Около тысячи паломников-хасидов не оставляют попыток попасть в Украину из Беларуси через пункт "Новые Яриловичи", - пограничники

По состоянию на утро среды около тысячи иностранцев, находящихся напротив пункта пропуска через госграницу с Беларусью "Новые Яриловичи" в Черниговской области, не оставляют попыток попасть в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"На Черниговщине напротив пункта пропуска "Новые Яриловичи" по состоянию на 8:00 утра сегодня находятся около 1000 иностранцев, не оставляют попыток попасть в Украину", - сказано в сообщении.

В Госпогранслужбе Украины подчеркнули, что ситуация на границе остается под контролем. У подразделений ГПСУ и сотрудничающих с ними Нацполиции и Нацгвардии достаточно сил и средств, чтобы обеспечить надлежащую охрану государственной границы, контроль за соблюдением правил пограничного режима и режима в пунктах пропуска в период действия ограничений въезда иностранцев на территорию Украины.

При этом вторник вечером пограничники зафиксировали прибытие значительных групп иностранцев напротив пункта пропуска "Дольск" (Волынская обл.). На месте находится глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко. Он проверил резервы, которые привлечены для обеспечения соблюдения порядка и недопущения нарушений на государственной границе.

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Также он сообщил иностранцам, что по решению правительства Украины, с целью недопущения распространения коронавируса, пока въезд иностранцев запрещен и отметил недопустимость попыток нарушения границы.

"Вы о таких решениях знали три недели назад. Я понимаю Ваши традиции и обычаи, я понимаю насколько важно Вам оказаться в Умани, однако в этом году это невозможно. Правительство Украины приняло решение об ограничении въезда иностранцев исходя из ситуации в Украине. С целью недопущения распространения коронавируса территории Украины пока въезд иностранцев запрещен", - сказал он.

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"Всего между украинским и белорусским пунктами пропусков вчера вечером находились около 50 человек, которые после полуночи вернулись на территорию Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

Кроме сил Госпогранслужбы задействованы и подразделения Нацполиции и Нацгвардии, с которыми налажена четкая координация и взаимодействие, подчеркнули в погранведомстве.

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