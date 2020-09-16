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Киев (24765) минирование (1442) прокуратура (4926) суд (24817)

"Минер", сорвавший более 100 судебных заседаний в Киеве, осужден на 4,5 года лишения свободы, - прокуратура

По результатам поддержания публичного обвинения прокурорами Киевской местной прокуратуры № 5 судом осужден к лишению свободы мужчина по фактам осуществления ложных сообщений о "заминировании" (ч.ч. 1, 2 ст. 259 УК Украины).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева в Facebook.

Досудебным расследованием установлено, что в декабре 2018 г. по март 2019 г. в правоохранительные органы поступило несколько ложных сообщений о "заминировании" помещения Оболонского районного суда города Киева из-за чего было сорвано более 100 судебных заседаний.

В ходе досудебного расследования, которое проводилось местной прокуратурой совместно с Оболонским управлением полиции и Левобережным отделом ГРО ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области, личность "минера" удалось установить.

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Им оказался неоднократно судимый квартирный вор, обвинительный акт в отношении которого находится на рассмотрении в Оболонском районном суде города Киева. Путем "минирований" суда мужчина пытался оттянуть назначения ему наказания.

Приговором Подольского районного суда города Киева с учетом позиции прокурора злоумышленник признан виновным в инкриминируемых преступлениях, ему назначено окончательное наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы.

Минер, сорвавший более 100 судебных заседаний в Киеве, осужден на 4,5 года лишения свободы, - прокуратура 01
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А тюрьму может заминировать ?
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16.09.2020 11:41 Ответить
почему он не сорвал заседание по себе?
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16.09.2020 16:19 Ответить
хорошая форма протеста\троллинга\терроризма - через звонки.
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16.09.2020 11:49 Ответить
"Минер", сорвавший более 100 судебных заседаний в Киеве, осужден на 4,5 года лишения свободы, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9576
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16.09.2020 11:49 Ответить
Зірвав засідання суду - став співучасником справи яку зірвав. Було би справедливо.
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16.09.2020 12:03 Ответить
От так и живём ...а вот когда будут сидеть коррумпированные судьи непонятно ..
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16.09.2020 12:12 Ответить
 
 