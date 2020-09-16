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Ни одна боевая воинская часть сокращена не будет, в сети распространяют фейковую информацию, - Генштаб ВСУ

Ни одна боевая воинская часть сокращена не будет, в сети распространяют фейковую информацию, - Генштаб ВСУ

В сети появилась информация о якобы сокращении войска. В Генштабе ВСУ заявили, что информация о сокращении войска не соответствует действительности и назвали это классическим фейком.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Армія Inform".

В Главном управлении персонала Генерального штаба Вооруженных Сил Украины заявили, что в ВСУ продолжается трансформация системы управления по стандартам НАТО, в частности, в части перераспределения функций и исключения их дублирования между органами военного управления, приобретения ими возможностей в новом структурном формате.

Кроме того, выполняется решение относительно поэтапного приведения штатной численности войска в соответствие с определенной законодательством Украины численностью. Сейчас численность войска почти максимальная - 250 тыс. человек, а штатная численность - значительно больше (в предыдущие годы было создано много новых военных частей). Значительное расхождение между штатной численностью войска и имеющейся численностью личного состава не позволяет достичь необходимой слаженности подразделений, что существенно снижает боеспособность воинских частей и влияет на развитие способностей ВСУ в целом.

Читайте: В ВСУ служат 29 тыс. женщин, 10 тыс. имеют статус участника боевых действий, - Минобороны

В Генштабе отмечают, что поэтому необходимо провести определенные мероприятия, чтобы сбалансировать штатную численность с численностью войска, определенной законом.

"В проведенных и запланированных организационных мероприятиях по оптимизации (уменьшению) штатной численности не была и не будет сокращена ни одная боевая воинская часть и не будет допущено снижение их боеспособности. После воплощения в жизнь определенных решений относительно структурных изменений в подразделениях численность войска не уменьшится, ни одно боевое подразделение не может быть сокращено", - говорится в сообщении.

"В этом году в соответствии с запланированными организационными мероприятиями будет уменьшена штатная численность войска более чем на 20 тыс. должностей. Обращаем внимание не списочная, а штатная. При этом, еще раз подчеркиваем, не будет сокращена ни одна боевая часть и не будет допущено снижение их боеспособности. Запланированные мероприятия прежде всего касаются не боевых военных частей, в частности частей обеспечения, обслуживания и учебных центров (речь идет о сокращении вакантных должностей)", - добавили в Генштабе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В учениях "Объединенные усилия-2020" на юге Украины примут участие военные подразделения вооруженных сил США и Великобритании, - Генштаб ВСУ

