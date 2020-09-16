Названы политики и руководители ведомств, которые негативно влияют на рейтинги власти, - опрос "Рейтинга"
Действия ключевых политиков, а также руководителей ведомств в большинстве своем негативно влияют на рейтинги власти.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Соцгруппы "Рейтинг".
Так, оценивая влияние ключевых политиков / руководителей ведомств на рейтинги власти, респонденты относительно лучше оценили работу главы Верховной Рады Д.Разумкова - 25% считают, что его деятельность положительно влияет на популярность действующей команды власти, столько же - противоположного мнения. 18% считают, что его работа не влияет на эти показатели, 32% - вообще не смогли ответить.
Относительно других ключевых политиков мнения респондентов сложились следующим образом.
13% опрошенных считают, что деятельность премьер-министра Д.Шмыгаля положительно влияет на рейтинги власти, 32% - противоположного мнения.13% опрошенных считают, что деятельность Министра внутренних дел Авакова положительно влияет на рейтинги власти, 41% - противоположного мнения. 10% опрошенных считают, что деятельность руководителя Офиса Президента А.Ермака положительно влияет на рейтинги власти, 32% - противоположного мнения. 8% опрошенных считают, что деятельность главы фракции партии "Слуга народа" в парламенте Д.Арахамии положительно влияет на рейтинги власти, 28% - противоположного мнения. Лишь 6% считают, что деятельность Генерального прокурора И.Венедиктовой и директора НАБУ А.Сытника положительно влияет на рейтинги власти, треть - противоположного мнения.
Опрос Социологической группы Рейтинг был проведен 3-6 сентября 2020 г. В нем принимали участие жители Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%. Сроки проведения: 3-6 сентября 2020 г.
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А взагалі то, мною перефразовано притчу та констатовано факт "підбору" Зе!білів...
КТО, те 18-22%% которые считают, что премьер, министр МВД, руководитель партии, руководитель фракции, глава НБУ, ... - НИКАК НЕ ВЛИЯЮТ на рейтинги неЛОХа и партии монобольшинства - "Слуг"?!!