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Житомирщина (1365) Нацполиция (16193) смерть (9177) убийство (6358)

Труп мужчины со связанными руками достали со дна затопленного карьера в Коростене, - полиция

Труп мужчины со связанными руками достали со дна затопленного карьера в Коростене, - полиция

Полицейские расследуют убийство мужчины, тело которого со связанными руками как минимум неделю пролежало на дне затопленного карьера в Коростене Житомирской области.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области, информирует Цензор.НЕТ.

Несколько дней назад полицейские получили сообщение о подозрительном пакете на дне затопленного карьера. Они обратились к водолазам, и те обследовали водоем.

"Водолазы обнаружили и подняли на берег замотанное в ткань и связанное тело мужчины. Сейчас мы работаем над установлением его личности. Согласно предварительному заключению специалистов, труп пролежал в воде около недели", - рассказал начальник Коростенского отдела полиции Дмитрий Гаращенко.

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Следователи открыли дело по статье "умышленное убийство" и назначили экспертизу, которая позволит выяснить причину смерти мужчины.

"Также продолжаются мероприятия по установлению его личности. На виде мужчине 40-50 лет, рост 187 см, волосы русые, короткие", - сказано в сообщении полиции.

Полицейские призывают всех, кто владеет какой-либо информацией о случившемся обратиться по телефону "102" или непосредственно в Коростенский отдел полиции.

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бррр грустно..убийство увы не бывает красивым..
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16.09.2020 12:18 Ответить
Короновирус .
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16.09.2020 12:20 Ответить
Труп мужчины со связанными руками достали со дна затопленного карьера в Коростене, - полиция - Цензор.НЕТ 8907а может ???
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16.09.2020 12:21 Ответить
Для детей: Как общатся с иноками ?
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16.09.2020 12:51 Ответить
За Христа и за детей до смерти, бой...
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16.09.2020 12:53 Ответить
Карьеры глубокие, как на глубине даже 10 метров смогли увидеть пакет??
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16.09.2020 12:59 Ответить
Может видел кто процесс.
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16.09.2020 13:49 Ответить
Как правило в них обычно чистая вода.
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16.09.2020 16:16 Ответить
 
 