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Топ комментарии
+13
а про целую часть нпикто и не писал. писали что вы уроды 60 тысяч ВСУ сокращаете. естественно не в одной в/ч. а в целом. там сотню, там тысячу.
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16.09.2020 12:05
+8
громким заявлениям - грош цена.
вспомните, как отбрехивались по "вагнеровцам" ???
не было... не знаем... а потом оказалось??? было-знали-сдали!!!
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16.09.2020 12:04
+7
Уже зебилы выкатили проект бюджета 2021. зеленая обезьяна получила полмиллиарда прибавки, аваковские мусора получили +4млрд по сравнению с 2020, а военным ничего не прибавили, и ветеранские льготы наоборот урезали. А вы говорите, что зеленский и его шобла не враги страны! Враги, еще какие!
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16.09.2020 12:12
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Если верить ГШ, то у нас перемирие с Московией. И военных действий не идёт очень долго.
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16.09.2020 12:33 Ответить
Військові частини не скоротять а чисельність особового складу зменшать до втрати боєздатності.
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16.09.2020 12:24 Ответить
Вот. А не боевые части уже можно и тогой...
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16.09.2020 12:35 Ответить
"ДБР і клістрони" - Шикарно !
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16.09.2020 12:25 Ответить
громким заявлениям - грош цена.
вспомните, как отбрехивались по "вагнеровцам" ???
не было... не знаем... а потом оказалось??? было-знали-сдали!!!
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16.09.2020 12:04 Ответить
а про целую часть нпикто и не писал. писали что вы уроды 60 тысяч ВСУ сокращаете. естественно не в одной в/ч. а в целом. там сотню, там тысячу.
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16.09.2020 12:05 Ответить
Чтобы не было фейков, надо самостоятельно и весьма активно информировать пипл о своих новостях, а не потом опровергать и объяснятся
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16.09.2020 12:05 Ответить
Зебилов послушай и сделай вывод ..все наоборот.
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16.09.2020 12:05 Ответить
Разумеется никто их сокращать не будет.
Просто создадут такие "условия труда", что они САМИ УВОЛЯТСЯ!
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16.09.2020 12:08 Ответить
Они уже увольняются!
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16.09.2020 12:36 Ответить
За каждым контрактником ходят и ноют чтобы оставались, любыми путями в том числе и обманными, делают все чтобы солдаты оставались в строю.
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16.09.2020 14:18 Ответить
ну так зэ-ленео НЕдоразумение хвалит врага а солдат оставляет под обстрелом без оружия, даже готово снять штаны перед пу привести врага осматривать позиции
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16.09.2020 16:33 Ответить
Уже зебилы выкатили проект бюджета 2021. зеленая обезьяна получила полмиллиарда прибавки, аваковские мусора получили +4млрд по сравнению с 2020, а военным ничего не прибавили, и ветеранские льготы наоборот урезали. А вы говорите, что зеленский и его шобла не враги страны! Враги, еще какие!
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16.09.2020 12:12 Ответить
Всі в/ч, в т.ч. допоміжні - а, тим більше, ті, які знаходяться вздовж всього білоруського, російського та придністровського кордону - всі ці в/ч є бойовими! Вони всі - на бойовому чергуванні в умовах війни!
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16.09.2020 12:13 Ответить
"Ни одна боевая воинская часть сокращена не будет, в сети распространяют фейковую информацию, - Генштаб ВСУ" - брехня - https://nv.ua/ukr/ukraine/events/privatni-armiji-v-ukrajini-zelenskiy-vistupiv-za-novini-ukrajini-50092574.html#_blank Зеленський виступив за приватні армії в Україні
- будет вместо ВСУ армия Коломойского, армия Пинчука, армия Фирташа и т.д., но они за Украину воевать не будут.
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16.09.2020 12:18 Ответить
Ви ж самі повідомляли, що скорочуєте штатну чисельність ЗСУ, яка мала б поповнюватись за рахунок мобілізованих. Що ж ви ****.те. В разі мобілізації, куди ви мобілізованих будете направляти?
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16.09.2020 12:18 Ответить
На полигонах правобережной Украины есть даже польско-литовский батальон...Крысы Мапвзолейные а преподают обучат там наших солдат высшие офицеры НАТО....а вы думаете зря над Украиной летают Бомберы Б-52? стадо Мавзолейное вы болваны....
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16.09.2020 12:19 Ответить
Балаболописец напомни где ты такое увидело?
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16.09.2020 12:22 Ответить
Генштабу ВСУ верить -себя не уважать!
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16.09.2020 12:32 Ответить
Украина получила статус особого партнера НАТО...Быдло Мавзолейные вы НИКТО и звать вас Белорусь екпленная Плешивым Мудаком...
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16.09.2020 12:32 Ответить
Над Крымом кружляют самолеты-разведчики НАТО,причем один из них просматривает все до УРАЛА....включая мобильную и любу.ю другую связб в инете...Вайберы ватсапы и прочую Туфту...вам не страшно?
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16.09.2020 12:40 Ответить
20000 тысяч это четыре ,пять бригад.Численность развернута по штатам военного времени,я так понял у нас уже мир и заполнять вакансии нет необходимости? Зарплату военнослужашим при зедебилах не поднимали не на гривну! В следующем году ,при таком подходе ,образуется еще 30000 вакансий,которые то же оптимизируют.
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16.09.2020 13:09 Ответить
Бо вже скоротили і немає чого скорочувати?
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16.09.2020 14:25 Ответить
 
 