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Зеленский (19029) опрос (2650) рейтинг (1558)

Названы политики и руководители ведомств, которые негативно влияют на рейтинги власти, - опрос "Рейтинга"

Названы политики и руководители ведомств, которые негативно влияют на рейтинги власти, - опрос

Действия ключевых политиков, а также руководителей ведомств в большинстве своем негативно влияют на рейтинги власти.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Соцгруппы "Рейтинг".

Так, оценивая влияние ключевых политиков / руководителей ведомств на рейтинги власти, респонденты относительно лучше оценили работу главы Верховной Рады Д.Разумкова - 25% считают, что его деятельность положительно влияет на популярность действующей команды власти, столько же - противоположного мнения. 18% считают, что его работа не влияет на эти показатели, 32% - вообще не смогли ответить.

Относительно других ключевых политиков мнения респондентов сложились следующим образом.

13% опрошенных считают, что деятельность премьер-министра Д.Шмыгаля положительно влияет на рейтинги власти, 32% - противоположного мнения.13% опрошенных считают, что деятельность Министра внутренних дел Авакова положительно влияет на рейтинги власти, 41% - противоположного мнения. 10% опрошенных считают, что деятельность руководителя Офиса Президента А.Ермака положительно влияет на рейтинги власти, 32% - противоположного мнения. 8% опрошенных считают, что деятельность главы фракции партии "Слуга народа" в парламенте Д.Арахамии положительно влияет на рейтинги власти, 28% - противоположного мнения. Лишь 6% считают, что деятельность Генерального прокурора И.Венедиктовой и директора НАБУ А.Сытника положительно влияет на рейтинги власти, треть - противоположного мнения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг Зеленского упал ниже 30%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Названы политики и руководители ведомств, которые негативно влияют на рейтинги власти, - опрос Рейтинга 01

Опрос Социологической группы Рейтинг был проведен 3-6 сентября 2020 г. В нем принимали участие жители Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%. Сроки проведения: 3-6 сентября 2020 г.
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Топ комментарии
+14
це не правдива інформація, де в списку сам віслюк рейтингович? Ганьба на ногах, дякуюдужедякую мікроби.
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16.09.2020 12:23
+10
А Клоуна забыли?
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16.09.2020 12:22
+9
это шо, враги народа?
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16.09.2020 12:21
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это шо, враги народа?
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16.09.2020 12:21 Ответить
Названі політики і керівники відомств, які негативно впливають на рейтинги влади, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 3757Названі політики і керівники відомств, які негативно впливають на рейтинги влади, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 6992
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16.09.2020 13:23 Ответить
Вороги Урода.
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16.09.2020 16:09 Ответить
Вороги Урода.
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16.09.2020 16:10 Ответить
Сча начнут выходить из окон верхних этажей... Прям по списку...
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16.09.2020 12:21 Ответить
Тогда в список стоит внести Зеленского..
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16.09.2020 12:46 Ответить
Аваков потопив Пороха, потопить і зелених
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16.09.2020 12:22 Ответить
біда в тому, що ми вже знаємо, що таке Аваков, але й не сумніваюсь, що знайдуть тільки ще гіршого... Ось, чому краще менше зло...
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16.09.2020 13:28 Ответить
Странная логика. Сидеть в г.вне и убеждать всех, что везде еще хуже....
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16.09.2020 13:41 Ответить
https://censor.net/ua/user/377244, навіщо мені знати про твої вподобання?

А взагалі то, мною перефразовано притчу та констатовано факт "підбору" Зе!білів...
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16.09.2020 14:06 Ответить
А Клоуна забыли?
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16.09.2020 12:22 Ответить
це не правдива інформація, де в списку сам віслюк рейтингович? Ганьба на ногах, дякуюдужедякую мікроби.
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16.09.2020 12:23 Ответить
що ще раз підтверджує істину, що ці "рейтинги" - явно замовні.
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16.09.2020 12:43 Ответить
шо-шо??? что-то там может давать положительное? разве что анализы на алкоголь и наркоту
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16.09.2020 12:23 Ответить
Зашебись 🤣🤣🤣
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16.09.2020 12:24 Ответить
Короче Ермака Арахамию и Венедиктову - в мусорный бак . У них низкий процент положительных отзывов
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16.09.2020 12:24 Ответить
зебилов опять дизлайкнули
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16.09.2020 12:29 Ответить
Рейтинг, так званого презЕдента Зе , станом на початок вересня складає 29 % серед тих, хто визначився та піде на вибори
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16.09.2020 12:29 Ответить
Важко відповісти. Я палітікай не інтєрісуюсь.
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16.09.2020 12:30 Ответить
А де ЗЕлена риптилія ЗеБлазень ? Невже його дії не впливають на партію олігархів та Каломойської прислуги?
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16.09.2020 12:33 Ответить
"Важко відповісти" - це партія любітєлєй калбаси по 2.20.
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16.09.2020 12:36 Ответить
Кто?... Кто?...
КТО, те 18-22%% которые считают, что премьер, министр МВД, руководитель партии, руководитель фракции, глава НБУ, ... - НИКАК НЕ ВЛИЯЮТ на рейтинги неЛОХа и партии монобольшинства - "Слуг"?!!
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16.09.2020 12:37 Ответить
так это же микробы))))
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16.09.2020 12:58 Ответить
а шкарлет где?
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16.09.2020 13:44 Ответить
''Головна'' проблема України з того часу, як зеленський став президентом, це його рейтинг. Та хай йому грець, цьому рейтингу. Соромно вже за Україну.
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16.09.2020 18:58 Ответить
 
 