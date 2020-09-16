Ни одна боевая воинская часть сокращена не будет, в сети распространяют фейковую информацию, - Генштаб ВСУ

В сети появилась информация о якобы сокращении войска. В Генштабе ВСУ заявили, что информация о сокращении войска не соответствует действительности и назвали это классическим фейком.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Армія Inform".

В Главном управлении персонала Генерального штаба Вооруженных Сил Украины заявили, что в ВСУ продолжается трансформация системы управления по стандартам НАТО, в частности, в части перераспределения функций и исключения их дублирования между органами военного управления, приобретения ими возможностей в новом структурном формате.

Кроме того, выполняется решение относительно поэтапного приведения штатной численности войска в соответствие с определенной законодательством Украины численностью. Сейчас численность войска почти максимальная - 250 тыс. человек, а штатная численность - значительно больше (в предыдущие годы было создано много новых военных частей). Значительное расхождение между штатной численностью войска и имеющейся численностью личного состава не позволяет достичь необходимой слаженности подразделений, что существенно снижает боеспособность воинских частей и влияет на развитие способностей ВСУ в целом.

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В Генштабе отмечают, что поэтому необходимо провести определенные мероприятия, чтобы сбалансировать штатную численность с численностью войска, определенной законом.

"В проведенных и запланированных организационных мероприятиях по оптимизации (уменьшению) штатной численности не была и не будет сокращена ни одная боевая воинская часть и не будет допущено снижение их боеспособности. После воплощения в жизнь определенных решений относительно структурных изменений в подразделениях численность войска не уменьшится, ни одно боевое подразделение не может быть сокращено", - говорится в сообщении.

"В этом году в соответствии с запланированными организационными мероприятиями будет уменьшена штатная численность войска более чем на 20 тыс. должностей. Обращаем внимание не списочная, а штатная. При этом, еще раз подчеркиваем, не будет сокращена ни одна боевая часть и не будет допущено снижение их боеспособности. Запланированные мероприятия прежде всего касаются не боевых военных частей, в частности частей обеспечения, обслуживания и учебных центров (речь идет о сокращении вакантных должностей)", - добавили в Генштабе.

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