысячи паломников-хасидов не оставляют попыток попасть в Украину из Беларуси через пункт "Новые Яриловичи", - пограничники - Цензор.НЕТ 2402
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16.09.2020 11:39 Ответить
А ви їх салом і дустом, дустом.
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16.09.2020 11:42 Ответить
Дуст им ещё может понравится, сало "поэффективнее" будет!
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16.09.2020 12:12 Ответить
Наглые такие 😡 Израиль закрыл границы - и никто не может нарушать. Да и вообще Израиль славится хамским отношением к туристам из Украины.
А эти приперлись в разгар карантина и еще что-то требуют. Пусть Израиль их теперь эвакуирует
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16.09.2020 11:43 Ответить
Любые условия-пол стакана водки и свинную отбивную😄
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16.09.2020 13:43 Ответить
какая у них цель? посетить могилу цадика?
ну так погрузите их в автобусы и колонной.. в сопровождении копов... свозите на эту могилу ... и... так же быстро обратно!
но нет! им же надо погулять-покутить-повеселиться...? или таки на могилу цадика????
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16.09.2020 14:11 Ответить
вот цегане забирайте своего раввина шлемазола кацнельсона и на ерусалим)))
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16.09.2020 14:34 Ответить
 
 