За сутки в Киеве выявили 356 случаев COVID-19, восемь человек умерли, - Кличко

Подтвержденных случаев COVID-19 в столице уже 18 070.

Об этом в ходе брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки выявили 356 больных. Восемь человек умерли. Всего коронавирус унес жизни 291 киевлянина. А подтвержденных случаев COVID-19 в столице уже 18 070", - отметил мэр Киева.

Среди заболевших: 184 женщины в возрасте от 18 до 76 лет, 15 девочек в возрасте от 2 до 15 лет. А также 139 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет, а также 18 мальчиков в возрасте от 1 до 16 лет.

Заболели также 8 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 38 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 134 человека. Всего коронавирус побороли 5 519 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 74, Днепровском - 66, Деснянском районе - 45 случаев.

Также читайте: В ВСУ зафиксировали восьмую смерть из-за коронавируса и 31 новый случай заражения